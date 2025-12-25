Poveste emoționantă de Crăciun: un băiat de 11 ani vinde cărți pentru a-i cumpăra cadou surorii după moartea mamei sale

Crăciunul vine și cu povești emoționate. Un băiat de 11 ani a început să vândă cărți și desene făcute de el pe o stradă din Italia pentru a-i putea face cadouri surorii sale de trei ani. Gestul băiatului vine după ce mama lor a decedat, iar ei trăiesc doar cu tatăl. Proprietarul magazinului de jucării […] Articolul Poveste emoționantă de Crăciun: un băiat de 11 ani vinde cărți pentru a-i cumpăra cadou surorii după moartea mamei sale apare prima dată în Realitatea.md.

