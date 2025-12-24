Cifră record pentru aviația din Moldova: 6 milioane de pasageri la Chișinău

12:50

O tânără de 26 de ani din Hîncești a fost condamnată la 5,6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar pentru femei, pentru trafic de droguri. În 2023, aceasta a transportat și vândut substanțele narcotice împreună cu un adolescent de 13 ani, pe care a recunoscut că l-a convins să se implice în activitatea […] Articolul O tânără din Hîncești, care a implicat un adolescent în trafic de droguri, condamnată la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.