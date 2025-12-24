Cifră record pentru aviația din Moldova: 6 milioane de pasageri la Chișinău
Realitatea.md, 24 decembrie 2025 22:10
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău marchează atingerea unui nou prag istoric 6 milioane de pasageri transportați în anul 2025, o performanță remarcabilă și un indicator semnificativ pentru dezvoltarea aviației civile din Republica Moldova. Momentul festiv în care a fost întâmpinat pasagerul cu numărul 6.000.000, a reconfirmat rolul strategic al aeroportului ca principal punct de conectare […] Articolul Cifră record pentru aviația din Moldova: 6 milioane de pasageri la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Primarul Capitalei, Ion Ceban, le urează chișinăuienilor sărbători liniștite și un an stabil # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare adresat locuitorilor și oaspeților Capitalei, în ajunul sărbătorii de Crăciun. În mesajul său, edilul a adresat urări de sănătate, pace și liniște în familii, îndemnând cetățenii să petreacă sărbătorile alături de cei dragi și să creeze amintiri frumoase. Ion Ceban a subliniat importanța faptelor […] Articolul Primarul Capitalei, Ion Ceban, le urează chișinăuienilor sărbători liniștite și un an stabil apare prima dată în Realitatea.md.
Echipele municipale de evacuare a deșeurilor, la muncă și de sărbători. Recomandări pentru cetățeni # Realitatea.md
Întreprinderea municipală Regia „Autosalubritate” anunță că, pe durata sărbătorilor de iarnă prilejuite de Crăciunul pe stil nou, activitatea de evacuare a deșeurilor municipale în municipiul Chișinău se va desfășura conform programului obișnuit. „Joi, 25 decembrie, serviciile de salubrizare vor fi asigurate în intervalul orelor 05:30–20:00. La lucrări vor participa aproximativ 120 de angajați și peste […] Articolul Echipele municipale de evacuare a deșeurilor, la muncă și de sărbători. Recomandări pentru cetățeni apare prima dată în Realitatea.md.
Alexandru Munteanu și miniștrii săi, urare video pentru toți moldovenii: pace, siguranță și viitor european # Realitatea.md
În pragul sărbătorilor de iarnă, prim-ministrul Alexandru Munteanu și membrii Cabinetului de miniștri au transmis o felicitare video comună, adresată tuturor cetățenilor. Fiecare ministru a rostit câte o propoziție, conturând un mesaj de unitate și speranță. Mesajul comun a pus accent pe pace, speranță și încredere în viitor, dar și pe sprijinul pentru familii, siguranța […] Articolul Alexandru Munteanu și miniștrii săi, urare video pentru toți moldovenii: pace, siguranță și viitor european apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Un microbuz cu pasageri a fost lovit grav de o mașină. Patru persoane – rănite # Realitatea.md
Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce autovehiculul în care se aflau a fost lovit de o Skoda. Impactul a avut loc astăzi, 24 decembrie, pe traseul R-6. La volanul Skodei se afla un tânăr de 25 de ani care, potrivit poliției din Sângerei, nu a adaptat viteza la condițiile climaterice, a […] Articolul VIDEO Un microbuz cu pasageri a fost lovit grav de o mașină. Patru persoane – rănite apare prima dată în Realitatea.md.
O porțiune de pavaj pietonal s-a surpat în zona Parcului Valea Trandafirilor, pe bulevardul Decebal din Chișinău. Potrivit reprezentanților de la Termoelectrica, perimetrul a fost securizat, iar Pretura sectorului Botanica urmează să remedieze situația în zilele următoare. „Informăm că nu a fost înregistrat niciun deranjament și/sau scurgere a agentului termic la rețelele termice cu diametrul […] Articolul Incident în sectorul Botanica al Capitalei. O porțiune de pavaj pietonal s-a surpat apare prima dată în Realitatea.md.
„Prima mea victorie”. Magistrata Rusu, după suspendarea temporară a repartizării dosarelor de la CSM # Realitatea.md
Judecătoarea Marina Rusu, care a protestat în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) după ce, revenind la serviciu cu program redus pentru a-și putea alăpta copiii mici, i s-ar fi repartizat același volum de muncă ca și colegilor cu program complet, a anunțat că repartizarea dosarelor noi către ea a fost suspendată temporar până pe […] Articolul „Prima mea victorie”. Magistrata Rusu, după suspendarea temporară a repartizării dosarelor de la CSM apare prima dată în Realitatea.md.
Un incendiu a izbucnit miercuri seara, 24 decembrie, pe strada Vasile Lupu din municipiul Chișinău. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, într-o construcție părăsită a luat foc un gunoi. Din fericire, victime nu au fost înregistrate. Toate circumstanțele […] Articolul Flăcări într-o clădire din Chișinău. VIDEO cu pompierii care luptă cu focul apare prima dată în Realitatea.md.
Feerie pe străzile Capitalei – IGSU în comun cu MAI a lansat Caravana Salvatorilor și Pompierilor, ediția 2025 # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în comun cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat Caravana Salvatorilor și Pompierilor – ediția 2025, un eveniment desfășurat în spiritul sărbătorilor de iarnă în contextul Campaniei MAI „Când suntem împreună magia sărbătorilor se simte”. Inițiativa este dedicată solidarității, dar și prevenirii situațiilor de risc, menit să aducă […] Articolul Feerie pe străzile Capitalei – IGSU în comun cu MAI a lansat Caravana Salvatorilor și Pompierilor, ediția 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Bărbatul din Anenii Noi, suspectat de mai multe omoruri, plasat în arest. Ce a declarat procurorul # Realitatea.md
Bărbatul de 59 de ani din raionul Anenii Noi, bănuit că a omorât un om și a hrănit cu el animalele, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Despre asta a declarat procurorul de caz în fața jurnaliștilor, transmite ProTV. „Pot să vă spun că pe cazul dat a fost aplicată măsura preventivă, […] Articolul Bărbatul din Anenii Noi, suspectat de mai multe omoruri, plasat în arest. Ce a declarat procurorul apare prima dată în Realitatea.md.
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a fost decorat cu Ordinul Național al Meritului al Republicii Franceze, în grad de Cavaler, distincție oferită de ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag. Această înaltă recunoaștere reflectă aprecierea pentru contribuția sa esențială la consolidarea cooperării bilaterale moldo-franceze, în special în domeniul apărării și al […] Articolul Secretarul de stat Valeriu Mija, distins cu o înaltă decorație franceză apare prima dată în Realitatea.md.
I s-a făcut rău și s-a prăbușit la pământ. Un bărbat din nordul țării a fost salvat de medici # Realitatea.md
Un bărbat de 64 de ani din municipiul Bălți a fost salvat de medicii de pe ambulanță după ce s-a prăbușit în stradă și a rămas inconștient. Incidentul a avut loc vineri, 19 decembrie. „Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat o solicitare pentru acordarea asistenței medicale de urgență unui pacient de 64 […] Articolul I s-a făcut rău și s-a prăbușit la pământ. Un bărbat din nordul țării a fost salvat de medici apare prima dată în Realitatea.md.
A fost înregistrat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon în România. Este vorba despre o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), pacienta avea afecțiuni medicale preexistente și nu figura în Registrul Electronic Național de Vaccinări ca fiind vaccinată antigripal. Cazul a […] Articolul Alertă epidemiologică în România: primul deces gripal confirmat din acest sezon apare prima dată în Realitatea.md.
Betleemul celebrează din nou Crăciunul, după o pauză de doi ani din cauza războiului # Realitatea.md
După doi ani marcați de conflict, Crăciunul este din nou sărbătorit la Betleem, orașul Nașterii Domnului. Cercetașii palestinieni au defilat pe străzi, iar bradul de Crăciun a fost aprins în fața Bisericii Nașterii Domnului, în contextul unui armistițiu fragil în Gaza. Sute de oameni au ieșit în Piața Ieslei pentru a urmări parada și a […] Articolul Betleemul celebrează din nou Crăciunul, după o pauză de doi ani din cauza războiului apare prima dată în Realitatea.md.
Imagini feerice de pe străzile Chișinăului! LIVE ”Caravana salvatorilor și pompierilor” # Realitatea.md
„Caravana salvatorilor și pompierilor” organizată la sediul MAI a pornit pe arterele principale ale capitalei. Imagini feerice de pe străzile Chișinăului. Urmăriți caravana LIVE. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Imagini feerice de pe străzile Chișinăului! LIVE ”Caravana salvatorilor și pompierilor” apare prima dată în Realitatea.md.
Schimbări în transportul public din Chișinău: Program de duminică și ajustări până pe 6 ianuarie # Realitatea.md
Joi, 25 decembrie 2025, troleibuzele și autobuzele vor circula conform orarelor pentru ziua de duminică, anunță Primăria municipiului Chișinău. Totodată, în perioada 26 decembrie – 6 ianuarie, orarele rutelor de autobuz nr. 8, 9, 11, 23 și 52 vor fi ajustate, în legătură cu vacanța de iarnă a elevilor. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Schimbări în transportul public din Chișinău: Program de duminică și ajustări până pe 6 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
Avertizare de călătorie: Bulgaria impune restricții camioanelor de peste 12 tone, între 24 decembrie și 4 ianuarie # Realitatea.md
În perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, autovehiculele cu masa mai mare de 12 tone vor avea acces limitat pe principalele autostrăzi din Bulgaria, potrivit măsurilor anunțate de autoritățile bulgare. Restricțiile se aplică pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia și Struma, precum și pe secțiunea Sofia–Dermantsi a autostrăzii Hemus. Măsura are ca scop […] Articolul Avertizare de călătorie: Bulgaria impune restricții camioanelor de peste 12 tone, între 24 decembrie și 4 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) anunță că a fost constituită o Comisie ad-hoc de disciplină pentru examinarea sesizării privind pretinse abateri disciplinare atribuite fostului procuror general interimar, Dumitru Robu. Potrivit CSP, Comisia a fost creată ca urmare a unei sesizări înaintate de trei membri ai Consiliului. În cadrul ședinței din 24 decembrie, după verificarea sesizării, […] Articolul Comisia ad-hoc a decis soarta fostului procuror general interimar Dumitru Robu apare prima dată în Realitatea.md.
Cursă spre Lună: Rusia vrea o centrală lunară până în 2036, pentru a ține pasul cu SUA și China # Realitatea.md
Rusia intenționează să construiască în următorul deceniu o centrală pe Lună, menită să susțină programul său lunar și o viitoare stație de cercetare comună cu China, în contextul intensificării competiției globale pentru explorarea Lunii. De la momentul în care cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spațiu, în 1961, Rusia […] Articolul Cursă spre Lună: Rusia vrea o centrală lunară până în 2036, pentru a ține pasul cu SUA și China apare prima dată în Realitatea.md.
Transferurile de bani către Republica Moldova au scăzut în noiembrie 2025 față de luna precedentă, dar rămân peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Luna trecută, transferurile nete au totalizat 136,3 milioane de dolari, în scădere față de 152,1 milioane de dolari înregistrate în octombrie. […] Articolul BANI.MD: Mai puțini bani din diasporă. Minus 16 milioane într-o singură lună apare prima dată în Realitatea.md.
Fiți prudenți! Pe râurile mici din Moldova se va forma gheață subțire din cauza temperaturilor scăzute # Realitatea.md
În urma scăderii temperaturii aerului, pe râurile mici și lacurile din Republica Moldova se va forma gheață la maluri și năboi. Aflarea și deplasarea pe aceste ape înghețate pot avea consecințe grave pentru persoanele care se aventurează pe ele. Astfel, în perioada 24 – 25 decembrie 2025, pe râul Nistru, între satul Naslavcea și orașul […] Articolul Fiți prudenți! Pe râurile mici din Moldova se va forma gheață subțire din cauza temperaturilor scăzute apare prima dată în Realitatea.md.
Concubina bărbatului suspectat de omor la Anenii Noi: „Spunea că oamenii dispăruți au plecat la război” # Realitatea.md
Apar noi detalii în cazul disparițiilor misterioase din raionul Anenii Noi. Concubina bărbatului suspectat de omor a fost plasată miercuri, 24 decembrie, în arest preventiv. Femeia a declarat în instanță că bărbatul susținea că persoanele dispărute ar fi plecat la război, transmite moldova1.md. Femeia a fost adusă în fața judecătorilor din Anenii Noi. „El nu […] Articolul Concubina bărbatului suspectat de omor la Anenii Noi: „Spunea că oamenii dispăruți au plecat la război” apare prima dată în Realitatea.md.
Fostul adjunct al lui Dragalin, procurorul Vasile Plevan, cere intervenția CSP. MOTIVUL # Realitatea.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) anunță că, în ședința din 23 decembrie 2025, a examinat cererea depusă de procurorul Vasile Plevan, prin care acesta a solicitat intervenția Consiliului pentru apărarea reputației sale profesionale. Potrivit CSP, cererea a fost motivată de difuzarea în spațiul public a unor informații false și denigratoare, care aduc atingere onoarei și […] Articolul Fostul adjunct al lui Dragalin, procurorul Vasile Plevan, cere intervenția CSP. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
Operatorii de transport rutier din Republica Moldova care tranzitează Letonia trebuie să țină cont de noi reguli de trecere a frontierei cu Federația Rusă și Republica Belarus. Camioanele, autocarele, autoturismele și motocicletele vor putea traversa frontiera doar dacă sunt înregistrate în Sistemul electronic de rezervare a cozii (ERRS), indiferent de sensul de deplasare. Excepție face […] Articolul Reguli noi la frontiera Letoniei! Înregistrare obligatorie pentru toate vehiculele apare prima dată în Realitatea.md.
Fermierii nu renunță la proteste! Legea moratoriului rămâne în continuare o problemă # Realitatea.md
Asociația Forța Fermierilor susține că nu a renunțat la protestele planificate și califică drept false informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora agricultorii ar fi abandonat aceste acțiuni, scrie BANI.MD. De asemenea, reprezentanții fermierilor au precizat că în urma protestului preventiv din 10 decembrie 2025 au fost inițiate doar anumite acțiuni privind soluționarea a două […] Articolul Fermierii nu renunță la proteste! Legea moratoriului rămâne în continuare o problemă apare prima dată în Realitatea.md.
În Ajunul Crăciunului, copiii și părinții din întreaga lume pot urmări, în timp real, traseul saniei lui Moș Crăciun, prin tradiționalul program coordonat de Comandamentul Apărării Aerospațiale a Americii de Nord (NORAD). Pe site-ul noradsanta.org sunt afișate poziția saniei pe glob, ora estimată a sosirii în diferite orașe și numărul simbolic de cadouri „livrate”. Reprezentanții […] Articolul LIVE Traseul lui Moș Crăciun în timp real. Vezi unde se află moșul acum apare prima dată în Realitatea.md.
Atenție, călători! PMAN a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația # Realitatea.md
Piața Marii Adunări Naționale a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, anunță primăria Chișinău. Personalul liniar este la dispoziția călătorilor pentru a oferi informații suplimentare despre traseul rutelor de transport public. Sistarea circulației va avea loc în funcție de fluxul de vizitatori, începând cu orele 17. […] Articolul Atenție, călători! PMAN a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația apare prima dată în Realitatea.md.
Un fenomen meteo rar a transformat unul dintre cele mai aride locuri de pe planetă într-un peisaj alb. Deșertul Atacama, situat în nordul statului Chile, a fost acoperit de un strat neobișnuit de zăpadă, un eveniment care a atras atenția comunității științifice internaționale. Ninsoarea rară a dus la oprirea temporară a unui telescop radio uriaș, […] Articolul Ninsoare rară în Deșertul Atacama: un fenomen extrem surprins din satelit apare prima dată în Realitatea.md.
„Va trebui să iau o decizie”. Anastasia Nichita se confruntă cu o alegere dificilă între sport și politică # Realitatea.md
Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și de curând, deputată și mamă cu o fetiță de doar patru luni, Anastasia Nichita a ajuns la concluzia că munca în Parlament și sportul de performanță sunt domenii incompatibile, scrie CANCAN.MD. Pe final de an, sportiva a anunțat că va fi nevoită să facă o alegere […] Articolul „Va trebui să iau o decizie”. Anastasia Nichita se confruntă cu o alegere dificilă între sport și politică apare prima dată în Realitatea.md.
Situație excepțională la Bălți: Activitatea a două întreprinderi ar putea fi blocată # Realitatea.md
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți s-a întruni azi în ședință, după surparea unui colector de canalizare pe strada Victoriei. Incidentul afectează mai multe cartiere și întreprinderi locale. Potrivit informațiilor, colector din beton armat a fost construit la începutul anilor ’60. În prezent există riscul unor întreruperi în funcționarea sistemului de canalizare pentru locuitorii […] Articolul Situație excepțională la Bălți: Activitatea a două întreprinderi ar putea fi blocată apare prima dată în Realitatea.md.
Aplicația BizRadar, destinată antreprenorilor din Republica Moldova, a lansat un material video informativ care explică procesul de înregistrare și crearea profilului de utilizator, un pas esențial pentru accesarea tuturor funcționalităților platformei. Prin crearea unui cont, utilizatorii beneficiază de acces personalizat la informații economice actualizate, pot participa la sondaje, pot raporta problemele cu care se confruntă […] Articolul BizRadar – comunitatea virtuală a oamenilor de afaceri din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Grecia alocă 420 de milioane de euro pentru trenuri noi, la doi ani după accidentul feroviar cu 57 de morți # Realitatea.md
Guvernul grec a încheiat un acord cu Hellenic Train, filială a companiei feroviare de stat italiene Ferroviere dello Stato, pentru a îmbunătăți siguranța și calitatea transportului feroviar în Grecia. Investiția totală se ridică la 420 de milioane de euro și include achiziționarea a 23 de trenuri electrice de la compania franceză Alstom, informează EFE, citată […] Articolul Grecia alocă 420 de milioane de euro pentru trenuri noi, la doi ani după accidentul feroviar cu 57 de morți apare prima dată în Realitatea.md.
Ce așteaptă Igor Grosu de la Moș Crăciun în acest an? „Cât mai multă liniște sufletească, mai multă coeziune” # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că își dorește „liniște și pace în țară” și mai multă coeziune socială, afirmând că acestea sunt condițiile esențiale pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Bună dimineața de la Moldova 1, fiind întrebat ce își dorește „de la Moș Crăciun” pentru anul care vine. […] Articolul Ce așteaptă Igor Grosu de la Moș Crăciun în acest an? „Cât mai multă liniște sufletească, mai multă coeziune” apare prima dată în Realitatea.md.
Străin prins la frontieră în timp ce încerca să ajungă ilegal în UE. Ce pedeapsă riscă? # Realitatea.md
Un cetățean străin a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să traverseze frontiera moldo-română. Ulterior, acesta a fost dus la sediul SPF „Lopatnic” pentru verificările necesare. „În urma documentării, s-a stabilit că este vorba despre un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 27 de ani. Acesta se afla în zona de […] Articolul Străin prins la frontieră în timp ce încerca să ajungă ilegal în UE. Ce pedeapsă riscă? apare prima dată în Realitatea.md.
Ambuteiajele zilnice continuă să paralizeze traficul în municipiul Chișinău, afectând mii de șoferi și locuitori, atât în centrul orașului, cât și pe principalele artere dintre sectoare. Subiectul a fost discutat într-o întâlnire de lucru, la care a participat directorul „Calea Ferată din Moldova” și șeful Poliției Naționale. În cadrul întrevedererii au discutat amenajarea unor noi […] Articolul Ambuteiajele paralizează Chișinăul: autoritățile caută soluții urgente la CFM apare prima dată în Realitatea.md.
IMAGINI din casa bărbatului de la Anenii Noi, care ar fi hrănit porcii cu carne de om # Realitatea.md
Poliția a publicat imagini video din casa individului, bănuit că a omorât un om și a hrănit cu el animalele. În video se văd haine cu urme asemănătoare sângelui, dar și săpături în ogradă, efectuate de oamenii legii în timpul perchezițiilor. Potrivit poliției, imaginile sunt din gospodăria bărbatului de 59 de ani din raionul Anenii […] Articolul IMAGINI din casa bărbatului de la Anenii Noi, care ar fi hrănit porcii cu carne de om apare prima dată în Realitatea.md.
Krasnoselski, despre integrarea europeană: „Viitorul Transnistriei îl decide doar poporul transnistrean” # Realitatea.md
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat într-un interviu că locuitorii regiunii transnistrene nu ar fi fost consultați cu privire la procesele de reintegrare sau la opțiunea de integrare europeană și a subliniat că astfel de decizii nu pot fi luate fără acordul populației din stânga Nistrului. Potrivit acestuia, pe teritoriul Transnistriei trăiește […] Articolul Krasnoselski, despre integrarea europeană: „Viitorul Transnistriei îl decide doar poporul transnistrean” apare prima dată în Realitatea.md.
Poliția a făcut descoperiri cutremurătoare în cazul dispariției unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. După aproape două luni de investigații, anchetatorii au acumulat probe care indică un omor, iar versiunea principală este una extrem de gravă. Potrivit Inspectoratul Național de Investigații, un bărbat de 59 de ani, cunoscut cu […] Articolul Hrăneau porcii cu carne de om. Dezvăluiri șocante despre crima de la Anenii Noi apare prima dată în Realitatea.md.
Furt la Cluj: un bărbat s-a deghizat în livrator pentru a pătrunde într-o casă. Ce a furat # Realitatea.md
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare pentru a pătrunde într-o locuință din Cluj-Napoca și a furat un seif cu aproximativ 40.000 de euro, potrivit MediaFax. Infractorul a beneficiat de sprijinul unui complice, care i-ar fi întărit rezoluția infracțională și i-ar fi promis că îl va prelua cu autoturismul după comiterea faptei. Furtul a […] Articolul Furt la Cluj: un bărbat s-a deghizat în livrator pentru a pătrunde într-o casă. Ce a furat apare prima dată în Realitatea.md.
Cetățeni, înarmați-vă cu haine călduroase! Meteorologii anunță cod galben de scădere a temperaturii # Realitatea.md
Meteorologii anunță cod galben de scădere a temperaturii medii zilnice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo a fost emisă astăzi, 24 decembrie, la ora 13:30 și este valabilă până joi, 25 decembrie. Pe arii extinse, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Cetățeni, înarmați-vă cu haine călduroase! Meteorologii anunță cod galben de scădere a temperaturii apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Rețea criminală care percepea 10.000 USD pentru trecerea ilegală a frontierei, destructurată. O persoană reținută # Realitatea.md
O grupare criminală specializată în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova a fost destructurată de polițiștii de frontieră. O persoană cu rol de conducere în cadrul schemei a fost reținută pentru 72 de ore, ceilalți membri sunt cercetați în stare de libertate, iar unul dintre membrii activi ai grupării a fost […] Articolul VIDEO Rețea criminală care percepea 10.000 USD pentru trecerea ilegală a frontierei, destructurată. O persoană reținută apare prima dată în Realitatea.md.
Rusia nu oferă reacții oficiale la planul de pace dezvăluit de președintele Ucrainei # Realitatea.md
Emisarul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, i-a raportat președintelui rus Vladimir Putin rezultatele discuțiilor cu delegația americană de la Miami privind Ucraina, potrivit rbc.ua. În același timp, secretarul de presă al liderului de la Moscova, Dmitri Peskov, a refuzat să dezvăluie conținutul documentelor pe care Dmitriev le-ar fi adus din Statele Unite, care se referă […] Articolul Rusia nu oferă reacții oficiale la planul de pace dezvăluit de președintele Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
Liderul nerecunoscutei regiuni din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, a declarat că reluarea livrărilor de energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan către malul drept al Nistrului este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, însă depinde exclusiv de condițiile comerciale. Într-un interviu acordat presei din regiune, Krasnoselski a fost întrebat dacă centrala de […] Articolul Cuciurgan poate livra electricitate, spune Krasnoselski. Totul depinde de preț apare prima dată în Realitatea.md.
Un cetățean „i-a mulțumit” lui Radu Marian, în direct la TV, pentru salariile profesorilor: „A fost acea pătură care v-a susținut” # Realitatea.md
Un cetățean a intervenit telefonic, în direct, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei, criticând modul în care autoritățile au gestionat promisiunile privind majorarea salariilor profesorilor și acuzând guvernarea că s-a folosit de sprijinul cadrelor didactice în campaniile electorale, fără a le oferi ulterior suficiente rezultate. „Mi-e greu să vă mulțumesc, dar totuși încerc […] Articolul Un cetățean „i-a mulțumit” lui Radu Marian, în direct la TV, pentru salariile profesorilor: „A fost acea pătură care v-a susținut” apare prima dată în Realitatea.md.
A înscenat un suicid pentru a păcăli autoritățile: Tânăr, trimis în judecată pentru violul și omorul unei femei # Realitatea.md
Un tânăr de 25 de ani, originar din regiunea transnistreană, a fost trimis în judecată pentru viol și omor. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în luna februarie 2025, bărbatul ar fi violat o femeie care presta servicii sexuale contra plată într-un apartament din sectorul Ciocana al Capitalei. Ulterior, în urma unui conflict, acesta ar fi ucis victima […] Articolul A înscenat un suicid pentru a păcăli autoritățile: Tânăr, trimis în judecată pentru violul și omorul unei femei apare prima dată în Realitatea.md.
Grâu fiert, fasole boabe, sarmale de post, legume, ciuperci, precum și pâine sau colac, asta se mănâncă în ajunul Crăciunului. Este o zi dedicată tradițiilor, postului și pregătirii sufletești pentru marea sărbătoare. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, credincioșii respectă postul, iar meniul este alcătuit exclusiv din bucate de post, simple, dar cu semnificație profundă Potrivit […] Articolul Ce se mănâncă în ajunul Crăciunului, conform tradiției apare prima dată în Realitatea.md.
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret, împreună cu inspectorii vamali de la Biroul Vamal Siret, au depistat marți două femei de naționalitate ucraineană care transportau 60.000 de dolari nedeclarați, ascunși în cizme. Incidentul a avut loc la intrarea în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, în jurul orei 18:00, […] Articolul Descoperire la Vama României: două ucrainence au ascuns 60.000 dolari în cizme apare prima dată în Realitatea.md.
Luni, deputații se vor întruni în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă 2025. Ce proiecte vor fi examinate? # Realitatea.md
Biroul permanent al Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, astăzi, 24 decembrie, ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă 2025, care va avea loc luni, 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În cadrul ședinței, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat […] Articolul Luni, deputații se vor întruni în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă 2025. Ce proiecte vor fi examinate? apare prima dată în Realitatea.md.
O tânără din Hîncești, care a implicat un adolescent în trafic de droguri, condamnată la închisoare # Realitatea.md
O tânără de 26 de ani din Hîncești a fost condamnată la 5,6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar pentru femei, pentru trafic de droguri. În 2023, aceasta a transportat și vândut substanțele narcotice împreună cu un adolescent de 13 ani, pe care a recunoscut că l-a convins să se implice în activitatea […] Articolul O tânără din Hîncești, care a implicat un adolescent în trafic de droguri, condamnată la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
Elevii din toate școlile din Moldova intră joi, 25 decembrie, în vacanța de iarnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, anul acesta fiecare instituție de învățământ va decide când revin la ore, în urma consultării cu întreaga comunitate educațională. Astfel, elevii vor reveni la școală fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie 2026. În […] Articolul Elevii intră în vacanța de iarnă. Două date posibile pentru revenirea la școală apare prima dată în Realitatea.md.
