Realitatea.md, 25 decembrie 2025 18:40
Autoritățile din Turcia anunță că au reținut peste 100 de presupuși membri ai Statului Islamic. Aceștia ar fi planificat atentate teroriste în mai multe orașe. Procurorul-șef din Istanbul a declarat joi că au avut loc percheziții de amploare la 124 de adrese din oraș. Oamenii legii au confiscat arme de foc, muniții și documente. Pentru […] Articolul Autoritățile turce au dejucat atentate planificate pentru Crăciun și Revelion. Presupuși membri ai ISIS, reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
David Popovici, nominalizat a doua oară pentru titlul „Cel mai bun sportiv din Balcani”. Doar 7 români îl dețin # Realitatea.md
David Popovici a fost nominalizat a doua oară pentru titlul „Cel mai bun sportiv din Balcani 2025”. Premiul se acordă de 52 de ani și doar șapte români au reușit să îl obțină în această perioadă. Premiul se acordă sportivilor care obțin performanțe deosebite în cariera lor, conform Mediafax. Ceremonia de decernare a rezultatelor finale […] Articolul David Popovici, nominalizat a doua oară pentru titlul „Cel mai bun sportiv din Balcani”. Doar 7 români îl dețin apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Garda de Coastă a Greciei caută o persoană dispărută. Se crede că este vorba despre un minor, după ce pe apă au avut loc două incidente cu implicarea migranților. Pe parcursul zilei de joi, 52 de străini au fost salvați în cazul a două incidente separate. Autoritățile au găsit și salvat 13 cetățeni străini care […] Articolul Grecia: 52 de migranți salvați în Marea Egee. Un minor este dat dispărut apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Trafic intens la frontiera României de Crăciun: așteptări mari pentru camioane la Albița # Realitatea.md
Traficul de frontieră este intens la mai multe puncte de trecere dintre România și statele vecine, în special pentru camioane, potrivit datelor actualizate furnizate de aplicația Trafic Online a Poliției de Frontieră Române, citate de MediaFax. La punctul de trecere Albița, care face legătura între România și Republica Moldova se înregistrează cele mai mari întârzieri […] Articolul Trafic intens la frontiera României de Crăciun: așteptări mari pentru camioane la Albița apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Noroc în ajunul de Crăciun! Un bărbat a câștigat la Powerball 1,8 miliarde $. Premiul, al II-a cel mai mare din istorie # Realitatea.md
Un american din Arkansas a câștigat peste 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball. Norocul a obținut suma colosală chiar în ajunul Crăciunului, iar premiul este al doilea în topul celor mai mari din istoria jocului. Bărbatul şi-a adjudecat mult banii după timp de trei luni nimeni nu a reușit să ghicească numerele norocoase, transmite […] Articolul Noroc în ajunul de Crăciun! Un bărbat a câștigat la Powerball 1,8 miliarde $. Premiul, al II-a cel mai mare din istorie apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Ajutor fără precedent: Germania trimite peste 160 de milioane de euro pentru energia Ucrainei # Realitatea.md
Germania a efectuat cea mai mare contribuție unică de la înființarea Fondului Ucrainean de Sprijin pentru Energie, transferând suma de 160,11 milioane de euro. Informația a fost comunicată de viceministrul Energiei al Ucrainei, Mykola Kolesnik, citat de presa ucraineană. Potrivit acestuia, transferul a fost realizat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei și reprezintă cea […] Articolul Ajutor fără precedent: Germania trimite peste 160 de milioane de euro pentru energia Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Larisa Dolina, care și-a vândut apartamentul pentru o „operațiune a FSB”, pierde judecata. Escrocii au dus-o de nas # Realitatea.md
Cântăreața rusă Larisa Dolina a pierdut judecata privind dreptul de posesie asupra unui apartament într-o zonă luxoasă din centrul Moscovei. Totul a început în aprilie 2024, când artista a fost contactată de către escroci, care s-au prezentat drept ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei. Aceștia i-ar fi spus că escrocii ar fi […] Articolul Larisa Dolina, care și-a vândut apartamentul pentru o „operațiune a FSB”, pierde judecata. Escrocii au dus-o de nas apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Un proiect de infrastructură de proporții record este pe punctul de a schimba radical transportul într-una dintre cele mai dificile regiuni montane din lume. Cel mai lung tunel rutier din lume va deveni operațional până la sfârșitul acestui an, în nord-vestul Chinei, pe autostrada Urumqi–Yuli, în Regiunea Autonomă Xinjiang, citează Antena3.ro. Tunelul poartă numele Tianshan […] Articolul Record mondial în China: cel mai lung tunel rutier din lume, săpat prin munți apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Astăzi, 25 decembrie, de Crăciun, Pământul este afectat de o furtună magnetică, potrivit Serviciului Geologic Britanic. Specialiștii anunță că planeta se află în zona de influență a unui flux de mare viteză al vântului solar, provenit dintr-o vastă gaură coronală de pe Soare. Câmpul geomagnetic rămâne activ în ultimele 24 de ore, iar pe parcursul […] Articolul Furtună magnetică de Crăciun: ce efecte poate avea asupra stării de sănătate apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Extinderea rapidă a centralelor din surse regenerabile a determinat autoritățile să intervină asupra cadrului de siguranță din sectorul energetic. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat o nouă redacție a Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, care înlocuiește documentul din 2019 și îl aliniază la realitățile actuale ale […] Articolul Reguli mai stricte pentru centrale solare! ANRE schimbă jocul apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
VIDEO Deputata PAS Victoria Belous: Moldovenii trebuie să devină mai harnici și mai disciplinați # Realitatea.md
Trebuie să devenim mai harnici și mai disciplinați”. Declarația a fost făcută de către deputata PAS, Victoria Belous. În cadrul unui interviu acordat pentru Newsmaker, fosta ministră a Finanțelor a făcut mențiunea vorbind despre problema oamenilor de afaceri de a identifica resurse umane, atât din țară, cât și de peste hotare. Întrebată ce înseamnă disciplina, […] Articolul VIDEO Deputata PAS Victoria Belous: Moldovenii trebuie să devină mai harnici și mai disciplinați apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Crăciun sub tensiune: NATO ridică avioane de luptă după ce Putin trimite bombardiere spre Marea Britanie # Realitatea.md
Avioane de luptă NATO au fost ridicate de urgență după ce Rusia a desfășurat bombardiere strategice într-un zbor de Crăciun pe distanță lungă deasupra Mării Norvegiei, într-o acțiune percepută ca o amenințare la adresa nordului Marii Britanii, scrie presa locală, citată de stirileprotv.ro. Potrivit informațiilor apărute, Vladimir Putin a trimis bombardiere nucleare de tip Tu-95MS, […] Articolul Crăciun sub tensiune: NATO ridică avioane de luptă după ce Putin trimite bombardiere spre Marea Britanie apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
James Webb descoperă o planetă incredibilă: atmosferă cu funingine și diamante, în jurul unei stele moarte # Realitatea.md
Telescopul spațial James Webb a identificat o planetă care sfidează toate teoriile cunoscute despre formarea lumilor din Univers. Este vorba despre PSR J2322-2650b, o planetă de dimensiunea lui Jupiter, cu o atmosferă dominată de heliu și carbon, în care se formează nori de funingine și, mai jos, cristale de diamant, potrivit Live Science. Planeta nu […] Articolul James Webb descoperă o planetă incredibilă: atmosferă cu funingine și diamante, în jurul unei stele moarte apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Moscova nu credea în lacrimi, însă lumea filmului plânge: actrița rusă Vera Alentova a murit la 83 de ani # Realitatea.md
Cinematografia rusă a pierdut una dintre cele mai cunoscute figuri ale sale. Actrița Vera Alentova a murit la vârsta de 83 de ani, potrivit informațiilor apărute în presa rusă. Vera Alentova a devenit celebră datorită rolului principal din filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, una dintre cele mai cunoscute producții ale cinematografiei sovietice. Filmul i-a […] Articolul Moscova nu credea în lacrimi, însă lumea filmului plânge: actrița rusă Vera Alentova a murit la 83 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
În Moldova, persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu dificultăți majore la angajare # Realitatea.md
Persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu dificultăți majore în accesarea pieței muncii, pe fondul stereotipurilor, al infrastructurii neadaptate și al lipsei de informare a angajatorilor. Ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru a menționat într-un interviu pentru IPN, că deși există mecanisme de sprijin, acestea sunt insuficient valorificate, iar multe persoane rămân dependente […] Articolul În Moldova, persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu dificultăți majore la angajare apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Nicușor Dan, către români de Crăciun: Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștiente de identitatea sa # Realitatea.md
„Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștiente de identitatea sa”, a îndemnat Nicușor Dan românii de Crăciun. Liderul de la Cotroceni a menționat cât de important este să petrecem timpul alături de familii și cei dragi. Președintele român s-a referit la valorile pe care le împărtășesc creștinii. De asemenea, oficialul a sugerat cetățenilor să fie […] Articolul Nicușor Dan, către români de Crăciun: Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștiente de identitatea sa apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Spectacol regal de Crăciun: Prințesa Kate și fiica sa surprinse cum cântă împreună la pian # Realitatea.md
Locuitorii din Marea Britanie au putut urmări un „moment muzical special” dintre Kate, Prințesa de Wales, și fiica sa, prințesa Charlotte, în ajunul Crăciunului, a anunțat palatul într-un comunicat. Recitalul de pian a fost înregistrat săptămâna trecută la Castelul Windsor, transmite stirileprotv.ro. Mama și fiica au interpretat „Holm Sound”, compoziție a producătorului scoțian Erland Cooper, […] Articolul VIDEO Spectacol regal de Crăciun: Prințesa Kate și fiica sa surprinse cum cântă împreună la pian apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Poveste emoționantă de Crăciun: un băiat de 11 ani vinde cărți pentru a-i cumpăra cadou surorii după moartea mamei sale # Realitatea.md
Crăciunul vine și cu povești emoționate. Un băiat de 11 ani a început să vândă cărți și desene făcute de el pe o stradă din Italia pentru a-i putea face cadouri surorii sale de trei ani. Gestul băiatului vine după ce mama lor a decedat, iar ei trăiesc doar cu tatăl. Proprietarul magazinului de jucării […] Articolul Poveste emoționantă de Crăciun: un băiat de 11 ani vinde cărți pentru a-i cumpăra cadou surorii după moartea mamei sale apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
OCN „OK CREDIT” SRL a pierdut cererea prealabilă depusă împotriva Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) din 28 octombrie 2025, după ce Consiliul de Administrație al autorității de supraveghere a menținut decizia privind încălcarea legislației în domeniul creditelor pentru consumatori, transmite BANI.MD. Cazul a fost examinat în luna octombrie, în urma unei petiții depuse […] Articolul Dobânzi peste limită, sancțiuni ferme: OK Credit pierde disputa cu CNPF apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Campioana europeană ucraineană Sofia Lyskun și-a pierdut bursele prezidențiale după ce a adoptat cetățenia rusă # Realitatea.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a retras bursele prezidențiale campioanei Europei la sărituri în apă, Sofia Lyskun, care a dobândit cetățenia rusă, precum și antrenoarei sale, Alexandra Sendziuk. Bursele le fuseseră acordate în aprilie 2025, însă în noiembrie s-a aflat că sportiva și-a schimbat cetățenia, publicând ulterior fotografii din Moscova. Sofia Lyskun a declarat că în […] Articolul Campioana europeană ucraineană Sofia Lyskun și-a pierdut bursele prezidențiale după ce a adoptat cetățenia rusă apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Campioana europeană Sofia Lyskun și-a pierdut bursele prezidențiale după ce a adoptat cetățenia rusă # Realitatea.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a retras bursele prezidențiale campioanei Europei la sărituri în apă, Sofia Lyskun, care a dobândit cetățenia rusă, precum și antrenoarei sale, Alexandra Sendziuk. Bursele le fuseseră acordate în aprilie 2025, însă în noiembrie s-a aflat că sportiva și-a schimbat cetățenia, publicând ulterior fotografii din Moscova. Sofia Lyskun a declarat că în […] Articolul Campioana europeană Sofia Lyskun și-a pierdut bursele prezidențiale după ce a adoptat cetățenia rusă apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Atenție, moldoveni care plecați în vacanță! Cod galben de viscol în România. Regiunea unde stratul de nea este 1,4 m # Realitatea.md
Crăciun a adus ninsoare în România. În mai multe regiuni ninge, iar meteorologii au avertizat că viscolul, poleiul și vântul vor persista. Drumarii au intervenit cu utilaje și au împrăștiat material antiderapant, transmite adevărul.ro. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, în special în zonele unde ninsorile sunt însoțite de viscol. La nivel național, […] Articolul Atenție, moldoveni care plecați în vacanță! Cod galben de viscol în România. Regiunea unde stratul de nea este 1,4 m apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare # Realitatea.md
Roamingul a funcționat, ani la rând, după un set de reguli sofisticate, care presupuneau o atenție sporită la apeluri, mesaje SMS și consumul de date. Începând cu 1 ianuarie 2026, această abordare se schimbă radical. Odată cu aplicarea principiului Roaming Like At Home (RLAH), roamingul în Uniunea Europeană nu mai presupune costuri suplimentare, tarife diferențiate […] Articolul În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Tragedie la Hîncești în ajunul Crăciunului pe rit nou: Doi oameni au murit, după ce casa le-a fost cuprinsă de flăcări # Realitatea.md
Două persoane au murit la Hîncești, după ce locuința în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul s-a produs în seara de 24 decembrie, la Hîncești. Arderea s-a produs la 19:17. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri, care au evacuat persoanele din interiorul clădirii. Victimele erau proprietara locuinței, în vârstă […] Articolul Tragedie la Hîncești în ajunul Crăciunului pe rit nou: Doi oameni au murit, după ce casa le-a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Ucraina sărbătorește Crăciunul pe stil nou: Zelenski a transmis un mesaj pentru poporul său # Realitatea.md
Astăzi, 25 decembrie, Ucraina marchează oficial Crăciunul, după ce autoritățile de la Kiev au decis eliminarea zilei libere de 7 ianuarie, când anterior confesiunile ortodoxe ucrainene sărbătoreau Crăciunul. Începând de anul trecut, Biserica Ortodoxă din Ucraina (PCU) și greco-catolicii au început să sărbătorească Crăciunul pe 25 decembrie. În același timp, Biserica Ortodoxă din Ucraina (UOC) […] Articolul VIDEO Ucraina sărbătorește Crăciunul pe stil nou: Zelenski a transmis un mesaj pentru poporul său apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Trump, oleacă Grinch? De la reședința din Florida, urează Crăciun fericit „gunoaielor de stânga radicală” # Realitatea.md
Donald Trump a avut un mesa de Crăciun și s-a adresat inclusiv oponenților politici. Liderul americani i-a numit „gunoaie de stânga radicală” și i-a acuzat că „fac tot posibilul ca să distrugă țara”. Președintele SUA a vorbit despre transgenderi, criminalitate, inflație și PIB, conform news.ro. La finalul discursului, oficialul și-a amintit de Dumnezeu și a […] Articolul Trump, oleacă Grinch? De la reședința din Florida, urează Crăciun fericit „gunoaielor de stânga radicală” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
FOTO Gustă din Republica Moldova! Pasagerii unor curse de zbor au primit broșuri comestibile # Realitatea.md
Rândurile de roșii erau plantate chiar la intrare în grădină. Mergeai cu ligheanul gol și te întorceai cu el plin. Roșii galbene, roz, rotunde sau lunguiețe. Le tăiai mărunt, adăugai ceapă, ulei, sare și farfuria se umplea de gust. Roșiile slobozeau zeama lor dulce-acrișoară în care înmuiai cu pâine proaspătă. Un prânz de vară la […] Articolul FOTO Gustă din Republica Moldova! Pasagerii unor curse de zbor au primit broșuri comestibile apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Actorul TV Pat Finn, celebru din serialele Friends și Seinfeld, a murit la 60 de ani # Realitatea.md
Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale TV populare precum „Friends”, „Seinfeld” și „The Middle”, a murit la vârsta de 60 de ani la domiciliul său din Los Angeles, după ce urma un tratament pentru cancer din 2022, potrivit presei americane, transmite BBC. Familia sa a transmis un comunicat în care îl […] Articolul Actorul TV Pat Finn, celebru din serialele Friends și Seinfeld, a murit la 60 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Crima de la Beriozchi, care a zguduit țara: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria asasinului. Ce a urmat # Realitatea.md
Poliția a infiltrat o persoană în anturajul și chiar în gospodăria principalului suspect din cazul Beriozchi, raionul Anenii Noi, pentru a acumula probe esențiale în dosarul penal privind dispariția și presupusul omor al unui bărbat de 61 de ani. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la Jurnal TV, […] Articolul Crima de la Beriozchi, care a zguduit țara: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria asasinului. Ce a urmat apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Ambasadoarea UE, de Crăciun: Ați demonstrat că sunteți o națiune sigură pe direcția în care dorește să meargă # Realitatea.md
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj de Crăciun către moldoveni în care vorbește despre parcursul făcut de țara noastră în drumul său către UE și în care subliniază importanța reuniunii familiilor în sărbătorile de iarnă. O felicitare despre pace pentru blocul comunitar a venit și din partea președintei Parlamentului […] Articolul VIDEO Ambasadoarea UE, de Crăciun: Ați demonstrat că sunteți o națiune sigură pe direcția în care dorește să meargă apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
ANRE ajustează tariful OPEM pentru piața de energie electrică, reducere de peste un leu # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit tariful reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice prestat de SRL „Operatorul Pieței de Energie M” (OPEM) la 3,65 lei/MWh, scrie bani.md. Potrivit notei informative, OPEM a solicitat aprobarea unui tarif mai mare, de 4,76 lei/MWh, pentru recuperarea unui venit în cuantum de 20,25 […] Articolul ANRE ajustează tariful OPEM pentru piața de energie electrică, reducere de peste un leu apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Majoritatea rușilor se așteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, potrivit unui sondaj publicat miercuri de institutul de stat VTsIOM. Datele apar în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru un posibil acord de pace și pot indica o testare a reacției opiniei publice de către Kremlin, relatează Reuters. Adjunctul șefului VTsIOM, Mihail Mamonov, […] Articolul SONDAJ Majoritatea rușilor cred că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Anchetă în Polonia: Ambasadorul de la Paris suspendat într-un scandal cu diplome false # Realitatea.md
Un scandal cu implicații diplomatice zguduie Polonia, după ce ambasadorul de la Paris, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcție miercuri, 24 decembrie, într-o anchetă de trafic de influență și diplome false. Jan Emeryk Rosciszewski ocupa funcția de ambasador al Poloniei în Franța din anul 2022. Acesta a fost arestat pe 23 decembrie, imediat […] Articolul Anchetă în Polonia: Ambasadorul de la Paris suspendat într-un scandal cu diplome false apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
VIDEO Președintele Parlamentului, care a cerut de la Moș Crăciun „liniște și pace în țară”, are un mesaj de Crăciun # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, deputatul PAS Igor Grosu, care a cerut de la Moș Crăciun „liniște și pace în țară”, a transmis un mesaj de Crăciun pentru moldoveni. „Oriunde vă găsește această sărbătoare magică, vă invit să fim recunoscători pentru viață, pentru sănătate și pentru oamenii dragi de lângă noi”, a îndemnat el. „Crăciun fericit, dragi prieteni! […] Articolul VIDEO Președintele Parlamentului, care a cerut de la Moș Crăciun „liniște și pace în țară”, are un mesaj de Crăciun apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că o eventuală convorbire telefonică între președintele rus Vladimir Putin și președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea fi organizată rapid, dacă ambii lideri își vor exprima dorința de a discuta de Crăciun. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat ziarului rus „Vedomosti”, citată de stirileprotv.ro. […] Articolul Peskov: Kremlinul este pregătit pentru o convorbire Putin–Trump de Crăciun apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Creștinii de rit vechi îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ierarh Spiridon, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, cunoscut în tradiția populară și sub numele de Scridon. Sărbătoarea este marcată pe 12/25 decembrie, conform calendarului iulian. Sfântul Spiridon este considerat făcător de minuni, ocrotitor al celor nevoiași și apărător împotriva bolilor grele. În credința […] Articolul Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni, sărbătorit de creștinii de rit vechi apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
VIDEO Apocalipsă de gheață în Siberia: Temperaturi de -56 °C și viscol nemilos în Iakutia # Realitatea.md
O „apocalipsă de gheață” a cuprins Siberia în aceste zile. În Iakutia, cea mai mare regiune subnațională din lume, situată în Siberia Orientală, s-au înregistrat -56 °C, marcând cea mai scăzută temperatură de pe planetă în acest moment. Locuitorii satului Tiksi se confruntă cu un viscol puternic care durează deja trei zile consecutive. Școlile au […] Articolul VIDEO Apocalipsă de gheață în Siberia: Temperaturi de -56 °C și viscol nemilos în Iakutia apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
În această profeţie se cuprinde taina pe care astăzi, și an de an, o prăznuim cu cutremur şi cu bucurie. Dumnezeu Se face Om, Cel necuprins Se lasă cuprins, Cel fără de început intră în istorie, pentru ca istoria omului să fie mântuită. Naşterea Domnului nu este o simplă comemorare a unui eveniment trecut, ci […] Articolul Mitropolitul Petru al Basarabiei: Pastorala la sărbătoarea Nașterii Domnului apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a felicitat cetățenii care sărbatoresc astăzi Crăciunul pe stil nou. În mesajul de felicitare, edilul le urează cetățenilor „un Crăciun fericit alături de cei dragi”. „ Să aveți parte de sănătate, liniște, bucurii și multe momente frumoase împreună.Fiți mai buni unii cu alții, iubiți, iertați, construiți planuri de viitor și fiți […] Articolul Ion Ceban, mesaj de Crăciun pe stil nou: Nu uitați de tradițiile care ne unesc apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
VIDEO Șeful Poliției Naționale admite că a fost o scăpare de comunicare privind împușcăturile la IP Centru # Realitatea.md
Șeful Poliției a respins acuzațiile apărute în spațiul public și a subliniat că nu a negat nicio clipă existența incidentului armat, menționând că a aflat despre împușcătură încă vineri, 19 decembrie, prin intermediul securității interne a Poliției. Potrivit acestuia, imediat după ce a fost informat, a raportat cazul superiorilor ierarhici. Totodată, Viorel Cernăuțeanu a anunțat […] Articolul VIDEO Șeful Poliției Naționale admite că a fost o scăpare de comunicare privind împușcăturile la IP Centru apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
VIDEO Președinta Maia Sandu a felicitat cetățenii care sărbătoresc Crăciunul pe stil nou # Realitatea.md
Cu prilejul Crăciunului sărbătorit pe stil nou, președinta Maia Sandu a transmis urări de bine cetățenilor. Mesajul a fost publicat alături de imagini video surprinse la inaugurarea bradului de Crăciun de la Președinție. Tradițional, la 25 decembrie, mai mulți creștini din Republica Moldova sărbătoresc Nașterea Domnului pe stil nou. Crăciunul marchează naşterea de acum aproximativ […] Articolul VIDEO Președinta Maia Sandu a felicitat cetățenii care sărbătoresc Crăciunul pe stil nou apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Vremea de Crăciun pe stil nou: Cod galben de frig în toată țara, temperaturi sub zero # Realitatea.md
Meteorologii au emis un cod galben de răcire accentuată a vremii, chiar de Crăciun pe stil Nou, valabil pe întreg teritoriul țării. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine temperatura medie zilnică a aerului va scădea, pe arii extinse, cu 5–7°C. În aceste condiții, valorile maxime vor ajunge până la -2°C, iar minimele pot coborî până […] Articolul Vremea de Crăciun pe stil nou: Cod galben de frig în toată țara, temperaturi sub zero apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Pronunțarea sentinței în dosarul „Direcția 5”, amânată din cauza „volumului mare de lucru” # Realitatea.md
Ședința de judecată în dosarul fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, ex-șefului Inspectoratului de Poliție Bălți, Valeriu Cojocaru, dar și al lui Dorin Damir, președintele FEA, a fost amânată pentru 19 ianuarie 2026. TVR Moldova transmite că urma să fie pronunțată sentința pe cazul „Direcția 5”. „În legătură cu faptul că […] Articolul Pronunțarea sentinței în dosarul „Direcția 5”, amânată din cauza „volumului mare de lucru” apare prima dată în Realitatea.md.
23:00
FOTO Cum este sărbătorit Crăciunul în lume. Obiceiuri și tradiții din diferite colțuri ale lumii # Realitatea.md
Crăciunul este o sărbătoare universală care aduce oamenii împreună pentru a celebra binecuvântările întregului an, punând preț pe familie și pe momentele petrecute alături de cei dragi, dar și pe răsfățul culinar, informează știrileprotv.ro. În așteptarea acestui moment special, tradiții diverse prind viață în întreaga lume, reflectând spiritul de unitate, recunoștință și bucurie care definesc […] Articolul FOTO Cum este sărbătorit Crăciunul în lume. Obiceiuri și tradiții din diferite colțuri ale lumii apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Rusia a provocat un dezastru ecologic în Marea Neagră, după lovirea rezervoarelor de ulei din portul Odesa # Realitatea.md
O poluare masivă cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre a fost înregistrată în urma unor atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa, din sudul Ucrainei, afectând grav mediul marin. Numeroase păsări și alte viețuitoare au fost ucise, scrie adevărul.ro. Odesa, unul dintre cele mai importante porturi comerciale ale Ucrainei, a fost în ultimele săptămâni […] Articolul Rusia a provocat un dezastru ecologic în Marea Neagră, după lovirea rezervoarelor de ulei din portul Odesa apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău marchează atingerea unui nou prag istoric 6 milioane de pasageri transportați în anul 2025, o performanță remarcabilă și un indicator semnificativ pentru dezvoltarea aviației civile din Republica Moldova. Momentul festiv în care a fost întâmpinat pasagerul cu numărul 6.000.000, a reconfirmat rolul strategic al aeroportului ca principal punct de conectare […] Articolul Cifră record pentru aviația din Moldova: 6 milioane de pasageri la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Primarul Capitalei, Ion Ceban, le urează chișinăuienilor sărbători liniștite și un an stabil # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare adresat locuitorilor și oaspeților Capitalei, în ajunul sărbătorii de Crăciun. În mesajul său, edilul a adresat urări de sănătate, pace și liniște în familii, îndemnând cetățenii să petreacă sărbătorile alături de cei dragi și să creeze amintiri frumoase. Ion Ceban a subliniat importanța faptelor […] Articolul Primarul Capitalei, Ion Ceban, le urează chișinăuienilor sărbători liniștite și un an stabil apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Echipele municipale de evacuare a deșeurilor, la muncă și de sărbători. Recomandări pentru cetățeni # Realitatea.md
Întreprinderea municipală Regia „Autosalubritate” anunță că, pe durata sărbătorilor de iarnă prilejuite de Crăciunul pe stil nou, activitatea de evacuare a deșeurilor municipale în municipiul Chișinău se va desfășura conform programului obișnuit. „Joi, 25 decembrie, serviciile de salubrizare vor fi asigurate în intervalul orelor 05:30–20:00. La lucrări vor participa aproximativ 120 de angajați și peste […] Articolul Echipele municipale de evacuare a deșeurilor, la muncă și de sărbători. Recomandări pentru cetățeni apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Alexandru Munteanu și miniștrii săi, urare video pentru toți moldovenii: pace, siguranță și viitor european # Realitatea.md
În pragul sărbătorilor de iarnă, prim-ministrul Alexandru Munteanu și membrii Cabinetului de miniștri au transmis o felicitare video comună, adresată tuturor cetățenilor. Fiecare ministru a rostit câte o propoziție, conturând un mesaj de unitate și speranță. Mesajul comun a pus accent pe pace, speranță și încredere în viitor, dar și pe sprijinul pentru familii, siguranța […] Articolul Alexandru Munteanu și miniștrii săi, urare video pentru toți moldovenii: pace, siguranță și viitor european apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
VIDEO Un microbuz cu pasageri a fost lovit grav de o mașină. Patru persoane – rănite # Realitatea.md
Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce autovehiculul în care se aflau a fost lovit de o Skoda. Impactul a avut loc astăzi, 24 decembrie, pe traseul R-6. La volanul Skodei se afla un tânăr de 25 de ani care, potrivit poliției din Sângerei, nu a adaptat viteza la condițiile climaterice, a […] Articolul VIDEO Un microbuz cu pasageri a fost lovit grav de o mașină. Patru persoane – rănite apare prima dată în Realitatea.md.
