FOTO Cum este sărbătorit Crăciunul în lume. Obiceiuri și tradiții din diferite colțuri ale lumii

20:10

Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce autovehiculul în care se aflau a fost lovit de o Skoda. Impactul a avut loc astăzi, 24 decembrie, pe traseul R-6. La volanul Skodei se afla un tânăr de 25 de ani care, potrivit poliției din Sângerei, nu a adaptat viteza la condițiile climaterice, a […] Articolul VIDEO Un microbuz cu pasageri a fost lovit grav de o mașină. Patru persoane – rănite apare prima dată în Realitatea.md.