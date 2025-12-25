Campioana europeană ucraineană Sofia Lyskun și-a pierdut bursele prezidențiale după ce a adoptat cetățenia rusă

12:00

Două persoane au murit la Hîncești, după ce locuința în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul s-a produs în seara de 24 decembrie, la Hîncești. Arderea s-a produs la 19:17. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri, care au evacuat persoanele din interiorul clădirii. Victimele erau proprietara locuinței, în vârstă […] Articolul Tragedie la Hîncești în ajunul Crăciunului pe rit nou: Doi oameni au murit, după ce casa le-a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.