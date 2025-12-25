SONDAJ Majoritatea rușilor cred că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în 2026

14:40

Un cetățean străin a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să traverseze frontiera moldo-română. Ulterior, acesta a fost dus la sediul SPF „Lopatnic" pentru verificările necesare. „În urma documentării, s-a stabilit că este vorba despre un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 27 de ani. Acesta se afla în zona de […]