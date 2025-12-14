Întoarsă din Cipru, Maia Sandu pleacă în Grecia: Cu cine va avea întrevederi președinta

10:00

Două persoane au murit şi alte nouă au fost rănite după ce un atacator a deschis focul în timpul unei sesiuni de recapitulare pentru examenele finale la Universitatea Brown, o universitate privată de cercetare din Ivy League, situată în Providence, statul Rhode Island. Suspectul, care purta haine închise la culoare și ar avea în jur de 30 de ani, este în continuare în libertate. Locuitorilor li s-a cerut să rămână în interior, scrie adevărul.ro.