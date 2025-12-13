Topul aplicațiilor din 2025 rămâne aproape neschimbat: ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri
UNIMEDIA, 13 decembrie 2025 15:40
Topul celor mai descărcate aplicații din 2025 rămâne aproape neschimbat, însă selecțiile Google Play pentru cele mai bune aplicații ale anului aduc câteva noutăți interesante, scrie presa română.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
15:50
Sondaj IMAS: 60% dintre moldoveni cred că țara noastră nu va adera la UE până în 2028, iar 46% nici în 2030 # UNIMEDIA
60% dintre moldoveni cred că țara noastră nu va adera la UE până în anul 2028, așa cum a promis PAS în campanie electorală. Cel puțin așa arată rezultatele sondajul „Barometrul Socio-Politic – Decembrie 2025”, prezentat de IMAS.
15:40
Topul aplicațiilor din 2025 rămâne aproape neschimbat: ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri # UNIMEDIA
Topul celor mai descărcate aplicații din 2025 rămâne aproape neschimbat, însă selecțiile Google Play pentru cele mai bune aplicații ale anului aduc câteva noutăți interesante, scrie presa română.
Acum o oră
15:20
Întâlnire crucială pentru Ucraina, la Berlin: Trump îl trimite pe Witkoff să negocieze pacea cu Zelenski și liderii europeni # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, îl trimite la Berlin pe emisarul său Steve Witkoff pentru a se întâlni în acest weekend cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, într-un moment în care Statele Unite presează Ucraina să facă unele concesii majore pentru a pune capăt războiului cu Rusia, scrie digi24.ro.
15:10
(video) Scandal cu lactatele aduse în Parlament. Radu Marian susține că acestea au fost aruncate la coș. Costiuc: „De la atâtea minciuni o să ți se descârlionțeze capul, o să fii ca buratino” # UNIMEDIA
Deputatul (PDA) Vasile Costiuc a reacționat furios după ce deputatul (PAS) Radu Marian l-a acuzat că acesta ar fi aruncat produsele lactate aduse în Parlament. Costiuc a afirmat că produsele au fost puse acolo de altcineva și l-a acuzat pe Marian de minciună. „De la atâtea minciuni o să ți se descârlionțeze capul, o să fii ca buratino”, a declarat Costiuc.
Acum 2 ore
14:40
Calul este considerat în zodiacul chinezesc simbolul libertății și al bunătății. Specialiștii spun că așa va fi și anul 2026, care va fi un an al Calului de Foc. În zodiacul chinezesc, focul însemnă putere, energie și transformare, scrie spynews.ro.
14:30
Ultima oră! Alertă cu bombă la frontiera Vălcineț, după informația că un tren ar fi fost minat # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră informează că, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord.
14:20
Ultima oră! Alertă de securitate la Frontiera Vălcineț: Trenul București-Kiev, oprit și verificat, după informația că ar fi fost minat # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră informează că, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord.
14:10
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale vor merge curând în vacanța de iarnă care va dura 15 zile.
Acum 4 ore
13:40
Țara în care femeile primesc bani în fiecare lună doar pentru că sunt gospodine: Programul care le-a schimbat viața # UNIMEDIA
Într-un sat din statul indian Madhya Pradesh, o femeie primește în fiecare lună o sumă mică, dar sigură. Nu este salariu pentru că nu are un loc de muncă oficial, ci este un transfer financiar necondiționat oferit de guvern, scrie antena3.
13:10
Lovitură dură pentru Andreea Bostanica: Regina TikTok-ului a aflat că nu întotdeauna poate obține ce vrea. Ce i s-a întâmplat # UNIMEDIA
Lovitură dură pentru Andreea Bostanica. Regina TikTok-ului a aflat că nu poate obține întotdeauna tot ce își dorește, așa cum obișnuiește să se laude. Spynews.ro scrie cine îi pune piedici influenceriței.
12:50
(video) Stanislav Pavlovschi, despre dosarul Plahotniuc: Vedem cum prevalează dorințele, nu supremația legii # UNIMEDIA
„Construcția neclară publicului a acuzărilor aduse lui Vlad Plahotniuc și faptul că statul este la un pas de a trece liniile roșii în procesul de examinare a dosarului ar putea aduce o condamnare a Republicii Moldova la CEDO”. De această părere este fostul magistrat în cadrul Înaltei Curți de la Strasbourg, Stanislav Pavlovschi. Fostul oficial constată că în cadrul procesului „prevalează dorințele, nu supremația legii” și că multe aspecte ale acuzării ar scoate în vileag lipsa de profesionalism.
12:40
„Noaptea ca hoții”. Ceban după ce Parlamentul a aprobat la ora târzie, bugetul pentru 2026: Cu multe lacune și nu a fost consultat aproape deloc # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, critică aprobarea bugetului pentru 2026 noaptea târziu. „Proiectul are multe lacune și nu a fost consultat aproape deloc”, a menționat edilul.
12:10
„E la periferie, la Telecentru”: Cum explică Machidon faptul că a cumpărat un apartament cu 34 mii euro, cu 10 mii mai ieftin decât prețul mediu de piață # UNIMEDIA
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat public de Comisia de Evaluare a Procurorilor (CEP). Unul dintre cele două aspecte care au generat dubii din partea Comisiei și care a fost discutat în sesiunea publică a vizat achiziția unui apartament în 2018, la preț mai mic decât cel de piață. Procurorul a prezentat explicații - ce anume l-ar fi favorizat să negocieze o reducere de peste 10 mii de euro.
Acum 6 ore
12:00
(video) Sergiu Butuc, la conferința „Institutul Justiției Constituționale”: Dreptul de a alege și de a fi ales mi-a fost mie personal încălcat # UNIMEDIA
Politicianul Sergiu Butuc a participat la conferința organizată de „Institutul Justiției Constituționale”, eveniment dedicat protecției constituțională a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. El afirmă că voința poporului este baza puterii de stat, exprimată prin alegeri libere, conform Constituției Republicii Moldova, iar articolul 3 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) obligă statele să garanteze alegeri libere — un drept esențial.
11:40
De ce UE a ales să îngheţe pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa: Ce semnal transmite Moscovei # UNIMEDIA
Uniunea Europeană a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
11:10
Maratonul de Crăciun a pus pe stop circulația pe bd. Ștefan cel Mare: Cum circulă transportul public # UNIMEDIA
Primăria Chișinău anunță despre sistarea traficului rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe 13 decembrie, în legătură cu desfășurarea acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun”, ediția 2025, eveniment organizat de AO Clubul Sportiv „SPORTER”.
10:40
Pe 13 decembrie, istoria a fost marcată de demisia rară a unui papă și de capturarea unui lider autoritar, evenimente cu impact global.
10:10
„Neeligibil”. Sute de cetățeni, indignați după ce au primit refuz la compensații: Nu am știut că din indemnizație poți cumpăra necesarul pentru copil și achita facturi # UNIMEDIA
Val de critici pe rețelele de socializare după ce sute de cetățeni au fost declarați „neeligibili” pentru ajutor la contor. „Vremuri bune, ca în Europa”, au ironizat unii cetățeni.
Acum 8 ore
09:50
Creștinii ortodocși sărbătoresc Ziua Sfântului Andrei: Ce este interzis să faci pentru a avea noroc și bunăstare # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, numit și „Cel dintâi chemat”, deoarece a fost primul care a răspuns chemării lui Iisus Hristos la apostolat.
09:30
Peștii au parte de o zi confuză, iar Fecioarele vor începe de la zero: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Confuzia poate apărea astăzi pentru Pești din cauza circumstanțelor în schimbare din jurul lor. Mintea voastră va continua să se îngrijoreze de o problemă mică, dar nu are rost să vă gândiți prea mult la aceasta, deoarece este puțin probabil să găsiți o soluție viabilă. De asemenea, veți primi unele informații contradictorii care vă pot determina să revizuiți unele opinii pe care le-ați avut de mult timp.
09:10
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu schimbări ocazionale pe parcursul zilei, iar probabilitatea de precipitații rămâne scăzută.
Acum 24 ore
00:50
Ultima oră! Bugetul asigurărilor medicale pentru 2026, votat în prima lectură de Parlament, la miez de noapte. Cât va costa polița obligatorie # UNIMEDIA
Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2026, a fost votat de Parlament, în prima lectură.
12 decembrie 2025
23:30
Ultima oră! Bugetul asigurărilor sociale pentru 2026, votat de Parlament: Cu cât vor fi indexate pensiile și care va fi alocația la naștere # UNIMEDIA
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS). Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii.
22:40
(video) Incendiu puternic în centrul capitalei: Fum dens s-a ridicat deasupra clădirilor de pe Bănulescu-Bodoni # UNIMEDIA
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 12 decembrie, în centrul Chișinăului, pe bulevardul Bănulescu-Bodoni, unde un fum dens a putut fi observat de la distanță, ridicându-se deasupra clădirilor din zonă.
22:30
(video) Incendiu puternic în centrul capitalei: Fum dens s-a ridicat desupra clădirilor de pe Bănulescu-Bodoni # UNIMEDIA
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 12 decembrie, în centrul Chișinăului, pe bulevardul Bănulescu-Bodoni, unde un fum dens a putut fi observat de la distanță, ridicându-se deasupra clădirilor din zonă.
22:20
Ultima oră! Noaptea târziu, deputații PAS au aprobat bugetul pentru 2026: „În criză sunt doar profesorii, Președinția cu 44 mil. lei nu e afectată” # UNIMEDIA
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Inițiativa a fost susținută în cadrul ședinței de astăzi de 54 deputați PAS.
22:00
Ultima oră! Noaptea târziu, deputații au aprobat bugetul pentru 2026: „În criză sunt doar profesorii, Președinția cu 44 mil. lei nu e afectată” # UNIMEDIA
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Inițiativa a fost susținută în cadrul ședinței de astăzi de 54 deputați AS.
21:50
Istorie în ring: Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer moldovean care a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial # UNIMEDIA
Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer moldovean care a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor, informează Ministerul Educației.
21:20
Noua variantă K a virusului gripal care circulă la nivel internațional, confirmată și în România. Ce arată analiza epidemiologică # UNIMEDIA
Institutul Național de de Sănătate Publică a anunțat, vineri, 12 decembrie 2025, pe baza analizei epidemiologice pentru săptămâna 49 a anului 2025, că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Noua variantă K a virsului gripal 1 (H3N2) care circulă la nivel internațional a fost detectată și în România, scrie adevarul.ro.
20:50
S-a pornit spre casă înarmat: Un cetățean israelian, prins pe Aeroport cu trei arme pneumatice nedeclarate # UNIMEDIA
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au documentat un caz de transport ilicit de arme pneumatice. Incidentul a avut loc în urma verificărilor efectuate asupra pasagerilor rutei Chișinău – Tel Aviv.
20:30
(video) Chicu, după 10 ore în Parlament: Votăm bugetul noaptea, ca hoții, când unul vrea la pescuit, eu la discotecă. Să venim mâine # UNIMEDIA
„Ședință-maraton” în Parlament, unde dezbaterile pe proiecte au depășit zece ore. Vizibil indignat, fostul premier, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Chicu a criticat dur faptul că legile bugetare sunt discutate la ore târzii, într-un ritm pe care l-a calificat drept lipsit de respect pentru cetățeni și parlamentari. „Nu ne place când zicem: „noaptea hoții”, dar asta facem, pe când unul vrea la pescuit deja, iar eu - la discotecă”, a declarat Chicu, venind cu propunerea de a continua ședința mâine dimineață.
20:10
(foto) Alin Bagrin, polițist în cadrul Inspectoratului de la Ciocana, medaliat cu aur la Campionatul Național de Judo: Câți sportivi a reunit competiția # UNIMEDIA
Alin Bagrin, polițist în cadrul Inspectoratului de la Ciocana, a obținut medalia de aur la Campionatul Național de Judo Seniori, desfășurat în perioada 9–10 decembrie, la categoria +100 kg.
20:00
(live) Parlamentul, în ședință. Igor Dodon, către PAS la dezbaterea bugetului pentru 2026: În sfârșit aveți un ministru al Finanțelor, felicitări! # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
20:00
Fetelor li se arată ursitul, iar strigoii bântuie străzile: Tradiții şi superstiţii în noaptea de Sfântul Andrei # UNIMEDIA
Pe 13 decembrie este sărbătorit Sfântul Andrei. Conform tradițiilor, se spune că noaptea din ajunul sărbătorii este una cu proprietăţi magice, când lupii vorbesc cu grai omenesc, iar oamenii se apără de rele cu vrăji şi usturoi.
19:40
(stop cadru) După o zi de ședință: Usatîi a gustat din chefir, înainte de a începe examinarea bugetului # UNIMEDIA
Scenă neobișnuită în Legislativ: liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a devenit protagonistul unui moment viral după ce a băut dintr-o sticlă cu chefir, și a fost fotografiat.
19:10
(video) Momente dramatice pentru un sportiv din Australia: A rămas agățat de avion, la 4.500 de metri înălțime, după ce parașuta i s-a deschis prea devreme # UNIMEDIA
Un parașutist sportiv din Australia a trecut prin momente dramatice după ce parașuta i s-a deschis prea devreme și l-a lăsat suspendat de coada avionului din care tocmai sărise. Incidentul, petrecut în septembrie în nordul Queenslandului, a fost făcut public abia acum, odată cu raportul Biroului australian pentru siguranța transporturilor, scrie adevarul.ro.
18:50
(live) Parlamentul, în ședință. Deputat PN: Criza e doar la profesori, nu și la Președinție. Acolo bugetul a crescut de la 42 de mil. lei, la 44 # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
18:50
(video) „Patria-mama, te amo”: Hitul cu care Satoshi vrea să cucerească Eurovision: Cum sună „Viva, Moldova”, cântată în mai multe limbi # UNIMEDIA
Artistul și rapperul moldovean Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, a lansat oficial piesa cu care participă la selecția națională pentru Eurovision Song Contest 2026. Melodia, intitulată „Viva, Moldova”, a fost publicată pe YouTube și a atras deja atenția internauților prin energia și mesajul puternic.
18:30
Lovitură pentru Shein, Temu şi AliExpress. UE impune de anul viitor taxe vamale pentru coletele sub 150 € # UNIMEDIA
Uniunea Europeană va introduce, începând din iulie 2026, taxe vamale pentru coletele cu valoare mică provenite din afara blocului comunitar, transmite DPA, citat de Agerpres. Măsura, agreată de miniştrii de Finanţe ai statelor membre, vizează în special platformele online din China, precum Shein, Temu sau AliExpress, şi are ca scop combaterea concurenţei neloiale, a fraudelor şi a riscurilor pentru consumatori, scrie observatornews.ro.
18:20
(live) Parlamentul, în ședință. Deputat: Criza e doar la profesori, nu și la Președinție. Acolo bugetul a crescut de la 42 de mil. lei, la 44 # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
18:10
„Discuțiile legate de schimbarea proprietarului Portului Giurgiulești se referă exclusiv la Portul Internațional Liber Giurgiulești, nu și la la Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, care este în proprietatea statului și pe care statul nu intenționează să-l înstrăineze”. Explicațiile vin de la ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, potrivit căruia procedurile de „schimbare a proprietarului” nu sunt finalizate, deși partea română anunța încă în noiembrie că a cumpărat Portul Giurgiulești.
17:50
Reacție rapidă a lui Putin la planul de pace propus de Zelenski: Kremlinul anunță deja ce vrea să facă în Donbas # UNIMEDIA
Kremlinul a anunțat vineri că, în cazul implementării scenariului propus de Volodimir Zelenski pentru crearea unei așa-numite „zone demilitarizate” în Donbas (regiunile ucrainene Donețk și Lugansk), Moscova ar putea desfășura în zona unități ale Gărzii Naționale (Rosgvardia), în locul unităților regulate ale armatei ruse, informează The Moscow Times, citat de antena3.
17:30
(video) PSRM vrea explicații de la Președinție pe emisarii Maiei Sandu, PAS - împotrivă. Propunerea de audiere a reprezentanților instituței prezidențiale, respinsă # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a cerut, la ședința de astăzi a Parlamentului, audierea reprezentanților Președinției, pe numirea celor doi emisari ai șefei statului - Dorin Recean și Nicu Popescu. Toți deputații din opoziție au susținut propunerea, nu și aleșii din PAS.
17:10
(live) Parlamentul, în ședință. Adrian Gavrilița, cu un mesaj pentru tatăl său: La mulți ani. Având experiența statului în plen, nu cred că ajung astăzi la zi de naștere # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
17:10
(video) Beat criță, a încercat să fugă de polițiști când a fost tras pe dreapta: Un șofer, reținut după o urmărire, la Călărași # UNIMEDIA
Un șofer în stare de ebrietate avansată, la volanul unui Peugeot, a fost reținut de polițiștii din Călărași, după ce a refuzat să oprească la somație și a încercat să fugă. Incidentul a avut loc aseară, în apropierea satului Rădeni.
17:00
(live) Parlamentul, în ședință: Deputații examinează proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
17:00
Scandalul dintre 50 Cent și P.Diddy escaladează: Un alt rapper celebru intervine cu replici dure # UNIMEDIA
Scandalul dintre 50 Cent și Diddy era deja suficient de încins, cu documentare, flori trimise din pușcărie și replici tăioase aruncate online, dar iată că un vechi rival a simțit miros de sânge și a intrat în arenă. JA RULE sare acum în mijlocul circului. CANCAN.RO îți spune de partea cui a intervenit Ja Rule și ce noi scântei a aruncat peste focul deja aprins.
17:00
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate. De când sunt restanțele # UNIMEDIA
În acestă săptămână, sportivul din România, David Popovici, a făcut mai multe declarații. Printre altele, acesta a dezvăluit că nu a încasat nici acum banii pentru medaliile cucerite în ultimele luni, scrie digisport.ro.
16:50
(live) Parlamentul, în ședință. Costiuc: Am adus astăzi și lapte și chefir, dar văd că nu ajută # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
16:50
(video) „Dansul Moldoveanului”: Vlad Codreanu lansează piesa care aduce tradiția pe beat-uri deep house și energie balcanică # UNIMEDIA
Artistul și creatorul de conținut Vlad Codreanu revine în atenția publicului cu o lansare muzicală care promite să devină virală. Noua piesă, intitulată „Dansul Moldoveanului”, combină într-un mod surprinzător tradiția autentică moldovenească cu ritmuri moderne de deep house, adăugând un plus de energie balcanică ce transformă melodia într-un imn perfect pentru petreceri și evenimente, scrie shok.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.