Miss Finlanda 2025 a fost detronată după un scandal de rasism. Gestul care a lăsat-o fără coroană
UNIMEDIA, 14 decembrie 2025 18:00
Organizatorii concursului Miss Finlanda au retras oficial titlul deținut de Sarah Dzafce, la doar trei luni după ce aceasta câștigase ediția 2025, în urma unui val de critici generate de o fotografie considerată ofensatoare din punct de vedere rasial, notează complex.com, citată de adevărul.ro.
• • •
Acum 10 minute
18:10
Se apropie în curând sărbătorile de iarnă. Prin urmare, angajații din sectorul bugetar se vor bucura de mai multe zile libere.
Acum 15 minute
18:00
Organizatorii concursului Miss Finlanda au retras oficial titlul deținut de Sarah Dzafce, la doar trei luni după ce aceasta câștigase ediția 2025, în urma unui val de critici generate de o fotografie considerată ofensatoare din punct de vedere rasial, notează complex.com, citată de adevărul.ro.
Acum 2 ore
17:10
Vladislav Blănuță se pregătește de revenirea în România: Echipa interesată de serviciile atacantului moldovean # UNIMEDIA
Plecarea lui Vladislav Blănuță în Ucraina nu a fost o decizie inspirată a atacantului, el evoluând foarte puțin și fiind implicat într-un scandal cu suporterii, din cauza unor postări pro-rusești. Este de așteptat ca el să fie vândut sau împrumutat de Dinamo Kiev în această iarnă, iar Dinamo București a intrat pe fir, scrie Eurosport.
17:00
(video) Irina Vlah a participat la Festivalul Covoarelor: Edineț, vă mulțumesc pentru primirea caldă # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi la Festivalul Covoarelor care are loc la Edineț.
16:50
„Vacanță pentru somn”, cu acest îndemn neobișnuit speră să atragă turiștii un hotel de lux din Elveția. Pachetul, conceput pentru cei care nu dorm bine, costă 10.000 de dolari, scrie protv.ro.
Acum 4 ore
16:10
(video) Ceban, despre unii deputați PAS: „La televizor e „специалист широкого профиля”, dar când îl întrebi cât e 3x3, începe a plânge” # UNIMEDIA
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat activitatea unor deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, afirmând că aceștia se prezintă public drept specialiști în mai multe domenii, dar că, în opinia sa, nu demonstrează competențe reale. „Când îl vezi la televizor, el știe totul”, a declarat acesta la o emisiune de la Realitatea.
16:00
„M-am temut pentru viaţa mea”. Fiul prinţesei Stephanie de Monaco a fost agresat după meciul AS Monaco – Galatasaray # UNIMEDIA
Louis Ducruet, fiul prinţesei Stephanie de Monaco, şi doi dintre prietenii săi au fost agresaţi de doi suporteri ai formaţiei Galatasaray după victoria echipei AS Monaco, scor 1-0, marţi, în Liga Campionilor, scrie digi24.ro.
15:10
(video) „Ce înseamnă emisar pe reziliență?”. Petruți: Oh… Recean s-a ocupat două luni de ale lui, apoi a revenit în viața politică # UNIMEDIA
Sociologul Doru Petruți, directorul IMAS, a comentat în cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA retragerea lui Dorin Recean din viața politică și revenirea acestuia într-o nouă funcție, de emisar pentru dezvoltare și reziliență. Potrivit lui Petruți, decizia ar fi fost una calculată și corelată cu evoluțiile economice anticipate. „Cred că domnul Recean a plecat la timp. Probabil, dânsul știa lucrurile ce țin de situația economică și cam încotro vor merge indicatorii”, a declarat sociologul.
15:00
Zeci de locuitori din oraşul siberian Tomsk au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de decizia autorităţilor ruse de a interzice platforma de jocuri Roblox, scrie protv.ro.
Acum 6 ore
14:10
Doliu la Spitalul „Gheorghe Paladi”. Grigore Bivol, șef al Catedrei Medicină de Familie, s-a stins din viață: „Plecarea sa reprezintă o pierdere imensă” # UNIMEDIA
Profesorul Grigore Bivol, șef al Catedrei Medicină de Familie și șef de clinică al IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, s-a stins din viață. „Plecarea sa reprezintă o pierdere imensă pentru comunitatea medicală și academică”, a scris instituția pe rețele.
13:40
Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE # UNIMEDIA
Administrația Trump intenționează să scoată patru țări din Uniunea Europeană (UE), potrivit unei copii a Strategiei de Securitate Națională a SUA (NSS) care a ajuns în presă, scrie protv.ro.
13:10
200 de sportivi s-au luptat pentru titlul intern la Campionatul Național de judo: Cine au fost câștigătorii # UNIMEDIA
Circa 200 de sportivi s-au luptat pentru titlul intern la Campionatul Național de judo, rezervat seniorilor, care s-a desfășurat la Arena Chișinău, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
13:00
(video) Teroare pe o plajă din Sidney, la un eveniment de Hanuka: 10 oameni uciși într-un atac armat. Eroul care l-a dezarmat pe atacator # UNIMEDIA
Un atac armat a avut loc pe plaja Bondi, în estul Sydney-ului, în timpul unui eveniment comunitar evreiesc organizat în prima seară de Hanuka. Zece persoane au fost ucise, iar alte 18 se află în spital. Printre răniți se află și doi polițiști, un bărbat suspectat că ar fi autorul atacului a fost ucis, iar un alt presupus trăgător se află în stare critică, au anunțat autoritățile citate de The Guardian, scrie adevărul.ro.
12:40
(stop cadru) Chicu: „A doua zi ne doare capul, nu de atâta că e slab, dar că seara am consumat mult. Așa e și cu pensiile” # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru, deputatul Ion Chicu, a afirmat că nivelul pensiilor este o consecință directă a performanței economice a statului, comparând situația cu „durerea de cap de a doua zi”, care nu apare pentru că „e slab capul”, ci din cauza exceselor din seara precedentă. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV.
Acum 8 ore
12:10
Prima reacție a Andreei Bostanica, după acuzațiile că ar face parte dintr-o grupare periculoasă. Unde s-a filmat influencerița # UNIMEDIA
În ultima perioadă, TikTok-ul a fost împânzit de zvonuri controversate conform cărora Andreea Bostanica ar face parte dintr-o grupare periculoasă, iar acest lucru i-ar aduce câștiguri mari. Influencerița a declarat pe rețelele de socializare că aceste speculații sunt amuzante, dar i-a îndemnat pe oameni să continue, pentru că i-ar aduce vizibilitate, scrie spynews.ro.
12:00
(video) Se cere demisia lui Viktor Orban în stradă. Protest cu miii de oameni în Budapesta după abuzurile comise într-un centru de detenție pentru minori # UNIMEDIA
Opoziția pro-europeană ungară condusă de Peter Magyar a organizat sâmbătă seara o manifestație la Budapesta, în urma scandalului provocat de abuzurile comise într-un centru de detenție pentru minori delincvenți, scrie adevărul.ro.
11:10
10:30
A murit Peter Greene, cunoscut pentru rolurile celebre din „Masca” și „Pulp Fiction”. Actorul avea 60 de ani # UNIMEDIA
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de răufăcător şi criminal, inclusiv rolul lui Zed din „Pulp Fiction”, a murit vineri la domiciliul său din New York, a confirmat managerul său. Avea 60 de ani, scrie NBC News, citată de digi24.ro.
Acum 12 ore
10:10
(video) Emilian Crețu, declarații emoționante despre dorința de a fi tată: „Încă mai sper.. cândva, undeva” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a vorbit deschis și emoționant despre una dintre cele mai mari dorințe ale sale - aceea de a deveni tată. Invitat într-o emisiune de la protv, prezentatorul TV a mărturisit că speră ca acest vis să i se îndeplinească într-o zi.
10:00
(video) Doi morți și opt studenți în stare gravă după un atac armat la Universitatea Brown. Atacatorul e în libertate # UNIMEDIA
Două persoane au murit şi alte nouă au fost rănite după ce un atacator a deschis focul în timpul unei sesiuni de recapitulare pentru examenele finale la Universitatea Brown, o universitate privată de cercetare din Ivy League, situată în Providence, statul Rhode Island. Suspectul, care purta haine închise la culoare și ar avea în jur de 30 de ani, este în continuare în libertate. Locuitorilor li s-a cerut să rămână în interior, scrie adevărul.ro.
09:10
Pe 14 decembrie, Ștefan cel Mare a învins armatele maghiare la Baia, iar România a aderat la ONU, marcând momente cheie în istorie.
09:10
(stop cadru) Costiuc, către Trubca: „Peste vreo 3 ani, veți vinde „pirojoace”, în bus, în Franța” # UNIMEDIA
Replici la ședința Legislativului din 12 decembrie. În timp ce deputații examinau proiectul de lege privind acordarea scutirii de la plata drepturilor de import pentru cetățenii moldoveni care revin cu traiul în Republica Moldova, deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, i s-a adresat alesului PAS, Alexandr Trubca, afirmând că, în câțiva ani, acesta va ajunge să vândă „pirojoace” în Franța. „Cam asta este direcția dumneavoastră”, a declarat Costiuc.
09:00
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu șanse de precipitații ușoare și temperaturi relativ scăzute.
09:00
Scorpionii inspiră cu idei noi, iar Fecioarele s-ar putea simți frustrate: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetelor aduce astăzi o zi de transformări și revelații pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va resimți impactul acestor alinieri într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice personale. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate care să vă ghideze pașii într-o zi plină de potențial și provocări.
08:30
07:20
Acum 24 ore
20:10
(video) Doru Petruți: În 2026, Moldova va face față unor provocări economice mari, iar succesul va însemna să rămânem pe linia de plutire # UNIMEDIA
Directorul IMAS Moldova, Doru Petruți, a declarat că 2026 va aduce provocări economice majore pentru Republica Moldova. „Succesul va însemna, de fapt, să „rămânem pe linia de plutire”, a menționat sociologul la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
19:50
„Doamne, fă te rog lumină în moartea ei”. Igor Cuciuc, strigăt de durere, după ce astăzi ar fi trebuit să o felicite pe Andreea cu ziua numelui: Ce familie frumoasă am fost # UNIMEDIA
Interpretul Igor Cuciuc a publicat un mesaj plin de durere pe rețelele sociale, în memoria fiicei sale, Andreea, care ar fi trebuit astăzi să își sărbătorească ziua numelui. Acesta își amintește cu durere despre cum sărbătoreau pe vremea când fiica lor era alături de ei. „Mama îți făcea salata ta preferată, iar eu îți aducea clementine dulci. Ce familie frumoasă am fost. Doamne, te rugăm, fă lumină în moartea Andreei”, a scris Igor Cuciuc.
19:40
După 11 zile petrecute în spital, Antonia a avut un moment de sinceritate totală și le-a povestit fanilor experiența traumatizantă prin care a trecut în ultimul an. O intervenție estetică făcută în urmă cu opt ani – injectarea cu Aquafilling în zona fesieră – s-a transformat într-un adevărat coșmar medical, artista mărturisind că a fost la un pas de tragedie, scrie protv.ro.
19:20
(video) „Ne mișcăm pe ape foarte tulburi”. Doru Petruți: Aderarea Moldovei la UE depinde mai mult de alții decât de noi # UNIMEDIA
Directorul IMAS Moldova, sociologul Doru Petruți, consideră că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană depinde în mare măsură de deciziile externe, mai mult decât de acțiunile interne ale țării. Expertul a subliniat în cadrul UNInterviu pentru UNIMEDIA că integrarea nu va fi posibilă fără rezolvarea problemei transnistrene.
19:00
(video) „A ta să fiu, al meu să fie”: Nina Crețu se vrea mireasă! A dormit cu busuioc sub pernă și i-a cerut Sfântului Andrei să-i arate ursitul # UNIMEDIA
Noaptea de Sfântul Andrei a fost una plină de emoții, tradiții și speranțe pentru Nina Crețu. Tânăra nu s-a rezumat doar la obiceiurile clasice de sărbătoare, ci a ales să respecte un ritual vechi, cunoscut mai ales în rândul fetelor nemăritate, care își doresc să-și afle ursitul, scrie shok.md.
18:40
PCCOCS și DIICOT au semnat primul acord oficial de cooperare transfrontalieră: Ce prevede colaborarea # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a semnat în cadrul unei ceremonii solemne Acordul de Cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România.
18:40
Țara din Europa care duce lipsă de bărbați, iar femeile au ajuns să închirieze soți cu ora # UNIMEDIA
Letonia este o țară cunoscută pentru femeile sale foarte frumoase. Problema este că acestea se confruntă cu o lipsă serioasă de bărbați, iar multe dintre cele rămase singure ajung să „închirieze soți cu ora”, scrie antena3.
18:40
Poliția anunță că alerta de astăzi cu bombă într-un tren de la frontiera Vălcineț a fost falsă. Potrivit informațiilor, obiecte suspecte sau care ar conține explozibil, dispozitive sau substanțe nu au fost depistate.
18:20
Ieri
18:10
(video18+) Accident fatal la Ciocana: Momentul în care un bărbat cade pe carosabil și este strivit de roțile unui autobuz # UNIMEDIA
Un bărbat a murit, după ce a căzut sub roțile unui autobuz care se deplasa regulamentar. Tragedia a avut loc astăzi pe strada Voluntarilor, iar momentul tragediei a fost surprins de un martor și plasat pe rețelele de socializare.
17:40
Previziunile frisonante ale lui Nostradamus pentru 2026, descifrate: Ce trebuie să facem ca să trecem anul cu bine # UNIMEDIA
Vizionarul și astrologul din secolul al XVI-lea a prezis tulburări politice și un nou conflict între Est și Vest în 2026 - dar s-ar putea să existe și ceva pozitiv în noul an, scrie presa română.
17:20
Mesajul președintelui turc Erdogan după ce s-a întânit cu Putin: „Pacea nu este departe în Ucraina” # UNIMEDIA
„Pacea nu este departe” în Ucraina, declară președintele turc Tayyip Erdogan la întoarcerea de la întâlnirea cu Vladimir Putin. Spune că speră să discute un plan de pace cu Donald Trump, scrie presa română.
17:10
Un lot de 1,8 tone de lactate care urma să ajungă pe rafturile magazinelor, reținut de ANSA: Ce au depistat inspectorii # UNIMEDIA
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 1800 kg de produse lactate de import.
16:40
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă sau bani # UNIMEDIA
În cultura Feng Shui, locul din casă unde trebuie amplasat bradul de Crăciun poate avea un impact major asupra prosperității traiului de zi cu zi. Cum trebuie, de fapt, să decorezi bradul, în funcție de ceea ce vrei să atragi în 2026, scrie cancan.ro.
16:20
„Dacă vorbim despre un compromis, atunci să fie unul corect”: De ce vrea Rusia Donbasul și de ce Ucraina refuză să-l cedeze # UNIMEDIA
Moscova insistă în continuare că își dorește ca Ucraina să își retragă forțele din regiunea Donbas, pe care Kievul o apără cu înverșunare încă din 2014. Jurnaliștii de la Euronews explică ce se află acolo și de ce este Rusia atât de interesată să preia controlul total asupra acestei zone, scrie antena3.
16:10
Președintele Federației de Polo pe Apă din Republica Moldova, Veaceslav Baicev, a fost condamnat la pedeapsa unei amenzi penale de 6.000 de lei, în România, pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Judecătoria Brăila a pronunțat sentința pe 8 decembrie, scrie presa română.
15:50
Sondaj IMAS: 60% dintre moldoveni cred că țara noastră nu va adera la UE până în 2028, iar 46% nici în 2030 # UNIMEDIA
60% dintre moldoveni cred că țara noastră nu va adera la UE până în anul 2028, așa cum a promis PAS în campanie electorală. Cel puțin așa arată rezultatele sondajul „Barometrul Socio-Politic – Decembrie 2025”, prezentat de IMAS.
15:40
Topul aplicațiilor din 2025 rămâne aproape neschimbat: ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri # UNIMEDIA
Topul celor mai descărcate aplicații din 2025 rămâne aproape neschimbat, însă selecțiile Google Play pentru cele mai bune aplicații ale anului aduc câteva noutăți interesante, scrie presa română.
15:20
Întâlnire crucială pentru Ucraina, la Berlin: Trump îl trimite pe Witkoff să negocieze pacea cu Zelenski și liderii europeni # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, îl trimite la Berlin pe emisarul său Steve Witkoff pentru a se întâlni în acest weekend cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, într-un moment în care Statele Unite presează Ucraina să facă unele concesii majore pentru a pune capăt războiului cu Rusia, scrie digi24.ro.
15:10
(video) Scandal cu lactatele aduse în Parlament. Radu Marian susține că acestea au fost aruncate la coș. Costiuc: „De la atâtea minciuni o să ți se descârlionțeze capul, o să fii ca buratino” # UNIMEDIA
Deputatul (PDA) Vasile Costiuc a reacționat furios după ce deputatul (PAS) Radu Marian l-a acuzat că acesta ar fi aruncat produsele lactate aduse în Parlament. Costiuc a afirmat că produsele au fost puse acolo de altcineva și l-a acuzat pe Marian de minciună. „De la atâtea minciuni o să ți se descârlionțeze capul, o să fii ca buratino”, a declarat Costiuc.
14:40
Calul este considerat în zodiacul chinezesc simbolul libertății și al bunătății. Specialiștii spun că așa va fi și anul 2026, care va fi un an al Calului de Foc. În zodiacul chinezesc, focul însemnă putere, energie și transformare, scrie spynews.ro.
14:30
Ultima oră! Alertă cu bombă la frontiera Vălcineț, după informația că un tren ar fi fost minat # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră informează că, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord.
14:20
14:10
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale vor merge curând în vacanța de iarnă care va dura 15 zile.
