Antonia a ajuns pe patul de spital: „M-am trezit în mijlocul unui coșmar”

09:30

Confuzia poate apărea astăzi pentru Pești din cauza circumstanțelor în schimbare din jurul lor. Mintea voastră va continua să se îngrijoreze de o problemă mică, dar nu are rost să vă gândiți prea mult la aceasta, deoarece este puțin probabil să găsiți o soluție viabilă. De asemenea, veți primi unele informații contradictorii care vă pot determina să revizuiți unele opinii pe care le-ați avut de mult timp.