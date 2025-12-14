Scorpionii inspiră cu idei noi, iar Fecioarele s-ar putea simți frustrate: Vezi ce-ți prezic astrele

19:50

Interpretul Igor Cuciuc a publicat un mesaj plin de durere pe rețelele sociale, în memoria fiicei sale, Andreea, care ar fi trebuit astăzi să își sărbătorească ziua numelui. Acesta își amintește cu durere despre cum sărbătoreau pe vremea când fiica lor era alături de ei. „Mama îți făcea salata ta preferată, iar eu îți aducea clementine dulci. Ce familie frumoasă am fost. Doamne, te rugăm, fă lumină în moartea Andreei”, a scris Igor Cuciuc.