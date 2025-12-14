Se apropie sărbătorile de iarnă: Câte zile libere vor avea bugetarii

15:10

Deputatul (PDA) Vasile Costiuc a reacționat furios după ce deputatul (PAS) Radu Marian l-a acuzat că acesta ar fi aruncat produsele lactate aduse în Parlament. Costiuc a afirmat că produsele au fost puse acolo de altcineva și l-a acuzat pe Marian de minciună. „De la atâtea minciuni o să ți se descârlionțeze capul, o să fii ca buratino”, a declarat Costiuc.