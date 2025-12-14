Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE

12:10

Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat public de Comisia de Evaluare a Procurorilor (CEP). Unul dintre cele două aspecte care au generat dubii din partea Comisiei și care a fost discutat în sesiunea publică a vizat achiziția unui apartament în 2018, la preț mai mic decât cel de piață. Procurorul a prezentat explicații - ce anume l-ar fi favorizat să negocieze o reducere de peste 10 mii de euro.