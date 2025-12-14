Cer noros și ploi ușoare astăzi
UNIMEDIA, 14 decembrie 2025 07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu șanse de precipitații ușoare și temperaturi relativ scăzute.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu șanse de precipitații ușoare și temperaturi relativ scăzute.
Acum 12 ore
20:10
(video) Doru Petruți: În 2026, Moldova va face față unor provocări economice mari, iar succesul va însemna să rămânem pe linia de plutire # UNIMEDIA
Directorul IMAS Moldova, Doru Petruți, a declarat că 2026 va aduce provocări economice majore pentru Republica Moldova. „Succesul va însemna, de fapt, să „rămânem pe linia de plutire”, a menționat sociologul la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
19:50
„Doamne, fă te rog lumină în moartea ei”. Igor Cuciuc, strigăt de durere, după ce astăzi ar fi trebuit să o felicite pe Andreea cu ziua numelui: Ce familie frumoasă am fost # UNIMEDIA
Interpretul Igor Cuciuc a publicat un mesaj plin de durere pe rețelele sociale, în memoria fiicei sale, Andreea, care ar fi trebuit astăzi să își sărbătorească ziua numelui. Acesta își amintește cu durere despre cum sărbătoreau pe vremea când fiica lor era alături de ei. „Mama îți făcea salata ta preferată, iar eu îți aducea clementine dulci. Ce familie frumoasă am fost. Doamne, te rugăm, fă lumină în moartea Andreei”, a scris Igor Cuciuc.
19:40
După 11 zile petrecute în spital, Antonia a avut un moment de sinceritate totală și le-a povestit fanilor experiența traumatizantă prin care a trecut în ultimul an. O intervenție estetică făcută în urmă cu opt ani – injectarea cu Aquafilling în zona fesieră – s-a transformat într-un adevărat coșmar medical, artista mărturisind că a fost la un pas de tragedie, scrie protv.ro.
19:20
(video) „Ne mișcăm pe ape foarte tulburi”. Doru Petruți: Aderarea Moldovei la UE depinde mai mult de alții decât de noi # UNIMEDIA
Directorul IMAS Moldova, sociologul Doru Petruți, consideră că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană depinde în mare măsură de deciziile externe, mai mult decât de acțiunile interne ale țării. Expertul a subliniat în cadrul UNInterviu pentru UNIMEDIA că integrarea nu va fi posibilă fără rezolvarea problemei transnistrene.
19:00
(video) „A ta să fiu, al meu să fie”: Nina Crețu se vrea mireasă! A dormit cu busuioc sub pernă și i-a cerut Sfântului Andrei să-i arate ursitul # UNIMEDIA
Noaptea de Sfântul Andrei a fost una plină de emoții, tradiții și speranțe pentru Nina Crețu. Tânăra nu s-a rezumat doar la obiceiurile clasice de sărbătoare, ci a ales să respecte un ritual vechi, cunoscut mai ales în rândul fetelor nemăritate, care își doresc să-și afle ursitul, scrie shok.md.
Acum 24 ore
18:40
PCCOCS și DIICOT au semnat primul acord oficial de cooperare transfrontalieră: Ce prevede colaborarea # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a semnat în cadrul unei ceremonii solemne Acordul de Cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România.
18:40
Țara din Europa care duce lipsă de bărbați, iar femeile au ajuns să închirieze soți cu ora # UNIMEDIA
Letonia este o țară cunoscută pentru femeile sale foarte frumoase. Problema este că acestea se confruntă cu o lipsă serioasă de bărbați, iar multe dintre cele rămase singure ajung să „închirieze soți cu ora”, scrie antena3.
18:40
Poliția anunță că alerta de astăzi cu bombă într-un tren de la frontiera Vălcineț a fost falsă. Potrivit informațiilor, obiecte suspecte sau care ar conține explozibil, dispozitive sau substanțe nu au fost depistate.
18:20
PCCOCS și DIICOT semnează primul acord oficial de cooperare transfrontalieră: Ce prevede colaborarea # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a semnat în cadrul unei ceremonii solemne Acordul de Cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România.
18:10
(video18+) Accident fatal la Ciocana: Momentul în care un bărbat cade pe carosabil și este strivit de roțile unui autobuz # UNIMEDIA
Un bărbat a murit, după ce a căzut sub roțile unui autobuz care se deplasa regulamentar. Tragedia a avut loc astăzi pe strada Voluntarilor, iar momentul tragediei a fost surprins de un martor și plasat pe rețelele de socializare.
17:40
Previziunile frisonante ale lui Nostradamus pentru 2026, descifrate: Ce trebuie să facem ca să trecem anul cu bine # UNIMEDIA
Vizionarul și astrologul din secolul al XVI-lea a prezis tulburări politice și un nou conflict între Est și Vest în 2026 - dar s-ar putea să existe și ceva pozitiv în noul an, scrie presa română.
17:20
Mesajul președintelui turc Erdogan după ce s-a întânit cu Putin: „Pacea nu este departe în Ucraina” # UNIMEDIA
„Pacea nu este departe” în Ucraina, declară președintele turc Tayyip Erdogan la întoarcerea de la întâlnirea cu Vladimir Putin. Spune că speră să discute un plan de pace cu Donald Trump, scrie presa română.
17:10
Un lot de 1,8 tone de lactate care urma să ajungă pe rafturile magazinelor, reținut de ANSA: Ce au depistat inspectorii # UNIMEDIA
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 1800 kg de produse lactate de import.
16:40
Cum să decorezi bradul, în funcție de ce vrei să atragi în 2026? Ce trebuie să faci pentru faimă sau bani # UNIMEDIA
În cultura Feng Shui, locul din casă unde trebuie amplasat bradul de Crăciun poate avea un impact major asupra prosperității traiului de zi cu zi. Cum trebuie, de fapt, să decorezi bradul, în funcție de ceea ce vrei să atragi în 2026, scrie cancan.ro.
16:20
„Dacă vorbim despre un compromis, atunci să fie unul corect”: De ce vrea Rusia Donbasul și de ce Ucraina refuză să-l cedeze # UNIMEDIA
Moscova insistă în continuare că își dorește ca Ucraina să își retragă forțele din regiunea Donbas, pe care Kievul o apără cu înverșunare încă din 2014. Jurnaliștii de la Euronews explică ce se află acolo și de ce este Rusia atât de interesată să preia controlul total asupra acestei zone, scrie antena3.
16:10
Președintele Federației de Polo pe Apă din Republica Moldova, Veaceslav Baicev, a fost condamnat la pedeapsa unei amenzi penale de 6.000 de lei, în România, pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Judecătoria Brăila a pronunțat sentința pe 8 decembrie, scrie presa română.
15:50
Sondaj IMAS: 60% dintre moldoveni cred că țara noastră nu va adera la UE până în 2028, iar 46% nici în 2030 # UNIMEDIA
60% dintre moldoveni cred că țara noastră nu va adera la UE până în anul 2028, așa cum a promis PAS în campanie electorală. Cel puțin așa arată rezultatele sondajul „Barometrul Socio-Politic – Decembrie 2025”, prezentat de IMAS.
15:40
Topul aplicațiilor din 2025 rămâne aproape neschimbat: ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri # UNIMEDIA
Topul celor mai descărcate aplicații din 2025 rămâne aproape neschimbat, însă selecțiile Google Play pentru cele mai bune aplicații ale anului aduc câteva noutăți interesante, scrie presa română.
15:20
Întâlnire crucială pentru Ucraina, la Berlin: Trump îl trimite pe Witkoff să negocieze pacea cu Zelenski și liderii europeni # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, îl trimite la Berlin pe emisarul său Steve Witkoff pentru a se întâlni în acest weekend cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, într-un moment în care Statele Unite presează Ucraina să facă unele concesii majore pentru a pune capăt războiului cu Rusia, scrie digi24.ro.
15:10
(video) Scandal cu lactatele aduse în Parlament. Radu Marian susține că acestea au fost aruncate la coș. Costiuc: „De la atâtea minciuni o să ți se descârlionțeze capul, o să fii ca buratino” # UNIMEDIA
Deputatul (PDA) Vasile Costiuc a reacționat furios după ce deputatul (PAS) Radu Marian l-a acuzat că acesta ar fi aruncat produsele lactate aduse în Parlament. Costiuc a afirmat că produsele au fost puse acolo de altcineva și l-a acuzat pe Marian de minciună. „De la atâtea minciuni o să ți se descârlionțeze capul, o să fii ca buratino”, a declarat Costiuc.
14:40
Calul este considerat în zodiacul chinezesc simbolul libertății și al bunătății. Specialiștii spun că așa va fi și anul 2026, care va fi un an al Calului de Foc. În zodiacul chinezesc, focul însemnă putere, energie și transformare, scrie spynews.ro.
14:30
Ultima oră! Alertă cu bombă la frontiera Vălcineț, după informația că un tren ar fi fost minat # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră informează că, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord.
14:20
Ultima oră! Alertă de securitate la Frontiera Vălcineț: Trenul București-Kiev, oprit și verificat, după informația că ar fi fost minat # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră informează că, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord.
14:10
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale vor merge curând în vacanța de iarnă care va dura 15 zile.
13:40
Țara în care femeile primesc bani în fiecare lună doar pentru că sunt gospodine: Programul care le-a schimbat viața # UNIMEDIA
Într-un sat din statul indian Madhya Pradesh, o femeie primește în fiecare lună o sumă mică, dar sigură. Nu este salariu pentru că nu are un loc de muncă oficial, ci este un transfer financiar necondiționat oferit de guvern, scrie antena3.
13:10
Lovitură dură pentru Andreea Bostanica: Regina TikTok-ului a aflat că nu întotdeauna poate obține ce vrea. Ce i s-a întâmplat # UNIMEDIA
Lovitură dură pentru Andreea Bostanica. Regina TikTok-ului a aflat că nu poate obține întotdeauna tot ce își dorește, așa cum obișnuiește să se laude. Spynews.ro scrie cine îi pune piedici influenceriței.
12:50
(video) Stanislav Pavlovschi, despre dosarul Plahotniuc: Vedem cum prevalează dorințele, nu supremația legii # UNIMEDIA
„Construcția neclară publicului a acuzărilor aduse lui Vlad Plahotniuc și faptul că statul este la un pas de a trece liniile roșii în procesul de examinare a dosarului ar putea aduce o condamnare a Republicii Moldova la CEDO”. De această părere este fostul magistrat în cadrul Înaltei Curți de la Strasbourg, Stanislav Pavlovschi. Fostul oficial constată că în cadrul procesului „prevalează dorințele, nu supremația legii” și că multe aspecte ale acuzării ar scoate în vileag lipsa de profesionalism.
12:40
„Noaptea ca hoții”. Ceban după ce Parlamentul a aprobat la ora târzie, bugetul pentru 2026: Cu multe lacune și nu a fost consultat aproape deloc # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, critică aprobarea bugetului pentru 2026 noaptea târziu. „Proiectul are multe lacune și nu a fost consultat aproape deloc”, a menționat edilul.
12:10
„E la periferie, la Telecentru”: Cum explică Machidon faptul că a cumpărat un apartament cu 34 mii euro, cu 10 mii mai ieftin decât prețul mediu de piață # UNIMEDIA
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat public de Comisia de Evaluare a Procurorilor (CEP). Unul dintre cele două aspecte care au generat dubii din partea Comisiei și care a fost discutat în sesiunea publică a vizat achiziția unui apartament în 2018, la preț mai mic decât cel de piață. Procurorul a prezentat explicații - ce anume l-ar fi favorizat să negocieze o reducere de peste 10 mii de euro.
12:00
(video) Sergiu Butuc, la conferința „Institutul Justiției Constituționale”: Dreptul de a alege și de a fi ales mi-a fost mie personal încălcat # UNIMEDIA
Politicianul Sergiu Butuc a participat la conferința organizată de „Institutul Justiției Constituționale”, eveniment dedicat protecției constituțională a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. El afirmă că voința poporului este baza puterii de stat, exprimată prin alegeri libere, conform Constituției Republicii Moldova, iar articolul 3 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) obligă statele să garanteze alegeri libere — un drept esențial.
11:40
De ce UE a ales să îngheţe pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa: Ce semnal transmite Moscovei # UNIMEDIA
Uniunea Europeană a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
11:10
Maratonul de Crăciun a pus pe stop circulația pe bd. Ștefan cel Mare: Cum circulă transportul public # UNIMEDIA
Primăria Chișinău anunță despre sistarea traficului rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe 13 decembrie, în legătură cu desfășurarea acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun”, ediția 2025, eveniment organizat de AO Clubul Sportiv „SPORTER”.
10:40
Pe 13 decembrie, istoria a fost marcată de demisia rară a unui papă și de capturarea unui lider autoritar, evenimente cu impact global.
10:10
„Neeligibil”. Sute de cetățeni, indignați după ce au primit refuz la compensații: Nu am știut că din indemnizație poți cumpăra necesarul pentru copil și achita facturi # UNIMEDIA
Val de critici pe rețelele de socializare după ce sute de cetățeni au fost declarați „neeligibili” pentru ajutor la contor. „Vremuri bune, ca în Europa”, au ironizat unii cetățeni.
09:50
Creștinii ortodocși sărbătoresc Ziua Sfântului Andrei: Ce este interzis să faci pentru a avea noroc și bunăstare # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, numit și „Cel dintâi chemat”, deoarece a fost primul care a răspuns chemării lui Iisus Hristos la apostolat.
09:30
Peștii au parte de o zi confuză, iar Fecioarele vor începe de la zero: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Confuzia poate apărea astăzi pentru Pești din cauza circumstanțelor în schimbare din jurul lor. Mintea voastră va continua să se îngrijoreze de o problemă mică, dar nu are rost să vă gândiți prea mult la aceasta, deoarece este puțin probabil să găsiți o soluție viabilă. De asemenea, veți primi unele informații contradictorii care vă pot determina să revizuiți unele opinii pe care le-ați avut de mult timp.
09:10
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu schimbări ocazionale pe parcursul zilei, iar probabilitatea de precipitații rămâne scăzută.
Ieri
00:50
Ultima oră! Bugetul asigurărilor medicale pentru 2026, votat în prima lectură de Parlament, la miez de noapte. Cât va costa polița obligatorie # UNIMEDIA
Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2026, a fost votat de Parlament, în prima lectură.
12 decembrie 2025
23:30
Ultima oră! Bugetul asigurărilor sociale pentru 2026, votat de Parlament: Cu cât vor fi indexate pensiile și care va fi alocația la naștere # UNIMEDIA
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS). Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii.
22:40
(video) Incendiu puternic în centrul capitalei: Fum dens s-a ridicat deasupra clădirilor de pe Bănulescu-Bodoni # UNIMEDIA
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 12 decembrie, în centrul Chișinăului, pe bulevardul Bănulescu-Bodoni, unde un fum dens a putut fi observat de la distanță, ridicându-se deasupra clădirilor din zonă.
22:30
(video) Incendiu puternic în centrul capitalei: Fum dens s-a ridicat desupra clădirilor de pe Bănulescu-Bodoni # UNIMEDIA
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 12 decembrie, în centrul Chișinăului, pe bulevardul Bănulescu-Bodoni, unde un fum dens a putut fi observat de la distanță, ridicându-se deasupra clădirilor din zonă.
22:20
Ultima oră! Noaptea târziu, deputații PAS au aprobat bugetul pentru 2026: „În criză sunt doar profesorii, Președinția cu 44 mil. lei nu e afectată” # UNIMEDIA
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Inițiativa a fost susținută în cadrul ședinței de astăzi de 54 deputați PAS.
22:00
Ultima oră! Noaptea târziu, deputații au aprobat bugetul pentru 2026: „În criză sunt doar profesorii, Președinția cu 44 mil. lei nu e afectată” # UNIMEDIA
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Inițiativa a fost susținută în cadrul ședinței de astăzi de 54 deputați AS.
21:50
Istorie în ring: Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer moldovean care a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial # UNIMEDIA
Alexandru Paraschiv a devenit primul boxer moldovean care a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor, informează Ministerul Educației.
21:20
Noua variantă K a virusului gripal care circulă la nivel internațional, confirmată și în România. Ce arată analiza epidemiologică # UNIMEDIA
Institutul Național de de Sănătate Publică a anunțat, vineri, 12 decembrie 2025, pe baza analizei epidemiologice pentru săptămâna 49 a anului 2025, că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Noua variantă K a virsului gripal 1 (H3N2) care circulă la nivel internațional a fost detectată și în România, scrie adevarul.ro.
20:50
S-a pornit spre casă înarmat: Un cetățean israelian, prins pe Aeroport cu trei arme pneumatice nedeclarate # UNIMEDIA
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au documentat un caz de transport ilicit de arme pneumatice. Incidentul a avut loc în urma verificărilor efectuate asupra pasagerilor rutei Chișinău – Tel Aviv.
20:30
(video) Chicu, după 10 ore în Parlament: Votăm bugetul noaptea, ca hoții, când unul vrea la pescuit, eu la discotecă. Să venim mâine # UNIMEDIA
„Ședință-maraton” în Parlament, unde dezbaterile pe proiecte au depășit zece ore. Vizibil indignat, fostul premier, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Chicu a criticat dur faptul că legile bugetare sunt discutate la ore târzii, într-un ritm pe care l-a calificat drept lipsit de respect pentru cetățeni și parlamentari. „Nu ne place când zicem: „noaptea hoții”, dar asta facem, pe când unul vrea la pescuit deja, iar eu - la discotecă”, a declarat Chicu, venind cu propunerea de a continua ședința mâine dimineață.
20:10
(foto) Alin Bagrin, polițist în cadrul Inspectoratului de la Ciocana, medaliat cu aur la Campionatul Național de Judo: Câți sportivi a reunit competiția # UNIMEDIA
Alin Bagrin, polițist în cadrul Inspectoratului de la Ciocana, a obținut medalia de aur la Campionatul Național de Judo Seniori, desfășurat în perioada 9–10 decembrie, la categoria +100 kg.
20:00
(live) Parlamentul, în ședință. Igor Dodon, către PAS la dezbaterea bugetului pentru 2026: În sfârșit aveți un ministru al Finanțelor, felicitări! # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi, 12 decembrie, într-o nouă ședință a Parlamentului. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte, printre care și cel cu privire la acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.