(video) Ceban, despre unii deputați PAS: „La televizor e „специалист широкого профиля”, dar când îl întrebi cât e 3x3, începe a plânge”

„Construcția neclară publicului a acuzărilor aduse lui Vlad Plahotniuc și faptul că statul este la un pas de a trece liniile roșii în procesul de examinare a dosarului ar putea aduce o condamnare a Republicii Moldova la CEDO”. De această părere este fostul magistrat în cadrul Înaltei Curți de la Strasbourg, Stanislav Pavlovschi. Fostul oficial constată că în cadrul procesului „prevalează dorințele, nu supremația legii” și că multe aspecte ale acuzării ar scoate în vileag lipsa de profesionalism.