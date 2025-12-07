VIDEO | Imagini spectaculoase din Hawaii. Erupția vulcanului Kilauea a înghițit o cameră de filmat care transmitea în direct
Ziua, 7 decembrie 2025 16:40
Vulcanul Kilauea, unul dintre cele mai active de pe planetă, a intrat din nou în fază eruptivă, aruncând în aer un jet impresionant de lavă cu o înălțime de peste 350 de metri, potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS). Pentru prima dată de la începutul actualului episod eruptiv, specialiștii au observat trei fântâni de lavă
• • •
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:10
Șeful Pentagonului anunță sfârșitul „idealismului utopic” al SUA și lansează o nouă strategie militară axată pe emisfera vestică # Ziua
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat sâmbătă, la Forumul Reagan pentru Apărare din California, că Statele Unite încheie era „idealismului utopic" în politica externă și intră într-o etapă de „realism dur", orientată spre apărarea intereselor concrete ale Washingtonului și redefinirea rolului Americii în lume. Discursul său marchează cea mai fermă critică adusă politicii
Acum 2 ore
15:30
Comisarul european pentru Apărare: UE trebuie să-și elaboreze propriul plan de pace pentru Ucraina, fără a mai aștepta inițiativele SUA # Ziua
Uniunea Europeană trebuie să înceteze să meargă „în urma lui Donald Trump" și să își construiască propriile planuri de pace pentru Ucraina, a declarat comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, într-un interviu pentru POLITICO. Oficialul avertizează că Europa riscă să rămână spectator într-un proces decisiv pentru securitatea continentului. Kubilius a subliniat că UE „trebuie să
15:10
Ministerul Educației și Cercetării va putea refuza cererile de stabilire a indemnizației viagere și va anula aceste plăți pentru sportivii de performanță și antrenorii care au încălcat legislația antidoping, transmite IPN. Procedura este prevăzută într-o hotărâre de Guvern, aflată pe ordinea de zi a ședinței din 10 decembrie. Indemnizația viageră reprezintă o prestație financiară lunară
Acum 4 ore
14:50
Kremlinul salută unele prevederi din noua Strategie de Securitate Națională a SUA: „Există formulări care corespund viziunii noastre” # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat actualizările incluse în noua Strategie de Securitate Națională a Statelor Unite, afirmând că unele dintre formulările din document „corespund viziunii Rusiei" și ar putea crea premise pentru un dialog constructiv privind reglementarea conflictului din Ucraina. „Corecturile pe care le vedem corespund în multe privințe și viziunii
14:20
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis. Halep, Djokovic și alți mari sportivi îi transmit mesaje de susținere # Ziua
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani și aflată pe locul 43 în clasamentul WTA, a făcut sâmbătă un anunț care a emoționat lumea tenisului. Jucătoare profesionistă de tenis din România se va retrage din circuitul profesionist la finalul sezonului 2026. Sportiva a explicat că a decis să își prelungească activitatea încă un an
14:00
Emisarul special al SUA, Keith Kellogg, susține că războiul se apropie de „faza finală”, dar cele mai grele decizii abia urmează # Ziua
Statele Unite nu iau în calcul trimiterea militarilor americani pe teritoriul Ucrainei, a declarat emisarul special al președintelui SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, în cadrul Forumului Național de Apărare. Oficialul american a subliniat că Washingtonul consideră drept cea mai eficientă formă de presiune asupra Rusiei instrumentele economice, în special acțiunile împotriva așa-numitului „flotă din umbră"
13:20
Mihai Popșoi și Igor Grosu, întâlniri cu antreprenorii moldoveni din Chicago și oficiali americani # Ziua
Angajamentul autorităților de a rămâne aproape de cetățenii din afara țării și de a valorifica contribuția acestora la modernizarea Republicii Moldova a fost reconfirmat în cadrul discuțiilor purtate de vicepremierul Mihai Popșoi și președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu reprezentanții comunității moldovenești din Chicago, transmite IPN. Întrevederea a avut loc la sediul Consulatului General al Republicii
Acum 6 ore
12:50
UE se confruntă cu cel mai dificil moment în încercarea de a evita o ruptură cu SUA. Temeri crescânde privind un acord impus Ucrainei # Ziua
Europa traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimele decenii, în contextul în care administrația Trump accelerează eforturile de a ajunge la un acord cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina. O analiză Bloomberg arată că liderii europeni sunt tot mai preocupați de riscul ca Washingtonul să preseze Kievul să accepte o înțelegere considerată
12:20
Exporturile de struguri ar putea crește cu 60%. Guvernul R. Moldova pregătește o nouă strategie națională # Ziua
R. Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă, echivalentul a aproximativ 38 de milioane de dolari, într-un scenariu optimist care ar putea atrage investiții totale de circa 98 de milioane de dolari până în 2036. Direcția este stabilită de o nouă strategie națională, aflată în proces de
12:00
Elon Musk continuă atacurile la adresa UE. Miliardarul a repostat un mesaj care numește Europa „Al Patrulea Reich” # Ziua
Elon Musk amplifică tensiunile cu Uniunea Europeană, după ce a repostat pe platforma X un mesaj în care Europa este descrisă drept „Al Patrulea Reich". Gestul său vine pe fondul conflictului deschis cu Bruxellesul, generat de amenda de 120 de milioane de dolari aplicată companiei X pentru „inducerea în eroare a utilizatorilor" prin sistemul de
11:30
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii se vor întâlni luni la Londra cu Zelenski pentru a discuta eforturile SUA privind acordul de pace # Ziua
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat sâmbătă că liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit se vor întâlni luni la Londra cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul noilor atacuri masive lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice și feroviare a Ucrainei. Macron a condamnat ferm, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, ultimele lovituri ale Moscovei, afirmând
Acum 8 ore
11:00
VIDEO | Cel puţin 25 de oameni au murit în urma unui incendiu produs într-un club din statul indian Goa # Ziua
Un incendiu puternic izbucnit într-un club de noapte din statul indian Goa a provocat moartea a 25 de persoane, au anunțat duminică autoritățile locale. Majoritatea victimelor sunt angajați ai clubului, însă printre cei decedați se numără și turiști. Premierul statului Goa, Pramod Sawant, a declarat că „trei sau patru" dintre victime erau turiști, fără ca
10:30
VIDEO | Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilegală a unui arbore # Ziua
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, solicită demisia persoanelor responsabile de la Spațiile Verzi Strășeni, după ce un arbore de frasin a fost smuls cu tot cu rădăcini în plină zi, în pădurea din localitate. Oficialul afirmă că nu este suficient ca autorul faptei să fie sancționat, întrucât responsabilitatea protejării fondului forestier revine și angajaților care au
10:10
Bucureștenii decid astăzi viitorul primar al capitalei României. Aproape 1,8 milioane de alegători sunt așteptați la urne # Ziua
Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne pentru a desemna noul primar general al capitalei României, în cadrul alegerilor locale parțiale organizate după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte. Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00, iar aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot
09:40
România continuă să exporte masiv energie electrică în R. Moldova, după atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean # Ziua
România menține și în această dimineață un flux ridicat de export de energie electrică către Republica Moldova, în contextul avariilor majore provocate rețelei energetice ucrainene de atacurile cu drone și rachete lansate de Rusia în nopțile de 5–6 decembrie, relatează Profit.ro. La ora 8.30, România exporta în Republica Moldova la puterea de peste 1.300 MW,
Acum 12 ore
09:00
Zelenski a discutat timp de două ore cu consilierii lui Trump despre termenii păcii. Teritoriile și garanțiile de securitate rămân cele mai dificile puncte # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o convorbire telefonică de două ore cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, consilier apropiat al președintelui Donald Trump, axată pe chestiuni teritoriale și garanții de securitate, au declarat pentru Axios două surse la curent cu discuțiile. Apelul marchează finalul a trei zile de
Acum 24 ore
19:00
Kadîrov anunță despre lovituri masive asupra infrastructurii ucrainene: „Noaptea trecută a fost doar începutul” # Ziua
Liderul Republicii Cecene, Ramzan Kadîrov, a declarat că Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un „răspuns imediat" la atacul asupra unui obiectiv civil din complexul „Groznîi-City", afirmând că Ucraina „va resimți consecințele" acțiunilor sale. Potrivit lui Kadîrov, armata rusă ar fi lovit peste 60 de ținte considerate „militare și energetice", situate în
17:30
Zinaida Popa, șefa fracțiunii PAS în CMC și directorul Moldexpo, a contractat în 2025 credite de aproape 2 milioane de lei de la propriul soț # Ziua
Președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău și directorul Moldexpo, Zinaida Popa, a declarat pentru anul 2025 două împrumuturi în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, contractate chiar de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Creditele, acordate în două tranșe, cu dobândă și scadențe
Ieri
17:00
Fondatorul Proimobil, Vlad Musteață, neagă reținerea la București și acuză o campanie de denigrare dirijată de la Chișinău # Ziua
Omul de afaceri Vlad Musteață, fondatorul Proimobil și asociat în North Bucharest Investments (NBI), a apărut sâmbătă dimineață într-o transmisiune video de la sediul companiei, negând categoric informațiile privind reținerea sa în România. Milionarul susține că tot scandalul mediatic declanșat în ultimele 24 de ore ar reprezenta o „campanie de denigrare" pusă în mișcare de
16:30
VIDEO Accident înfiorător în Turcia. Cel puțin șase morți și mai mulți răniți după ce un autobuz de rută s-a ciocnit cu un camion # Ziua
Un accident rutier grav s-a produs în provincia Osmaniye, în sudul Turciei, unde șase persoane au murit și alte 11 au fost rănite, informează agenția Anadolu. Potrivit autorităților, un autobuz de pasageri, al cărui șofer nu a fost încă identificat oficial, s-a ciocnit cu un camion care se deplasa în aceeași direcție. Impactul a fost
16:10
Cel puțin 11 persoane au fost ucise într-un atac armat în Africa de Sud. Printre victime se află și trei copii # Ziua
Un atac armat comis sâmbătă dimineață într-un hostel din zona Saulsville, în vestul Pretoriei, a lăsat în urmă cel puțin 11 morți și 14 răniți, au anunțat autoritățile sud-africane. Printre victime se numără un copil de trei ani, un băiat de 12 ani și o adolescentă de 16 ani, relatează BBC. Potrivit poliției, atacul a
15:40
Kaja Kallas: „SUA rămân cel mai important aliat al Europei”, în pofida tensiunilor generate de noua Strategie de Securitate a Washingtonului # Ziua
Statele Unite continuă să fie „cel mai mare aliat" al Europei, în ciuda criticilor dure la adresa continentului formulate în noua Strategie Națională de Securitate americană, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, sâmbătă, în cadrul Forumului de la Doha. Declarațiile sale vin pe fondul negocierilor intense dintre Ucraina și Statele Unite pentru conturarea unui
15:10
După 14 ani de așteptare, noul sediu al Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul, tot mai aproape de inaugurare # Ziua
Construcția noului sediu al Teatrului „B. P. Hasdeu" din Cahul, începută în 2012 și marcată de multiple întârzieri, ar urma să fie finalizată în 2026, a anunțat ministrul Culturii, Cristian Jardan. Edificiul, primul teatru construit în Republica Moldova în ultimele patru decenii, se află într-un stadiu avansat, iar autoritățile promit că echipa instituției se va
14:40
Ungaria a respins oficial, vineri, ideea emiterii de euroobligațiuni pentru finanțarea Ucrainei, eliminând astfel una dintre opțiunile-cheie ale Uniunii Europene în cazul în care nu se va găsi o soluție pentru utilizarea activelor rusești înghețate în vederea acordării unui împrumut de 165 miliarde de euro Kievului. Decizia, anunțată în cadrul reuniunii ambasadorilor UE, a fost
14:30
Atacurile asupra sistemului energetic ucrainean afectează R. Moldova. Moldelectrica cere ajutor de avarie din România # Ziua
Atacurile masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina au provocat perturbări majore în zona aflată la granița cu Republica Moldova, unde un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune funcționează aproape de limita maximă de încărcare. Ca urmare a depășirii fluxurilor planificate de energie, operatorul de transport Moldelectrica a solicitat, preventiv, ajutor de
14:20
Autoritățile au prevăzut pentru anul viitor alocări de 400 de milioane de lei pentru plata compensațiilor aferente zilelor de concediu nefolosite de angajații din sectorul bugetar. Cheltuielile sunt incluse în bugetul pentru anul viitor, aprobat de Guvern și transmis Parlamentului spre adoptare, transmite IPN. Potrivit ministrului finanțelor, Andrian Gavriliță, autoritățile lucrează la o nouă lege
14:00
Durov acuză europenii de presiuni și „vânătoare” împotriva platformelor care refuză cenzura: UE impune reguli imposibile pentru a pedepsi vocile incomode # Ziua
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a lansat noi acuzații grave la adresa Uniunii Europene, susținând că autoritățile europene urmăresc în mod sistematic platformele care refuză să cenzureze conținutul considerat „incomod" sau „neconform" liniilor politice dominante. Mesajul a fost publicat pe platforma X, ca reacție la o
13:30
Moscova rupe încă trei legături militare cu Occidentul. Rusia denunță acordurile de cooperare în domeniul apărării cu Portugalia, Canada și Franța # Ziua
Rusia a anunțat oficial încetarea a trei acorduri de cooperare în domeniul apărării încheiate între 1989 și 2000 cu Portugalia, Canada și Franța, potrivit unui ordin semnat de premierul Mihail Mișustin și publicat vineri. Decizia marchează un nou pas în procesul de îndepărtare strategică a Moscovei de statele occidentale. Ordinul, citat de agenția TASS, precizează […] Articolul Moscova rupe încă trei legături militare cu Occidentul. Rusia denunță acordurile de cooperare în domeniul apărării cu Portugalia, Canada și Franța apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Donald Trump, primul laureat al Premiului pentru Pace al FIFA. Distincția a fost acordată la tragerea la sorți a Cupei Mondiale 2026 # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost desemnat vineri primul câștigător al Premiului pentru Pace al FIFA, o distincție nou instituită de forul mondial pentru „acțiuni excepționale în promovarea unității la nivel global”. Ceremonia a avut loc la Washington, înaintea tragerii la sorți pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. FIFA a anunțat luna trecută […] Articolul Donald Trump, primul laureat al Premiului pentru Pace al FIFA. Distincția a fost acordată la tragerea la sorți a Cupei Mondiale 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Scutul protector de la centrala nucleară de la Cernobîl, din Ucraina devastată de război, construit pentru a ține sub control materiale radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza daunelor provocate de drone, a anunțat vineri Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Organismul de supraveghere nucleară […] Articolul AIEA anunță că scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
R. Moldova și Ucraina creează un grup de reacție rapidă pentru deversările de la Novodnestrovsk # Ziua
Autortiățile din R. Moldova și Ucraina au convenit asupra creării unui grup de lucru dedicat comunicării operative, care va asigura schimbul rapid de informații în cazurile de deversare a unui debit mai mare de 300 de metri cubi pe secundă de la Novodnestrovsk, transmite IPN. Consolidarea mecanismelor de cooperare a fost decisă în cadrul celei […] Articolul R. Moldova și Ucraina creează un grup de reacție rapidă pentru deversările de la Novodnestrovsk apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Șeful armatei ucrainene acuză Rusia că folosește negocierile ca paravan pentru înaintări militare și afirmă că ar fi „inacceptabil” ca Ucraina să cedeze teritorii # Ziua
Ucraina nu poate accepta „o pace nedreaptă” și nu va ceda teritorii în fața Rusiei, a declarat comandantul Forțelor Armate, generalul Aleksandr Sîrski, într-un interviu acordat Sky News. Acesta a subliniat că un acord de pace poate fi posibil doar dacă luptele se opresc pe actuala linie a frontului și dacă negocierile ulterioare au loc […] Articolul Șeful armatei ucrainene acuză Rusia că folosește negocierile ca paravan pentru înaintări militare și afirmă că ar fi „inacceptabil” ca Ucraina să cedeze teritorii apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Seară de gală la Chișinău. Tania Turtureanu a încântat publicul la concertul dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” # Ziua
La Chișinău a avut loc un eveniment deosebit dedicat Zilei Naționale a României, organizat sub genericul „Ce frumos!”, care a reunit oameni de cultură, cercetători, cadre didactice, diplomați, medici și numeroși reprezentanți ai diferitelor domenii profesionale. Concertul, găzduit de Teatrul Național „Mihai Eminescu”, a fost organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” și Ambasada României […] Articolul Seară de gală la Chișinău. Tania Turtureanu a încântat publicul la concertul dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Kadîrov promite represalii „crunte” împotriva Ucrainei după atacul din Groznîi: „Fasciştii ucraineni vor simţi un răspuns dur” # Ziua
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a anunțat vineri că va „răzbuna” atacul asupra complexului „Groznîi-City”, atribuind lovitura Ucrainei, deși susține că aceasta nu a provocat distrugeri semnificative. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj video difuzat pe canalele sale oficiale. Potrivit lui Kadîrov, în urma atacului au fost sparte doar geamurile clădirii afectate, fără victime sau distrugeri […] Articolul Kadîrov promite represalii „crunte” împotriva Ucrainei după atacul din Groznîi: „Fasciştii ucraineni vor simţi un răspuns dur” apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Un polițist, rănit cu arma din dotare în timpul serviciului. Ancheta va stabili dacă focul a fost tras accidental sau cu intenție # Ziua
Un incident grav a avut loc vineri seara, 5 decembrie, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, din cadrul Direcției regionale Nord. Un angajat aflat în misiune de serviciu s-a rănit singur cu arma din dotare, anunță instituția. Potrivit informațiilor preliminare, în jurul orei 21:30, polițistul s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp […] Articolul Un polițist, rănit cu arma din dotare în timpul serviciului. Ancheta va stabili dacă focul a fost tras accidental sau cu intenție apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Infrastructura energetică lovită în nouă regiuni # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă unul dintre cele mai ample atacuri combinate asupra Ucrainei, atât cu rachete, cât și cu drone mai multe regiuni ale țării. Potrivit Forțelor Armate ale Ucrainei, peste 700 de ținte au fost utilizate în atac – 51 de rachete și 653 de drone. Rachetele au fost […] Articolul Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Infrastructura energetică lovită în nouă regiuni apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Chișinăul a dat startul sărbătorilor de iarnă. Primarul Ion Ceban a inaugurat Pomul de Crăciun și Târgul de Crăciun din PMAN # Ziua
Chișinăul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vineri seara, Primarul General Ion Ceban, alături de copii și părinți, a aprins luminițele de pe principalul Pom de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale și a inaugurat cel mai mare Târg de Crăciun din Capitală. Odată cu lansarea evenimentelor din PMAN, au fost aprinse toate […] Articolul Chișinăul a dat startul sărbătorilor de iarnă. Primarul Ion Ceban a inaugurat Pomul de Crăciun și Târgul de Crăciun din PMAN apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
SUA și Ucraina dezvăluie progresele discuțiilor de pace. Garanțiile de securitate, rezultatele întrevederilor cu Rusia și agenda economică post-război # Ziua
Statele Unite și Ucraina au oferit noi detalii despre negocierile aflate în desfășurare la Miami privind un posibil acord de pace. Atât Departamentul de Stat al SUA, cât și secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, au prezentat noaptea trecută temele principale abordate în ultimele runde de discuții. „Timp de două […] Articolul SUA și Ucraina dezvăluie progresele discuțiilor de pace. Garanțiile de securitate, rezultatele întrevederilor cu Rusia și agenda economică post-război apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Ziua Moșului cel bun care dă startul sărbătorilor de iarnă. Astăzi, pe nou, este cinstit Sf. Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor și al săracilor # Ziua
Creștinii de stil nou îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai și iubiți sfinți ai creștinătății, arhipăstor al Mirelor Lichiei și apărător neobosit al celor nedreptățiți. Numit în popor și Moș Nicolae, acesta este un reper de credință, curaj și bunătate și este considerat ocrotitor al copiilor, marinarilor și săracilor. Potrivit […] Articolul Ziua Moșului cel bun care dă startul sărbătorilor de iarnă. Astăzi, pe nou, este cinstit Sf. Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor și al săracilor apare prima dată în ZIUA.md.
07:00
Fondatorul Proimobil Vlad Musteață ar fi fost reținut la București într-un dosar de evaziune fiscală # Ziua
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat vineri, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Firma are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. De asemenea, în anchetă a dat […] Articolul Fondatorul Proimobil Vlad Musteață ar fi fost reținut la București într-un dosar de evaziune fiscală apare prima dată în ZIUA.md.
5 decembrie 2025
22:10
Fondatorul Proimobil Vlad Musteață ar fi fost reținut la București într-un dosar de evaziune fiscală. Au avut loc percheziții la firma pe care o conducea # Ziua
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat vineri, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Firma are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. De asemenea, în anchetă a dat […] Articolul Fondatorul Proimobil Vlad Musteață ar fi fost reținut la București într-un dosar de evaziune fiscală. Au avut loc percheziții la firma pe care o conducea apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Netflix a anunțat oficial că va cumpăra HBO și HBO Max în urma unei tranzacții de zeci de miliarde de dolari # Ziua
Netflix a anunțat vineri că a ajuns la un acord pentru a cumpăra gigantul rival al divertismentului Warner Bros, ceea ce va însemna că va prelua televiziunea HBO, platforma de streaming HBO Max, și o cinematecă uriașă de filme și seriale, relatează CNBC, citat de hotnews.ro. Netflix și Warner Bros Discovery (WBD), conglomeratul mai larg […] Articolul Netflix a anunțat oficial că va cumpăra HBO și HBO Max în urma unei tranzacții de zeci de miliarde de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Curtea de Conturi: Doar 43 % din fondul FNM a fost valorificat în 2024, fiind blocate proiecte vitale de mediu și de aprovizionare cu apă # Ziua
Doar 43% din bugetul Fondului Național pentru Mediu (FNM) a fost valorificat în anul 2024, iar deficiențele în gestionarea fondurilor au blocat proiecte vitale de mediu și de aprovizionare cu apă. Constatările se conțin într-un audit realizat de Curtea de Conturi asupra utilizării resurselor publice ale FNM, transmite IPN. Auditorii au constatat că tranziția de […] Articolul Curtea de Conturi: Doar 43 % din fondul FNM a fost valorificat în 2024, fiind blocate proiecte vitale de mediu și de aprovizionare cu apă apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Consulul R. Moldova în Chicago explică de ce nu a fost la recepția organizată de Ziua României: Motivul absenței a fost unul obiectiv # Ziua
Consulul Republicii Moldova la Chicago, Anton Lungu, susține că lipsa sa de la recepția organizată de Consulatul României, cu ocazia zilei de 1 decembrie, s-a produs din motive obiective și că ar fi fost anunțată din timp. Mai exact, spune el, în ziua respectivă se afla în drum, după ce plecase într-o deplasare de serviciu […] Articolul Consulul R. Moldova în Chicago explică de ce nu a fost la recepția organizată de Ziua României: Motivul absenței a fost unul obiectiv apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Republica Moldova a finalizat procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat cu Federația Rusă în 1998. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a transmis oficial notificarea către Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, conform prevederilor tratatului. Denunțarea produce efecte în termen de șase luni de la notificare, precizează MAE. […] Articolul Chișinăul a notificat oficial Moscova despre denunțarea Acordului privind centrele culturale apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Numărul consumatorilor de droguri crește alarmant. În jur de 10% din ei sunt minori, susține ministrul Sănătății # Ziua
Aproximativ 50 de mii de persoane sunt dependente astăzi de droguri în Republica Moldova, dintre care în jur de 21 de mii folosesc substanțe injectabile. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-o emisiune televizată. Potrivit lui, doar 12 mii dintre consumatori urmează tratament, restul refuzând să se trateze. „Anual avem 450-500 de […] Articolul Numărul consumatorilor de droguri crește alarmant. În jur de 10% din ei sunt minori, susține ministrul Sănătății apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
155 de ani de la nașterea remarcabilului general român Stan Poetaș, ucis de bolșevici în 1919 la frontiera românească de la Nistru # Ziua
Acum 155 de ani, în 5 decembrie 1870, în județul Brăila, se năștea Stan Poetaș, remarcabilul general al Armatei Române, participant la operațiuni importante din Primul Război Mondial și la campanii de înăbușire a terorii bolșevice în Basarabia, în primul an după Unirea provinciei cu Regatul României. În Primul Război Mondial, după 1916, Stan Poetaș […] Articolul 155 de ani de la nașterea remarcabilului general român Stan Poetaș, ucis de bolșevici în 1919 la frontiera românească de la Nistru apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
„Partidul Nostru” propune ca 5 % din accizele provenite din vânzarea tutunului și alcoolului să fie folosite pentru programe pentru sport și tineret # Ziua
Formațiunea „Partidul Nostru” a prezentat în Parlament o inițiativă prin care propune ca 5 la sută din accizele colectate din vânzarea produselor alcoolice și de tutun să fie redirecționate direct către programe pentru sport și tineret. În cadrul unei conferințe de presă, deputatul Nicolae Margarint a atras atenția că „R. Moldova a subfinanțat cronic aceste […] Articolul „Partidul Nostru” propune ca 5 % din accizele provenite din vânzarea tutunului și alcoolului să fie folosite pentru programe pentru sport și tineret apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Noua Strategie de Securitate a SUA: Casa Albă respinge „extinderea permanentă” a NATO și nu mai poate susține singură ordinea mondială # Ziua
Administrația americană a publicat noua Strategie Națională de Securitate, un document amplu care redefinește direcțiile majore ale politicii interne și externe ale Statelor Unite. Documentul, elaborat de regulă o singură dată pe durata unui mandat prezidențial, funcționează ca declarație oficială a priorităților și intențiilor globale ale Washingtonului. Noua strategie acordă prioritate dominației SUA în emisfera […] Articolul Noua Strategie de Securitate a SUA: Casa Albă respinge „extinderea permanentă” a NATO și nu mai poate susține singură ordinea mondială apare prima dată în ZIUA.md.
