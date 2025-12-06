Chișinăul a dat startul sărbătorilor de iarnă. Primarul Ion Ceban a inaugurat Pomul de Crăciun și Târgul de Crăciun din PMAN
Ziua, 6 decembrie 2025 10:00
Chișinăul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vineri seara, Primarul General Ion Ceban, alături de copii și părinți, a aprins luminițele de pe principalul Pom de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale și a inaugurat cel mai mare Târg de Crăciun din Capitală. Odată cu lansarea evenimentelor din PMAN, au fost aprinse toate […]
• • •
Acum 30 minute
10:00
Chișinăul a dat startul sărbătorilor de iarnă. Primarul Ion Ceban a inaugurat Pomul de Crăciun și Târgul de Crăciun din PMAN # Ziua
Acum o oră
09:40
SUA și Ucraina dezvăluie progresele discuțiilor de pace. Garanțiile de securitate, rezultatele întrevederilor cu Rusia și agenda economică post-război # Ziua
Statele Unite și Ucraina au oferit noi detalii despre negocierile aflate în desfășurare la Miami privind un posibil acord de pace. Atât Departamentul de Stat al SUA, cât și secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, au prezentat noaptea trecută temele principale abordate în ultimele runde de discuții. „Timp de două […]
09:20
Ziua Moșului cel bun care dă startul sărbătorilor de iarnă. Astăzi, pe nou, este cinstit Sf. Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor și al săracilor # Ziua
Creștinii de stil nou îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai și iubiți sfinți ai creștinătății, arhipăstor al Mirelor Lichiei și apărător neobosit al celor nedreptățiți. Numit în popor și Moș Nicolae, acesta este un reper de credință, curaj și bunătate și este considerat ocrotitor al copiilor, marinarilor și săracilor. Potrivit […]
Acum 4 ore
07:00
Fondatorul Proimobil Vlad Musteață ar fi fost reținut la București într-un dosar de evaziune fiscală # Ziua
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat vineri, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Firma are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. De asemenea, în anchetă a dat […]
Acum 12 ore
22:10
Acum 24 ore
18:00
Netflix a anunțat oficial că va cumpăra HBO și HBO Max în urma unei tranzacții de zeci de miliarde de dolari # Ziua
Netflix a anunțat vineri că a ajuns la un acord pentru a cumpăra gigantul rival al divertismentului Warner Bros, ceea ce va însemna că va prelua televiziunea HBO, platforma de streaming HBO Max, și o cinematecă uriașă de filme și seriale, relatează CNBC, citat de hotnews.ro. Netflix și Warner Bros Discovery (WBD), conglomeratul mai larg […]
17:40
Curtea de Conturi: Doar 43 % din fondul FNM a fost valorificat în 2024, fiind blocate proiecte vitale de mediu și de aprovizionare cu apă # Ziua
Doar 43% din bugetul Fondului Național pentru Mediu (FNM) a fost valorificat în anul 2024, iar deficiențele în gestionarea fondurilor au blocat proiecte vitale de mediu și de aprovizionare cu apă. Constatările se conțin într-un audit realizat de Curtea de Conturi asupra utilizării resurselor publice ale FNM, transmite IPN. Auditorii au constatat că tranziția de […]
17:30
Consulul R. Moldova în Chicago explică de ce nu a fost la recepția organizată de Ziua României: Motivul absenței a fost unul obiectiv # Ziua
Consulul Republicii Moldova la Chicago, Anton Lungu, susține că lipsa sa de la recepția organizată de Consulatul României, cu ocazia zilei de 1 decembrie, s-a produs din motive obiective și că ar fi fost anunțată din timp. Mai exact, spune el, în ziua respectivă se afla în drum, după ce plecase într-o deplasare de serviciu […]
17:20
Republica Moldova a finalizat procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat cu Federația Rusă în 1998. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a transmis oficial notificarea către Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, conform prevederilor tratatului. Denunțarea produce efecte în termen de șase luni de la notificare, precizează MAE. […]
17:00
Numărul consumatorilor de droguri crește alarmant. În jur de 10% din ei sunt minori, susține ministrul Sănătății # Ziua
Aproximativ 50 de mii de persoane sunt dependente astăzi de droguri în Republica Moldova, dintre care în jur de 21 de mii folosesc substanțe injectabile. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-o emisiune televizată. Potrivit lui, doar 12 mii dintre consumatori urmează tratament, restul refuzând să se trateze. „Anual avem 450-500 de […]
16:20
155 de ani de la nașterea remarcabilului general român Stan Poetaș, ucis de bolșevici în 1919 la frontiera românească de la Nistru # Ziua
Acum 155 de ani, în 5 decembrie 1870, în județul Brăila, se năștea Stan Poetaș, remarcabilul general al Armatei Române, participant la operațiuni importante din Primul Război Mondial și la campanii de înăbușire a terorii bolșevice în Basarabia, în primul an după Unirea provinciei cu Regatul României. În Primul Război Mondial, după 1916, Stan Poetaș […]
16:10
„Partidul Nostru” propune ca 5 % din accizele provenite din vânzarea tutunului și alcoolului să fie folosite pentru programe pentru sport și tineret # Ziua
Formațiunea „Partidul Nostru" a prezentat în Parlament o inițiativă prin care propune ca 5 la sută din accizele colectate din vânzarea produselor alcoolice și de tutun să fie redirecționate direct către programe pentru sport și tineret. În cadrul unei conferințe de presă, deputatul Nicolae Margarint a atras atenția că „R. Moldova a subfinanțat cronic aceste […]
15:50
Noua Strategie de Securitate a SUA: Casa Albă respinge „extinderea permanentă” a NATO și nu mai poate susține singură ordinea mondială # Ziua
Administrația americană a publicat noua Strategie Națională de Securitate, un document amplu care redefinește direcțiile majore ale politicii interne și externe ale Statelor Unite. Documentul, elaborat de regulă o singură dată pe durata unui mandat prezidențial, funcționează ca declarație oficială a priorităților și intențiilor globale ale Washingtonului. Noua strategie acordă prioritate dominației SUA în emisfera […]
15:40
VIDEO | Cristina Ciubotaru: „Lupta cu dezinformarea, pe care o duce guvernarea PAS, este ea însăși un atac la democrație” # Ziua
Prioritățile anunțate de Consiliul Național de Securitate, precum combaterea dezinformării, a corupției politice și consolidarea rezilienței statului în fața ingerințelor externe, sunt departe de problemele reale de care ar trebui să se preocupe actuala guvernare. Declarația aparține expertei anticorupție Cristina Ciubotaru și a fost făcută în cadrul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA.md. Potrivit Cristinei Ciubotaru, […]
15:30
Ion Ceban, reacție la acuzațiile PAS privind proiectul bugetului municipal: „Bugetele sunt gata, doar trebuie să vină și să le voteze” # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la acuzațiile fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău privind proiectul Bugetului municipal și relația instituției cu consilierii PAS. Primarul a comentat principalele propuneri și priorități ale municipalității, oferind, totodată, reacții la pozițiile exprimate recent de PAS. „Bugetele sunt gata, doar trebuie să vină și să le voteze", a spus […]
15:10
PAS îl cheamă pe Ion Ceban la dialog în chestiunea bugetului: „Să lăsăm interesele de partid deoparte și să construim un buget pentru chișinăuieni” # Ziua
Proiectul bugetului Chișinăului provoacă din nou discuții aprinse și acuzații între fracțiunile MAN și PAS din cadrul Consiliului municipal Chișinău. Într-o declarație publică, fracțiunea PAS din CMC îl acuză pe primarul Chișinăului Ion Ceban de faptul că „face intenționat haos la Primărie" și a propus un buget de alternativă. De asemenea, PAS l-a invitat pe […]
15:10
El Pais: Europa începe să accepte că Ucraina va trebui să sacrifice teritorii dacă vrea să pună capăt războiului # Ziua
Europa începe să ia în calcul, tot mai deschis, un scenariu considerat până nu demult de neacceptat, potrivit căruia Ucraina ar trebui să facă concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului cu Rusia, ajuns în al patrulea an. Deși niciun lider european nu afirmă public o astfel de perspectivă, ideea se regăsește tot mai frecvent […]
14:50
VIDEO | Poliția a reținut autorii crimei îngrozitoare din Telenești, unde un bărbat a fost torturat cu cruzime și ars de viu. Un suspect are doar 15 ani # Ziua
Un tânăr de 26 de ani și un minor de doar 15 ani au fost reținuți de polițiști, fiind suspectați că, în luna septembrie, l-au ucis cu cruzime pe un bărbat de 58 de ani din satul Văsieni, raionul Telenești. Victima a fost mai întâi torturată în propria locuință, după care a fost transportată lângă […]
14:40
12 ani de la decizia istorică de a repune în drepturi Limba Română. Alexandru Tănase: Hotărârea Curții Constituționale – un moment de lumină # Ziua
Astăzi se împlinesc 12 ani de la decizia Curții Constituționale privind recunoașterea limbii române ca fiind, de fapt, limba oficială a statului Republica Moldova, în pofida articolului 13 din Constituție, care o numea „moldovenească". Cu acest prilej, fostul președinte al Curții de la acea vreme, Alexandru Tănase, a publicat un mesaj amplu în care reconstituie […]
14:30
14:20
Doliu la Hollywood. Legendarul actor din „Mortal Kombat”, Cary-Hiroyuki Tagawa, s-a stins din viață la 75 de ani # Ziua
Actorul Cary-Hiroyuki Tagawa, o figură emblematică a cinematografiei americane și asiatice, a murit joi, la vârsta de 75 de ani, în Santa Barbara. Familia sa a confirmat pentru Deadline că actorul „s-a stins în urma unor complicații provocate de un accident vascular cerebral, avându-i alături pe copiii săi." Tagawa era cunoscut publicului larg pentru interpretările […]
14:10
Astăzi se împlinesc opt ani din ziua în care se stingea Regele Mihai I, ultimul monarh care a condus România reîntregită. Fostul suveran român a trecut la cele veșnice în data de 5 decembrie 2017, la vârsta de 96 de ani, la reședința sa din Aubonne, Elveția. Pe 16 decembrie, el a fost înmormântat în […]
13:50
STATISTICĂ | Doar 27% din familiile din R. Moldova au copii minori, iar fiecare al șaselea copil crește cu un singur părinte # Ziua
Gospodăriile cu copii reprezintă doar 27 la sută din totalul familiilor din Republica Moldova, arată datele Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice pentru anul 2024, prezentate de Biroul Național de Statistică. Majoritatea au o situație economică precară și depind, în cea mai mare parte, de salarii și remitențe. Mai mult, doar 15 la sută au mașină, iar […]
13:30
Primarul demisionar al Orheiului, Tatiana Cociu, anunță că Ilan Șor închide parcul de distracții OrheiLand # Ziua
După ce și-a dat demisia din funcția de primar al municipiului Orhei, Tatiana Cociu a anunțat astăzi că Ilan Șor închide parcul de distracții OrheiLand. „Proiectele sociale, care au devenit mândria întregii țări, nu mai pot fi susținute de Ilan Mironovici în condițiile presiunilor și șantajului din partea administrației centrale. Cu mare regret, este vorba […]
13:10
Marea Britanie pregătește transferul a peste 10 miliarde de dolari din activele rusești înghețate către Ucraina # Ziua
Guvernul de la Londra este pregătit să transfere Ucrainei aproximativ 8 miliarde de lire sterline (circa 10,6 miliarde de dolari) provenite din activele rusești înghețate în Regatul Unit, relatează The Times, citând surse din cabinetul premierului Keir Starmer. Potrivit acestora, utilizarea activelor blocate a fost discutată în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai statelor NATO […]
13:10
FOTO | Comunitatea românească din Chicago, dezamăgită de absența consulului general al R. Moldova la recepția de Ziua Națională a României # Ziua
Comunitatea românească din Chicago, SUA, își exprimă dezamăgirea față de absența consulului general al Republicii Moldova, Anton Lungu, la ceremonia dedicată Zilei Naționale a României. Recepția a fost organizată de Consulatul General al României la Chicago, iar invitatul special a fost Cristofor Aldea-Teodorovici. Consulul moldovean Anton Lungu nu a răspuns invitației de a participa la […]
12:40
În 2026, cinci spitale vor primi din Fondurile de asistență medicală peste 240 de milioane de lei pentru modernizări # Ziua
Cinci spitale de importanță strategică din Republica Moldova vor fi reabilitate și modernizate pe parcursul anului viitor, cu alocații în valoare de 240,2 milioane de lei. Investițiile sunt prevăzute în proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026, aprobat de Guvern la 4 decembrie, transmite IPN. Modernizările vizează Institutul de Medicină […]
12:20
SUA avertizează UE că folosirea activelor rusești ar putea submina pacea și insistă că acestea sunt necesare pentru a facilita negocierile, nu pentru a prelungi războiul # Ziua
Statele Unite au făcut lobby pe lângă mai multe țări din Uniunea Europeană pentru a bloca planul Bruxelles-ului de a utiliza activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei drept garanție pentru un împrumut major dedicat sprijinirii Ucrainei, transmit surse diplomatice europene citate de Bloomberg. Potrivit acestora, oficialii americani au argumentat că aceste fonduri ar trebui […]
11:40
Ambasada R. Moldova în Grecia avertizează asupra perturbărilor majore de trafic în Grecia din cauza protestelor fermierilor # Ziua
Ambasada R. Moldova în Grecia a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească pe teritoriul elen, avertizând că protestele fermierilor continuă și ar putea provoca blocaje semnificative pe drumurile naționale, autostrăzi și rutele de acces către punctele de frontieră din nordul Greciei. „Având în vedere că […]
11:30
VIDEO | Ucraina a lovit un terminal de gaz în portul Temriuk, în Krasnodar. Incendiu de proporții și personal evacuat # Ziua
În noaptea de 5 decembrie, drone ucrainene au atacat portul Temriuk din regiunea Krasnodar, provocând un incendiu la un terminal de gaz, potrivit comunicatului difuzat de autoritățile locale. „A izbucnit un incendiu. Potrivit informațiilor preliminare, nu sunt victime, iar personalul a fost evacuat", a transmis operațiunea regională într-un mesaj pe Telegram. La fața locului […]
11:10
VIDEO | Moldova riscă o condamnare la CEDO pentru abateri în examinarea dosarului Plahotniuc, spune Cristina Ciubotaru: Statul recurge la viteze diferite în cauzele de rezonanță # Ziua
Republica Moldova ar putea fi condamnată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pentru modul în
10:50
VIDEO | Premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, și-ar dori ca aici să existe o singură biserică, „moldovenească și proeuropeană” # Ziua
Prim-ministrul Alexandru Munteanu are vrea ca în Republica Moldova să existe „o singură biserică ecumenistă”, care să adune la la aceeași masă „toate confesiunile” și să promoveze „integrarea europeană”. Munteanu a făcut declarația în contextul întâlnirii cu mitropolitul Moldovei Vladimir, supus Patriarhiei de la Moscova, dar și cu ÎPS Petru al Basarabiei. Oficialul a […] Articolul VIDEO | Premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, și-ar dori ca aici să existe o singură biserică, „moldovenească și proeuropeană” apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Prețul de referință pentru un pachet de țigări va fi de 46,59 de lei în anul viitor. Serviciul Fiscal de Stat anunță că va fi sancționată vânzarea țigaretelor și a țigărilor de foi la un preț mai mic decât această valoare. Comercianții care nu respectă regulile riscă amenzi calculate între 30% și 50% din valoarea […] Articolul În 2026, prețul minim pentru un pachet de țigări va fi aproape 47 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Un document excepțional – „Strategia de Securitate a SUA” – clarifică și confirmă ceea ce spunem de mult: sediul energiei reale a Europei este națiunea, care trebuie să devină și liantul prin care viguroasa Americă a lui Trump cooperează cu bătrânul continent. Viziunea americană spune limpede că Europa trebuie să funcționeze „ca un grup de […] Articolul ATITUDINI | Dan Dungaciu: America susține Europa! Europa… națiunilor! apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
10:10
VIDEO | O dronă a lovit un zgârie-nori din capitala Ceceniei, la doar 800 de metri de reședința lui Ramzan Kadîrov. Aeroportul din Groznîi a fost închis # Ziua
Un zgârie-nori din complexul „Groznîi-City” a fost avariat în urma unei explozii provocate, potrivit informațiilor preliminare, de impactul unei drone. Clădirea se află la aproximativ 800 de metri de reședința liderului cecen Ramzan Kadîrov și găzduiește birourile mai multor instituții ale administrației regionale. Știrea a fost raportată inițial de canalul de opoziție NYISO, fiind ulterior […] Articolul VIDEO | O dronă a lovit un zgârie-nori din capitala Ceceniei, la doar 800 de metri de reședința lui Ramzan Kadîrov. Aeroportul din Groznîi a fost închis apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu susține că este agnostic și dă de înțeles că nu împărtășește valorile vreunei confesiuni, însă „crede în principii” și îi respectă pe adepții oricărei religii și pe cei care merg la biserică. Munteanu a precizat că în familia sa toți sunt agnostici, adică cei care pun la îndoială existența lui Dumnezeu. „Noi […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu se declară agnostic și spune că nu este „foarte credincios” apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Chișinăul salută sancțiunile Londrei după concluziile investigației „Noviciok”. MAE condamnă agresiunea hibridă a Rusiei # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău a transmis joi o reacție oficială după publicarea investigației britanice care stabilește responsabilitatea morală a președintelui Vladimir Putin pentru utilizarea agentului neurotoxic „Noviciok” în atacul din 2018 de la Salisbury și după decizia Londrei de a impune noi sancțiuni împotriva serviciului militar de informații al Rusiei, GRU. Într-un mesaj […] Articolul Chișinăul salută sancțiunile Londrei după concluziile investigației „Noviciok”. MAE condamnă agresiunea hibridă a Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
SUA permit temporar tranzacțiile cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, până la sfârșitul lunii aprilie 2026 # Ziua
Administrația Trump a aprobat joi o derogare de la sancțiunile impuse în luna octombrie companiei ruse Lukoil, permițând efectuarea tranzacțiilor comerciale cu aproximativ 2.000 de stații de alimentare ale grupului situate în afara Federației Ruse, până pe 29 aprilie 2026, informează Reuters. Decizia, publicată pe site-ul Departamentului Trezoreriei al SUA, vizează operațiunile Lukoil din Europa, […] Articolul SUA permit temporar tranzacțiile cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, până la sfârșitul lunii aprilie 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Guvernul Irlandei anchetează un incident grav de securitate după ce drone neidentificate au fost observate în spațiul aerian din apropierea traseului aeronavei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, chiar în momentul în care avionul său se pregătea să aterizeze la Dublin. Vizita de stat a lui Zelenski în Irlanda a avut loc la începutul acestei săptămâni. Surse […] Articolul Avionul lui Zelenski, urmărit de patru drone militare, înainte să aterizeze la Dublin apare prima dată în ZIUA.md.
4 decembrie 2025
19:20
Unul dintre judecătorii în dosarul lui Plahotniuc, Sergiu Stratan, care candidează pentru un post la CSJ, a promovat vettingul # Ziua
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința a trei judecători și a aprobat rapoartele corespunzătoare, care au fost transmise astăzi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru analiză și adoptarea deciziilor finale. Astfel, potrivit bizlaw.md, Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia nu a promovat evaluarea, iar judecătorul Radu Țurcanu de […] Articolul Unul dintre judecătorii în dosarul lui Plahotniuc, Sergiu Stratan, care candidează pentru un post la CSJ, a promovat vettingul apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Transparența, compromisă în Parlament. Doar 2 din 10 proiecte de lege adoptate în fosta legislatură au fost supuse consultărilor # Ziua
Asociația „Promo-LEX” constată repetat că transparența în Parlament este „grav afectată”. Un raport mai amplu al organizației arată că în fosta legislatură, din totalul celor peste 1100 de proiecte de lege adoptate, doar 18 la sută au fost supuse consultărilor publice fie de comisia responsabilă, fie de autorii inițiativelor. De asemenea, asociația atenționează și asupra […] Articolul Transparența, compromisă în Parlament. Doar 2 din 10 proiecte de lege adoptate în fosta legislatură au fost supuse consultărilor apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
CONTRASENS | Cristina Ciubotaru, în platoul ZIUA: Noile provocări din justiție, marile scandaluri de corupție și dosarele de rezonanță # Ziua
Scandalul de corupție de la Bruxelles, dar și cel de la Kiev, în paralel cu liniștea de la Chișinău privind corupția la nivel înalt; lipsa oricăror garanții de integritate al procesului de pre-vetting și vetting; subtilitățile dosarului „Kuliok” și întrebările pertinente care apar; dosarul lui Plahotniuc privit din perspectivă juridică. Acestea sunt temele centrale ale […] Articolul CONTRASENS | Cristina Ciubotaru, în platoul ZIUA: Noile provocări din justiție, marile scandaluri de corupție și dosarele de rezonanță apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Vaticanul respinge posibilitatea ca femeile să devină diaconi. Raportul trimis Papei Leon menține tradiția clerului exclusiv masculin # Ziua
O comisie de nivel înalt a Vaticanului a votat împotriva permiterii femeilor să slujească drept diaconi în Biserica Catolică, menținând astfel practica globală a clerului format exclusiv din bărbați. Decizia, comunicată Papei Leon și publicată joi, marchează un nou pas în dezbaterea care agită de aproape un deceniu comunitatea catolică mondială, formată din 1,4 miliarde […] Articolul Vaticanul respinge posibilitatea ca femeile să devină diaconi. Raportul trimis Papei Leon menține tradiția clerului exclusiv masculin apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Poliția anunță că 35 de persoane au fost vizate în perchezițiile de azi în dosarul privind dezordinile în masă # Ziua
Cele peste 50 de percheziții efectuate joi în țară au vizat 35 de persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani. Acestea sunt din Chișinău, dar și din raioanele Ștefan Vodă, Șoldănești, Telenești, Soroca, Drochia, Strășeni, Ialoveni, Hâncești, Orhei și Ceadâr-Lunga. Acțiunile au avut loc în cadrul dosarului penal ce vizează pregătirea unor acțiuni de […] Articolul Poliția anunță că 35 de persoane au fost vizate în perchezițiile de azi în dosarul privind dezordinile în masă apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
India semnează un acord de 2 miliarde de dolari cu Rusia pentru închirierea unui submarin nuclear, în timpul vizitei lui Vladimir Putin la New Delhi # Ziua
India va plăti aproximativ 2 miliarde de dolari pentru a închiria un submarin de atac cu propulsie nucleară din Rusia, marcând finalizarea unui proiect negociat timp de aproape un deceniu, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Acordul survine chiar în momentul în care președintele rus Vladimir Putin vizitează New Delhi, în prima sa deplasare în […] Articolul India semnează un acord de 2 miliarde de dolari cu Rusia pentru închirierea unui submarin nuclear, în timpul vizitei lui Vladimir Putin la New Delhi apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Un fost cleric romano-catolic din Brazilia a devenit monah ortodox la Mănăstirea românească Leon din Spania # Ziua
Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a săvârșit, luni, rânduiala tunderii în monahism a unuia dintre viețuitorii Mănăstirii Leon din Spania, fost cleric romano-catolic în Brazilia, convertit la ortodoxie, transmite Basilica. Noul monah a primit numele de Matia, avându-l ocrotitor spiritual pe Sfântul Apostol Matia. Naș de călugărie a […] Articolul Un fost cleric romano-catolic din Brazilia a devenit monah ortodox la Mănăstirea românească Leon din Spania apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
CSP a inițiat o procedură disciplinară în privința fostului procuror general interimar Dumitru Robu # Ziua
Fostul procuror general interimar Dumitru Robu este vizat într-o procedură disciplinară inițiată de Consiliul Superior al Procurorilor. Structura anunță că a început procesul în urma unei sesizări și că, în acest sens, va fi creată o comisie de disciplină. „CSP a luat act și de sesizarea depusă de procurorul Vladislav Căruceru privind fapte ce ar […] Articolul CSP a inițiat o procedură disciplinară în privința fostului procuror general interimar Dumitru Robu apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Companiile aeriene low-cost pregătesc revenirea în Ucraina după un acord de pace. Ryanair, Wizz Air și easyJet anticipează un „boom” al călătoriilor # Ziua
Companiile aeriene low-cost din Europa își pregătesc revenirea pe piața ucraineană imediat ce un acord de pace va permite redeschiderea spațiului aerian și a aeroporturilor, estimând un val masiv de cerere, de la ucrainenii care se vor întoarce acasă până la turiști atrași de așa-numitul „turism în zone de catastrofă”. Wizz Air, fostul cel mai […] Articolul Companiile aeriene low-cost pregătesc revenirea în Ucraina după un acord de pace. Ryanair, Wizz Air și easyJet anticipează un „boom” al călătoriilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
La 48 de ani, o femeie din Anenii Noi a adus pe lume cel de-al 14-lea copil. Nașterea a avut loc la Spitalul „Gh. Paladi” din Chișinău # Ziua
O femeie din raionul Anenii Noi, în vârstă de 48 de ani, a adus pe lume cel de-al 14-lea copil. Mama a născut o fetiță perfect sănătoasă, cu o greutate de 3,7 kilograme, la maternitatea Spitalului municipal „Gheorghe Paladi”. Nașterea a avut loc printr-o operație cezariană complexă, realizată de o echipă de medici a instituției […] Articolul La 48 de ani, o femeie din Anenii Noi a adus pe lume cel de-al 14-lea copil. Nașterea a avut loc la Spitalul „Gh. Paladi” din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Un angajat al IGSU a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de un șofer beat și drogat # Ziua
Un angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în vârstă de 40 de ani, a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de o mașină condusă de un tânăr beat și drogat. Accidentul a avut loc pe drumul Râșcani – Costești, în preajma satului Petrușeni, în timp ce victima se […] Articolul Un angajat al IGSU a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de un șofer beat și drogat apare prima dată în ZIUA.md.
