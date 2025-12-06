Chișinăul a dat startul sărbătorilor de iarnă. Primarul Ion Ceban a inaugurat Pomul de Crăciun și Târgul de Crăciun din PMAN

17:00

India va plăti aproximativ 2 miliarde de dolari pentru a închiria un submarin de atac cu propulsie nucleară din Rusia, marcând finalizarea unui proiect negociat timp de aproape un deceniu, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Acordul survine chiar în momentul în care președintele rus Vladimir Putin vizitează New Delhi, în prima sa deplasare în