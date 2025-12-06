R. Moldova și Ucraina creează un grup de reacție rapidă pentru deversările de la Novodnestrovsk

18:50

Asociația „Promo-LEX” constată repetat că transparența în Parlament este „grav afectată”. Un raport mai amplu al organizației arată că în fosta legislatură, din totalul celor peste 1100 de proiecte de lege adoptate, doar 18 la sută au fost supuse consultărilor publice fie de comisia responsabilă, fie de autorii inițiativelor. De asemenea, asociația atenționează și asupra […] Articolul Transparența, compromisă în Parlament. Doar 2 din 10 proiecte de lege adoptate în fosta legislatură au fost supuse consultărilor apare prima dată în ZIUA.md.