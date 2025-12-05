Curtea de Conturi: Doar 43 % din fondul FNM a fost valorificat în 2024, fiind blocate proiecte vitale de mediu și de aprovizionare cu apă

15:00

Un angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în vârstă de 40 de ani, a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de o mașină condusă de un tânăr beat și drogat. Accidentul a avut loc pe drumul Râșcani – Costești, în preajma satului Petrușeni, în timp ce victima se […] Articolul Un angajat al IGSU a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de un șofer beat și drogat apare prima dată în ZIUA.md.