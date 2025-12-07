Sportivii care încalcă regulile antidoping riscă să piardă indemnizația viageră

16:10

Formațiunea „Partidul Nostru" a prezentat în Parlament o inițiativă prin care propune ca 5 la sută din accizele colectate din vânzarea produselor alcoolice și de tutun să fie redirecționate direct către programe pentru sport și tineret. În cadrul unei conferințe de presă, deputatul Nicolae Margarint a atras atenția că „R. Moldova a subfinanțat cronic aceste […]