VIDEO | Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilegală a unui arbore

13:50

Gospodăriile cu copii reprezintă doar 27 la sută din totalul familiilor din Republica Moldova, arată datele Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice pentru anul 2024, prezentate de Biroul Național de Statistică. Majoritatea au o situație economică precară și depind, în cea mai mare parte, de salarii și remitențe. Mai mult, doar 15 la sută au mașină, iar […]