Kadîrov anunță despre lovituri masive asupra infrastructurii ucrainene: „Noaptea trecută a fost doar începutul”
Ziua, 6 decembrie 2025 19:00
Liderul Republicii Cecene, Ramzan Kadîrov, a declarat că Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un „răspuns imediat” la atacul asupra unui obiectiv civil din complexul „Groznîi-City”, afirmând că Ucraina „va resimți consecințele” acțiunilor sale. Potrivit lui Kadîrov, armata rusă ar fi lovit peste 60 de ținte considerate „militare și energetice”, situate în […] Articolul Kadîrov anunță despre lovituri masive asupra infrastructurii ucrainene: „Noaptea trecută a fost doar începutul” apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum o oră
19:00
Kadîrov anunță despre lovituri masive asupra infrastructurii ucrainene: „Noaptea trecută a fost doar începutul” # Ziua
Liderul Republicii Cecene, Ramzan Kadîrov, a declarat că Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un „răspuns imediat” la atacul asupra unui obiectiv civil din complexul „Groznîi-City”, afirmând că Ucraina „va resimți consecințele” acțiunilor sale. Potrivit lui Kadîrov, armata rusă ar fi lovit peste 60 de ținte considerate „militare și energetice”, situate în […] Articolul Kadîrov anunță despre lovituri masive asupra infrastructurii ucrainene: „Noaptea trecută a fost doar începutul” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
17:30
Zinaida Popa, șefa fracțiunii PAS în CMC și directorul Moldexpo, a contractat în 2025 credite de aproape 2 milioane de lei de la propriul soț # Ziua
Președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău și directorul Moldexpo, Zinaida Popa, a declarat pentru anul 2025 două împrumuturi în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, contractate chiar de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Creditele, acordate în două tranșe, cu dobândă și scadențe […] Articolul Zinaida Popa, șefa fracțiunii PAS în CMC și directorul Moldexpo, a contractat în 2025 credite de aproape 2 milioane de lei de la propriul soț apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Fondatorul Proimobil, Vlad Musteață, neagă reținerea la București și acuză o campanie de denigrare dirijată de la Chișinău # Ziua
Omul de afaceri Vlad Musteață, fondatorul Proimobil și asociat în North Bucharest Investments (NBI), a apărut sâmbătă dimineață într-o transmisiune video de la sediul companiei, negând categoric informațiile privind reținerea sa în România. Milionarul susține că tot scandalul mediatic declanșat în ultimele 24 de ore ar reprezenta o „campanie de denigrare” pusă în mișcare de […] Articolul Fondatorul Proimobil, Vlad Musteață, neagă reținerea la București și acuză o campanie de denigrare dirijată de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
VIDEO Accident înfiorător în Turcia. Cel puțin șase morți și mai mulți răniți după ce un autobuz de rută s-a ciocnit cu un camion # Ziua
Un accident rutier grav s-a produs în provincia Osmaniye, în sudul Turciei, unde șase persoane au murit și alte 11 au fost rănite, informează agenția Anadolu. Potrivit autorităților, un autobuz de pasageri, al cărui șofer nu a fost încă identificat oficial, s-a ciocnit cu un camion care se deplasa în aceeași direcție. Impactul a fost […] Articolul VIDEO Accident înfiorător în Turcia. Cel puțin șase morți și mai mulți răniți după ce un autobuz de rută s-a ciocnit cu un camion apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Cel puțin 11 persoane au fost ucise într-un atac armat în Africa de Sud. Printre victime se află și trei copii # Ziua
Un atac armat comis sâmbătă dimineață într-un hostel din zona Saulsville, în vestul Pretoriei, a lăsat în urmă cel puțin 11 morți și 14 răniți, au anunțat autoritățile sud-africane. Printre victime se numără un copil de trei ani, un băiat de 12 ani și o adolescentă de 16 ani, relatează BBC. Potrivit poliției, atacul a […] Articolul Cel puțin 11 persoane au fost ucise într-un atac armat în Africa de Sud. Printre victime se află și trei copii apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
15:40
Kaja Kallas: „SUA rămân cel mai important aliat al Europei”, în pofida tensiunilor generate de noua Strategie de Securitate a Washingtonului # Ziua
Statele Unite continuă să fie „cel mai mare aliat” al Europei, în ciuda criticilor dure la adresa continentului formulate în noua Strategie Națională de Securitate americană, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, sâmbătă, în cadrul Forumului de la Doha. Declarațiile sale vin pe fondul negocierilor intense dintre Ucraina și Statele Unite pentru conturarea unui […] Articolul Kaja Kallas: „SUA rămân cel mai important aliat al Europei”, în pofida tensiunilor generate de noua Strategie de Securitate a Washingtonului apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
După 14 ani de așteptare, noul sediu al Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul, tot mai aproape de inaugurare # Ziua
Construcția noului sediu al Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul, începută în 2012 și marcată de multiple întârzieri, ar urma să fie finalizată în 2026, a anunțat ministrul Culturii, Cristian Jardan. Edificiul, primul teatru construit în Republica Moldova în ultimele patru decenii, se află într-un stadiu avansat, iar autoritățile promit că echipa instituției se va […] Articolul După 14 ani de așteptare, noul sediu al Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul, tot mai aproape de inaugurare apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Ungaria a respins oficial, vineri, ideea emiterii de euroobligațiuni pentru finanțarea Ucrainei, eliminând astfel una dintre opțiunile-cheie ale Uniunii Europene în cazul în care nu se va găsi o soluție pentru utilizarea activelor rusești înghețate în vederea acordării unui împrumut de 165 miliarde de euro Kievului. Decizia, anunțată în cadrul reuniunii ambasadorilor UE, a fost […] Articolul Criză înaintea summitului UE. Ungaria blochează „planul B” pentru finanțarea Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Atacurile asupra sistemului energetic ucrainean afectează R. Moldova. Moldelectrica cere ajutor de avarie din România # Ziua
Atacurile masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina au provocat perturbări majore în zona aflată la granița cu Republica Moldova, unde un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune funcționează aproape de limita maximă de încărcare. Ca urmare a depășirii fluxurilor planificate de energie, operatorul de transport Moldelectrica a solicitat, preventiv, ajutor de […] Articolul Atacurile asupra sistemului energetic ucrainean afectează R. Moldova. Moldelectrica cere ajutor de avarie din România apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Autoritățile au prevăzut pentru anul viitor alocări de 400 de milioane de lei pentru plata compensațiilor aferente zilelor de concediu nefolosite de angajații din sectorul bugetar. Cheltuielile sunt incluse în bugetul pentru anul viitor, aprobat de Guvern și transmis Parlamentului spre adoptare, transmite IPN. Potrivit ministrului finanțelor, Andrian Gavriliță, autoritățile lucrează la o nouă lege […] Articolul Guvernul alocă 400 milioane lei pentru plata concediilor neutilizate în sectorul bugetar apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Durov acuză europenii de presiuni și „vânătoare” împotriva platformelor care refuză cenzura: UE impune reguli imposibile pentru a pedepsi vocile incomode # Ziua
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a lansat noi acuzații grave la adresa Uniunii Europene, susținând că autoritățile europene urmăresc în mod sistematic platformele care refuză să cenzureze conținutul considerat „incomod” sau „neconform” liniilor politice dominante. Mesajul a fost publicat pe platforma X, ca reacție la o postare mai veche al lui Elon Musk, în care acesta […] Articolul Durov acuză europenii de presiuni și „vânătoare” împotriva platformelor care refuză cenzura: UE impune reguli imposibile pentru a pedepsi vocile incomode apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
13:30
Moscova rupe încă trei legături militare cu Occidentul. Rusia denunță acordurile de cooperare în domeniul apărării cu Portugalia, Canada și Franța # Ziua
Rusia a anunțat oficial încetarea a trei acorduri de cooperare în domeniul apărării încheiate între 1989 și 2000 cu Portugalia, Canada și Franța, potrivit unui ordin semnat de premierul Mihail Mișustin și publicat vineri. Decizia marchează un nou pas în procesul de îndepărtare strategică a Moscovei de statele occidentale. Ordinul, citat de agenția TASS, precizează […] Articolul Moscova rupe încă trei legături militare cu Occidentul. Rusia denunță acordurile de cooperare în domeniul apărării cu Portugalia, Canada și Franța apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Donald Trump, primul laureat al Premiului pentru Pace al FIFA. Distincția a fost acordată la tragerea la sorți a Cupei Mondiale 2026 # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost desemnat vineri primul câștigător al Premiului pentru Pace al FIFA, o distincție nou instituită de forul mondial pentru „acțiuni excepționale în promovarea unității la nivel global”. Ceremonia a avut loc la Washington, înaintea tragerii la sorți pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. FIFA a anunțat luna trecută […] Articolul Donald Trump, primul laureat al Premiului pentru Pace al FIFA. Distincția a fost acordată la tragerea la sorți a Cupei Mondiale 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Scutul protector de la centrala nucleară de la Cernobîl, din Ucraina devastată de război, construit pentru a ține sub control materiale radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza daunelor provocate de drone, a anunțat vineri Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Organismul de supraveghere nucleară […] Articolul AIEA anunță că scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
R. Moldova și Ucraina creează un grup de reacție rapidă pentru deversările de la Novodnestrovsk # Ziua
Autortiățile din R. Moldova și Ucraina au convenit asupra creării unui grup de lucru dedicat comunicării operative, care va asigura schimbul rapid de informații în cazurile de deversare a unui debit mai mare de 300 de metri cubi pe secundă de la Novodnestrovsk, transmite IPN. Consolidarea mecanismelor de cooperare a fost decisă în cadrul celei […] Articolul R. Moldova și Ucraina creează un grup de reacție rapidă pentru deversările de la Novodnestrovsk apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Șeful armatei ucrainene acuză Rusia că folosește negocierile ca paravan pentru înaintări militare și afirmă că ar fi „inacceptabil” ca Ucraina să cedeze teritorii # Ziua
Ucraina nu poate accepta „o pace nedreaptă” și nu va ceda teritorii în fața Rusiei, a declarat comandantul Forțelor Armate, generalul Aleksandr Sîrski, într-un interviu acordat Sky News. Acesta a subliniat că un acord de pace poate fi posibil doar dacă luptele se opresc pe actuala linie a frontului și dacă negocierile ulterioare au loc […] Articolul Șeful armatei ucrainene acuză Rusia că folosește negocierile ca paravan pentru înaintări militare și afirmă că ar fi „inacceptabil” ca Ucraina să cedeze teritorii apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
11:30
Seară de gală la Chișinău. Tania Turtureanu a încântat publicul la concertul dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” # Ziua
La Chișinău a avut loc un eveniment deosebit dedicat Zilei Naționale a României, organizat sub genericul „Ce frumos!”, care a reunit oameni de cultură, cercetători, cadre didactice, diplomați, medici și numeroși reprezentanți ai diferitelor domenii profesionale. Concertul, găzduit de Teatrul Național „Mihai Eminescu”, a fost organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” și Ambasada României […] Articolul Seară de gală la Chișinău. Tania Turtureanu a încântat publicul la concertul dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Kadîrov promite represalii „crunte” împotriva Ucrainei după atacul din Groznîi: „Fasciştii ucraineni vor simţi un răspuns dur” # Ziua
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a anunțat vineri că va „răzbuna” atacul asupra complexului „Groznîi-City”, atribuind lovitura Ucrainei, deși susține că aceasta nu a provocat distrugeri semnificative. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj video difuzat pe canalele sale oficiale. Potrivit lui Kadîrov, în urma atacului au fost sparte doar geamurile clădirii afectate, fără victime sau distrugeri […] Articolul Kadîrov promite represalii „crunte” împotriva Ucrainei după atacul din Groznîi: „Fasciştii ucraineni vor simţi un răspuns dur” apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Un polițist, rănit cu arma din dotare în timpul serviciului. Ancheta va stabili dacă focul a fost tras accidental sau cu intenție # Ziua
Un incident grav a avut loc vineri seara, 5 decembrie, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, din cadrul Direcției regionale Nord. Un angajat aflat în misiune de serviciu s-a rănit singur cu arma din dotare, anunță instituția. Potrivit informațiilor preliminare, în jurul orei 21:30, polițistul s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp […] Articolul Un polițist, rănit cu arma din dotare în timpul serviciului. Ancheta va stabili dacă focul a fost tras accidental sau cu intenție apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Infrastructura energetică lovită în nouă regiuni # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă unul dintre cele mai ample atacuri combinate asupra Ucrainei, atât cu rachete, cât și cu drone mai multe regiuni ale țării. Potrivit Forțelor Armate ale Ucrainei, peste 700 de ținte au fost utilizate în atac – 51 de rachete și 653 de drone. Rachetele au fost […] Articolul Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Infrastructura energetică lovită în nouă regiuni apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Chișinăul a dat startul sărbătorilor de iarnă. Primarul Ion Ceban a inaugurat Pomul de Crăciun și Târgul de Crăciun din PMAN # Ziua
Chișinăul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vineri seara, Primarul General Ion Ceban, alături de copii și părinți, a aprins luminițele de pe principalul Pom de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale și a inaugurat cel mai mare Târg de Crăciun din Capitală. Odată cu lansarea evenimentelor din PMAN, au fost aprinse toate […] Articolul Chișinăul a dat startul sărbătorilor de iarnă. Primarul Ion Ceban a inaugurat Pomul de Crăciun și Târgul de Crăciun din PMAN apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
SUA și Ucraina dezvăluie progresele discuțiilor de pace. Garanțiile de securitate, rezultatele întrevederilor cu Rusia și agenda economică post-război # Ziua
Statele Unite și Ucraina au oferit noi detalii despre negocierile aflate în desfășurare la Miami privind un posibil acord de pace. Atât Departamentul de Stat al SUA, cât și secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, au prezentat noaptea trecută temele principale abordate în ultimele runde de discuții. „Timp de două […] Articolul SUA și Ucraina dezvăluie progresele discuțiilor de pace. Garanțiile de securitate, rezultatele întrevederilor cu Rusia și agenda economică post-război apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Ziua Moșului cel bun care dă startul sărbătorilor de iarnă. Astăzi, pe nou, este cinstit Sf. Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor și al săracilor # Ziua
Creștinii de stil nou îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai și iubiți sfinți ai creștinătății, arhipăstor al Mirelor Lichiei și apărător neobosit al celor nedreptățiți. Numit în popor și Moș Nicolae, acesta este un reper de credință, curaj și bunătate și este considerat ocrotitor al copiilor, marinarilor și săracilor. Potrivit […] Articolul Ziua Moșului cel bun care dă startul sărbătorilor de iarnă. Astăzi, pe nou, este cinstit Sf. Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor și al săracilor apare prima dată în ZIUA.md.
07:00
Fondatorul Proimobil Vlad Musteață ar fi fost reținut la București într-un dosar de evaziune fiscală # Ziua
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat vineri, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Firma are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. De asemenea, în anchetă a dat […] Articolul Fondatorul Proimobil Vlad Musteață ar fi fost reținut la București într-un dosar de evaziune fiscală apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
22:10
Fondatorul Proimobil Vlad Musteață ar fi fost reținut la București într-un dosar de evaziune fiscală. Au avut loc percheziții la firma pe care o conducea # Ziua
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat vineri, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Firma are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. De asemenea, în anchetă a dat […] Articolul Fondatorul Proimobil Vlad Musteață ar fi fost reținut la București într-un dosar de evaziune fiscală. Au avut loc percheziții la firma pe care o conducea apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
18:00
Netflix a anunțat oficial că va cumpăra HBO și HBO Max în urma unei tranzacții de zeci de miliarde de dolari # Ziua
Netflix a anunțat vineri că a ajuns la un acord pentru a cumpăra gigantul rival al divertismentului Warner Bros, ceea ce va însemna că va prelua televiziunea HBO, platforma de streaming HBO Max, și o cinematecă uriașă de filme și seriale, relatează CNBC, citat de hotnews.ro. Netflix și Warner Bros Discovery (WBD), conglomeratul mai larg […] Articolul Netflix a anunțat oficial că va cumpăra HBO și HBO Max în urma unei tranzacții de zeci de miliarde de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Curtea de Conturi: Doar 43 % din fondul FNM a fost valorificat în 2024, fiind blocate proiecte vitale de mediu și de aprovizionare cu apă # Ziua
Doar 43% din bugetul Fondului Național pentru Mediu (FNM) a fost valorificat în anul 2024, iar deficiențele în gestionarea fondurilor au blocat proiecte vitale de mediu și de aprovizionare cu apă. Constatările se conțin într-un audit realizat de Curtea de Conturi asupra utilizării resurselor publice ale FNM, transmite IPN. Auditorii au constatat că tranziția de […] Articolul Curtea de Conturi: Doar 43 % din fondul FNM a fost valorificat în 2024, fiind blocate proiecte vitale de mediu și de aprovizionare cu apă apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Consulul R. Moldova în Chicago explică de ce nu a fost la recepția organizată de Ziua României: Motivul absenței a fost unul obiectiv # Ziua
Consulul Republicii Moldova la Chicago, Anton Lungu, susține că lipsa sa de la recepția organizată de Consulatul României, cu ocazia zilei de 1 decembrie, s-a produs din motive obiective și că ar fi fost anunțată din timp. Mai exact, spune el, în ziua respectivă se afla în drum, după ce plecase într-o deplasare de serviciu […] Articolul Consulul R. Moldova în Chicago explică de ce nu a fost la recepția organizată de Ziua României: Motivul absenței a fost unul obiectiv apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Republica Moldova a finalizat procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat cu Federația Rusă în 1998. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a transmis oficial notificarea către Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, conform prevederilor tratatului. Denunțarea produce efecte în termen de șase luni de la notificare, precizează MAE. […] Articolul Chișinăul a notificat oficial Moscova despre denunțarea Acordului privind centrele culturale apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Numărul consumatorilor de droguri crește alarmant. În jur de 10% din ei sunt minori, susține ministrul Sănătății # Ziua
Aproximativ 50 de mii de persoane sunt dependente astăzi de droguri în Republica Moldova, dintre care în jur de 21 de mii folosesc substanțe injectabile. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-o emisiune televizată. Potrivit lui, doar 12 mii dintre consumatori urmează tratament, restul refuzând să se trateze. „Anual avem 450-500 de […] Articolul Numărul consumatorilor de droguri crește alarmant. În jur de 10% din ei sunt minori, susține ministrul Sănătății apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
155 de ani de la nașterea remarcabilului general român Stan Poetaș, ucis de bolșevici în 1919 la frontiera românească de la Nistru # Ziua
Acum 155 de ani, în 5 decembrie 1870, în județul Brăila, se năștea Stan Poetaș, remarcabilul general al Armatei Române, participant la operațiuni importante din Primul Război Mondial și la campanii de înăbușire a terorii bolșevice în Basarabia, în primul an după Unirea provinciei cu Regatul României. În Primul Război Mondial, după 1916, Stan Poetaș […] Articolul 155 de ani de la nașterea remarcabilului general român Stan Poetaș, ucis de bolșevici în 1919 la frontiera românească de la Nistru apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
„Partidul Nostru” propune ca 5 % din accizele provenite din vânzarea tutunului și alcoolului să fie folosite pentru programe pentru sport și tineret # Ziua
Formațiunea „Partidul Nostru” a prezentat în Parlament o inițiativă prin care propune ca 5 la sută din accizele colectate din vânzarea produselor alcoolice și de tutun să fie redirecționate direct către programe pentru sport și tineret. În cadrul unei conferințe de presă, deputatul Nicolae Margarint a atras atenția că „R. Moldova a subfinanțat cronic aceste […] Articolul „Partidul Nostru” propune ca 5 % din accizele provenite din vânzarea tutunului și alcoolului să fie folosite pentru programe pentru sport și tineret apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Noua Strategie de Securitate a SUA: Casa Albă respinge „extinderea permanentă” a NATO și nu mai poate susține singură ordinea mondială # Ziua
Administrația americană a publicat noua Strategie Națională de Securitate, un document amplu care redefinește direcțiile majore ale politicii interne și externe ale Statelor Unite. Documentul, elaborat de regulă o singură dată pe durata unui mandat prezidențial, funcționează ca declarație oficială a priorităților și intențiilor globale ale Washingtonului. Noua strategie acordă prioritate dominației SUA în emisfera […] Articolul Noua Strategie de Securitate a SUA: Casa Albă respinge „extinderea permanentă” a NATO și nu mai poate susține singură ordinea mondială apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
VIDEO | Cristina Ciubotaru: „Lupta cu dezinformarea, pe care o duce guvernarea PAS, este ea însăși un atac la democrație” # Ziua
Prioritățile anunțate de Consiliul Național de Securitate, precum combaterea dezinformării, a corupției politice și consolidarea rezilienței statului în fața ingerințelor externe, sunt departe de problemele reale de care ar trebui să se preocupe actuala guvernare. Declarația aparține expertei anticorupție Cristina Ciubotaru și a fost făcută în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. Potrivit Cristinei Ciubotaru, […] Articolul VIDEO | Cristina Ciubotaru: „Lupta cu dezinformarea, pe care o duce guvernarea PAS, este ea însăși un atac la democrație” apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Ion Ceban, reacție la acuzațiile PAS privind proiectul bugetului municipal: „Bugetele sunt gata, doar trebuie să vină și să le voteze” # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la acuzațiile fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău privind proiectul Bugetului municipal și relația instituției cu consilierii PAS. Primarul a comentat principalele propuneri și priorități ale municipalității, oferind, totodată, reacții la pozițiile exprimate recent de PAS. „Bugetele sunt gata, doar trebuie să vină și să le voteze”, a spus […] Articolul Ion Ceban, reacție la acuzațiile PAS privind proiectul bugetului municipal: „Bugetele sunt gata, doar trebuie să vină și să le voteze” apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
PAS îl cheamă pe Ion Ceban la dialog în chestiunea bugetului: „Să lăsăm interesele de partid deoparte și să construim un buget pentru chișinăuieni” # Ziua
Proiectul bugetului Chișinăului provoacă din nou discuții aprinse și acuzații între fracțiunile MAN și PAS din cadrul Consiliului municipal Chișinău. Într-o declarație publică, fracțiunea PAS din CMC îl acuză pe primarul Chișinăului Ion Ceban de faptul că „face intenționat haos la Primărie” și a propus un buget de alternativă. De asemenea, PAS l-a invitat pe […] Articolul PAS îl cheamă pe Ion Ceban la dialog în chestiunea bugetului: „Să lăsăm interesele de partid deoparte și să construim un buget pentru chișinăuieni” apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
El Pais: Europa începe să accepte că Ucraina va trebui să sacrifice teritorii dacă vrea să pună capăt războiului # Ziua
Europa începe să ia în calcul, tot mai deschis, un scenariu considerat până nu demult de neacceptat, potrivit căruia Ucraina ar trebui să facă concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului cu Rusia, ajuns în al patrulea an. Deși niciun lider european nu afirmă public o astfel de perspectivă, ideea se regăsește tot mai frecvent […] Articolul El Pais: Europa începe să accepte că Ucraina va trebui să sacrifice teritorii dacă vrea să pună capăt războiului apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
VIDEO | Poliția a reținut autorii crimei îngrozitoare din Telenești, unde un bărbat a fost torturat cu cruzime și ars de viu. Un suspect are doar 15 ani # Ziua
Un tânăr de 26 de ani și un minor de doar 15 ani au fost reținuți de polițiști, fiind suspectați că, în luna septembrie, l-au ucis cu cruzime pe un bărbat de 58 de ani din satul Văsieni, raionul Telenești. Victima a fost mai întâi torturată în propria locuință, după care a fost transportată lângă […] Articolul VIDEO | Poliția a reținut autorii crimei îngrozitoare din Telenești, unde un bărbat a fost torturat cu cruzime și ars de viu. Un suspect are doar 15 ani apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
12 ani de la decizia istorică de a repune în drepturi Limba Română. Alexandru Tănase: Hotărârea Curții Constituționale – un moment de lumină # Ziua
Astăzi se împlinesc 12 ani de la decizia Curții Constituționale privind recunoașterea limbii române ca fiind, de fapt, limba oficială a statului Republica Moldova, în pofida articolului 13 din Constituție, care o numea „moldovenească”. Cu acest prilej, fostul președinte al Curții de la acea vreme, Alexandru Tănase, a publicat un mesaj amplu în care reconstituie […] Articolul 12 ani de la decizia istorică de a repune în drepturi Limba Română. Alexandru Tănase: Hotărârea Curții Constituționale – un moment de lumină apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
12 ani de la decizia istorică a repune în drepturi Limba Română. Alexandru Tănase: Hotărârea Curții Constituționale – un moment de lumină # Ziua
Astăzi se împlinesc 12 ani de la decizia Curții Constituționale privind recunoașterea limbii române ca fiind, de fapt, limba oficială a statului Republica Moldova, în pofida articolului 13 din Constituție, care o numea „moldovenească”. Cu acest prilej, fostul președinte al Curții de la acea vreme, Alexandru Tănase, a publicat un mesaj amplu în care reconstituie […] Articolul 12 ani de la decizia istorică a repune în drepturi Limba Română. Alexandru Tănase: Hotărârea Curții Constituționale – un moment de lumină apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Doliu la Hollywood. Legendarul actor din „Mortal Kombat”, Cary-Hiroyuki Tagawa, s-a stins din viață la 75 de ani # Ziua
Actorul Cary-Hiroyuki Tagawa, o figură emblematică a cinematografiei americane și asiatice, a murit joi, la vârsta de 75 de ani, în Santa Barbara. Familia sa a confirmat pentru Deadline că actorul „s-a stins în urma unor complicații provocate de un accident vascular cerebral, avându-i alături pe copiii săi.” Tagawa era cunoscut publicului larg pentru interpretările […] Articolul Doliu la Hollywood. Legendarul actor din „Mortal Kombat”, Cary-Hiroyuki Tagawa, s-a stins din viață la 75 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Astăzi se împlinesc opt ani din ziua în care se stingea Regele Mihai I, ultimul monarh care a condus România reîntregită. Fostul suveran român a trecut la cele veșnice în data de 5 decembrie 2017, la vârsta de 96 de ani, la reședința sa din Aubonne, Elveția. Pe 16 decembrie, el a fost înmormântat în […] Articolul Opt ani de la moartea Regelui Mihai I, ultimul monarh al României Reîntregite apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
STATISTICĂ | Doar 27% din familiile din R. Moldova au copii minori, iar fiecare al șaselea copil crește cu un singur părinte # Ziua
Gospodăriile cu copii reprezintă doar 27 la sută din totalul familiilor din Republica Moldova, arată datele Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice pentru anul 2024, prezentate de Biroul Național de Statistică. Majoritatea au o situație economică precară și depind, în cea mai mare parte, de salarii și remitențe. Mai mult, doar 15 la sută au mașină, iar […] Articolul STATISTICĂ | Doar 27% din familiile din R. Moldova au copii minori, iar fiecare al șaselea copil crește cu un singur părinte apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Primarul demisionar al Orheiului, Tatiana Cociu, anunță că Ilan Șor închide parcul de distracții OrheiLand # Ziua
După ce și-a dat demisia din funcția de primar al municipiului Orhei, Tatiana Cociu a anunțat astăzi că Ilan Șor închide parcul de distracții OrheiLand. „Proiectele sociale, care au devenit mândria întregii țări, nu mai pot fi susținute de Ilan Mironovici în condițiile presiunilor și șantajului din partea administrației centrale. Cu mare regret, este vorba […] Articolul Primarul demisionar al Orheiului, Tatiana Cociu, anunță că Ilan Șor închide parcul de distracții OrheiLand apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Marea Britanie pregătește transferul a peste 10 miliarde de dolari din activele rusești înghețate către Ucraina # Ziua
Guvernul de la Londra este pregătit să transfere Ucrainei aproximativ 8 miliarde de lire sterline (circa 10,6 miliarde de dolari) provenite din activele rusești înghețate în Regatul Unit, relatează The Times, citând surse din cabinetul premierului Keir Starmer. Potrivit acestora, utilizarea activelor blocate a fost discutată în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai statelor NATO […] Articolul Marea Britanie pregătește transferul a peste 10 miliarde de dolari din activele rusești înghețate către Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
FOTO | Comunitatea românească din Chicago, dezamăgită de absența consulului general al R. Moldova la recepția de Ziua Națională a României # Ziua
Comunitatea românească din Chicago, SUA, își exprimă dezamăgirea față de absența consulului general al Republicii Moldova, Anton Lungu, la ceremonia dedicată Zilei Naționale a României. Recepția a fost organizată de Consulatul General al României la Chicago, iar invitatul special a fost Cristofor Aldea-Teodorovici. Consulul moldovean Anton Lungu nu a răspuns invitației de a participa la […] Articolul FOTO | Comunitatea românească din Chicago, dezamăgită de absența consulului general al R. Moldova la recepția de Ziua Națională a României apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
În 2026, cinci spitale vor primi din Fondurile de asistență medicală peste 240 de milioane de lei pentru modernizări # Ziua
Cinci spitale de importanță strategică din Republica Moldova vor fi reabilitate și modernizate pe parcursul anului viitor, cu alocații în valoare de 240,2 milioane de lei. Investițiile sunt prevăzute în proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026, aprobat de Guvern la 4 decembrie, transmite IPN. Modernizările vizează Institutul de Medicină […] Articolul În 2026, cinci spitale vor primi din Fondurile de asistență medicală peste 240 de milioane de lei pentru modernizări apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
SUA avertizează UE că folosirea activelor rusești ar putea submina pacea și insistă că acestea sunt necesare pentru a facilita negocierile, nu pentru a prelungi războiul # Ziua
Statele Unite au făcut lobby pe lângă mai multe țări din Uniunea Europeană pentru a bloca planul Bruxelles-ului de a utiliza activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei drept garanție pentru un împrumut major dedicat sprijinirii Ucrainei, transmit surse diplomatice europene citate de Bloomberg. Potrivit acestora, oficialii americani au argumentat că aceste fonduri ar trebui […] Articolul SUA avertizează UE că folosirea activelor rusești ar putea submina pacea și insistă că acestea sunt necesare pentru a facilita negocierile, nu pentru a prelungi războiul apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Ambasada R. Moldova în Grecia avertizează asupra perturbărilor majore de trafic în Grecia din cauza protestelor fermierilor # Ziua
Ambasada R. Moldova în Grecia a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească pe teritoriul elen, avertizând că protestele fermierilor continuă și ar putea provoca blocaje semnificative pe drumurile naționale, autostrăzi și rutele de acces către punctele de frontieră din nordul Greciei. „Având în vedere că […] Articolul Ambasada R. Moldova în Grecia avertizează asupra perturbărilor majore de trafic în Grecia din cauza protestelor fermierilor apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
VIDEO | Ucraina a lovit un terminal de gaz în portul Temriuk, în Krasnodar. Incendiu de proporții și personal evacuat # Ziua
În noaptea de 5 decembrie, drone ucrainene au atacat portul Temriuk din regiunea Krasnodar, provocând un incendiu la un terminal de gaz, potrivit comunicatului difuzat de autoritățile locale. „A izbucnit un incendiu. Potrivit informațiilor preliminare, nu sunt victime, iar personalul a fost evacuat”, a transmis operațiunea regională într-un mesaj pe Telegram. La fața locului […] Articolul VIDEO | Ucraina a lovit un terminal de gaz în portul Temriuk, în Krasnodar. Incendiu de proporții și personal evacuat apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.