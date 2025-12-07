Zelenski a discutat timp de două ore cu consilierii lui Trump despre termenii păcii. Teritoriile și garanțiile de securitate rămân cele mai dificile puncte

12:20

Statele Unite au făcut lobby pe lângă mai multe țări din Uniunea Europeană pentru a bloca planul Bruxelles-ului de a utiliza activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei drept garanție pentru un împrumut major dedicat sprijinirii Ucrainei, transmit surse diplomatice europene citate de Bloomberg. Potrivit acestora, oficialii americani au argumentat că aceste fonduri ar trebui […] Articolul SUA avertizează UE că folosirea activelor rusești ar putea submina pacea și insistă că acestea sunt necesare pentru a facilita negocierile, nu pentru a prelungi războiul apare prima dată în ZIUA.md.