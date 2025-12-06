Guvernul alocă 400 milioane lei pentru plata concediilor neutilizate în sectorul bugetar

10:40

Prețul de referință pentru un pachet de țigări va fi de 46,59 de lei în anul viitor. Serviciul Fiscal de Stat anunță că va fi sancționată vânzarea țigaretelor și a țigărilor de foi la un preț mai mic decât această valoare. Comercianții care nu respectă regulile riscă amenzi calculate între 30% și 50% din valoarea