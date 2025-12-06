Ziua Moșului cel bun care dă startul sărbătorilor de iarnă. Astăzi, pe nou, este cinstit Sf. Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor și al săracilor

15:50

Companiile aeriene low-cost din Europa își pregătesc revenirea pe piața ucraineană imediat ce un acord de pace va permite redeschiderea spațiului aerian și a aeroporturilor, estimând un val masiv de cerere, de la ucrainenii care se vor întoarce acasă până la turiști atrași de așa-numitul „turism în zone de catastrofă". Wizz Air, fostul cel mai […]