Evghenia Guțul nu mai are acces la conturi: sancțiuni internaționale aplicate în Moldova

Israel va concura la Eurovision 2026, care va avea loc la Viena, după ce delegații Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) au votat pentru admiterea sa la Adunarea Generală de la Geneva. Decizia a stârnit controverse din cauza conflictului din Gaza, iar ca urmare, Spania, Olanda, Slovenia și Irlanda au anunțat că se retrag din concurs. […] Articolul Boicot la Eurovision 2026: Patru țări nu vor participa după admiterea Israelului apare prima dată în SafeNews.