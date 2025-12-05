INCREDIBIL! O mamă a luat la bătaie 6 oameni, inclusiv directorul școlii, după ce copilul ei a întârziat la ore
SafeNews, 5 decembrie 2025 07:10
O mamă furioasă a atacat șase persoane, inclusiv directorul unei școli din Nisa, după ce fiul său a întârziat la cursuri. Incidentul, descris de primarul orașului drept „cea mai violentă agresiune din ultimii 10 ani într-o școală din Nisa”, a șocat comunitatea locală. Potrivit autorităților, femeia a împins brusc ușa școlii Jean Macé și a […] Articolul INCREDIBIL! O mamă a luat la bătaie 6 oameni, inclusiv directorul școlii, după ce copilul ei a întârziat la ore apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
07:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat procesul de verificare a activității a trei magistrați și a transmis rapoartele finale către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care urmează să le analizeze în ședință publică. În urma evaluării, judecătoarea Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia și judecătorul Radu Țurcanu de la Judecătoria Chișinău nu au […] Articolul Trei judecători au fost evaluați: Doi nu au trecut procedura, iar unul a fost admis apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
07:30
MAREA BRITANIE | Bărbat condamnat pentru sute de mesaje discriminatorii trimise unui deputat # SafeNews
Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat joi, 4 decembrie 2025, la opt săptămâni de închisoare pentru că a trimis sute de mesaje amenințătoare și antisemitice unui deputat britanic. Este vorba despre Kevin Smith, în vârstă de 61 de ani, care a trimis aproximativ 300 de mesaje text și trei mesaje vocale către Alex […] Articolul MAREA BRITANIE | Bărbat condamnat pentru sute de mesaje discriminatorii trimise unui deputat apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:20
Fondurile Evgheniei Guțul, bașcanul Găgăuziei, au fost blocate oficial de Serviciul Fiscal de Stat. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și vizează aplicarea măsurilor restrictive internaționale instituite de Canada. Măsurile canadiene au fost impuse pentru „activități maligne de interferență a Rusiei în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare”. La finalul lunii august […] Articolul Evghenia Guțul nu mai are acces la conturi: sancțiuni internaționale aplicate în Moldova apare prima dată în SafeNews.
07:10
INCREDIBIL! O mamă a luat la bătaie 6 oameni, inclusiv directorul școlii, după ce copilul ei a întârziat la ore # SafeNews
O mamă furioasă a atacat șase persoane, inclusiv directorul unei școli din Nisa, după ce fiul său a întârziat la cursuri. Incidentul, descris de primarul orașului drept „cea mai violentă agresiune din ultimii 10 ani într-o școală din Nisa”, a șocat comunitatea locală. Potrivit autorităților, femeia a împins brusc ușa școlii Jean Macé și a […] Articolul INCREDIBIL! O mamă a luat la bătaie 6 oameni, inclusiv directorul școlii, după ce copilul ei a întârziat la ore apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:00
Drogurile nu mai au scăpare: Traficanții vor fi urmăriți din spațiu cu sateliți ultra-performanți # SafeNews
Uniunea Europeană lansează o ofensivă fără precedent împotriva traficului de droguri, folosind sateliți cu rezoluție înaltă, drone și tehnologii avansate pentru a depista și bloca rutele criminale. Noua strategie pe cinci ani vizează destructurarea rețelelor de crimă organizată și combaterea creșterii consumului și violenței asociate drogurilor în capitalele europene. „Le transmitem baronilor drogurilor un mesaj […] Articolul Drogurile nu mai au scăpare: Traficanții vor fi urmăriți din spațiu cu sateliți ultra-performanți apare prima dată în SafeNews.
07:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri, 5 decembrie, vreme stabilă în toată țara. Cerul va fi în general noros, dar fără ploi sau ninsori importante, transmite SafeNews.md. Vântul va sufla din sud-est, cu intensitate moderată, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă. Noaptea, mercurul din termometre va indica între […] Articolul METEO | Moldova se bucură astăzi de o zi stabilă și fără ploi apare prima dată în SafeNews.
06:50
Încă șapte copii ucraineni au fost returnați din Rusia familiilor lor. Melania Trump vorbește despre „un semn binevenit al cooperării” # SafeNews
Încă șapte copii ucraineni au fost aduși din Rusia înapoi la familiile lor din Ucraina, a anunțat joi prima doamnă a SUA, Melania Trump. Ea a descris acest pas drept „un semn binevenit al cooperării” dintre cele două țări aflate în război. Anunțul vine la o zi după ce președintele SUA, Donald Trump, a spus […] Articolul Încă șapte copii ucraineni au fost returnați din Rusia familiilor lor. Melania Trump vorbește despre „un semn binevenit al cooperării” apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
06:40
50 de mașini pe oră, zero ascunzișuri: Cum funcționează scanerul proaspăt instalat la Tudora # SafeNews
Un scaner mobil de ultimă generație, folosit pentru controlul non-intruziv al vehiculelor, a fost lansat oficial la postul vamal de frontieră Tudora. Echipamentul, achiziționat printr-o colaborare între Guvernul Republicii Moldova și Statele Unite ale Americii, reprezintă o investiție importantă pentru securitatea națională și regională, anunță Serviciul Vamal. Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a declarat că […] Articolul 50 de mașini pe oră, zero ascunzișuri: Cum funcționează scanerul proaspăt instalat la Tudora apare prima dată în SafeNews.
06:30
ALARMANT! 539 de bombe în 11 luni: bilanțul alarmant al obiectelor explozive găsite în Moldova # SafeNews
Geniștii Armatei Naționale au avut o lună plină. Potrivit Ministerului Apărării, militarii specializați au executat în noiembrie 15 misiuni de deminare în mai multe localități din țară, unde au descoperit și au distrus 79 de obiecte explozive. Intervențiile au avut loc în raioanele Ștefan Vodă, Ungheni, Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Leova, Cimișlia, Florești și Dubăsari. […] Articolul ALARMANT! 539 de bombe în 11 luni: bilanțul alarmant al obiectelor explozive găsite în Moldova apare prima dată în SafeNews.
06:20
VIDEO | Robot polițist în China: Un agent AI dirijează traficul într-o intersecție aglomerată, iar șoferii îi urmează indicațiile # SafeNews
Un robot a fost surprins în timp ce dirija traficul într-o intersecție din orașul Hangzhou, China, iar imaginile au devenit rapid virale. Dispozitivul, numit „Hangxing No.1”, este primul robot AI folosit ca agent de circulație pe o arteră intens circulată, potrivit portalului CCTV. Din 1 decembrie, „Hangxing No.1” a fost plasat pe Binsheng Road, unde […] Articolul VIDEO | Robot polițist în China: Un agent AI dirijează traficul într-o intersecție aglomerată, iar șoferii îi urmează indicațiile apare prima dată în SafeNews.
06:10
Compania maghiară de petrol și gaze MOL și-a exprimat interesul pentru cumpărarea activelor internaționale ale Lukoil, cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, aflat acum sub sancțiuni impuse de Statele Unite. Potrivit agenției Reuters, Lukoil este nevoită să vândă aceste active după ce sancțiunile americane au intrat în vigoare în luna octombrie. Compania […] Articolul MOL vrea să preia activele internaționale ale Lukoil, afectate de sancțiuni apare prima dată în SafeNews.
06:00
În perioada 6 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, copiii din Chișinău vor avea parte de o experiență inedită: un troleibuz turistic decorat festiv, condus de Moș Crăciun, va circula prin oraș. Traseul începe și se încheie lângă Arcul de Triumf, iar la finalul călătoriei micii participanți vor fi răsplătiți cu surprize dulci de la […] Articolul Un troleibuz magic cu Moș Crăciun va străbate străzile Chișinăului apare prima dată în SafeNews.
05:50
Averi de peste 15 trilioane de dolari. Cine a intrat în clubul celor mai bogați oameni ai planetei # SafeNews
287 miliardari, noi. Atât arată noua cifră a anului 2025, ducând totalul acestora la aproximativ 2.900, ceea ce presupune un nivel record. Averea lor cumulată este estimată la 15,8 trilioane de dolari, în creștere față de 14 trilioane anul trecut. Creșterea este una dintre cele mai mari înregistrate vreodată: 287 de persoane au intrat în […] Articolul Averi de peste 15 trilioane de dolari. Cine a intrat în clubul celor mai bogați oameni ai planetei apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
05:40
DISCUȚIE CONFIDENȚIALĂ | Liderii europeni, îngrijorați de rolul SUA în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina: „Se joacă și cu tine, și cu noi” # SafeNews
Liderii europeni și-au exprimat recent temerile privind implicarea Statelor Unite în discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina. Într-o teleconferință confidențială cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au avertizat asupra riscurilor pentru Ucraina, potrivit unei transcrieri obținute de publicația Der Spiegel. Macron ar fi declarat că „există […] Articolul DISCUȚIE CONFIDENȚIALĂ | Liderii europeni, îngrijorați de rolul SUA în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina: „Se joacă și cu tine, și cu noi” apare prima dată în SafeNews.
05:30
Timp prețios risipit pe apeluri false. Câte cazuri medicale au avut nevoie de intervenție reală # SafeNews
34 la sută dintre apelurile la 112 din luna noiembrie nu au fost urgențe reale. Sunt datele prezentate într-un comunicat emis presei. În acest context, operatorii spun că pierd timp prețios care ar putea salva vieți. Potrivit informațiilor furnizate, în total, 158 497 persoane au sunat la 112 luna trecută. În fiecare zi au fost […] Articolul Timp prețios risipit pe apeluri false. Câte cazuri medicale au avut nevoie de intervenție reală apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
23:10
Israel va concura la Eurovision 2026, care va avea loc la Viena, după ce delegații Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) au votat pentru admiterea sa la Adunarea Generală de la Geneva. Decizia a stârnit controverse din cauza conflictului din Gaza, iar ca urmare, Spania, Olanda, Slovenia și Irlanda au anunțat că se retrag din concurs. […] Articolul Boicot la Eurovision 2026: Patru țări nu vor participa după admiterea Israelului apare prima dată în SafeNews.
23:00
Investitorii români pot primi până la 75% ajutor de stat pentru proiecte industriale în Republica Moldova # SafeNews
Companiile românești care doresc să investească în sectorul industrial din Republica Moldova pot beneficia de o schemă de ajutor regional de stat, care poate acoperi până la 75% din valoarea unui proiect, transmite SafeNews.md cu referire la startupcafe.ro. Valoarea minimă a investiției eligibile este de 10 milioane MDL (aproximativ 500.000 de euro), iar un singur […] Articolul Investitorii români pot primi până la 75% ajutor de stat pentru proiecte industriale în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
22:50
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a anunțat joi, 4 decembrie 2025, că a acceptat să-l numească pe liderul partidului ANO, Andrej Babiș, în funcția de prim-ministru, după ce acesta a prezentat soluția pentru rezolvarea conflictului de interese. Președintele a scris pe X că a apreciat modul clar și transparent în care Babiș a explicat cum va […] Articolul Președintele Cehiei a acceptat să-l numească pe Andrej Babiș premier. Ce l-a determinat apare prima dată în SafeNews.
22:40
O dronă de atac folosită pe frontul din Ucraina, numită „Nightmare”, a primit aprobarea oficială pentru utilizare de către armata Statelor Unite. Aceasta poate fi acum achiziționată și folosită rapid în operațiunile militare americane. Drona „Nightmare”, creată de compania daneză Renegade UxS, este un model FPV (First Person View) conceput pentru misiuni de primă linie. […] Articolul Drona de atac „Nightmare”, testată în Ucraina, a fost aprobată pentru armata americană apare prima dată în SafeNews.
22:30
Folosirea petardelor rămâne complet interzisă, iar focurile de artificii pot fi utilizate doar până la ora 22:00. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a reamintit cetățenilor că aceste reguli trebuie respectate strict, pentru siguranța tuturor. Declarația a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului de joi, 4 decembrie. Potrivit legii privind controlul materialelor […] Articolul Petarde interzise, artificii cu reguli stricte. Ce trebuie să știi apare prima dată în SafeNews.
19:40
ULTIMA ORĂ | Avionul președintelui Zelenski, urmărit de drone necunoscute în apropierea aeroportului din Dublin: Incident investigat ca posibil atac hibrid # SafeNews
Un incident serios de securitate a avut loc luni seara în Irlanda, atunci când patru drone de origine necunoscută au fost detectate zburând pe direcția aeronavei care îl transporta pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Informația a fost dezvăluită de portalul irlandez The Journal, citat de „Evropeiska Pravda”. Potrivit surselor, cele patru drone „de tip militar” […] Articolul ULTIMA ORĂ | Avionul președintelui Zelenski, urmărit de drone necunoscute în apropierea aeroportului din Dublin: Incident investigat ca posibil atac hibrid apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:10
VIDEO | Trei tineri au murit într-un tragic accident, după ce mașina în care se aflau a ajuns într-o piscină # SafeNews
Trei tineri, cu vârstele de 14, 15 și 19 ani, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a ratat un viraj, a lovit zidul unei case și a căzut într-o piscină cu roțile în sus. Totul s-a în noaptea de marți spre miercuri, la Alès, în departamentul Gard, Franța. „O mașină cu […] Articolul VIDEO | Trei tineri au murit într-un tragic accident, după ce mașina în care se aflau a ajuns într-o piscină apare prima dată în SafeNews.
16:40
Ar fi recrutat peste 300 de migranți pentru muncă forțată în fermele din estul Spaniei. Este vorba despre o grupare criminală destructurată recent de poliția spaniolă, care a adus ilegal cetățeni străini, majoritatea din Nepal, pe teritoriul țării. Migranții intrau în spațiul Schengen cu vize turistice și erau transportați în provincii precum Alicante, Valencia și […] Articolul Condiții inumane și muncă forțată: Spania intervine într-un caz de trafic de persoane apare prima dată în SafeNews.
16:40
VIDEO | Poliția a găsit marijuană și obiecte pentru consum în casele a doi bărbați din Fălești # SafeNews
Polițiștii din Fălești au descins astăzi la două locuințe din oraș, unde au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, de 50 și 52 de ani. În urma acțiunilor, oamenii legii au depistat substanțe vegetale cu miros specific marijuanei, dar și dispozitive artizanale folosite pentru consumul drogurilor. Ambii suspecți au antecedente pentru fapte similare, iar […] Articolul VIDEO | Poliția a găsit marijuană și obiecte pentru consum în casele a doi bărbați din Fălești apare prima dată în SafeNews.
16:30
VIDEO | NOI DETALII despre perchezițiile în zeci de localități: 35 de persoane investigate pentru pregătirea unor proteste violente # SafeNews
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au efectuat peste 50 de percheziții în mai multe raioane ale țării, inclusiv în municipiul Chișinău. Acțiunile fac parte dintr-un dosar penal ce vizează pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit materialelor acumulate în cadrul […] Articolul VIDEO | NOI DETALII despre perchezițiile în zeci de localități: 35 de persoane investigate pentru pregătirea unor proteste violente apare prima dată în SafeNews.
16:10
Ședința de judecată de astăzi, 4 decembrie, în dosarul fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, a fost întreruptă. Avocații săi au declarat că acesta nu a putut fi prezent din cauza unui control medical programat. În deschiderea ședinței de judecată, avocatul Gheorghe Ionaș a declarat că continuarea […] Articolul Ședința de judecată în dosarul lui Ion Creangă, întreruptă apare prima dată în SafeNews.
16:10
A fost dezvăluită o convorbire telefonică purtată luni, 1 decembrie, între mai mulți lideri europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Discuția, făcută publică de Der Spiegel, are loc pe fundalul negocierilor de pace pentru Ucraina elaborate într-un plan al Statelor Unite. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat în cadrul apelului că SUA ar putea fi pe […] Articolul Conversație secretă dezvăluită în presă: Macron acuză SUA de „trădare” față de Ucraina apare prima dată în SafeNews.
16:00
Siegfried Mureşan: „Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole” # SafeNews
„Susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole, iar Parlamentul European va continua să fie un partener activ în acest proces”. Declarația aparține europarlamentarului Siegfried Mureșan, care conduce delegația Parlamentului European, ajunsă la Chișinău, cu ocazia reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica […] Articolul Siegfried Mureşan: „Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole” apare prima dată în SafeNews.
16:00
Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după percheziţiile din ancheta deschisă pentru fraudă # SafeNews
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, care a condus Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) între 2014 şi 2019 şi ocupa funcţia de rector al Colegiului Europei din 2020 a demisionat din această funcţie la câteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă, informează POLITICO. „În conformitate cu rigurozitatea şi […] Articolul Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după percheziţiile din ancheta deschisă pentru fraudă apare prima dată în SafeNews.
15:50
Premierul Belgiei pune la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Este o iluzie totală” # SafeNews
Premierul belgian Bart de Wever a avertizat că presiunea exercitată de UE pentru confiscarea activelor rusești înghețate ar putea declanșa represalii severe din partea Moscovei, adăugând că va bloca inițiativa dacă statele membre ale UE nu vor accepta să suporte împreună riscurile, relatează Kyiv Post, notează Digi24. Belgia deține marea majoritate a activelor înghețate ale băncii […] Articolul Premierul Belgiei pune la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Este o iluzie totală” apare prima dată în SafeNews.
15:40
Halterofilul Marin Robu ar urma să afle în curând dacă este sau nu medaliat olimpic. Reprezentanții Ministerului Educației au fost informații că o decizie a Tribunalului Sportiv de Arbitraj din Elveția ar trebui să existe până la sfârșitul acestui an. „Pe 3 decembrie am primit o notificare că în trei săptămâni va fi pronunțată sentința”, […] Articolul Marin Robu, aproape de un verdict: primește sau nu medalia olimpică? apare prima dată în SafeNews.
15:40
FLASH | Perciun sugerează probleme la Procuratura Chișinău, după acțiunea CNA la Primărie # SafeNews
Ministrul Educației, Dan Perciun, a reacționat la perchezițiile efectuate astăzi de CNA la Primăria Chișinău și a atras atenția asupra unui detaliu care a generat discuții. Investigația a fost derulată împreună cu Procuratura municipală Bălți, nu cu procurorii din Chișinău. “Un detaliu curios al perchezițiilor de astăzi de la Primăria Chișinău este decizia CNA de […] Articolul FLASH | Perciun sugerează probleme la Procuratura Chișinău, după acțiunea CNA la Primărie apare prima dată în SafeNews.
15:30
Un scaner mobil de ultimă generație, destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport, a fost inaugurat astăzi, 4 decembrie, în cadrul postului vamal de frontieră Tudora. Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțare din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii și a Guvernului Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Vamal, noul sistem de scanare reprezintă mai mult decât […] Articolul FOTO | Vama Tudora se modernizează cu un scaner mobil performant apare prima dată în SafeNews.
14:30
ULTIMA ORĂ | DOC | Deputat constatat de ANI cu avere nejustificată de aproape 900.000 de lei # SafeNews
Ar avea averea nejustificată de circa 900.000 de lei. Este vorba despre deputatul socialist Adrian Albu, constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu o diferență substanțială între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada 2019–2023. Potrivit actului de constatare emis joi, 4 decembrie, suma nejustificată identificată de inspectorul de integritate este de […] Articolul ULTIMA ORĂ | DOC | Deputat constatat de ANI cu avere nejustificată de aproape 900.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
14:10
Și Olanda alocă 35 de milioane de euro pentru sprijinul material al Ucrainei în perioada de iarnă # SafeNews
Olanda va acorda Ucrainei 35 de milioane de euro pentru diverse tipuri de sprijin material, destinat să ajute forțele de apărare să treacă peste sezonul rece. Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe al Țărilor de Jos, David van Weel, după reuniunea miniștrilor NATO desfășurată la Bruxelles, transmite SafeNews.md cu referire la European Pravda. […] Articolul Și Olanda alocă 35 de milioane de euro pentru sprijinul material al Ucrainei în perioada de iarnă apare prima dată în SafeNews.
14:00
Prima de asigurare medicală obligatorie va rămâne neschimbată anul viitor. Guvernul a aprobat proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală (FAOAM) pentru 2026, iar contribuția procentuală rămâne la nivelul de 9% din salariu, în timp ce suma fixă se menține la 12.636 de lei. Persoanele care se asigură individual vor putea achita prima […] Articolul Prețul poliței medicale nu se modifică anul viitor. Contribuția procentuală – 9% apare prima dată în SafeNews.
14:00
Guvernul promite sprijin mai mare pentru familii: Cu cât crește indemnizația la naștere în 2026 # SafeNews
Indemnizația unică la naștere va crește la 21.886 de lei în anul 2026, potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat, prezentat astăzi în ședința Guvernului de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Noua sumă este cu aproximativ 500 de lei mai mare decât cea acordată în 2024. Potrivit Nataliei Plugaru, Executivul va continua și […] Articolul Guvernul promite sprijin mai mare pentru familii: Cu cât crește indemnizația la naștere în 2026 apare prima dată în SafeNews.
13:50
Germania alocă Ucrainei încă 100 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului energetic # SafeNews
Ministerul Federal al Economiei și Energiei din Germania (BMWi), prin banca de dezvoltare KfW, va acorda Ucrainei 100 de milioane de euro suplimentare pentru repararea și susținerea infrastructurii energetice afectate de atacurile Rusiei. Suma face parte din Fondul de Sprijin Energetic pentru Ucraina (UESF) al Comunității Energetice și completează cei 60 de milioane de euro […] Articolul Germania alocă Ucrainei încă 100 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului energetic apare prima dată în SafeNews.
13:30
Preşedintele rus Vladimir Putin începe joi o vizită de două zile în India, unde se va întâlni cu prim-ministrul Narendra Modi şi va participa la summitul anual organizat de cele două ţări. Este de aşteptat ca New Delhi şi Moscova să semneze o serie de acorduri în timpul vizitei, care are loc la câteva luni […] Articolul Petrol, apărare şi geopolitică: De ce Putin îl vizitează pe Modi la New Delhi apare prima dată în SafeNews.
13:20
Putin dă asigurări că Rusia va ocupa întreaga regiune Donbas din Ucraina, prin mijloace militare sau de altă natură # SafeNews
Preşedintele Vladimir Putin a declarat într-un interviu publicat joi că Rusia va prelua controlul total asupra regiunii Donbas din Ucraina prin forţă, dacă trupele ucrainene nu se retrag, ceea ce Kievul respinge categoric, relatează Reuters. Putin a trimis zeci de mii de soldaţi în Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte între separatiştii […] Articolul Putin dă asigurări că Rusia va ocupa întreaga regiune Donbas din Ucraina, prin mijloace militare sau de altă natură apare prima dată în SafeNews.
13:20
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără curent electric şi căldură, inclusiv în Odesa, ca urmare a atacurilor ruseşti # SafeNews
Zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică şi încălzire în sudul Ucrainei după atacurile ruse din timpul nopţii asupra oraşului Herson şi asupra celui mai mare port maritim al Ucrainei, Odesa, au anunţat joi autorităţile locale şi compania de energie, relatează Reuters. Pe măsură ce se apropie iarna, Rusia sporeşte semnificativ numărul […] Articolul Zeci de mii de ucraineni au rămas fără curent electric şi căldură, inclusiv în Odesa, ca urmare a atacurilor ruseşti apare prima dată în SafeNews.
13:20
Sindicaliștii critică modul în care a fost prezentat proiectul bugetului pentru 2026. Ce spune ministrul Finanțelor: „Înțeleg și sunt de acord și accept critica” # SafeNews
Sindicaliștii sunt nemulțumiți de modul în care a fost prezentat proiectul bugetului pentru 2026 și transmit că consultările obligatorii nu au avut loc. Într-un comunicat, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova spun că au primit documentele doar cu o zi înainte de ședință, ceea ce nu le-a permis o analiză completă. „Din păcate, am […] Articolul Sindicaliștii critică modul în care a fost prezentat proiectul bugetului pentru 2026. Ce spune ministrul Finanțelor: „Înțeleg și sunt de acord și accept critica” apare prima dată în SafeNews.
13:10
Dmitri Medvedev: Confiscarea activelor ruseşti de către UE ar putea echivala cu o justificare pentru război # SafeNews
Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat joi că, dacă Uniunea Europeană va confisca activele ruseşti îngheţate, Moscova ar putea considera acest gest ca fiind echivalent cu un act ce justifică războiul. „Dacă Uniunea Europeană cea smintită va încerca, până la urmă, să fure activele ruseşti îngheţate în Belgia sub pretextul unui […] Articolul Dmitri Medvedev: Confiscarea activelor ruseşti de către UE ar putea echivala cu o justificare pentru război apare prima dată în SafeNews.
13:00
Convenția europeană privind protecția mediului prin drept penal a fost deschisă spre semnare ieri, 3 decembrie. Aceasta oferă statelor o bază juridică pentru un răspuns coordonat la infracțiunile de mediu, inclusiv cele transfrontaliere. Potrivit Infotag, site-ul Consiliului Europei notează că primii semnatari au fost Republica Moldova și Portugalia, precum și Uniunea Europeană. Secretarul general al Consiliului […] Articolul Moldova, una dintre primele țări care a semnat noua convenție a Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
13:00
Angajații MAI și ai Penitenciarelor ar putea primi salarii mai mari. Federația Sindicatelor vine cu solicitări clare # SafeNews
Federația Sindicatelor „Sindlex” cere o majorare cu 20% a salariilor angajaților din ordine publică și securitate, astfel încât veniturile acestora să ajungă mai aproape de nivelul prognozat pentru salariul mediu în 2026, de 17.400 de lei. Reprezentanții sindicatelor spun că salariile actuale din Ministerul Afacerilor Interne și Administrația Națională a Penitenciarelor sunt sub media pe […] Articolul Angajații MAI și ai Penitenciarelor ar putea primi salarii mai mari. Federația Sindicatelor vine cu solicitări clare apare prima dată în SafeNews.
12:50
FLASH | Un procuror a fost dat afară din sistem. Ar fi hărțuit sexual o studentă aflată la practică # SafeNews
Procurorul Igor Buliga a fost exclus din sistem. O decizie în acest sens a fost adoptată în data de 13 noiembrie curent, după ce Consiliul Superior al Procurorilor a stabilit procurorul de la Oficiul Rîșcani al Procuraturii Chișinău, a încălcat normele de etică profesională în relația cu o studentă aflată în practică. Cazul a fost […] Articolul FLASH | Un procuror a fost dat afară din sistem. Ar fi hărțuit sexual o studentă aflată la practică apare prima dată în SafeNews.
12:50
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, se va întâlni joi la Miami cu șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Rustem Umerov. Întâlnirea are loc după ce, marți, Witkoff a purtat discuții de circa cinci ore la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuțiile de la Moscova […] Articolul După discuțiile cu Putin, emisarul SUA se întâlnește cu șeful securității Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
12:30
VIDEO | Patru tineri, inclusiv minori, reținuți pentru trafic de droguri prin Telegram în Chișinău și Strășeni # SafeNews
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii din Strășeni, au destructurat o grupare infracțională formată din patru tineri, inclusiv doi minori, specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram. Investigațiile au durat două luni și au vizat activitățile ilegale ale tinerilor, cu vârste între 16 și 19 ani, elevi la un colegiu și la […] Articolul VIDEO | Patru tineri, inclusiv minori, reținuți pentru trafic de droguri prin Telegram în Chișinău și Strășeni apare prima dată în SafeNews.
12:20
Fostul prim-ministru Vlad Filat a lansat critici la adresa bugetului pentru 2026, aprobat recent de Guvern, afirmând că acesta nu reprezintă „inovație”, ci se caracterizează prin îndatorare excesivă și alocări insuficiente pentru investiții reale. Într-o declarație publică, Vlad Filat a explicat că aproape jumătate din cei 11,4 miliarde de lei incluși în buget ca „investiții” […] Articolul Vlad Filat comentează bugetul 2026 al Guvernului Munteanu apare prima dată în SafeNews.
12:10
VIDEO | Drona de la Pepeni, comentată de premier: „Situația trebuie investigată foarte serios” # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a comentat joi, 4 decembrie, descoperirea unei drone în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, și a subliniat că incidentul trebuie investigat cu seriozitate. Șeful Executivului a precizat că a aflat despre eveniment de la știri și că situația i s-a părut „puțin comică şi ciudată”. Munteanu a adăugat că autoritățile tratează cu maximă […] Articolul VIDEO | Drona de la Pepeni, comentată de premier: „Situația trebuie investigată foarte serios” apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.