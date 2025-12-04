Și Olanda alocă 35 de milioane de euro pentru sprijinul material al Ucrainei în perioada de iarnă
4 decembrie 2025
Olanda va acorda Ucrainei 35 de milioane de euro pentru diverse tipuri de sprijin material, destinat să ajute forțele de apărare să treacă peste sezonul rece. Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe al Țărilor de Jos, David van Weel, după reuniunea miniștrilor NATO desfășurată la Bruxelles, transmite SafeNews.md cu referire la European Pravda.
Prima de asigurare medicală obligatorie va rămâne neschimbată anul viitor. Guvernul a aprobat proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală (FAOAM) pentru 2026, iar contribuția procentuală rămâne la nivelul de 9% din salariu, în timp ce suma fixă se menține la 12.636 de lei. Persoanele care se asigură individual vor putea achita prima
Guvernul promite sprijin mai mare pentru familii: Cu cât crește indemnizația la naștere în 2026
Indemnizația unică la naștere va crește la 21.886 de lei în anul 2026, potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat, prezentat astăzi în ședința Guvernului de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Noua sumă este cu aproximativ 500 de lei mai mare decât cea acordată în 2024. Potrivit Nataliei Plugaru, Executivul va continua și
Germania alocă Ucrainei încă 100 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului energetic
Ministerul Federal al Economiei și Energiei din Germania (BMWi), prin banca de dezvoltare KfW, va acorda Ucrainei 100 de milioane de euro suplimentare pentru repararea și susținerea infrastructurii energetice afectate de atacurile Rusiei. Suma face parte din Fondul de Sprijin Energetic pentru Ucraina (UESF) al Comunității Energetice și completează cei 60 de milioane de euro
Preşedintele rus Vladimir Putin începe joi o vizită de două zile în India, unde se va întâlni cu prim-ministrul Narendra Modi şi va participa la summitul anual organizat de cele două ţări. Este de aşteptat ca New Delhi şi Moscova să semneze o serie de acorduri în timpul vizitei, care are loc la câteva luni
Putin dă asigurări că Rusia va ocupa întreaga regiune Donbas din Ucraina, prin mijloace militare sau de altă natură
Preşedintele Vladimir Putin a declarat într-un interviu publicat joi că Rusia va prelua controlul total asupra regiunii Donbas din Ucraina prin forţă, dacă trupele ucrainene nu se retrag, ceea ce Kievul respinge categoric, relatează Reuters. Putin a trimis zeci de mii de soldaţi în Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte între separatiştii
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără curent electric şi căldură, inclusiv în Odesa, ca urmare a atacurilor ruseşti
Zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică şi încălzire în sudul Ucrainei după atacurile ruse din timpul nopţii asupra oraşului Herson şi asupra celui mai mare port maritim al Ucrainei, Odesa, au anunţat joi autorităţile locale şi compania de energie, relatează Reuters. Pe măsură ce se apropie iarna, Rusia sporeşte semnificativ numărul
Sindicaliștii critică modul în care a fost prezentat proiectul bugetului pentru 2026. Ce spune ministrul Finanțelor: „Înțeleg și sunt de acord și accept critica"
Sindicaliștii sunt nemulțumiți de modul în care a fost prezentat proiectul bugetului pentru 2026 și transmit că consultările obligatorii nu au avut loc. Într-un comunicat, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova spun că au primit documentele doar cu o zi înainte de ședință, ceea ce nu le-a permis o analiză completă. „Din păcate, am
Dmitri Medvedev: Confiscarea activelor ruseşti de către UE ar putea echivala cu o justificare pentru război
Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat joi că, dacă Uniunea Europeană va confisca activele ruseşti îngheţate, Moscova ar putea considera acest gest ca fiind echivalent cu un act ce justifică războiul. „Dacă Uniunea Europeană cea smintită va încerca, până la urmă, să fure activele ruseşti îngheţate în Belgia sub pretextul unui
Convenția europeană privind protecția mediului prin drept penal a fost deschisă spre semnare ieri, 3 decembrie. Aceasta oferă statelor o bază juridică pentru un răspuns coordonat la infracțiunile de mediu, inclusiv cele transfrontaliere. Potrivit Infotag, site-ul Consiliului Europei notează că primii semnatari au fost Republica Moldova și Portugalia, precum și Uniunea Europeană. Secretarul general al Consiliului
Angajații MAI și ai Penitenciarelor ar putea primi salarii mai mari. Federația Sindicatelor vine cu solicitări clare
Federația Sindicatelor „Sindlex" cere o majorare cu 20% a salariilor angajaților din ordine publică și securitate, astfel încât veniturile acestora să ajungă mai aproape de nivelul prognozat pentru salariul mediu în 2026, de 17.400 de lei. Reprezentanții sindicatelor spun că salariile actuale din Ministerul Afacerilor Interne și Administrația Națională a Penitenciarelor sunt sub media pe
FLASH | Un procuror a fost dat afară din sistem. Ar fi hărțuit sexual o studentă aflată la practică
Procurorul Igor Buliga a fost exclus din sistem. O decizie în acest sens a fost adoptată în data de 13 noiembrie curent, după ce Consiliul Superior al Procurorilor a stabilit procurorul de la Oficiul Rîșcani al Procuraturii Chișinău, a încălcat normele de etică profesională în relația cu o studentă aflată în practică. Cazul a fost
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, se va întâlni joi la Miami cu șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Rustem Umerov. Întâlnirea are loc după ce, marți, Witkoff a purtat discuții de circa cinci ore la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuțiile de la Moscova
VIDEO | Patru tineri, inclusiv minori, reținuți pentru trafic de droguri prin Telegram în Chișinău și Strășeni
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii din Strășeni, au destructurat o grupare infracțională formată din patru tineri, inclusiv doi minori, specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram. Investigațiile au durat două luni și au vizat activitățile ilegale ale tinerilor, cu vârste între 16 și 19 ani, elevi la un colegiu și la
Fostul prim-ministru Vlad Filat a lansat critici la adresa bugetului pentru 2026, aprobat recent de Guvern, afirmând că acesta nu reprezintă „inovație", ci se caracterizează prin îndatorare excesivă și alocări insuficiente pentru investiții reale. Într-o declarație publică, Vlad Filat a explicat că aproape jumătate din cei 11,4 miliarde de lei incluși în buget ca „investiții"
VIDEO | Drona de la Pepeni, comentată de premier: „Situația trebuie investigată foarte serios"
Premierul Alexandru Munteanu a comentat joi, 4 decembrie, descoperirea unei drone în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, și a subliniat că incidentul trebuie investigat cu seriozitate. Șeful Executivului a precizat că a aflat despre eveniment de la știri și că situația i s-a părut „puțin comică şi ciudată". Munteanu a adăugat că autoritățile tratează cu maximă
Nume ale persoanelor reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice la Direcția locativ-comunală. Șeful direcției, membru de partid, printre reținuți
Șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a municipiului Chișinău, Ion Burdiumov, se numără printre persoanele reținute în dosarul de corupție care vizează achizițiile publice ale Direcției. Potrivit surselor Zdg.md, Burdiumov, care este și membru al Consiliului Național al Mișcării Alternativa Națională (MAN), partidul fondat de primarul Ion Ceban, a fost reținut în urma perchezițiilor desfășurate joi
VIDEO | Doi bărbați reținuți la Chișinău pentru furturi din apartamente de peste 800.000 de lei
Polițiștii din sectorul Botanica, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău și Procuratura Chișinău – oficiul Botanica, au reținut doi bărbați, cu vârstele de 37 și 44 de ani, suspectați de comiterea a cel puțin cinci furturi din apartamente. Suspecții, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, ar fi folosit metoda „culegerii de chei" și ar
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat miercuri seară că toate dronele sale maritime Sea Baby angajate în misiuni operaționale în regiunea Mării Negre au fost identificate, că nu a pierdut niciuna și că niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești, transmite Reuters. „Niciunul dintre sistemele de drone Sea Baby ale SBU nu
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica" urmează să fie reorganizată în societate pe acțiuni, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Energiei, Dorin Junghietu, aflat în proces de coordonare instituțională. Documentul indică că urmează să fie aprobat și Planul de acțiuni privind transformarea operatorului energetic și responsabilitățile instituțiilor implicate, scrie bani.md. Conform proiectului, implementarea reorganizării ar urma
O descoperire care putea deveni periculoasă a fost tratată cu multă lejeritate în comuna Pepeni, raionul Sângerei. O dronă găsită pe un câmp de un localnic a fost ținută și analizată de săteni timp de patru zile, fiind chiar transportată cu un motocultor prin localitate. În tot acest timp, nimeni nu
FOTO | Chișinău: CNA reține șapte persoane într-un dosar privind achiziții publice frauduloase # SafeNews
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii […] Articolul FOTO | Chișinău: CNA reține șapte persoane într-un dosar privind achiziții publice frauduloase apare prima dată în SafeNews.
Mai multe acuzații au reapărut în spațiul public la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe fondul unei crize majore de credibilitate. Controversele au escaladat în contextul în care doi oficiali europeni au fost vizați într-o anchetă de fraudă. Situația a determinat-o pe Ursula von der Leyen să se distanțeze de investigația care […] Articolul Von der Leyen se disociează de scandalul din diplomația europeană apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Alexandru Munteanu: Bugetul 2026, construit pe realități economice și investiții responsabile # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, principalele direcții ale bugetului pentru anul 2026, adoptat astăzi de Guvern. Premierul a descris documentul drept „bugetul investițiilor responsabile”, construit pe baza realităților economice și orientat spre modernizarea țării. Potrivit premierului, bugetul pentru 2026 prevede o creștere istorică a investițiilor capitale – plus 55%, […] Articolul VIDEO | Alexandru Munteanu: Bugetul 2026, construit pe realități economice și investiții responsabile apare prima dată în SafeNews.
Polițiștii din Bălți au prins în flagrant trei tineri de 19 ani, originari din Drochia, suspectați că ar fi acționat ca curieri pentru un magazin online de droguri gestionat prin aplicația Telegram. Ancheta a stabilit că suspecții preluau cantități mari de hașiș din diverse ascunzișuri, le transportau la domiciliu unde le porționau în doze mai […] Articolul VIDEO | Trei tineri reținuți la Bălți pentru trafic de droguri prin Telegram apare prima dată în SafeNews.
Angajații Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ialoveni au descoperit la domiciliul unui bărbat de 38 de ani mai multe substanțe cu efect psihotrop și aparate pentru consumul de droguri, în timpul unei percheziții. Investigațiile preliminare au arătat că, la adresa respectivă, se adunau persoane care consumau substanțe interzise. În timpul perchezițiilor, polițiștii au […] Articolul VIDEO | Bărbat din Ialoveni, depistat cu droguri la domiciliu apare prima dată în SafeNews.
Deficitul bugetar pentru anul 2026 ar urma să constituie circa 21 de miliarde de lei. Datele se regăsesc în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Conform datelor prezentate, pentru anul viitor se prevăd venituri în sumă de 79 674 000 000 lei, în timp ce cheltuielile preconizate constituie 100 574 000 000 lei. […] Articolul Deficitul bugetar pentru anul 2026 va fi de circa 21 miliarde lei apare prima dată în SafeNews.
Polițiștii din Ungheni au depistat la domiciliul unui bărbat de 39 de ani o cantitate de masă vegetală cu miros specific de marijuana, în urma unei informații operative privind deținerea și consumul ilegal de droguri. Bărbatul a fost transportat la Spitalul din Ungheni, unde i-au fost prelevate probe biologice. Testele au confirmat prezența marijuanei în […] Articolul VIDEO | Bărbat din Ungheni prins cu marijuana la domiciliu apare prima dată în SafeNews.
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 4 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 4 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
LIVE | Declarațiile prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, înainte de ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025 # SafeNews
Declarațiile prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, înainte de ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025. Articolul LIVE | Declarațiile prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, înainte de ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Doi tineri de 19 și 23 de ani și un minor de 15 ani au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării în sectorul Centru al capitalei. Potrivit poliției, incidentul a avut loc aproape de miezul nopții într-un parc, unde suspecții ar fi atacat un bărbat de 44 de ani, […] Articolul VIDEO | Trei tineri, reținuți pentru tâlhărie în sectorul Centru al Chișinăului apare prima dată în SafeNews.
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință, pe ordinea de zi fiind înscrise șase subiecte. Articolul LIVE | Ședință a Consiliului Superior al Procurorilor: Șase puncte pe ordinea de zi apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Poliția și PCCOCS au descoperit 14 mașini furate din Franța aduse ilegal în Moldova # SafeNews
Autoritățile moldovenești au destructurat o rețea care aducea ilegal în țară automobile furate din Franța. Valoarea celor 14 mașini identificate se ridică la aproximativ 4.000.000 de lei. Ofițerii Direcției investigare criminalitate transfrontalieră, împreună cu Direcția urmărire penală și Direcția acțiuni speciale la frontieră a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea […] Articolul VIDEO | Poliția și PCCOCS au descoperit 14 mașini furate din Franța aduse ilegal în Moldova apare prima dată în SafeNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru joi, 4 decembrie, ploi slabe pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi maxime cuprinse între +5 și +12 grade Celsius. Potrivit SHS, vântul va sufla din sud-est cu o viteză maximă de până la 9 km/h, iar umiditatea aerului va fi de aproximativ 90%. În nordul țării, temperaturile […] Articolul METEO | Ploi slabe și temperaturi de până la 12°C pentru joi, 4 decembrie apare prima dată în SafeNews.
FLASH | Anchetă Pentagon: Secretarul Apărării Pete Hegseth a expus trupele americane prin folosirea Signal # SafeNews
Un organism independent din cadrul Pentagonului a stabilit că secretarul american al apărării, Pete Hegseth, și-a pus trupele în pericol prin modul în care a utilizat aplicația de mesagerie Signal pentru discuții despre atacurile aeriene din Yemen. Potrivit anchetei, Hegseth a trimis mesaje cu orele atacurilor și detalii despre echipamentele militare, înainte ca operațiunile să […] Articolul FLASH | Anchetă Pentagon: Secretarul Apărării Pete Hegseth a expus trupele americane prin folosirea Signal apare prima dată în SafeNews.
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă îngrijorarea față de lipsa ședințelor plenare ale Parlamentului, într-o perioadă în care agenda legislativă este deja în întârziere, iar sesiunea de toamnă–iarnă se apropie de final. Formațiunea susține că absența plenului depășește nivelul unei chestiuni procedurale și ar reflecta dificultățile majorității parlamentare de a gestiona eficient responsabilitățile […] Articolul PLDM solicită Parlamentului să-și reia urgent activitatea înainte de sfârșitul anului apare prima dată în SafeNews.
ULTIMA ORĂ | Percheziţii la Primăria Chișinău: Anchete de corupţie privind achiziţii publice # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii, desfășoară în această dimineață percheziții în cadrul mai multor dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Potrivit informațiilor preliminare, acțiunile au loc la angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, precum și la mai mulți agenți economici care ar […] Articolul ULTIMA ORĂ | Percheziţii la Primăria Chișinău: Anchete de corupţie privind achiziţii publice apare prima dată în SafeNews.
BREAKING NEWS | Peste 50 de percheziții în toată țara: Suspiciuni de pregătire a unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova # SafeNews
Articolul BREAKING NEWS | Peste 50 de percheziții în toată țara: Suspiciuni de pregătire a unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între preşedintele rus şi emisarul său Steve Witkoff, care va discuta joi în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, informează AFP. De două săptămâni, Washingtonul încearcă să adopte un plan […] Articolul Trump asigură că Putin „vrea să pună capăt războiului” din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică # SafeNews
Ceea ce trebuia să fie o escapadă idilică într-un paradis tropical s-a transformat într-un coșmar urban pentru Claudia Tavani, expertă italiană în turism. Turiști zgomotoși, plaje murdare și lipsa infrastructurii adecvate au făcut ca experiența în Bocas del Toro să fie departe de așteptările create. Claudia Tavani, expert în turism și fondatoare a platformei „My Adventures […] Articolul Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică apare prima dată în SafeNews.
Igor Grosu, la Washington: SUA ne ajută direct să facem transformări profunde, prin proiecte în R. Moldova # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, se află într-o vizită de lucru la Washington, unde a avut o serie de întrevederi cu mai mulți oficiali din Congresul american. Demnitarul scrie pe pagina sa de Facebook că s-a întâlnit cu Mike Lawler (R-NY), președintele Grupului de prietenie cu Moldova din Camera Reprezentanților. „M-am bucurat de interesul pe care […] Articolul Igor Grosu, la Washington: SUA ne ajută direct să facem transformări profunde, prin proiecte în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
Rusia blochează accesul la o populară platformă de jocuri pentru copii, acuzând-o de „propagandă LGBT” și „hărțuire” a copiilor # SafeNews
Autoritățile ruse au blocat accesul la platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, acuzând-o că distribuie conținut extremist și „propagandă LGBT”, a relatat miercuri presa de stat, potrivit Reuters și AFP. Platforma, care le permite utilizatorilor să își creeze propriile jocuri și să le partajeze cu alții, a fost cel mai descărcat joc mobil din […] Articolul Rusia blochează accesul la o populară platformă de jocuri pentru copii, acuzând-o de „propagandă LGBT” și „hărțuire” a copiilor apare prima dată în SafeNews.
Proprietarii de imobile de lux trebuie să-și achite impozitul pe avere până pe 26 decembrie # SafeNews
Moldovenii care dețin locuințe de lux trebuie să achite până pe 26 decembrie impozitul pe avere aferent acestui an, avertizează Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Taxa vizează proprietarii de imobile locative și case de vacanță (cu excepția terenurilor) care întrunesc cumulativ două criterii: o valoare estimată de minimum 3,22 milioane de lei și o suprafață […] Articolul Proprietarii de imobile de lux trebuie să-și achite impozitul pe avere până pe 26 decembrie apare prima dată în SafeNews.
Emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său Jared Kushner se vor întâlni joi, 4 decembrie 2025, la Miami (Florida),cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov. Întâlnirea dintre Witkoff Kushner și Umerov vine după discuțiile de marți de la Moscova cu Vladimir Putin, care nu au dus la un acord de pace. Un oficial […] Articolul Witkoff și Kushner, întrevedere cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov apare prima dată în SafeNews.
Un fost deputat din Croaţia şi fiul său sunt acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute # SafeNews
Doi bărbați au fost puși sub acuzare în Croația, suspectați că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe țări europene, a anunțat miercuri procuratura, relatează AFP, conform Agerpres. Potrivit unor relatări din media, cei doi sunt un fost membru al Parlamentului și fiul său în vârstă de 26 de ani. […] Articolul Un fost deputat din Croaţia şi fiul său sunt acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de jumătate dintre ucraineni se declară pregătiţi să protesteze dacă Kievul face concesii considerate inacceptabile faţă de Moscova # SafeNews
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii ucraineni se declară dispuşi să manifesteze dacă ţara lor acceptă să facă concesii inacceptabile în cadrul negocierilor de pace în curs cu Moscova, potrivit unui sondaj publicat miercuri, realizat de Info Sapiens pentru New Europe Center şi preluat de cotidianul ucrainean Ukrainska Pravda. Sondajul, realizat în perioada 5-26 noiembrie, […] Articolul Mai mult de jumătate dintre ucraineni se declară pregătiţi să protesteze dacă Kievul face concesii considerate inacceptabile faţă de Moscova apare prima dată în SafeNews.
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, și-a declarat pentru anul 2024. Acesta a indicat pentru anul trecut venituri de circa 840.000 de lei. De asemenea, deține două imobile, o mașină de 300.000 de lei și două credite bancare. Potrivit documentului, Cojuhari a câștigat în 2024 aproximativ 638.800 de lei din funcția pe care o deținea atunci – […] Articolul DOC | Veniturile și datoriile lui Vladislav Cojuhari: ce arată declarația de avere apare prima dată în SafeNews.
Utilizarea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol, potrivit unei anchete interne (presă) # SafeNews
Un organism independent din cadrul Pentagonului a estimat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, şi-a pus propriile trupe în pericol utilizând aplicaţia de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile din Yemen, au relatat miercuri mass-media americane. Statele Unite au condus o campanie militară la începutul anului 2025 împotriva rebelilor houthi, în numele protejării […] Articolul Utilizarea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol, potrivit unei anchete interne (presă) apare prima dată în SafeNews.
Parlamentul trebuie să asigure publicarea în timp util a tuturor documentelor aferente procesului legislativ – inclusiv proiecte de lege, avize juridice, amendamente, studii și rezultatele consultărilor publice – înainte de vot, susțin experții Promo-LEX. Asociația, care a monitorizat activitatea Parlamentului în legislatura precedentă, a constatat deficiențe semnificative în dialogul instituției cu publicul și a arătat […] Articolul Promo-LEX solicită transparență sporită și reguli clare în funcționarea Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
