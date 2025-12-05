MOL vrea să preia activele internaționale ale Lukoil, afectate de sancțiuni

12:00

Polițiștii din sectorul Botanica, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău și Procuratura Chișinău – oficiul Botanica, au reținut doi bărbați, cu vârstele de 37 și 44 de ani, suspectați de comiterea a cel puțin cinci furturi din apartamente. Suspecții, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, ar fi folosit metoda „culegerii de chei” și ar […] Articolul VIDEO | Doi bărbați reținuți la Chișinău pentru furturi din apartamente de peste 800.000 de lei apare prima dată în SafeNews.