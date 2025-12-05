Averi de peste 15 trilioane de dolari. Cine a intrat în clubul celor mai bogați oameni ai planetei

10:40

Polițiștii din Bălți au prins în flagrant trei tineri de 19 ani, originari din Drochia, suspectați că ar fi acționat ca curieri pentru un magazin online de droguri gestionat prin aplicația Telegram. Ancheta a stabilit că suspecții preluau cantități mari de hașiș din diverse ascunzișuri, le transportau la domiciliu unde le porționau în doze mai […] Articolul VIDEO | Trei tineri reținuți la Bălți pentru trafic de droguri prin Telegram apare prima dată în SafeNews.