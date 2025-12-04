Președintele Cehiei a acceptat să-l numească pe Andrej Babiș premier. Ce l-a determinat
SafeNews, 4 decembrie 2025 22:50
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a anunțat joi, 4 decembrie 2025, că a acceptat să-l numească pe liderul partidului ANO, Andrej Babiș, în funcția de prim-ministru, după ce acesta a prezentat soluția pentru rezolvarea conflictului de interese. Președintele a scris pe X că a apreciat modul clar și transparent în care Babiș a explicat cum va […] Articolul Președintele Cehiei a acceptat să-l numească pe Andrej Babiș premier. Ce l-a determinat apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 15 minute
23:10
Israel va concura la Eurovision 2026, care va avea loc la Viena, după ce delegații Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) au votat pentru admiterea sa la Adunarea Generală de la Geneva. Decizia a stârnit controverse din cauza conflictului din Gaza, iar ca urmare, Spania, Olanda, Slovenia și Irlanda au anunțat că se retrag din concurs. […] Articolul Boicot la Eurovision 2026: Patru țări nu vor participa după admiterea Israelului apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
23:00
Investitorii români pot primi până la 75% ajutor de stat pentru proiecte industriale în Republica Moldova # SafeNews
Companiile românești care doresc să investească în sectorul industrial din Republica Moldova pot beneficia de o schemă de ajutor regional de stat, care poate acoperi până la 75% din valoarea unui proiect, transmite SafeNews.md cu referire la startupcafe.ro. Valoarea minimă a investiției eligibile este de 10 milioane MDL (aproximativ 500.000 de euro), iar un singur […] Articolul Investitorii români pot primi până la 75% ajutor de stat pentru proiecte industriale în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
22:50
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a anunțat joi, 4 decembrie 2025, că a acceptat să-l numească pe liderul partidului ANO, Andrej Babiș, în funcția de prim-ministru, după ce acesta a prezentat soluția pentru rezolvarea conflictului de interese. Președintele a scris pe X că a apreciat modul clar și transparent în care Babiș a explicat cum va […] Articolul Președintele Cehiei a acceptat să-l numească pe Andrej Babiș premier. Ce l-a determinat apare prima dată în SafeNews.
22:40
O dronă de atac folosită pe frontul din Ucraina, numită „Nightmare”, a primit aprobarea oficială pentru utilizare de către armata Statelor Unite. Aceasta poate fi acum achiziționată și folosită rapid în operațiunile militare americane. Drona „Nightmare”, creată de compania daneză Renegade UxS, este un model FPV (First Person View) conceput pentru misiuni de primă linie. […] Articolul Drona de atac „Nightmare”, testată în Ucraina, a fost aprobată pentru armata americană apare prima dată în SafeNews.
22:30
Folosirea petardelor rămâne complet interzisă, iar focurile de artificii pot fi utilizate doar până la ora 22:00. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a reamintit cetățenilor că aceste reguli trebuie respectate strict, pentru siguranța tuturor. Declarația a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului de joi, 4 decembrie. Potrivit legii privind controlul materialelor […] Articolul Petarde interzise, artificii cu reguli stricte. Ce trebuie să știi apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
19:40
ULTIMA ORĂ | Avionul președintelui Zelenski, urmărit de drone necunoscute în apropierea aeroportului din Dublin: Incident investigat ca posibil atac hibrid # SafeNews
Un incident serios de securitate a avut loc luni seara în Irlanda, atunci când patru drone de origine necunoscută au fost detectate zburând pe direcția aeronavei care îl transporta pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Informația a fost dezvăluită de portalul irlandez The Journal, citat de „Evropeiska Pravda”. Potrivit surselor, cele patru drone „de tip militar” […] Articolul ULTIMA ORĂ | Avionul președintelui Zelenski, urmărit de drone necunoscute în apropierea aeroportului din Dublin: Incident investigat ca posibil atac hibrid apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
17:10
VIDEO | Trei tineri au murit într-un tragic accident, după ce mașina în care se aflau a ajuns într-o piscină # SafeNews
Trei tineri, cu vârstele de 14, 15 și 19 ani, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a ratat un viraj, a lovit zidul unei case și a căzut într-o piscină cu roțile în sus. Totul s-a în noaptea de marți spre miercuri, la Alès, în departamentul Gard, Franța. „O mașină cu […] Articolul VIDEO | Trei tineri au murit într-un tragic accident, după ce mașina în care se aflau a ajuns într-o piscină apare prima dată în SafeNews.
16:40
Ar fi recrutat peste 300 de migranți pentru muncă forțată în fermele din estul Spaniei. Este vorba despre o grupare criminală destructurată recent de poliția spaniolă, care a adus ilegal cetățeni străini, majoritatea din Nepal, pe teritoriul țării. Migranții intrau în spațiul Schengen cu vize turistice și erau transportați în provincii precum Alicante, Valencia și […] Articolul Condiții inumane și muncă forțată: Spania intervine într-un caz de trafic de persoane apare prima dată în SafeNews.
16:40
VIDEO | Poliția a găsit marijuană și obiecte pentru consum în casele a doi bărbați din Fălești # SafeNews
Polițiștii din Fălești au descins astăzi la două locuințe din oraș, unde au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, de 50 și 52 de ani. În urma acțiunilor, oamenii legii au depistat substanțe vegetale cu miros specific marijuanei, dar și dispozitive artizanale folosite pentru consumul drogurilor. Ambii suspecți au antecedente pentru fapte similare, iar […] Articolul VIDEO | Poliția a găsit marijuană și obiecte pentru consum în casele a doi bărbați din Fălești apare prima dată în SafeNews.
16:30
VIDEO | NOI DETALII despre perchezițiile în zeci de localități: 35 de persoane investigate pentru pregătirea unor proteste violente # SafeNews
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au efectuat peste 50 de percheziții în mai multe raioane ale țării, inclusiv în municipiul Chișinău. Acțiunile fac parte dintr-un dosar penal ce vizează pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit materialelor acumulate în cadrul […] Articolul VIDEO | NOI DETALII despre perchezițiile în zeci de localități: 35 de persoane investigate pentru pregătirea unor proteste violente apare prima dată în SafeNews.
16:10
Ședința de judecată de astăzi, 4 decembrie, în dosarul fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, a fost întreruptă. Avocații săi au declarat că acesta nu a putut fi prezent din cauza unui control medical programat. În deschiderea ședinței de judecată, avocatul Gheorghe Ionaș a declarat că continuarea […] Articolul Ședința de judecată în dosarul lui Ion Creangă, întreruptă apare prima dată în SafeNews.
16:10
A fost dezvăluită o convorbire telefonică purtată luni, 1 decembrie, între mai mulți lideri europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Discuția, făcută publică de Der Spiegel, are loc pe fundalul negocierilor de pace pentru Ucraina elaborate într-un plan al Statelor Unite. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat în cadrul apelului că SUA ar putea fi pe […] Articolul Conversație secretă dezvăluită în presă: Macron acuză SUA de „trădare” față de Ucraina apare prima dată în SafeNews.
16:00
Siegfried Mureşan: „Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole” # SafeNews
„Susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole, iar Parlamentul European va continua să fie un partener activ în acest proces”. Declarația aparține europarlamentarului Siegfried Mureșan, care conduce delegația Parlamentului European, ajunsă la Chișinău, cu ocazia reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica […] Articolul Siegfried Mureşan: „Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole” apare prima dată în SafeNews.
16:00
Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după percheziţiile din ancheta deschisă pentru fraudă # SafeNews
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, care a condus Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) între 2014 şi 2019 şi ocupa funcţia de rector al Colegiului Europei din 2020 a demisionat din această funcţie la câteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă, informează POLITICO. „În conformitate cu rigurozitatea şi […] Articolul Federica Mogherini demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, după percheziţiile din ancheta deschisă pentru fraudă apare prima dată în SafeNews.
15:50
Premierul Belgiei pune la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Este o iluzie totală” # SafeNews
Premierul belgian Bart de Wever a avertizat că presiunea exercitată de UE pentru confiscarea activelor rusești înghețate ar putea declanșa represalii severe din partea Moscovei, adăugând că va bloca inițiativa dacă statele membre ale UE nu vor accepta să suporte împreună riscurile, relatează Kyiv Post, notează Digi24. Belgia deține marea majoritate a activelor înghețate ale băncii […] Articolul Premierul Belgiei pune la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Este o iluzie totală” apare prima dată în SafeNews.
15:40
Halterofilul Marin Robu ar urma să afle în curând dacă este sau nu medaliat olimpic. Reprezentanții Ministerului Educației au fost informații că o decizie a Tribunalului Sportiv de Arbitraj din Elveția ar trebui să existe până la sfârșitul acestui an. „Pe 3 decembrie am primit o notificare că în trei săptămâni va fi pronunțată sentința”, […] Articolul Marin Robu, aproape de un verdict: primește sau nu medalia olimpică? apare prima dată în SafeNews.
15:40
FLASH | Perciun sugerează probleme la Procuratura Chișinău, după acțiunea CNA la Primărie # SafeNews
Ministrul Educației, Dan Perciun, a reacționat la perchezițiile efectuate astăzi de CNA la Primăria Chișinău și a atras atenția asupra unui detaliu care a generat discuții. Investigația a fost derulată împreună cu Procuratura municipală Bălți, nu cu procurorii din Chișinău. “Un detaliu curios al perchezițiilor de astăzi de la Primăria Chișinău este decizia CNA de […] Articolul FLASH | Perciun sugerează probleme la Procuratura Chișinău, după acțiunea CNA la Primărie apare prima dată în SafeNews.
15:30
Un scaner mobil de ultimă generație, destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport, a fost inaugurat astăzi, 4 decembrie, în cadrul postului vamal de frontieră Tudora. Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțare din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii și a Guvernului Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Vamal, noul sistem de scanare reprezintă mai mult decât […] Articolul FOTO | Vama Tudora se modernizează cu un scaner mobil performant apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
14:30
ULTIMA ORĂ | DOC | Deputat constatat de ANI cu avere nejustificată de aproape 900.000 de lei # SafeNews
Ar avea averea nejustificată de circa 900.000 de lei. Este vorba despre deputatul socialist Adrian Albu, constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu o diferență substanțială între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada 2019–2023. Potrivit actului de constatare emis joi, 4 decembrie, suma nejustificată identificată de inspectorul de integritate este de […] Articolul ULTIMA ORĂ | DOC | Deputat constatat de ANI cu avere nejustificată de aproape 900.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
14:10
Și Olanda alocă 35 de milioane de euro pentru sprijinul material al Ucrainei în perioada de iarnă # SafeNews
Olanda va acorda Ucrainei 35 de milioane de euro pentru diverse tipuri de sprijin material, destinat să ajute forțele de apărare să treacă peste sezonul rece. Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe al Țărilor de Jos, David van Weel, după reuniunea miniștrilor NATO desfășurată la Bruxelles, transmite SafeNews.md cu referire la European Pravda. […] Articolul Și Olanda alocă 35 de milioane de euro pentru sprijinul material al Ucrainei în perioada de iarnă apare prima dată în SafeNews.
14:00
Prima de asigurare medicală obligatorie va rămâne neschimbată anul viitor. Guvernul a aprobat proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală (FAOAM) pentru 2026, iar contribuția procentuală rămâne la nivelul de 9% din salariu, în timp ce suma fixă se menține la 12.636 de lei. Persoanele care se asigură individual vor putea achita prima […] Articolul Prețul poliței medicale nu se modifică anul viitor. Contribuția procentuală – 9% apare prima dată în SafeNews.
14:00
Guvernul promite sprijin mai mare pentru familii: Cu cât crește indemnizația la naștere în 2026 # SafeNews
Indemnizația unică la naștere va crește la 21.886 de lei în anul 2026, potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat, prezentat astăzi în ședința Guvernului de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Noua sumă este cu aproximativ 500 de lei mai mare decât cea acordată în 2024. Potrivit Nataliei Plugaru, Executivul va continua și […] Articolul Guvernul promite sprijin mai mare pentru familii: Cu cât crește indemnizația la naștere în 2026 apare prima dată în SafeNews.
13:50
Germania alocă Ucrainei încă 100 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului energetic # SafeNews
Ministerul Federal al Economiei și Energiei din Germania (BMWi), prin banca de dezvoltare KfW, va acorda Ucrainei 100 de milioane de euro suplimentare pentru repararea și susținerea infrastructurii energetice afectate de atacurile Rusiei. Suma face parte din Fondul de Sprijin Energetic pentru Ucraina (UESF) al Comunității Energetice și completează cei 60 de milioane de euro […] Articolul Germania alocă Ucrainei încă 100 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului energetic apare prima dată în SafeNews.
13:30
Preşedintele rus Vladimir Putin începe joi o vizită de două zile în India, unde se va întâlni cu prim-ministrul Narendra Modi şi va participa la summitul anual organizat de cele două ţări. Este de aşteptat ca New Delhi şi Moscova să semneze o serie de acorduri în timpul vizitei, care are loc la câteva luni […] Articolul Petrol, apărare şi geopolitică: De ce Putin îl vizitează pe Modi la New Delhi apare prima dată în SafeNews.
13:20
Putin dă asigurări că Rusia va ocupa întreaga regiune Donbas din Ucraina, prin mijloace militare sau de altă natură # SafeNews
Preşedintele Vladimir Putin a declarat într-un interviu publicat joi că Rusia va prelua controlul total asupra regiunii Donbas din Ucraina prin forţă, dacă trupele ucrainene nu se retrag, ceea ce Kievul respinge categoric, relatează Reuters. Putin a trimis zeci de mii de soldaţi în Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte între separatiştii […] Articolul Putin dă asigurări că Rusia va ocupa întreaga regiune Donbas din Ucraina, prin mijloace militare sau de altă natură apare prima dată în SafeNews.
13:20
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără curent electric şi căldură, inclusiv în Odesa, ca urmare a atacurilor ruseşti # SafeNews
Zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică şi încălzire în sudul Ucrainei după atacurile ruse din timpul nopţii asupra oraşului Herson şi asupra celui mai mare port maritim al Ucrainei, Odesa, au anunţat joi autorităţile locale şi compania de energie, relatează Reuters. Pe măsură ce se apropie iarna, Rusia sporeşte semnificativ numărul […] Articolul Zeci de mii de ucraineni au rămas fără curent electric şi căldură, inclusiv în Odesa, ca urmare a atacurilor ruseşti apare prima dată în SafeNews.
13:20
Sindicaliștii critică modul în care a fost prezentat proiectul bugetului pentru 2026. Ce spune ministrul Finanțelor: „Înțeleg și sunt de acord și accept critica” # SafeNews
Sindicaliștii sunt nemulțumiți de modul în care a fost prezentat proiectul bugetului pentru 2026 și transmit că consultările obligatorii nu au avut loc. Într-un comunicat, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova spun că au primit documentele doar cu o zi înainte de ședință, ceea ce nu le-a permis o analiză completă. „Din păcate, am […] Articolul Sindicaliștii critică modul în care a fost prezentat proiectul bugetului pentru 2026. Ce spune ministrul Finanțelor: „Înțeleg și sunt de acord și accept critica” apare prima dată în SafeNews.
13:10
Dmitri Medvedev: Confiscarea activelor ruseşti de către UE ar putea echivala cu o justificare pentru război # SafeNews
Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat joi că, dacă Uniunea Europeană va confisca activele ruseşti îngheţate, Moscova ar putea considera acest gest ca fiind echivalent cu un act ce justifică războiul. „Dacă Uniunea Europeană cea smintită va încerca, până la urmă, să fure activele ruseşti îngheţate în Belgia sub pretextul unui […] Articolul Dmitri Medvedev: Confiscarea activelor ruseşti de către UE ar putea echivala cu o justificare pentru război apare prima dată în SafeNews.
13:00
Convenția europeană privind protecția mediului prin drept penal a fost deschisă spre semnare ieri, 3 decembrie. Aceasta oferă statelor o bază juridică pentru un răspuns coordonat la infracțiunile de mediu, inclusiv cele transfrontaliere. Potrivit Infotag, site-ul Consiliului Europei notează că primii semnatari au fost Republica Moldova și Portugalia, precum și Uniunea Europeană. Secretarul general al Consiliului […] Articolul Moldova, una dintre primele țări care a semnat noua convenție a Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
13:00
Angajații MAI și ai Penitenciarelor ar putea primi salarii mai mari. Federația Sindicatelor vine cu solicitări clare # SafeNews
Federația Sindicatelor „Sindlex” cere o majorare cu 20% a salariilor angajaților din ordine publică și securitate, astfel încât veniturile acestora să ajungă mai aproape de nivelul prognozat pentru salariul mediu în 2026, de 17.400 de lei. Reprezentanții sindicatelor spun că salariile actuale din Ministerul Afacerilor Interne și Administrația Națională a Penitenciarelor sunt sub media pe […] Articolul Angajații MAI și ai Penitenciarelor ar putea primi salarii mai mari. Federația Sindicatelor vine cu solicitări clare apare prima dată în SafeNews.
12:50
FLASH | Un procuror a fost dat afară din sistem. Ar fi hărțuit sexual o studentă aflată la practică # SafeNews
Procurorul Igor Buliga a fost exclus din sistem. O decizie în acest sens a fost adoptată în data de 13 noiembrie curent, după ce Consiliul Superior al Procurorilor a stabilit procurorul de la Oficiul Rîșcani al Procuraturii Chișinău, a încălcat normele de etică profesională în relația cu o studentă aflată în practică. Cazul a fost […] Articolul FLASH | Un procuror a fost dat afară din sistem. Ar fi hărțuit sexual o studentă aflată la practică apare prima dată în SafeNews.
12:50
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, se va întâlni joi la Miami cu șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Rustem Umerov. Întâlnirea are loc după ce, marți, Witkoff a purtat discuții de circa cinci ore la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuțiile de la Moscova […] Articolul După discuțiile cu Putin, emisarul SUA se întâlnește cu șeful securității Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
12:30
VIDEO | Patru tineri, inclusiv minori, reținuți pentru trafic de droguri prin Telegram în Chișinău și Strășeni # SafeNews
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii din Strășeni, au destructurat o grupare infracțională formată din patru tineri, inclusiv doi minori, specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram. Investigațiile au durat două luni și au vizat activitățile ilegale ale tinerilor, cu vârste între 16 și 19 ani, elevi la un colegiu și la […] Articolul VIDEO | Patru tineri, inclusiv minori, reținuți pentru trafic de droguri prin Telegram în Chișinău și Strășeni apare prima dată în SafeNews.
12:20
Fostul prim-ministru Vlad Filat a lansat critici la adresa bugetului pentru 2026, aprobat recent de Guvern, afirmând că acesta nu reprezintă „inovație”, ci se caracterizează prin îndatorare excesivă și alocări insuficiente pentru investiții reale. Într-o declarație publică, Vlad Filat a explicat că aproape jumătate din cei 11,4 miliarde de lei incluși în buget ca „investiții” […] Articolul Vlad Filat comentează bugetul 2026 al Guvernului Munteanu apare prima dată în SafeNews.
12:10
VIDEO | Drona de la Pepeni, comentată de premier: „Situația trebuie investigată foarte serios” # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a comentat joi, 4 decembrie, descoperirea unei drone în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, și a subliniat că incidentul trebuie investigat cu seriozitate. Șeful Executivului a precizat că a aflat despre eveniment de la știri și că situația i s-a părut „puțin comică şi ciudată”. Munteanu a adăugat că autoritățile tratează cu maximă […] Articolul VIDEO | Drona de la Pepeni, comentată de premier: „Situația trebuie investigată foarte serios” apare prima dată în SafeNews.
12:00
Nume ale persoanelor reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice la Direcția locativ-comunală. Șeful direcției, membru de partid, printre reținuți # SafeNews
Șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a municipiului Chișinău, Ion Burdiumov, se numără printre persoanele reținute în dosarul de corupție care vizează achizițiile publice ale Direcției. Potrivit surselor Zdg.md, Burdiumov, care este și membru al Consiliului Național al Mișcării Alternativa Națională (MAN), partidul fondat de primarul Ion Ceban, a fost reținut în urma perchezițiilor desfășurate joi […] Articolul Nume ale persoanelor reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice la Direcția locativ-comunală. Șeful direcției, membru de partid, printre reținuți apare prima dată în SafeNews.
12:00
VIDEO | Doi bărbați reținuți la Chișinău pentru furturi din apartamente de peste 800.000 de lei # SafeNews
Polițiștii din sectorul Botanica, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău și Procuratura Chișinău – oficiul Botanica, au reținut doi bărbați, cu vârstele de 37 și 44 de ani, suspectați de comiterea a cel puțin cinci furturi din apartamente. Suspecții, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, ar fi folosit metoda „culegerii de chei” și ar […] Articolul VIDEO | Doi bărbați reținuți la Chișinău pentru furturi din apartamente de peste 800.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
11:30
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat miercuri seară că toate dronele sale maritime Sea Baby angajate în misiuni operaționale în regiunea Mării Negre au fost identificate, că nu a pierdut niciuna și că niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești, transmite Reuters. „Niciunul dintre sistemele de drone Sea Baby ale SBU nu […] Articolul Ucraina anunță că nicio dronă Sea Baby folosită de SBU nu a ajuns în apele României apare prima dată în SafeNews.
11:20
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” urmează să fie reorganizată în societate pe acțiuni, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Energiei, Dorin Junghietu, aflat în proces de coordonare instituțională. Documentul indică că urmează să fie aprobat și Planul de acțiuni privind transformarea operatorului energetic și responsabilitățile instituțiilor implicate, scrie bani.md. Conform proiectului, implementarea reorganizării ar urma […] Articolul Reorganizare în energetică: ÎS ”Moldelectrica” urmează să devină societate pe acțiuni apare prima dată în SafeNews.
11:10
O descoperire care putea deveni periculoasă a fost tratată cu multă lejeritate în comuna Pepeni, raionul Sângerei. O dronă găsită pe un câmp de un localnic a fost ținută și analizată de săteni timp de patru zile, fiind chiar transportată cu un motocultor prin localitate. În tot acest timp, nimeni nu a anunțat autoritățile Drona […] Articolul VIDEO | Drona misterioasă descoperită în Pepeni: reacția oamenilor din sat apare prima dată în SafeNews.
11:00
FOTO | Chișinău: CNA reține șapte persoane într-un dosar privind achiziții publice frauduloase # SafeNews
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii […] Articolul FOTO | Chișinău: CNA reține șapte persoane într-un dosar privind achiziții publice frauduloase apare prima dată în SafeNews.
10:50
Mai multe acuzații au reapărut în spațiul public la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe fondul unei crize majore de credibilitate. Controversele au escaladat în contextul în care doi oficiali europeni au fost vizați într-o anchetă de fraudă. Situația a determinat-o pe Ursula von der Leyen să se distanțeze de investigația care […] Articolul Von der Leyen se disociează de scandalul din diplomația europeană apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO | Alexandru Munteanu: Bugetul 2026, construit pe realități economice și investiții responsabile # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, principalele direcții ale bugetului pentru anul 2026, adoptat astăzi de Guvern. Premierul a descris documentul drept „bugetul investițiilor responsabile”, construit pe baza realităților economice și orientat spre modernizarea țării. Potrivit premierului, bugetul pentru 2026 prevede o creștere istorică a investițiilor capitale – plus 55%, […] Articolul VIDEO | Alexandru Munteanu: Bugetul 2026, construit pe realități economice și investiții responsabile apare prima dată în SafeNews.
10:40
Polițiștii din Bălți au prins în flagrant trei tineri de 19 ani, originari din Drochia, suspectați că ar fi acționat ca curieri pentru un magazin online de droguri gestionat prin aplicația Telegram. Ancheta a stabilit că suspecții preluau cantități mari de hașiș din diverse ascunzișuri, le transportau la domiciliu unde le porționau în doze mai […] Articolul VIDEO | Trei tineri reținuți la Bălți pentru trafic de droguri prin Telegram apare prima dată în SafeNews.
10:30
Angajații Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ialoveni au descoperit la domiciliul unui bărbat de 38 de ani mai multe substanțe cu efect psihotrop și aparate pentru consumul de droguri, în timpul unei percheziții. Investigațiile preliminare au arătat că, la adresa respectivă, se adunau persoane care consumau substanțe interzise. În timpul perchezițiilor, polițiștii au […] Articolul VIDEO | Bărbat din Ialoveni, depistat cu droguri la domiciliu apare prima dată în SafeNews.
10:30
Deficitul bugetar pentru anul 2026 ar urma să constituie circa 21 de miliarde de lei. Datele se regăsesc în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Conform datelor prezentate, pentru anul viitor se prevăd venituri în sumă de 79 674 000 000 lei, în timp ce cheltuielile preconizate constituie 100 574 000 000 lei. […] Articolul Deficitul bugetar pentru anul 2026 va fi de circa 21 miliarde lei apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
10:20
Polițiștii din Ungheni au depistat la domiciliul unui bărbat de 39 de ani o cantitate de masă vegetală cu miros specific de marijuana, în urma unei informații operative privind deținerea și consumul ilegal de droguri. Bărbatul a fost transportat la Spitalul din Ungheni, unde i-au fost prelevate probe biologice. Testele au confirmat prezența marijuanei în […] Articolul VIDEO | Bărbat din Ungheni prins cu marijuana la domiciliu apare prima dată în SafeNews.
10:10
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 4 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 4 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE | Declarațiile prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, înainte de ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025 # SafeNews
Declarațiile prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, înainte de ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025. Articolul LIVE | Declarațiile prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, înainte de ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.