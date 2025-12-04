Investitorii români pot primi până la 75% ajutor de stat pentru proiecte industriale în Republica Moldova

Companiile românești care doresc să investească în sectorul industrial din Republica Moldova pot beneficia de o schemă de ajutor regional de stat, care poate acoperi până la 75% din valoarea unui proiect, transmite SafeNews.md cu referire la startupcafe.ro. Valoarea minimă a investiției eligibile este de 10 milioane MDL (aproximativ 500.000 de euro), iar un singur

