VIDEO | Armata SUA anunţă că a ucis patru bărbaţi, într-un atac asupra unei nave suspectate că transporta droguri

08:20

Autorităţile pentru imigrări din SUA au arestat, în această săptămână, un profesor vizitator de la Facultatea de Drept a universităţii Harvard, după ce el a pledat vinovat la acuzaţia de a fi tras cu o armă cu aer comprimat în afara unei sinagogi din Massachusetts, cu o zi înainte de Yom Kippur, a anunţat, joi, […] Articolul Profesor de la Harvard, arestat de agenţii americani de la Imigrări după ce a tras cu o armă cu aer comprimat, în apropiere de o sinagogă apare prima dată în SafeNews.