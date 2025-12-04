ULTIMA ORĂ | Avionul președintelui Zelenski, urmărit de drone necunoscute în apropierea aeroportului din Dublin: Incident investigat ca posibil atac hibrid

09:50

Doi tineri de 19 și 23 de ani și un minor de 15 ani au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării în sectorul Centru al capitalei. Potrivit poliției, incidentul a avut loc aproape de miezul nopții într-un parc, unde suspecții ar fi atacat un bărbat de 44 de ani, […]