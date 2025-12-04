VIDEO | Patru tineri, inclusiv minori, reținuți pentru trafic de droguri prin Telegram în Chișinău și Strășeni
SafeNews, 4 decembrie 2025 12:30
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii din Strășeni, au destructurat o grupare infracțională formată din patru tineri, inclusiv doi minori, specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram. Investigațiile au durat două luni și au vizat activitățile ilegale ale tinerilor, cu vârste între 16 și 19 ani, elevi la un colegiu și la
• • •
Acum 5 minute
12:50
FLASH | Un procuror a fost dat afară din sistem. Ar fi hărțuit sexual o studentă aflată la practică # SafeNews
Procurorul Igor Buliga a fost exclus din sistem. O decizie în acest sens a fost adoptată în data de 13 noiembrie curent, după ce Consiliul Superior al Procurorilor a stabilit procurorul de la Oficiul Rîșcani al Procuraturii Chișinău, a încălcat normele de etică profesională în relația cu o studentă aflată în practică. Cazul a fost
12:50
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, se va întâlni joi la Miami cu șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Rustem Umerov. Întâlnirea are loc după ce, marți, Witkoff a purtat discuții de circa cinci ore la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuțiile de la Moscova
Acum 30 minute
12:30
VIDEO | Patru tineri, inclusiv minori, reținuți pentru trafic de droguri prin Telegram în Chișinău și Strășeni # SafeNews
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii din Strășeni, au destructurat o grupare infracțională formată din patru tineri, inclusiv doi minori, specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram. Investigațiile au durat două luni și au vizat activitățile ilegale ale tinerilor, cu vârste între 16 și 19 ani, elevi la un colegiu și la […] Articolul VIDEO | Patru tineri, inclusiv minori, reținuți pentru trafic de droguri prin Telegram în Chișinău și Strășeni apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
12:20
Fostul prim-ministru Vlad Filat a lansat critici la adresa bugetului pentru 2026, aprobat recent de Guvern, afirmând că acesta nu reprezintă „inovație", ci se caracterizează prin îndatorare excesivă și alocări insuficiente pentru investiții reale. Într-o declarație publică, Vlad Filat a explicat că aproape jumătate din cei 11,4 miliarde de lei incluși în buget ca „investiții"
12:10
VIDEO | Drona de la Pepeni, comentată de premier: „Situația trebuie investigată foarte serios” # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a comentat joi, 4 decembrie, descoperirea unei drone în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, și a subliniat că incidentul trebuie investigat cu seriozitate. Șeful Executivului a precizat că a aflat despre eveniment de la știri și că situația i s-a părut „puțin comică şi ciudată". Munteanu a adăugat că autoritățile tratează cu maximă
12:00
Nume ale persoanelor reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice la Direcția locativ-comunală. Șeful direcției, membru de partid, printre reținuți # SafeNews
Șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a municipiului Chișinău, Ion Burdiumov, se numără printre persoanele reținute în dosarul de corupție care vizează achizițiile publice ale Direcției. Potrivit surselor Zdg.md, Burdiumov, care este și membru al Consiliului Național al Mișcării Alternativa Națională (MAN), partidul fondat de primarul Ion Ceban, a fost reținut în urma perchezițiilor desfășurate joi
12:00
VIDEO | Doi bărbați reținuți la Chișinău pentru furturi din apartamente de peste 800.000 de lei # SafeNews
Polițiștii din sectorul Botanica, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău și Procuratura Chișinău – oficiul Botanica, au reținut doi bărbați, cu vârstele de 37 și 44 de ani, suspectați de comiterea a cel puțin cinci furturi din apartamente. Suspecții, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, ar fi folosit metoda „culegerii de chei" și ar
Acum 2 ore
11:30
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat miercuri seară că toate dronele sale maritime Sea Baby angajate în misiuni operaționale în regiunea Mării Negre au fost identificate, că nu a pierdut niciuna și că niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești, transmite Reuters. „Niciunul dintre sistemele de drone Sea Baby ale SBU nu
11:20
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica" urmează să fie reorganizată în societate pe acțiuni, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Energiei, Dorin Junghietu, aflat în proces de coordonare instituțională. Documentul indică că urmează să fie aprobat și Planul de acțiuni privind transformarea operatorului energetic și responsabilitățile instituțiilor implicate, scrie bani.md. Conform proiectului, implementarea reorganizării ar urma
11:10
O descoperire care putea deveni periculoasă a fost tratată cu multă lejeritate în comuna Pepeni, raionul Sângerei. O dronă găsită pe un câmp de un localnic a fost ținută și analizată de săteni timp de patru zile, fiind chiar transportată cu un motocultor prin localitate. În tot acest timp, nimeni nu a anunțat autoritățile Drona
11:00
FOTO | Chișinău: CNA reține șapte persoane într-un dosar privind achiziții publice frauduloase # SafeNews
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii
Acum 4 ore
10:50
Mai multe acuzații au reapărut în spațiul public la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe fondul unei crize majore de credibilitate. Controversele au escaladat în contextul în care doi oficiali europeni au fost vizați într-o anchetă de fraudă. Situația a determinat-o pe Ursula von der Leyen să se distanțeze de investigația care
10:50
VIDEO | Alexandru Munteanu: Bugetul 2026, construit pe realități economice și investiții responsabile # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, principalele direcții ale bugetului pentru anul 2026, adoptat astăzi de Guvern. Premierul a descris documentul drept „bugetul investițiilor responsabile", construit pe baza realităților economice și orientat spre modernizarea țării. Potrivit premierului, bugetul pentru 2026 prevede o creștere istorică a investițiilor capitale – plus 55%,
10:40
Polițiștii din Bălți au prins în flagrant trei tineri de 19 ani, originari din Drochia, suspectați că ar fi acționat ca curieri pentru un magazin online de droguri gestionat prin aplicația Telegram. Ancheta a stabilit că suspecții preluau cantități mari de hașiș din diverse ascunzișuri, le transportau la domiciliu unde le porționau în doze mai
10:30
Angajații Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ialoveni au descoperit la domiciliul unui bărbat de 38 de ani mai multe substanțe cu efect psihotrop și aparate pentru consumul de droguri, în timpul unei percheziții. Investigațiile preliminare au arătat că, la adresa respectivă, se adunau persoane care consumau substanțe interzise. În timpul perchezițiilor, polițiștii au
10:30
Deficitul bugetar pentru anul 2026 ar urma să constituie circa 21 de miliarde de lei. Datele se regăsesc în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Conform datelor prezentate, pentru anul viitor se prevăd venituri în sumă de 79 674 000 000 lei, în timp ce cheltuielile preconizate constituie 100 574 000 000 lei.
10:20
Polițiștii din Ungheni au depistat la domiciliul unui bărbat de 39 de ani o cantitate de masă vegetală cu miros specific de marijuana, în urma unei informații operative privind deținerea și consumul ilegal de droguri. Bărbatul a fost transportat la Spitalul din Ungheni, unde i-au fost prelevate probe biologice. Testele au confirmat prezența marijuanei în
10:10
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 4 decembrie 2025.
10:00
LIVE | Declarațiile prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, înainte de ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025 # SafeNews
Declarațiile prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, înainte de ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 decembrie 2025.
09:50
Doi tineri de 19 și 23 de ani și un minor de 15 ani au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării în sectorul Centru al capitalei. Potrivit poliției, incidentul a avut loc aproape de miezul nopții într-un parc, unde suspecții ar fi atacat un bărbat de 44 de ani,
09:40
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință, pe ordinea de zi fiind înscrise șase subiecte.
09:40
VIDEO | Poliția și PCCOCS au descoperit 14 mașini furate din Franța aduse ilegal în Moldova # SafeNews
Autoritățile moldovenești au destructurat o rețea care aducea ilegal în țară automobile furate din Franța. Valoarea celor 14 mașini identificate se ridică la aproximativ 4.000.000 de lei. Ofițerii Direcției investigare criminalitate transfrontalieră, împreună cu Direcția urmărire penală și Direcția acțiuni speciale la frontieră a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea
09:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru joi, 4 decembrie, ploi slabe pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi maxime cuprinse între +5 și +12 grade Celsius. Potrivit SHS, vântul va sufla din sud-est cu o viteză maximă de până la 9 km/h, iar umiditatea aerului va fi de aproximativ 90%. În nordul țării, temperaturile
09:30
FLASH | Anchetă Pentagon: Secretarul Apărării Pete Hegseth a expus trupele americane prin folosirea Signal # SafeNews
Un organism independent din cadrul Pentagonului a stabilit că secretarul american al apărării, Pete Hegseth, și-a pus trupele în pericol prin modul în care a utilizat aplicația de mesagerie Signal pentru discuții despre atacurile aeriene din Yemen. Potrivit anchetei, Hegseth a trimis mesaje cu orele atacurilor și detalii despre echipamentele militare, înainte ca operațiunile să
09:20
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă îngrijorarea față de lipsa ședințelor plenare ale Parlamentului, într-o perioadă în care agenda legislativă este deja în întârziere, iar sesiunea de toamnă–iarnă se apropie de final. Formațiunea susține că absența plenului depășește nivelul unei chestiuni procedurale și ar reflecta dificultățile majorității parlamentare de a gestiona eficient responsabilitățile
Acum 6 ore
08:50
ULTIMA ORĂ | Percheziţii la Primăria Chișinău: Anchete de corupţie privind achiziţii publice # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii, desfășoară în această dimineață percheziții în cadrul mai multor dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Potrivit informațiilor preliminare, acțiunile au loc la angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, precum și la mai mulți agenți economici care ar
08:50
BREAKING NEWS | Peste 50 de percheziții în toată țara: Suspiciuni de pregătire a unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova # SafeNews
Articolul BREAKING NEWS | Peste 50 de percheziții în toată țara: Suspiciuni de pregătire a unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:40
Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului" din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună" la Moscova între preşedintele rus şi emisarul său Steve Witkoff, care va discuta joi în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, informează AFP. De două săptămâni, Washingtonul încearcă să adopte un plan
08:40
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică # SafeNews
Ceea ce trebuia să fie o escapadă idilică într-un paradis tropical s-a transformat într-un coșmar urban pentru Claudia Tavani, expertă italiană în turism. Turiști zgomotoși, plaje murdare și lipsa infrastructurii adecvate au făcut ca experiența în Bocas del Toro să fie departe de așteptările create. Claudia Tavani, expert în turism și fondatoare a platformei „My Adventures
08:40
Igor Grosu, la Washington: SUA ne ajută direct să facem transformări profunde, prin proiecte în R. Moldova # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, se află într-o vizită de lucru la Washington, unde a avut o serie de întrevederi cu mai mulți oficiali din Congresul american. Demnitarul scrie pe pagina sa de Facebook că s-a întâlnit cu Mike Lawler (R-NY), președintele Grupului de prietenie cu Moldova din Camera Reprezentanților. „M-am bucurat de interesul pe care
08:30
Rusia blochează accesul la o populară platformă de jocuri pentru copii, acuzând-o de „propagandă LGBT” și „hărțuire” a copiilor # SafeNews
Autoritățile ruse au blocat accesul la platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, acuzând-o că distribuie conținut extremist și „propagandă LGBT", a relatat miercuri presa de stat, potrivit Reuters și AFP. Platforma, care le permite utilizatorilor să își creeze propriile jocuri și să le partajeze cu alții, a fost cel mai descărcat joc mobil din
08:10
Proprietarii de imobile de lux trebuie să-și achite impozitul pe avere până pe 26 decembrie # SafeNews
Moldovenii care dețin locuințe de lux trebuie să achite până pe 26 decembrie impozitul pe avere aferent acestui an, avertizează Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Taxa vizează proprietarii de imobile locative și case de vacanță (cu excepția terenurilor) care întrunesc cumulativ două criterii: o valoare estimată de minimum 3,22 milioane de lei și o suprafață
08:10
Emisarul special al președintel
08:00
Un fost deputat din Croaţia şi fiul său sunt acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute # SafeNews
Doi bărbați au fost puși sub acuzare în Croația, suspectați că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe țări europene, a anunțat miercuri procuratura, relatează AFP, conform Agerpres. Potrivit unor relatări din media, cei doi sunt un fost membru al Parlamentului și fiul său în vârstă de 26 de ani. […] Articolul Un fost deputat din Croaţia şi fiul său sunt acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute apare prima dată în SafeNews.
08:00
Mai mult de jumătate dintre ucraineni se declară pregătiţi să protesteze dacă Kievul face concesii considerate inacceptabile faţă de Moscova # SafeNews
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii ucraineni se declară dispuşi să manifesteze dacă ţara lor acceptă să facă concesii inacceptabile în cadrul negocierilor de pace în curs cu Moscova, potrivit unui sondaj publicat miercuri, realizat de Info Sapiens pentru New Europe Center şi preluat de cotidianul ucrainean Ukrainska Pravda. Sondajul, realizat în perioada 5-26 noiembrie, […] Articolul Mai mult de jumătate dintre ucraineni se declară pregătiţi să protesteze dacă Kievul face concesii considerate inacceptabile faţă de Moscova apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, și-a declarat pentru anul 2024. Acesta a indicat pentru anul trecut venituri de circa 840.000 de lei. De asemenea, deține două imobile, o mașină de 300.000 de lei și două credite bancare. Potrivit documentului, Cojuhari a câștigat în 2024 aproximativ 638.800 de lei din funcția pe care o deținea atunci – […] Articolul DOC | Veniturile și datoriile lui Vladislav Cojuhari: ce arată declarația de avere apare prima dată în SafeNews.
07:50
Utilizarea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol, potrivit unei anchete interne (presă) # SafeNews
Un organism independent din cadrul Pentagonului a estimat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, şi-a pus propriile trupe în pericol utilizând aplicaţia de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile din Yemen, au relatat miercuri mass-media americane. Statele Unite au condus o campanie militară la începutul anului 2025 împotriva rebelilor houthi, în numele protejării […] Articolul Utilizarea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol, potrivit unei anchete interne (presă) apare prima dată în SafeNews.
07:50
Parlamentul trebuie să asigure publicarea în timp util a tuturor documentelor aferente procesului legislativ – inclusiv proiecte de lege, avize juridice, amendamente, studii și rezultatele consultărilor publice – înainte de vot, susțin experții Promo-LEX. Asociația, care a monitorizat activitatea Parlamentului în legislatura precedentă, a constatat deficiențe semnificative în dialogul instituției cu publicul și a arătat […] Articolul Promo-LEX solicită transparență sporită și reguli clare în funcționarea Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
07:50
Tensiuni uriașe în Bulgaria. Noi proteste de amploare au loc în această seară, miercuri, 3 decembrie curent, în 12 orașe, inclusiv în Sofia. Într-o mișcare fără precedent, Parlamentul a retras propunerea de buget pentru 2026 în această seară în speranța că va evita astfel noi alegeri anticipate, cerute de președintele bulgar. „Mai mult decât o […] Articolul Tensiuni uriașe în Bulgaria. Proteste de amploare continuă în 12 orașe apare prima dată în SafeNews.
07:40
Kremlinul, foc și pară după decizia UE de a renunța la gazul rusesc: ”Vor cumpăra mai scump” # SafeNews
Decizia Europei de a înceta să mai importe gaz rusesc şi de a achiziţiona surse de energie mai scumpe va accelera procesul de pierdere a poziţiei de lider economic de către Uniunea Europeană, a avertizat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a declarat că măsura „nu va face decât să accelereze procesul […] Articolul Kremlinul, foc și pară după decizia UE de a renunța la gazul rusesc: ”Vor cumpăra mai scump” apare prima dată în SafeNews.
07:40
Londra afirmă că președintele rus nu este „serios în privința păcii” după discuțiile eșuate, de la Moscova, cu consilierii trimiși de Trump. Guvernul britanic a respins miercuri afirmația lui Vladimir Putin potrivit căreia Europa dorește un război cu Rusia, calificând-o drept „vorbe goale ale Kremlinului”, scrie Politico. Președintele rus a acuzat marți Europa că este „de […] Articolul „Vorbe goale”. Londra nu e impresionată după ce Putin a amenințat Europa cu războiul apare prima dată în SafeNews.
07:30
Aplicația de mesagerie Telegram a început testarea unei noi funcții de autentificare sigură, utilizând standardul FIDO2. În ultima versiune beta a aplicației pentru Android a fost descoperită opțiunea de autentificare în cont prin Passkey (chei de acces) — o tehnologie care înlocuiește complet parolele tradiționale și codurile SMS. Despre acest lucru informează site-ul „Код Дурова”. […] Articolul Telegram testează o nouă metodă de autentificare sigură folosind standardul FIDO2 apare prima dată în SafeNews.
07:30
Povestea miliardarului care a trăit 70 de ani în aceeași casă, fără aer condiționat, într-un oraș „cald” al lumii # SafeNews
Omul de afaceri american Charlie Munger, care a murit în noiembrie 2023, cu circa o lună înainte de a împlini vârsta de 100 de ani, s-a diferențiat de cei mai mulți dintre miliardari, locuind aproape șapte decenii în aceeași casă modestă din Los Angeles, scrie Yahoo Finance. The Wall Street Journal a relatat că miliardarul, vicepreședinte […] Articolul Povestea miliardarului care a trăit 70 de ani în aceeași casă, fără aer condiționat, într-un oraș „cald” al lumii apare prima dată în SafeNews.
07:20
Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un ou Fabergé în valoare de 19.000 de dolari # SafeNews
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce şi-ar fi însuşit un ou Fabergé cu diamante într-un mod destul de neobişnuit – înghiţindu-l, relatează BBC şi CNN. Prada înghiţită, în valoare de 33.585 de dolari neozeelandezi (19.300 de dolari americani; 14.600 de lire sterline), nu a fost încă recuperată, potrivit poliţiei. […] Articolul Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un ou Fabergé în valoare de 19.000 de dolari apare prima dată în SafeNews.
07:10
VIDEO | Autorii unui atac asupra unei bătrâne de 88 de ani, identificați și reținuți de poliție # SafeNews
Două persoane de 26 de ani, suspectate de comiterea unui atac tâlhăresc asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola, raionul Șoldănești, au fost reținute de oamenii legii. Infracțiunea ar fi fost săvârșită în primăvara anului 2024. Potrivit polițiștilor, cei doi suspecți, mascați și purtând mănuși, au pătruns în gospodăria victimei, care locuia […] Articolul VIDEO | Autorii unui atac asupra unei bătrâne de 88 de ani, identificați și reținuți de poliție apare prima dată în SafeNews.
07:00
Comisia Europeană propune statelor membre două opţiuni pentru a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani. Belgia are în continuare obiecţii # SafeNews
Comisia Europeană a prezentat miercuri statelor membre ale UE două opţiuni pentru a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: utilizarea activelor ruseşti îngheţate sau împrumuturi financiare de pe pieţele internaţionale. Comisia Europeană a precizat că preferă un „împrumut de reparaţii” care să utilizeze activele statului rus îngheţate în Europa. Însă […] Articolul Comisia Europeană propune statelor membre două opţiuni pentru a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani. Belgia are în continuare obiecţii apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
06:50
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair – fost coproprietar al portalului de conținut pentru adulți Pornhub – s-a adresat Departamentului Trezoreriei SUA cu o solicitare de a cumpăra activele externe ale „Lukoil”, companie aflată sub sancțiuni, relatează Reuters, citând două surse familiarizate cu situația, potrivit Moscow Times. „Este evident că Lukoil International GmbH este o investiție […] Articolul De la industria adulților la petrol: fostul proprietar al Pornhub vrea activele Lukoil apare prima dată în SafeNews.
06:40
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rogovei, consideră că „primul pas către o soluționare politică a conflictului transnistrean ar trebui să fie retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul moldovenesc și demilitarizarea regiunii transnistrene, având reintegrarea țării ca obiectiv strategic”. Ambasadorul a declarat acest lucru la o întâlnire cu Reprezentantul Special al Președinției în Exercițiu […] Articolul Ambasadorul Ucrainei: Demilitarizarea – primul pas spre reglementarea transnistreană apare prima dată în SafeNews.
06:30
Ministerul Sănătății va pune în aplicare Observatorul antidrog și Sistemul național de avertizare timpurie, pentru depistarea rapidă a noilor substanțe psihoactive și pentru alertarea autorităților. Anunțul a fost făcută de ministrul sănătății, Emil Ceban, după ședința Comisiei Naționale Antidrog, transmite IPN. Dispensarul Republican de Narcologie va fi extins și integrat cu serviciile de sănătate mintală, […] Articolul Ministerul Sănătății anunță noi măsuri antidrog și extinderea serviciilor de tratament apare prima dată în SafeNews.
