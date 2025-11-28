Incendiul din Hong Kong: Cel puțin 83 de morți în cel mai grav dezastru din ultimele opt decenii
Vocea Basarabiei, 28 noiembrie 2025 07:40
Cel puțin 83 de persoane au decedat în urma incendiului devastator izbucnit la un complex rezidențial din Hong Kong, în timp ce echipajele de pompieri continuau și joi noaptea operațiunile de stingere. Autoritățile au anunțat că focul ar putea fi complet lichidat în următoarele ore, după ce dimineață reușiseră să controleze flăcările în patru dintre
• • •
Cel puțin 83 de persoane au decedat în urma incendiului devastator izbucnit la un complex rezidențial din Hong Kong, în timp ce echipajele de pompieri continuau și joi noaptea operațiunile de stingere. Autoritățile au anunțat că focul ar putea fi complet lichidat în următoarele ore, după ce dimineață reușiseră să controleze flăcările în patru dintre
Sarah Beckstrom, o tânără de 20 de ani din Garda Națională a SUA, a murit după ce a fost împușcată într-un atac comis miercuri în Washington, aproape de Casa Albă. Colegul ei, Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, este în stare critică. Președintele Donald Trump a anunțat decesul tinerei, descriind-o ca fiind „respectată
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 27.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Curtea Supremă a Rusiei a desemnat joi Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalnîi drept organizație teroristă, intensificând represiunea de ani de zile asupra rețelei fostului lider al opoziției și expunând membrii și susținătorii acesteia la pedepse și mai severe. Decizia vizează în mod specific Fundația Anticorupție (ACF), Inc., o entitate înregistrată în SUA care a
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 27.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Premierul de la Chișinău, în inspecție la „Podul de Flori": Este un proiect simbolic și strategic pentru R. Moldova
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a inspectat astăzi lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit simbolic și „Podul de Flori". Acesta va avea o lungime de 261 de metri și va fi alcătuit din două poduri paralele, având fiecare câte două benzi pe sens și trotuare. „Podul de la Ungheni e un proiect
Republica Moldova, prezentă la cea de-a 93-a Sesiune a Adunării Generale INTERPOL
Delegația Inspectoratului General al Poliției a reprezentat Republica Moldova la cea de-a 93-a Sesiune a Adunării Generale INTERPOL. Evenimentul s-a desfășurat, în perioada 24–27 noiembrie 2025, la Marrakech, și a reunit delegați din toate statele membre pentru a analiza evoluțiile actuale în domeniul securității internaționale și pentru a consolida cooperarea polițienească la nivel global. Discuțiile
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru vineri, 28 noiembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,28 lei, cu 3 bani mai puțin decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va scădea cu 11 bani, ajungând la 20,88 lei/litru. Menționăm că, după o lună de creșteri constante, prețurile la benzină
Departamentul pentru Relația cu R. Moldova, echipamente digitale pentru 40 de școli din stânga Prutului
Patruzeci de școli din Republica Moldova vor beneficia de laptopuri, table interactive, imprimante și desktopuri moderne, oferite de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Donația face parte din proiectul „Digitalizarea în educație", o inițiativă susținută financiar de Guvernul României. „Sprijinul partenerilor din România rămâne esențial pentru accelerarea proceselor de transformare digitală. Echipamentele donate
Republica Moldova va denunța alte trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, în primă lectură, trei proiecte de lege în acest sens. Astfel, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în 1992. Potrivit autorilor, denunțarea acestui acord este inevitabilă
Cinci bărbați din regiunea transnistreană, înrolați în GOTR, au rămas fără cetățenia R. Moldova
Cinci persoane au rămas fără cetățenia Republicii Moldova, prin decret prezidențial. Potrivit consilierului pentru afaceri europene și comunicare strategică, Igor Zaharov, cei cinci sunt din regiunea transnistreană și fac parte din Grupul operativ al trupelor ruse (GOTR), dislocat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, transmite IPN. „Cetățeniile au fost retrase ca urmare a constatării de către
Va fi expulzat ambasadorul agreat al Rusiei? Răspunsul președintelui Parlamentului R. Moldova
Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat după incidentul din această săptămână, când șase drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul susține că autoritățile de la Chișinău dispun de măsuri mai eficiente pentru a răspunde provocărilor
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 27.11.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Premierul Alexandru Munteanu: Uniunea Europeană, o piață tot mai importantă pentru fructele din R. Moldova
Uniunea Europeană devine, de la an la an, o piață tot mai importantă pentru fructele din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care a participat astăzi la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova. Potrivit oficialului, în ultimii ani, Republica Moldova s-a poziționat printre primii 20 de exportatori globali la produse precum prunele,
Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia urmează să aibă loc pe 22 martie 2026. Data scrutinului a fost stabilită de deputații de la Comrat în ședința de astăzi a Adunării Populare. Însă, UTA Găgăuzia încă nu are un organ electoral, care urmează să desfășoare alegerile, transmite IPN. Curtea de Apel continuă să examineze legalitatea
Franța, despre incursiunile cu drone în spațiile aeriene ale României și R. Moldova: „Aceste incidente sunt inacceptabile"
Franța își reafirmă sprijinul față de România și Republica Moldova și califică drept „inacceptabile" recentele incidente când mai multe drone au încălcat spațiile aeriene ale celor două state. „Spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova au fost din nou încălcate de incursiuni ale unor drone, în contextul războiului din Ucraina. Aceste incidente sunt inacceptabile. Franța
(VIDEO) Accident grav la Criuleni: Un bărbat a murit după ce s-a izbit cu mașina de o stație
Un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Râbnița, a murit după ce s-a izbit cu automobilul de stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic, raionul Criuleni. În urma impactului, mașina a luat foc. Potrivit Poliției, înainte de producerea accidentului tragic, automobilul fusese observat de un echipaj INSP în stația din
(VIDEO) Captură de droguri de 10 milioane de lei la Chișinău: Un cetățean străin, reținut
Un cetățean străin a fost reținut de polițiștii din Chișinău, fiind suspectat de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit și ridicat droguri în valoare de 10 milioane de lei. Potrivit Poliției, pe 25 noiembrie, în timpul desfășurării măsurilor speciale de investigație, oamenii
Agenția Franceză pentru Dezvoltare, 25 de milioane de euro pentru reformarea sectorului energetic din R. Moldova
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. În acest sens, Parlamentul de la Chișinău a ratificat în ședința de joi, 27 noiembrie, un acord de facilitate de credit. Scopul tratatului este de a
Parlamentul a denunțat joi, 27 noiembrie, Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați. Acordul a fost semnat în anul 1998, la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza documentului, Federația Rusă a deschis la
Deputații de la Chișinău au ținut un moment de reculegere, la ședința din 27 noiembrie, în memoria lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, ex-deputat al Parlamentului. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a îndemnat deputații să țină un moment de reculegere în memoria eroului Ilie Ilașcu. „La 17 noiembrie
Estonia va deschide o ambasadă în Republica Moldova. Decizia Guvernului de la Tallinn a fost anunțată astăzi în cadrul unei convorbiri telefonice dintre ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și omologul său din Estonia, Margus Tsahkna. Șeful diplomației de la Chișinău mulțumit Guvernului eston pentru această inițiativă. „O veste foarte bună pentru țara
Scandal diplomatic între SUA și Rusia după publicarea unor convorbiri secrete privind un posibil plan de pace pentru Ucraina
Agenția Bloomberg a declanșat un val de reacții pe scena internațională după publicarea a două convorbiri telefonice secrete între emisarul președintelui american, Steve Witkoff, și consilierii Kremlinului. Materialele sugerează că Rusia ar fi avut un rol semnificativ în formularea unui posibil plan de pace pentru Ucraina, prezentat ulterior de Statele Unite autorităților de la Kiev.
Șase cămine studențești ale Universității de Stat din Moldova și ale Universității Tehnice a Moldovei, cu o suprafață totală de aproximativ 28.000 de metri pătrați, vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Acordul de colaborare pentru implementarea acestuia a fost semnat astăzi, în prezența beneficiarilor și a partenerilor de dezvoltare. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu,
Unitate de Primiri Urgențe modernă la MAI: Intervenții medicale mai rapide pentru locuitorii din zona de frontieră Moldova–România
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale mai rapide și mai bine coordonate,
Poliția informează că în mai multe regiuni ale țării persistă ceață densă, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea în trafic. În aceste condiții, conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu atenție sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și să folosească luminile de întâlnire inclusiv pe timp de zi. Pietonii sunt, de asemenea, rugați să fie […] Articolul Avertizare de siguranță: Ceață densă în mai multe zone ale țării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinta R. Moldova, la recepția cu ocazia Zilei Naționale a României: „Suntem recunoscători pentru tot ajutorul pe care îl primim de la București” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a declarat miercuri, 26 noiembrie, că Republica Moldova este recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit de România, care ne-a fost întotdeauna alături în momentele dificile. Șefa statului a subliniat în cadrul unui discurs, susținut la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României, importanța momentului istoric de la […] Articolul Președinta R. Moldova, la recepția cu ocazia Zilei Naționale a României: „Suntem recunoscători pentru tot ajutorul pe care îl primim de la București” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 26.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 26.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Circa 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au susținut miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale. Exercițiul, desfășurată în premieră în Republica Moldova, a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Examenul a avut loc în 74 de instituții de învățământ, desemnate drept […] Articolul Mii de elevi din R. Moldova și-au testat, în premieră, competențele digitale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Agenția Franceză pentru Dezvoltare va continua finanțarea proiectelor strategice pentru R. Moldova # Vocea Basarabiei
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va continua să ajute Republica Moldova în implementarea reformelor care îmbunătățesc viața cetățenilor și realizarea agendei de integrare europeană. Direcțiile de cooperare și domeniile în care Republica Moldova poate beneficia de sprijin au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu directorul regional al Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), Mathieu […] Articolul Agenția Franceză pentru Dezvoltare va continua finanțarea proiectelor strategice pentru R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Europeană condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești și își reconfirmă sprijinul pentru consolidarea capacităților de apărare ale statului. Purtătorul de cuvânt pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Anouar El Anouni, a declarat miercuri, la o conferință de presă, că recenta încălcare a spațiului aerian moldovenesc reprezintă o nouă […] Articolul Comisia Europeană condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Autoritățile din Republica Moldova analizează posibilitatea elaborării unui registru electronic al coletelor, care să includă informații despre expeditor și destinatar. Măsura a fost discutată astăzi în cadrul ședinței Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică din Parlamentul de la Chișinău, unde au avut loc audieri privind creșterea consumului și traficului de droguri în Republica […] Articolul Un registru electronic al coletelor ar putea fi creat în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ambasada Republicii Moldova în Israel anunță cetățenii că în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie, serviciile consulare vor fi suspendate. Potrivit sursei citate, măsura a fost luată în legătură cu plecarea funcționarului consular în concediu. „În această perioadă vor fi examinate doar cazurile de urgență ale cetățenilor Republicii Moldova, semnalate la telefonul de urgență +972527789772. […] Articolul Ambasada R. Moldova în Israel își suspendă temporar serviciile consulare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și alți profesioniști din domeniul culturii vor avea acces la mai multe oportunități de finanțare și colaborare internațională. Guvernul de la Chișinău a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea statului la Programul „Europa Creativă”. Astfel, Republica Moldova va beneficia de fonduri europene […] Articolul Republica Moldova, parte a programului „Europa Creativă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pentru mâine, 27 noiembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo va fi valabilă în intervalul orelor 03:00 și 12:00. Potrivit specialiștilor, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 metri. În acest context, șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să efectueze manevre […] Articolul Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Încă o persoană a fost reținută în dosarul de contrabandă cu muniții la vama Albița # Vocea Basarabiei
Încă o persoană a fost reținută în cazul camionului cu armament descoperit, săptămâna trecută, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. El a precizat că bărbatul reținut avea rolul de organizator și este cercetat pentru complicitate la contrabandă cu armament. Viorel Cernăuțeanu a […] Articolul Încă o persoană a fost reținută în dosarul de contrabandă cu muniții la vama Albița apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Parlamentar de la Chișinău, detalii privind cazul munițiilor depistate la frontieră: „Vor exista demisii” # Vocea Basarabiei
Armamentul depistat la frontiera dintre Republica Moldova și România provenea parțial din Tula, Federația Rusă, iar în trafic este implicată o rețea internațională. Totodată, există indici că piesele ar putea fi trofee de război capturate de armata ucraineană, iar în acest sens autoritățile din Republica Moldova colaborează cu partenerii din România și Ucraina pentru investigarea […] Articolul Parlamentar de la Chișinău, detalii privind cazul munițiilor depistate la frontieră: „Vor exista demisii” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026 a fost adoptat astăzi de plenul Parlamentului European. Anunțul a fost făcute de europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a remarcat că documentul include alocări suplimentare pentru securitate, competitivitate și sprijin pentru Vecinătatea Estică și Republica Moldova. Referindu-se la sprijinul pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică, europarlamentarul a subliniat că „am […] Articolul UE majorează sprijinul pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTOGRAFIA ZILEI): Ambasadorul Rusiei la Chișinău, convocat la MAE al R. Moldova. Cum a fost întâmpinat # Vocea Basarabiei
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov a fost convocat astăzi, 26 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe după ce ieri șase drone au încălcat spațiului aerian al Republicii Moldova. Drona, care s-a prăbușit pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos a fost adusă la Chișinău și poziționată la intrarea în sediul Ministerului […] Articolul (FOTOGRAFIA ZILEI): Ambasadorul Rusiei la Chișinău, convocat la MAE al R. Moldova. Cum a fost întâmpinat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru joi, 27 noiembrie. Prețul benzinei și cel al motorinei continuă tendința de scădere. Astfel, litrul de benzină va costa 23,31 lei, cu 5 bani mai puțin decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va scădea cu 13 bani, ajungând la 20,99 lei/litru. Menționăm […] Articolul Prețuri mai mici la benzină și motorină: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Percheziții la Chișinău și Strășeni: Două persoane, cercetate penal pentru falsificarea actelor românești # Vocea Basarabiei
Doi bărbați din Chișinău și Strășeni sunt cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești. Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, au desfășurat percheziții la domiciliile celor doi bănuiți. Potrivit PCCOCS, în total, șapte suspecți, cetățeni ai României și Republicii Moldova, au format un grup criminal organizat, în scop […] Articolul (VIDEO) Percheziții la Chișinău și Strășeni: Două persoane, cercetate penal pentru falsificarea actelor românești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fostul deputat al Partidului Democrat, Constantin Țuțu, își va afla sentința pe 27 ianuarie. Astăzi, în cadrul ședinței de judecată, el a avut ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită. Țuțu a declarat este nevinovat, iar dosarul reprezintă un abuz. „Nu am încălcat nimic. Nu sunt vinovat și am toate probele”, […] Articolul Țuțu își va afla sentința în ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, noi detalii despre camionul cu armament depistat la frontieră # Vocea Basarabiei
Ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, Daniella Misail-Nichitin, a oferit astăzi mai multe detalii despre ancheta privind camionul încărcat cu arme și muniții, care a fost depistat, săptămâna trecută, la punctul de trecere Leușeni–Albița. Ea a declarat că ancheta este în desfășurare, iar autoritățile din Republica Moldova și România colaborează în cadrul unui grup comun […] Articolul Ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, noi detalii despre camionul cu armament depistat la frontieră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030, aprobat de Guvern # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, miercuri, 26 noiembrie Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de la 32 la 15 minute și majorarea numărului echipelor de patrulare, în special în localitățile rurale. Un alt obiectiv ține de reorganizarea poliției pe regiuni pentru a reduce costurile administrative […] Articolul Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030, aprobat de Guvern apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ion Bulmaga, eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului # Vocea Basarabiei
Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, 26 noiembrie, de Guvernul Republicii Moldova. Eliberarea lui Ion Bulmaga din funcție are loc în baza cererii de demisie. „În temeiul Legii cu privire la Guvern, dar și al Legii cu privire […] Articolul Ion Bulmaga, eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Autoritățile Republicii Moldova au prezentat noi detalii privind dosarul legat de camionul în care au fost identificate arme și muniții la punctul de trecere Leușeni–Albița. Potrivit instituțiilor responsabile, a fost constituit un grup de lucru comun cu autoritățile din România, iar investigațiile continuă prin acțiuni de urmărire penală și schimb operativ de informații și probe. […] Articolul Noi detalii în cazul camionului cu armament depistat la vama Leușeni–Albița apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comerțul cu brazi de Crăciun va fi permis între 8–31 decembrie în toate sectoarele Capitalei # Vocea Basarabiei
În perioada 8–31 decembrie, în toate sectoarele municipiului Chișinău vor fi amenajate locații speciale pentru comercializarea brazilor de Crăciun, pentru a facilita accesul locuitorilor la pomii de sărbători în apropierea zonelor de domiciliu, anunță Primăria Capitalei. Potrivit autorităților, preturile de sector vor stabili condițiile de desfășurare a activității comerciale și vor elibera permise agenților economici […] Articolul Comerțul cu brazi de Crăciun va fi permis între 8–31 decembrie în toate sectoarele Capitalei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Germania avertizează: Rusia își transformă economia într-o mașină de război și se pregătește pentru un posibil conflict cu NATO # Vocea Basarabiei
Rusia și-a orientat complet economia către efortul de război și se înarmează mult peste necesitățile actuale ale conflictului din Ucraina, a avertizat ministrul german de externe, Johann Wadephul, în cadrul Forumului pentru politică externă desfășurat la Berlin, transmite Agerpres. Oficialul german a atras atenția asupra riscului de a subestima pericolul pe termen lung reprezentat de […] Articolul Germania avertizează: Rusia își transformă economia într-o mașină de război și se pregătește pentru un posibil conflict cu NATO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Trei persoane arestate la Paris pentru spionaj în favoarea Rusiei și propagandă pro-Kremlin # Vocea Basarabiei
Poliția franceză a arestat trei persoane suspectate de spionaj în beneficiul Rusiei și de promovarea propagandei de război a Kremlinului, au anunțat marți procurorii de la Paris. Măsurile au fost luate în cadrul unei anchete privind activitatea unei asociații franco-ruse, în contextul intensificării temerilor legate de interferențele Moscovei în Europa. Printre cei reținuți se află […] Articolul Trei persoane arestate la Paris pentru spionaj în favoarea Rusiei și propagandă pro-Kremlin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
