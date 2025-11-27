Republica Moldova, prezentă la cea de-a 93-a Sesiune a Adunării Generale INTERPOL

19:30

Discuțiile de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina trebuie să înceapă cu negocieri foarte profunde privind apărarea, a declarat marți, la Strasbourg, eurodeputatul francez Bernard Guetta, din grupul Renew, într-un briefing. Întrebat dacă Republica Moldova are șanse să deschidă până la finalul anului primul cluster de capitole de negociere cu UE, Guetta, care […]