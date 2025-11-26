Încă o persoană a fost reținută în dosarul de contrabandă cu muniții la vama Albița

21:20

Examinarea dosarului „Sacoșa neagră", în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon este învinuit de trădare de patrie, corupere pasivă și îmbogățire ilicită, va fi reluată de la zero, după o pauză de jumătate de an. Decizia vine după ce unul dintre magistrații Curții Supreme de Justiție, care examina cauza penală a fost numit […]