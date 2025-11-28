Tânără membră a Gărzii Naționale ucisă în atacul armat de la Washington

07:40

Cel puțin 83 de persoane au decedat în urma incendiului devastator izbucnit la un complex rezidențial din Hong Kong, în timp ce echipajele de pompieri continuau și joi noaptea operațiunile de stingere. Autoritățile au anunțat că focul ar putea fi complet lichidat în următoarele ore, după ce dimineață reușiseră să controleze flăcările în patru dintre […] Articolul Incendiul din Hong Kong: Cel puțin 83 de morți în cel mai grav dezastru din ultimele opt decenii apare prima dată în Vocea Basarabiei.