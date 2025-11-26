Președinta R. Moldova, la recepția cu ocazia Zilei Naționale a României: „Suntem recunoscători pentru tot ajutorul pe care îl primim de la București”
Vocea Basarabiei, 26 noiembrie 2025 22:50
Președinta Maia Sandu a declarat miercuri, 26 noiembrie, că Republica Moldova este recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit de România, care ne-a fost întotdeauna alături în momentele dificile. Șefa statului a subliniat în cadrul unui discurs, susținut la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României, importanța momentului istoric de la
Președinta R. Moldova, la recepția cu ocazia Zilei Naționale a României: „Suntem recunoscători pentru tot ajutorul pe care îl primim de la București"
Președinta Maia Sandu a declarat miercuri, 26 noiembrie, că Republica Moldova este recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit de România, care ne-a fost întotdeauna alături în momentele dificile. Șefa statului a subliniat în cadrul unui discurs, susținut la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României, importanța momentului istoric de la
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 26.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 26.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Circa 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au susținut miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale. Exercițiul, desfășurată în premieră în Republica Moldova, a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Examenul a avut loc în 74 de instituții de învățământ, desemnate drept
Agenția Franceză pentru Dezvoltare va continua finanțarea proiectelor strategice pentru R. Moldova
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va continua să ajute Republica Moldova în implementarea reformelor care îmbunătățesc viața cetățenilor și realizarea agendei de integrare europeană. Direcțiile de cooperare și domeniile în care Republica Moldova poate beneficia de sprijin au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu directorul regional al Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), Mathieu
Comisia Europeană condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești și își reconfirmă sprijinul pentru consolidarea capacităților de apărare ale statului. Purtătorul de cuvânt pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Anouar El Anouni, a declarat miercuri, la o conferință de presă, că recenta încălcare a spațiului aerian moldovenesc reprezintă o nouă
Autoritățile din Republica Moldova analizează posibilitatea elaborării unui registru electronic al coletelor, care să includă informații despre expeditor și destinatar. Măsura a fost discutată astăzi în cadrul ședinței Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică din Parlamentul de la Chișinău, unde au avut loc audieri privind creșterea consumului și traficului de droguri în Republica
Ambasada Republicii Moldova în Israel anunță cetățenii că în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie, serviciile consulare vor fi suspendate. Potrivit sursei citate, măsura a fost luată în legătură cu plecarea funcționarului consular în concediu. „În această perioadă vor fi examinate doar cazurile de urgență ale cetățenilor Republicii Moldova, semnalate la telefonul de urgență +972527789772.
Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și alți profesioniști din domeniul culturii vor avea acces la mai multe oportunități de finanțare și colaborare internațională. Guvernul de la Chișinău a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea statului la Programul „Europa Creativă". Astfel, Republica Moldova va beneficia de fonduri europene
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pentru mâine, 27 noiembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo va fi valabilă în intervalul orelor 03:00 și 12:00. Potrivit specialiștilor, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 metri. În acest context, șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să efectueze manevre
Încă o persoană a fost reținută în dosarul de contrabandă cu muniții la vama Albița
Încă o persoană a fost reținută în cazul camionului cu armament descoperit, săptămâna trecută, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. El a precizat că bărbatul reținut avea rolul de organizator și este cercetat pentru complicitate la contrabandă cu armament. Viorel Cernăuțeanu a
Parlamentar de la Chișinău, detalii privind cazul munițiilor depistate la frontieră: „Vor exista demisii"
Armamentul depistat la frontiera dintre Republica Moldova și România provenea parțial din Tula, Federația Rusă, iar în trafic este implicată o rețea internațională. Totodată, există indici că piesele ar putea fi trofee de război capturate de armata ucraineană, iar în acest sens autoritățile din Republica Moldova colaborează cu partenerii din România și Ucraina pentru investigarea
Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026 a fost adoptat astăzi de plenul Parlamentului European. Anunțul a fost făcute de europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a remarcat că documentul include alocări suplimentare pentru securitate, competitivitate și sprijin pentru Vecinătatea Estică și Republica Moldova. Referindu-se la sprijinul pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică, europarlamentarul a subliniat că „am
(FOTOGRAFIA ZILEI): Ambasadorul Rusiei la Chișinău, convocat la MAE al R. Moldova. Cum a fost întâmpinat
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov a fost convocat astăzi, 26 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe după ce ieri șase drone au încălcat spațiului aerian al Republicii Moldova. Drona, care s-a prăbușit pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos a fost adusă la Chișinău și poziționată la intrarea în sediul Ministerului
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru joi, 27 noiembrie. Prețul benzinei și cel al motorinei continuă tendința de scădere. Astfel, litrul de benzină va costa 23,31 lei, cu 5 bani mai puțin decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va scădea cu 13 bani, ajungând la 20,99 lei/litru. Menționăm
(VIDEO) Percheziții la Chișinău și Strășeni: Două persoane, cercetate penal pentru falsificarea actelor românești
Doi bărbați din Chișinău și Strășeni sunt cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești. Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, au desfășurat percheziții la domiciliile celor doi bănuiți. Potrivit PCCOCS, în total, șapte suspecți, cetățeni ai României și Republicii Moldova, au format un grup criminal organizat, în scop
Fostul deputat al Partidului Democrat, Constantin Țuțu, își va afla sentința pe 27 ianuarie. Astăzi, în cadrul ședinței de judecată, el a avut ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită. Țuțu a declarat este nevinovat, iar dosarul reprezintă un abuz. „Nu am încălcat nimic. Nu sunt vinovat și am toate probele",
Ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, noi detalii despre camionul cu armament depistat la frontieră
Ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, Daniella Misail-Nichitin, a oferit astăzi mai multe detalii despre ancheta privind camionul încărcat cu arme și muniții, care a fost depistat, săptămâna trecută, la punctul de trecere Leușeni–Albița. Ea a declarat că ancheta este în desfășurare, iar autoritățile din Republica Moldova și România colaborează în cadrul unui grup comun
Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030, aprobat de Guvern
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, miercuri, 26 noiembrie Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de la 32 la 15 minute și majorarea numărului echipelor de patrulare, în special în localitățile rurale. Un alt obiectiv ține de reorganizarea poliției pe regiuni pentru a reduce costurile administrative
Ion Bulmaga, eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului
Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, 26 noiembrie, de Guvernul Republicii Moldova. Eliberarea lui Ion Bulmaga din funcție are loc în baza cererii de demisie. „În temeiul Legii cu privire la Guvern, dar și al Legii cu privire
Autoritățile Republicii Moldova au prezentat noi detalii privind dosarul legat de camionul în care au fost identificate arme și muniții la punctul de trecere Leușeni–Albița. Potrivit instituțiilor responsabile, a fost constituit un grup de lucru comun cu autoritățile din România, iar investigațiile continuă prin acțiuni de urmărire penală și schimb operativ de informații și probe.
Comerțul cu brazi de Crăciun va fi permis între 8–31 decembrie în toate sectoarele Capitalei
În perioada 8–31 decembrie, în toate sectoarele municipiului Chișinău vor fi amenajate locații speciale pentru comercializarea brazilor de Crăciun, pentru a facilita accesul locuitorilor la pomii de sărbători în apropierea zonelor de domiciliu, anunță Primăria Capitalei. Potrivit autorităților, preturile de sector vor stabili condițiile de desfășurare a activității comerciale și vor elibera permise agenților economici
Germania avertizează: Rusia își transformă economia într-o mașină de război și se pregătește pentru un posibil conflict cu NATO
Rusia și-a orientat complet economia către efortul de război și se înarmează mult peste necesitățile actuale ale conflictului din Ucraina, a avertizat ministrul german de externe, Johann Wadephul, în cadrul Forumului pentru politică externă desfășurat la
Trei persoane arestate la Paris pentru spionaj în favoarea Rusiei și propagandă pro-Kremlin # Vocea Basarabiei
Poliția franceză a arestat trei persoane suspectate de spionaj în beneficiul Rusiei și de promovarea propagandei de război a Kremlinului, au anunțat marți procurorii de la Paris. Măsurile au fost luate în cadrul unei anchete privind activitatea unei asociații franco-ruse, în contextul intensificării temerilor legate de interferențele Moscovei în Europa. Printre cei reținuți se află […] Articolul Trei persoane arestate la Paris pentru spionaj în favoarea Rusiei și propagandă pro-Kremlin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 25.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 25.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul de Interne și Poliția propun pedepse mai dure pentru traficul de droguri # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Republicii Moldova propun revizuirea legislației prin înăsprirea pedepselor aplicate persoanelor care se implică în traficul de droguri și armament. Potrivit autorităților, schimbările propuse aduc pedepse mai aspre pentru formele agravante ale infracțiunilor, lărgesc lista substanțelor interzise și clarifică regimul precursorilor, al etnobotanicelor și al noilor substanțe apărute pe piață. „În același […] Articolul Ministerul de Interne și Poliția propun pedepse mai dure pentru traficul de droguri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Parlamentul R. Moldova s-a alăturat campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # Vocea Basarabiei
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în această seară în oranj, culoare utilizată la nivel internațional ca simbol al luptei împotriva violenței asupra femeilor. Astfel, Legislativul de la Chișinău s-a alăturat campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. „În această seară Parlamentul Republicii Moldova iluminat în portocaliu – o lumină pentru fiecare […] Articolul (FOTO) Parlamentul R. Moldova s-a alăturat campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Europarlamentar al Franței: Trebuie să începem discuțiile de aderare la UE cu R. Moldova și Ucraina cu negocieri foarte serioase privind apărarea # Vocea Basarabiei
Discuțiile de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina trebuie să înceapă cu negocieri foarte profunde privind apărarea, a declarat marți, la Strasbourg, eurodeputatul francez Bernard Guetta, din grupul Renew, într-un briefing. Întrebat dacă Republica Moldova are șanse să deschidă până la finalul anului primul cluster de capitole de negociere cu UE, Guetta, care […] Articolul Europarlamentar al Franței: Trebuie să începem discuțiile de aderare la UE cu R. Moldova și Ucraina cu negocieri foarte serioase privind apărarea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un proiect național, iar autoritățile își propun să eficientizeze cooperarea dintre Parlament, Guvern și societate, având ca obiectiv final consolidarea transparenței și a participării publice în întregul proces de integrare europeană. Mecanismele de cooperare și experiența statelor UE au fost discutate marți, 25 noiembrie, în cadrul Conferinței: „Parlamentul […] Articolul Parlamentul Republicii Moldova, angajament deplin pentru integrarea europeană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor” a fost condamnat la 4,5 ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Decizia a fost pronunțată marți, 25 noiembrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani […] Articolul Lider local al fostului partid „Șor”, condamnat la 4,5 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Supraaglomerarea școlilor din Chișinău: MEC pune la dispoziția Primăriei două clădiri # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri ale unor foste instituții de învățământ pentru a contribui la extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine în urma unei analize efectuate de MEC, care arată că în unele școli din Chișinău există clase de 38-42 de elevi, ceea ce depășește cu mult […] Articolul Supraaglomerarea școlilor din Chișinău: MEC pune la dispoziția Primăriei două clădiri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un oficial american a declarat pentru CBS News, marți, 25 noiembrie, că Guvernul Ucrainei ar fi „acceptat un acord de pace” intermediat de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei care durează de aproape patru ani. Potrivit sursei citate, oficialul american și consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, au spus că s-a ajuns la o înțelegere comună […] Articolul Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Sentința de condamnare a fostei deputate Irina Lozovan, menținută de Curtea de Apel # Vocea Basarabiei
Sentința de condamnare a fostei deputate, Irina Lozovan, și a soțului acesteia, a fost menținută de Curtea de Apel Centru. „Prin decizia din 25 noiembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile declarate de avocații inculpaților împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 31 martie 2025, prin care aceștia au fost condamnați la […] Articolul Sentința de condamnare a fostei deputate Irina Lozovan, menținută de Curtea de Apel apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Audieri privind activitatea platformei „TUX”: Valoarea prejudiciului financiar, necunoscută # Vocea Basarabiei
Doar 13 plângeri ce vizează activitatea platformei „TUX” au fost depuse până în prezent, iar valoarea prejudiciului financiar nu este cunoscută. Datele au fost prezentate astăzi în cadrul audierilor organizate de Comisia pentru economie, buget și finanțe din Parlamentul Republicii Moldova. La discuții au participat reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, ai Inspectoratului Național de […] Articolul Audieri privind activitatea platformei „TUX”: Valoarea prejudiciului financiar, necunoscută apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cătălin Gabriel Done: Dacă Putin nu acceptă planul de planul de PACE negociat între Kiev și Washington, Ucraina va câștiga # Vocea Basarabiei
Evoluția războiului din Ucraina depinde în mare măsură de decizia pe care o va lua președintele Federației Ruse Vladimir Putin în raport cu planul negociat între Kiev și Washington. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele Asociației „Experți pentru Securitate și Afaceri Globale”din București, Cătălin Gabriel Done în cadrul emisiune Forum de la Vocea Basarabiei. […] Articolul Cătălin Gabriel Done: Dacă Putin nu acceptă planul de planul de PACE negociat între Kiev și Washington, Ucraina va câștiga apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Noi detalii despre drona care s-a prăbușit la Cuhureștii de Jos: Era fără încărcătură explozivă # Vocea Basarabiei
Poliția Republicii Moldova a oferit noi detalii despre drona care s-a prăbușit, în această dimineață, pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Astfel, specialiștii aflați la fața locului au identificat drona aterizată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Potrivit Poliției, aparatele […] Articolul Noi detalii despre drona care s-a prăbușit la Cuhureștii de Jos: Era fără încărcătură explozivă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 26 noiembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,36 lei, cu 1 ban mai puțin decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va scădea cu 5 bani, ajungând la 21,12 lei/litru. Menționăm că, după ce timp de o lună prețurile la benzină […] Articolul ANRE anunță noi prețuri la benzină și motorină. Cât vor costa carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele Parlamentului R. Moldova: „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru este grav și periculos” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce unii politicieni din opoziție au încercat să ridiculizeze incidentul din această dimineață, atunci când șase drone au violat spațiul aerian al Republicii Moldova. „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru – mai ales când asta fac politicieni și deputați […] Articolul Președintele Parlamentului R. Moldova: „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru este grav și periculos” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
PAS cere CNA să examineze cum se cheltuie bugetul capitalei. Primarul și funcționari – în vizor # Vocea Basarabiei
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul municipal Chișinău solicită Centrului Național Anticorupție să examineze posibile abuzuri și ilegalități comise de primarul Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al capitalei. PAS cere să fie trași la răspundere pentru depășirea atribuțiilor de serviciu acei funcționari publici și de demnitate publică de la Primărie care ar fi […] Articolul PAS cere CNA să examineze cum se cheltuie bugetul capitalei. Primarul și funcționari – în vizor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
MAE de la Chișinău, reacție după ce șase drone au încălcat spațiului aerian al Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor. Astfel, ambasadorul agreat al Federației Ruse va fi convocat miercuri la Ministerul Afacerilor Externe […] Articolul MAE de la Chișinău, reacție după ce șase drone au încălcat spațiului aerian al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Două persoane din Chișinău, reținute pentru trafic de droguri de circa 1,2 milioane de lei # Vocea Basarabiei
Două persoane au fost plasate în arest preventiv pentru trafic de droguri în valoare de aproximativ 1.200.000 de lei. Suspecții au fost reținuți în flagrant, în Chișinău, în timp ce vindeau droguri. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, este vorba despre un bărbat de 35 de ani și o femeie de 25 […] Articolul (VIDEO) Două persoane din Chișinău, reținute pentru trafic de droguri de circa 1,2 milioane de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Percheziții în România într-un dosar privind acte de identitate cu domicilii fictive pentru persoane din R. Moldova, Ucraina și Rusia # Vocea Basarabiei
Șaptesprezece percheziții au loc marți dimineața la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar care vizează destructurarea unei rețele care ar fi obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea în ceea ce privește domiciliul, dar și cu privire la dobândirea cetățeniei române pentru persoane născute în Federația Rusă, Ucraina […] Articolul Percheziții în România într-un dosar privind acte de identitate cu domicilii fictive pentru persoane din R. Moldova, Ucraina și Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid: Un fost ministru, vizat # Vocea Basarabiei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează în această dimineață noi percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit Poliției, acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din Chișinău, în […] Articolul Percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid: Un fost ministru, vizat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Apărării: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Una s-a prăbușit în Florești # Vocea Basarabiei
În urma atacului masiv lansat asupra Ucrainei în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian ale Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Prima dronă a fost observată pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior […] Articolul Ministerul Apărării: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Una s-a prăbușit în Florești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ultima oră/ O dronă s-a prăbușit pe casa unui paznic din Cuhureștii de Jos; zona a fost evacuată # Vocea Basarabiei
O dronă s-a prăbușit cu doar câteva minute în urmă pe acoperișul casei paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul a fost raportat imediat autorităților, iar la fața locului se deplasează echipa Secției tehnico-explozive a Poliției. Potrivit informațiilor preliminare, persoanele aflate în apropiere au fost evacuate, iar zona a fost izolată […] Articolul Ultima oră/ O dronă s-a prăbușit pe casa unui paznic din Cuhureștii de Jos; zona a fost evacuată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O dronă Shahed a traversat spațiul aerian al R. Moldova și a intrat în România; autoritățile au inițiat verificări # Vocea Basarabiei
O dronă de tip Shahed a survolat în dimineața zilei de 25 noiembrie spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind observată în zona de sud a țării, au anunțat autoritățile. Aparatul fără pilot a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, menținându-și traiectoria spre frontiera cu România. Potrivit informațiilor oficiale, drona a traversat zona dintre localitățile […] Articolul O dronă Shahed a traversat spațiul aerian al R. Moldova și a intrat în România; autoritățile au inițiat verificări apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vernisajul Vinului 2025: „Seară de excelență” pentru un an în care Vinul Moldovei a cucerit scena mondială # Vocea Basarabiei
Vinul Moldovei încheie un an excepțional printr-o ediție specială a Vernisajului Vinului, care va avea loc pe 12 decembrie, la Palatul Republicii. Cea de-a XXIV-a ediție se va desfășura sub conceptul „Seară de excelență a Vinului Moldovei” și va celebra reușitele internaționale care au transformat 2025 într-un an de referință pentru industria vitivinicolă națională. În […] Articolul Vernisajul Vinului 2025: „Seară de excelență” pentru un an în care Vinul Moldovei a cucerit scena mondială apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Kiev sub atac în miez de noapte: explozii puternice și apărare aeriană activată în toată Ucraina # Vocea Basarabiei
Explozile au zguduit Kievul în noaptea de luni spre marți, după ce o alertă aeriană a fost emisă pe întreg teritoriul Ucrainei. Forțele aeriene au raportat prezența în aer a dronelor Shahed și a rachetelor de croazieră, avertizând totodată asupra unei posibile lansări de rachete balistice și Kinjal. Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, […] Articolul Kiev sub atac în miez de noapte: explozii puternice și apărare aeriană activată în toată Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Planul american de pace pentru Ucraina, redus de la 28 la 19 puncte după negocierile de la Geneva # Vocea Basarabiei
Planul Statelor Unite pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost substanțial revizuit în timpul negocierilor de la Geneva, fiind redus de la 28 la 19 puncte, potrivit unor surse citate de Financial Times. Modificările au fost făcute după ce Kievul și partenerii europeni au semnalat că o serie de cerințe ale documentului inițial […] Articolul Planul american de pace pentru Ucraina, redus de la 28 la 19 puncte după negocierile de la Geneva apare prima dată în Vocea Basarabiei.
