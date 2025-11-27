Scandal diplomatic între SUA și Rusia după publicarea unor convorbiri secrete privind un posibil plan de pace pentru Ucraina

12:10

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor. Astfel, ambasadorul agreat al Federației Ruse va fi convocat miercuri la Ministerul Afacerilor Externe […]