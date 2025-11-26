(FOTOGRAFIA ZILEI): Ambasadorul Rusiei la Chișinău, convocat la MAE al R. Moldova. Cum a fost întâmpinat
Vocea Basarabiei, 26 noiembrie 2025 15:00
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov a fost convocat astăzi, 26 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe după ce ieri șase drone au încălcat spațiului aerian al Republicii Moldova. Drona, care s-a prăbușit pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos a fost adusă la Chișinău și poziționată la intrarea în sediul Ministerului
• • •
Acum 30 minute
15:00
(FOTOGRAFIA ZILEI): Ambasadorul Rusiei la Chișinău, convocat la MAE al R. Moldova. Cum a fost întâmpinat
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov a fost convocat astăzi, 26 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe după ce ieri șase drone au încălcat spațiului aerian al Republicii Moldova. Drona, care s-a prăbușit pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos a fost adusă la Chișinău și poziționată la intrarea în sediul Ministerului
Acum o oră
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru joi, 27 noiembrie. Prețul benzinei și cel al motorinei continuă tendința de scădere. Astfel, litrul de benzină va costa 23,31 lei, cu 5 bani mai puțin decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va scădea cu 13 bani, ajungând la 20,99 lei/litru.
Acum 2 ore
14:00
(VIDEO) Percheziții la Chișinău și Strășeni: Două persoane, cercetate penal pentru falsificarea actelor românești
Doi bărbați din Chișinău și Strășeni sunt cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești. Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, au desfășurat percheziții la domiciliile celor doi bănuiți. Potrivit PCCOCS, în total, șapte suspecți, cetățeni ai României și Republicii Moldova, au format un grup criminal organizat, în scop
Acum 4 ore
13:10
Fostul deputat al Partidului Democrat, Constantin Țuțu, își va afla sentința pe 27 ianuarie. Astăzi, în cadrul ședinței de judecată, el a avut ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită. Țuțu a declarat este nevinovat, iar dosarul reprezintă un abuz. „Nu am încălcat nimic. Nu sunt vinovat și am toate probele",
13:00
Ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, noi detalii despre camionul cu armament depistat la frontieră
Ministra Afacerilor Interne de la Chișinău, Daniella Misail-Nichitin, a oferit astăzi mai multe detalii despre ancheta privind camionul încărcat cu arme și muniții, care a fost depistat, săptămâna trecută, la punctul de trecere Leușeni–Albița. Ea a declarat că ancheta este în desfășurare, iar autoritățile din Republica Moldova și România colaborează în cadrul unui grup comun
11:50
Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030, aprobat de Guvern
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, miercuri, 26 noiembrie Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de la 32 la 15 minute și majorarea numărului echipelor de patrulare, în special în localitățile rurale. Un alt obiectiv ține de reorganizarea poliției pe regiuni pentru a reduce costurile administrative
11:30
Ion Bulmaga, eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului
Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, 26 noiembrie, de Guvernul Republicii Moldova. Eliberarea lui Ion Bulmaga din funcție are loc în baza cererii de demisie. „În temeiul Legii cu privire la Guvern, dar și al Legii cu privire
Acum 6 ore
09:50
Autoritățile Republicii Moldova au prezentat noi detalii privind dosarul legat de camionul în care au fost identificate arme și muniții la punctul de trecere Leușeni–Albița. Potrivit instituțiilor responsabile, a fost constituit un grup de lucru comun cu autoritățile din România, iar investigațiile continuă prin acțiuni de urmărire penală și schimb operativ de informații și probe.
Acum 8 ore
08:50
Comerțul cu brazi de Crăciun va fi permis între 8–31 decembrie în toate sectoarele Capitalei
În perioada 8–31 decembrie, în toate sectoarele municipiului Chișinău vor fi amenajate locații speciale pentru comercializarea brazilor de Crăciun, pentru a facilita accesul locuitorilor la pomii de sărbători în apropierea zonelor de domiciliu, anunță Primăria Capitalei. Potrivit autorităților, preturile de sector vor stabili condițiile de desfășurare a activității comerciale și vor elibera permise agenților economici
07:50
Germania avertizează: Rusia își transformă economia într-o mașină de război și se pregătește pentru un posibil conflict cu NATO
Rusia și-a orientat complet economia către efortul de război și se înarmează mult peste necesitățile actuale ale conflictului din Ucraina, a avertizat ministrul german de externe, Johann Wadephul, în cadrul Forumului pentru politică externă desfășurat la Berlin, transmite Agerpres. Oficialul german a atras atenția asupra riscului de a subestima pericolul pe termen lung reprezentat de
Acum 12 ore
07:10
Trei persoane arestate la Paris pentru spionaj în favoarea Rusiei și propagandă pro-Kremlin
Poliția franceză a arestat trei persoane suspectate de spionaj în beneficiul Rusiei și de promovarea propagandei de război a Kremlinului, au anunțat marți procurorii de la Paris. Măsurile au fost luate în cadrul unei anchete privind activitatea unei asociații franco-ruse, în contextul intensificării temerilor legate de interferențele Moscovei în Europa. Printre cei reținuți se află
Acum 24 ore
21:40
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 25.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 25.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Ministerul de Interne și Poliția propun pedepse mai dure pentru traficul de droguri
Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Republicii Moldova propun revizuirea legislației prin înăsprirea pedepselor aplicate persoanelor care se implică în traficul de droguri și armament. Potrivit autorităților, schimbările propuse aduc pedepse mai aspre pentru formele agravante ale infracțiunilor, lărgesc lista substanțelor interzise și clarifică regimul precursorilor, al etnobotanicelor și al noilor substanțe apărute pe piață. „În același
20:30
(FOTO) Parlamentul R. Moldova s-a alăturat campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen"
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în această seară în oranj, culoare utilizată la nivel internațional ca simbol al luptei împotriva violenței asupra femeilor. Astfel, Legislativul de la Chișinău s-a alăturat campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen". „În această seară Parlamentul Republicii Moldova iluminat în portocaliu – o lumină pentru fiecare
19:30
Europarlamentar al Franței: Trebuie să începem discuțiile de aderare la UE cu R. Moldova și Ucraina cu negocieri foarte serioase privind apărarea
Discuțiile de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina trebuie să înceapă cu negocieri foarte profunde privind apărarea, a declarat marți, la Strasbourg, eurodeputatul francez Bernard Guetta, din grupul Renew, într-un briefing. Întrebat dacă Republica Moldova are șanse să deschidă până la finalul anului primul cluster de capitole de negociere cu UE, Guetta, care
19:10
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un proiect național, iar autoritățile își propun să eficientizeze cooperarea dintre Parlament, Guvern și societate, având ca obiectiv final consolidarea transparenței și a participării publice în întregul proces de integrare europeană. Mecanismele de cooperare și experiența statelor UE au fost discutate marți, 25 noiembrie, în cadrul Conferinței: „Parlamentul
18:40
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor" a fost condamnat la 4,5 ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Decizia a fost pronunțată marți, 25 noiembrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani
18:10
Supraaglomerarea școlilor din Chișinău: MEC pune la dispoziția Primăriei două clădiri
Ministerul Educației și Cercetării va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri ale unor foste instituții de învățământ pentru a contribui la extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine în urma unei analize efectuate de MEC, care arată că în unele școli din Chișinău există clase de 38-42 de elevi, ceea ce depășește cu mult
16:50
Un oficial american a declarat pentru CBS News, marți, 25 noiembrie, că Guvernul Ucrainei ar fi „acceptat un acord de pace" intermediat de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei care durează de aproape patru ani. Potrivit sursei citate, oficialul american și consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, au spus că s-a ajuns la o înțelegere comună
16:00
Sentința de condamnare a fostei deputate Irina Lozovan, menținută de Curtea de Apel
Sentința de condamnare a fostei deputate, Irina Lozovan, și a soțului acesteia, a fost menținută de Curtea de Apel Centru. „Prin decizia din 25 noiembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile declarate de avocații inculpaților împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 31 martie 2025, prin care aceștia au fost condamnați la
Ieri
15:10
Audieri privind activitatea platformei „TUX": Valoarea prejudiciului financiar, necunoscută
Doar 13 plângeri ce vizează activitatea platformei „TUX" au fost depuse până în prezent, iar valoarea prejudiciului financiar nu este cunoscută. Datele au fost prezentate astăzi în cadrul audierilor organizate de Comisia pentru economie, buget și finanțe din Parlamentul Republicii Moldova. La discuții au participat reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, ai Inspectoratului Național de
14:50
Cătălin Gabriel Done: Dacă Putin nu acceptă planul de planul de PACE negociat între Kiev și Washington, Ucraina va câștiga
Evoluția războiului din Ucraina depinde în mare măsură de decizia pe care o va lua președintele Federației Ruse Vladimir Putin în raport cu planul negociat între Kiev și Washington. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele Asociației „Experți pentru Securitate și Afaceri Globale"din București, Cătălin Gabriel Done în cadrul emisiune Forum de la Vocea Basarabiei.
14:20
Noi detalii despre drona care s-a prăbușit la Cuhureștii de Jos: Era fără încărcătură explozivă
Poliția Republicii Moldova a oferit noi detalii despre drona care s-a prăbușit, în această dimineață, pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Astfel, specialiștii aflați la fața locului au identificat drona aterizată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Potrivit Poliției, aparatele
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE)
13:10
Președintele Parlamentului R. Moldova: „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru este grav și periculos” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce unii politicieni din opoziție au încercat să ridiculizeze incidentul din această dimineață, atunci când șase drone au violat spațiul aerian al Republicii Moldova. „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru – mai ales când asta fac politicieni și deputați […] Articolul Președintele Parlamentului R. Moldova: „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru este grav și periculos” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
PAS cere CNA să examineze cum se cheltuie bugetul capitalei. Primarul și funcționari – în vizor # Vocea Basarabiei
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul municipal Chișinău solicită Centrului Național Anticorupție să examineze posibile abuzuri și ilegalități comise de primarul Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al capitalei. PAS cere să fie trași la răspundere pentru depășirea atribuțiilor de serviciu acei funcționari publici și de demnitate publică de la Primărie care ar fi […] Articolul PAS cere CNA să examineze cum se cheltuie bugetul capitalei. Primarul și funcționari – în vizor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
MAE de la Chișinău, reacție după ce șase drone au încălcat spațiului aerian al Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor. Astfel, ambasadorul agreat al Federației Ruse va fi convocat miercuri la Ministerul Afacerilor Externe […] Articolul MAE de la Chișinău, reacție după ce șase drone au încălcat spațiului aerian al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
(VIDEO) Două persoane din Chișinău, reținute pentru trafic de droguri de circa 1,2 milioane de lei # Vocea Basarabiei
Două persoane au fost plasate în arest preventiv pentru trafic de droguri în valoare de aproximativ 1.200.000 de lei. Suspecții au fost reținuți în flagrant, în Chișinău, în timp ce vindeau droguri. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, este vorba despre un bărbat de 35 de ani și o femeie de 25 […] Articolul (VIDEO) Două persoane din Chișinău, reținute pentru trafic de droguri de circa 1,2 milioane de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Percheziții în România într-un dosar privind acte de identitate cu domicilii fictive pentru persoane din R. Moldova, Ucraina și Rusia # Vocea Basarabiei
Șaptesprezece percheziții au loc marți dimineața la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar care vizează destructurarea unei rețele care ar fi obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea în ceea ce privește domiciliul, dar și cu privire la dobândirea cetățeniei române pentru persoane născute în Federația Rusă, Ucraina […] Articolul Percheziții în România într-un dosar privind acte de identitate cu domicilii fictive pentru persoane din R. Moldova, Ucraina și Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid: Un fost ministru, vizat # Vocea Basarabiei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează în această dimineață noi percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit Poliției, acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din Chișinău, în […] Articolul Percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid: Un fost ministru, vizat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Ministerul Apărării: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Una s-a prăbușit în Florești # Vocea Basarabiei
În urma atacului masiv lansat asupra Ucrainei în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian ale Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Prima dronă a fost observată pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior […] Articolul Ministerul Apărării: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Una s-a prăbușit în Florești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Ultima oră/ O dronă s-a prăbușit pe casa unui paznic din Cuhureștii de Jos; zona a fost evacuată # Vocea Basarabiei
O dronă s-a prăbușit cu doar câteva minute în urmă pe acoperișul casei paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul a fost raportat imediat autorităților, iar la fața locului se deplasează echipa Secției tehnico-explozive a Poliției. Potrivit informațiilor preliminare, persoanele aflate în apropiere au fost evacuate, iar zona a fost izolată […] Articolul Ultima oră/ O dronă s-a prăbușit pe casa unui paznic din Cuhureștii de Jos; zona a fost evacuată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
O dronă Shahed a traversat spațiul aerian al R. Moldova și a intrat în România; autoritățile au inițiat verificări # Vocea Basarabiei
O dronă de tip Shahed a survolat în dimineața zilei de 25 noiembrie spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind observată în zona de sud a țării, au anunțat autoritățile. Aparatul fără pilot a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, menținându-și traiectoria spre frontiera cu România. Potrivit informațiilor oficiale, drona a traversat zona dintre localitățile […] Articolul O dronă Shahed a traversat spațiul aerian al R. Moldova și a intrat în România; autoritățile au inițiat verificări apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Vernisajul Vinului 2025: „Seară de excelență” pentru un an în care Vinul Moldovei a cucerit scena mondială # Vocea Basarabiei
Vinul Moldovei încheie un an excepțional printr-o ediție specială a Vernisajului Vinului, care va avea loc pe 12 decembrie, la Palatul Republicii. Cea de-a XXIV-a ediție se va desfășura sub conceptul „Seară de excelență a Vinului Moldovei” și va celebra reușitele internaționale care au transformat 2025 într-un an de referință pentru industria vitivinicolă națională. În […] Articolul Vernisajul Vinului 2025: „Seară de excelență” pentru un an în care Vinul Moldovei a cucerit scena mondială apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Kiev sub atac în miez de noapte: explozii puternice și apărare aeriană activată în toată Ucraina # Vocea Basarabiei
Explozile au zguduit Kievul în noaptea de luni spre marți, după ce o alertă aeriană a fost emisă pe întreg teritoriul Ucrainei. Forțele aeriene au raportat prezența în aer a dronelor Shahed și a rachetelor de croazieră, avertizând totodată asupra unei posibile lansări de rachete balistice și Kinjal. Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, […] Articolul Kiev sub atac în miez de noapte: explozii puternice și apărare aeriană activată în toată Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Planul american de pace pentru Ucraina, redus de la 28 la 19 puncte după negocierile de la Geneva # Vocea Basarabiei
Planul Statelor Unite pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost substanțial revizuit în timpul negocierilor de la Geneva, fiind redus de la 28 la 19 puncte, potrivit unor surse citate de Financial Times. Modificările au fost făcute după ce Kievul și partenerii europeni au semnalat că o serie de cerințe ale documentului inițial […] Articolul Planul american de pace pentru Ucraina, redus de la 28 la 19 puncte după negocierile de la Geneva apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
FOTO/Primarii din peste 100 de localități, în dialog cu autoritățile centrale: Integrarea europeană începe în fiecare comunitate” # Vocea Basarabiei
Integrarea europeană este un efort comun între instituțiile centrale, autoritățile locale și partenerii europeni, iar acest proces se construiește în fiecare localitate unde oamenii simt schimbarea prin drumuri reabilitate, școli și grădinițe modernizate, servicii publice mai bune și investiții care le îmbunătățesc viața. Vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a subliniat acest lucru în cadrul […] Articolul FOTO/Primarii din peste 100 de localități, în dialog cu autoritățile centrale: Integrarea europeană începe în fiecare comunitate” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Trump rămâne optimist privind un acord de pace cu Ucraina, dar o întâlnire cu Zelenski nu este planificată # Vocea Basarabiei
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că președintele Donald Trump este în continuare optimist în privința finalizării unui acord de pace cu Ucraina, deși diferențele dintre părți nu au fost încă eliminate complet. Leavitt a precizat că, în această săptămână, nu este programată nicio întâlnire între Trump și președintele ucrainean […] Articolul Trump rămâne optimist privind un acord de pace cu Ucraina, dar o întâlnire cu Zelenski nu este planificată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
24 noiembrie 2025
22:40
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 24.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 24.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:00
Agenda parlamentară și parcursul european al Republicii Moldova se numără printre subiecte discutate astăzi de Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, în cadrul unor întrevederi bilaterale, la Stockholm, cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria, Juozas Olekas, Gordan Jandroković și Raya Nazaryan. Astfel, oficialii străini și-au exprimat deschiderea de a acorda și de […] Articolul Parcursul european al R. Moldova, discutat la Stockholm apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Parlamentul European introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind noul plan de pace pentru Ucraina # Vocea Basarabiei
Parlamentul European a introdus luni pe ordinea de zi o dezbatere referitoare la noul plan de pace pentru Ucraina, care va avea loc miercuri dimineață, cu participarea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dezbaterea, introdusă pe ordinea de zi la solicitarea grupurilor PPE (Partidul Popular European), S&D (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților), Renew, […] Articolul Parlamentul European introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind noul plan de pace pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Examinarea dosarului „Sacoșa neagră”, în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon este învinuit de trădare de patrie, corupere pasivă și îmbogățire ilicită, va fi reluată de la zero, după o pauză de jumătate de an. Decizia vine după ce unul dintre magistrații Curții Supreme de Justiție, care examina cauza penală a fost numit […] Articolul (VIDEO) Dosarul „sacoșa neagră” va fi reluat de la zero apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Autoritățile publice, avertizate asupra necesității revizuirii contractelor cu Lukoil-Moldova # Vocea Basarabiei
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova avertizează autoritățile publice că există riscul ca Lukoil-Moldova să nu își mai poată onora obligațiile contractuale în urma sancțiunilor aplicate de SUA. În acest context, autoritățile publice centrale și locale sunt îndemnate să-și revizuiască urgent contractele cu această companie. „Ca urmare a sancțiunilor impuse, există un risc iminent ca operatorul […] Articolul Autoritățile publice, avertizate asupra necesității revizuirii contractelor cu Lukoil-Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu și ambasadoarea Bulgariei la Chișinău, Maya Dobreva, au discutat astăzi în cadrul unei întrevederi despre situația regională, necesitatea fortificării rezilienței, dar și a securității energetice. În acest context, părțile au subliniat importanța semnării contractului dintre Energocom și Bulgartransgaz. În cadrul întrevederii s-a mai remarcat că Bulgaria rămâne un susținător ferm […] Articolul Contractul Energocom-Bulgartransgaz, subiect de discuții la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) devine operațional începând de astăzi, 24 noiembrie, și la punctele de trecere a frontierei Giurgiulești – Galați și Cahul – Oancea. Potrivit Poliției de Frontieră, la această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele […] Articolul Sistemul EES, implementat în alte două puncte de trecere a frontierei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Moldelectrica dezminte speculațiile privind reluarea importul de curent de la Cuciurgan # Vocea Basarabiei
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” dezminte speculațiile apărute în spațiul public potrivit cărora „Chișinăul reia importul de energie electrică” de la Centrala de la Cuciurgan (MGRES). Potrivit întreprinderii, procedura de achiziție privind procurarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport este desfășurată exclusiv în baza cadrului normativ în vigoare, adică […] Articolul Moldelectrica dezminte speculațiile privind reluarea importul de curent de la Cuciurgan apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Președintele României: Negocierile de pace pentru Ucraina trebuie să ia în considerare și securitatea R. Moldova # Vocea Basarabiei
Actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de Nicușor Dan, președintele României. Șeful statului român a subliniat, în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European, importanța sprijinului pentru Ucraina. „Astăzi am participat la o reuniune […] Articolul Președintele României: Negocierile de pace pentru Ucraina trebuie să ia în considerare și securitatea R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Ședința de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență al fostului deputat Constantin Țuțu, programată pentru astăzi, a fost amânată din cauza lipsei inculpatului. Potrivit Procuraturii Anticorupție, astăzi, în cadrul examinării cauzei penale aflate pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în care Constantin Țuțu este acuzat de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire […] Articolul Ședința în dosarul lui Țuțu, amânată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
