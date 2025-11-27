(VIDEO) Captură de droguri de 10 milioane de lei la Chișinău: Un cetățean străin, reținut 

14:20

Poliția Republicii Moldova a oferit noi detalii despre drona care s-a prăbușit, în această dimineață, pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Astfel, specialiștii aflați la fața locului au identificat drona aterizată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Potrivit Poliției, aparatele […] Articolul Noi detalii despre drona care s-a prăbușit la Cuhureștii de Jos: Era fără încărcătură explozivă apare prima dată în Vocea Basarabiei.