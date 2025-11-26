ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 26.11.2025, ora 19:00

08:00

Planul Statelor Unite pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost substanțial revizuit în timpul negocierilor de la Geneva, fiind redus de la 28 la 19 puncte, potrivit unor surse citate de Financial Times. Modificările au fost făcute după ce Kievul și partenerii europeni au semnalat că o serie de cerințe ale documentului inițial […] Articolul Planul american de pace pentru Ucraina, redus de la 28 la 19 puncte după negocierile de la Geneva apare prima dată în Vocea Basarabiei.