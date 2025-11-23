Proteste masive în Franța împotriva violenței asupra femeilor: zeci de mii cer acțiuni urgente și finanțare adecvată

16:50

Munițiile descoperite într-un camion, oprit noaptea trecută în Vama Leușeni-Albița ar proveni din Ucraina, iar destinația nu era Israel, așa cum s-a vehiculat. O spune deputatul Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitatea națională, apărare și ordine publică. Potrivit lui, tipul de armament găsit nu se regăsește în dotarea Republicii Moldova, iar circumstanțele în care […]