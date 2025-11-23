Proteste masive în Franța împotriva violenței asupra femeilor: zeci de mii cer acțiuni urgente și finanțare adecvată
Vocea Basarabiei, 23 noiembrie 2025 12:00
Mii de oameni au protestat sâmbătă seara în mai multe orașe din Franța pentru a condamna persistența violenței împotriva femeilor și pentru a cere autorităților măsuri mai ferme, transmite France 24. La Paris, aproximativ 50.000 de persoane potrivit organizatorilor – sau 17.000 conform poliției – au mărșăluit purtând pancarte, scandând și dansând în cadrul manifestațiilor […] Articolul Proteste masive în Franța împotriva violenței asupra femeilor: zeci de mii cer acțiuni urgente și finanțare adecvată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
12:00
Proteste masive în Franța împotriva violenței asupra femeilor: zeci de mii cer acțiuni urgente și finanțare adecvată # Vocea Basarabiei
Mii de oameni au protestat sâmbătă seara în mai multe orașe din Franța pentru a condamna persistența violenței împotriva femeilor și pentru a cere autorităților măsuri mai ferme, transmite France 24. La Paris, aproximativ 50.000 de persoane potrivit organizatorilor – sau 17.000 conform poliției – au mărșăluit purtând pancarte, scandând și dansând în cadrul manifestațiilor […] Articolul Proteste masive în Franța împotriva violenței asupra femeilor: zeci de mii cer acțiuni urgente și finanțare adecvată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
11:30
Controalele Serviciului Vamal au identificat obligații suplimentare de aproape 3 milioane lei # Vocea Basarabiei
Serviciul Vamal a constatat obligații vamale suplimentare în valoare totală de 2,929 milioane lei în urma controalelor ulterioare finalizate în perioada 10–21 noiembrie 2025, informează MOLDPRES. Potrivit instituției, verificările au relevat mai multe tipuri de încălcări ale legislației vamale. Printre neregulile depistate se numără beneficierea neîntemeiată de tratament tarifar preferențial, încadrarea tarifară eronată a mărfurilor […] Articolul Controalele Serviciului Vamal au identificat obligații suplimentare de aproape 3 milioane lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
10:30
R.Moldova accelerează integrarea în piața financiară europeană: Anca Dragu anunță liberalizarea capitalului și noi reforme la Viena # Vocea Basarabiei
Republica Moldova se apropie de o piață financiară europeană unificată, pe măsură ce avansează spre liberalizarea capitalului și libera circulație a serviciilor financiare. Declarația a fost făcută de Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), organizată de Banca Națională a Austriei la Viena, informează MOLDPRES. „De […] Articolul R.Moldova accelerează integrarea în piața financiară europeană: Anca Dragu anunță liberalizarea capitalului și noi reforme la Viena apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
10:00
Tiraspolul suspendă penalitățile la plata utilităților în sezonul rece și interzice deconectările # Vocea Basarabiei
Locuitorii regiunii transnistrene vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata utilităților în perioada sezonului rece, între noiembrie 2025 și martie 2026, transmite IPN. Potrivit deciziei Sovietului Suprem, așa-zisul organ legislativ al administrației separatiste, datoriile acumulate în această perioadă vor putea fi achitate eșalonat, în tranșe egale, până la sfârșitul anului viitor. Totodată, consumatorii […] Articolul Tiraspolul suspendă penalitățile la plata utilităților în sezonul rece și interzice deconectările apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Parlamentul organizează audieri privind contrabanda cu muniții depistată la Leușeni–Albița și alte cazuri de securitate # Vocea Basarabiei
Miercuri, 26 noiembrie, Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va organiza audieri privind cazul transportului cu muniții militare depistat pe 20 noiembrie la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița, relatează Ziarul de Gardă. Potrivit documentului semnat de președintele Comisiei, deputatul Lilian Carp, audierile sunt programate pentru ora 10:00 și vor avea loc […] Articolul Parlamentul organizează audieri privind contrabanda cu muniții depistată la Leușeni–Albița și alte cazuri de securitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
17:00
Ucraina și Statele Unite încep consultări în Elveția privind parametrii unui posibil acord de pace # Vocea Basarabiei
Ucraina va începe consultări oficiale cu Statele Unite în Elveția privind încetarea războiului declanșat de Rusia, a anunțat sâmbătă Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, citat de Reuters și France Presse „Începem consultări între înalți oficiali din Ucraina și Statele Unite privind posibilii parametri ai unui viitor acord de pace în Elveția”, […] Articolul Ucraina și Statele Unite încep consultări în Elveția privind parametrii unui posibil acord de pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Iarmaroace și târguri de weekend în Chișinău: produse locale, tradiții și oferte de sezon în toate sectoarele capitalei # Vocea Basarabiei
Chișinăul găzduiește în acest weekend o serie de iarmaroace și târguri cu produse autohtone, organizate în toate sectoarele capitalei. Evenimentele au scopul de a susține producătorii locali și de a oferi locuitorilor acces la produse agricole de sezon, artizanat și mărfuri tradiționale. Sectorul Buiucani• 22 noiembrie 2025, lângă edificiul „Kentford” de pe bd. Ștefan cel […] Articolul Iarmaroace și târguri de weekend în Chișinău: produse locale, tradiții și oferte de sezon în toate sectoarele capitalei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Maia Sandu: „Stabilitatea Europei depinde de independența și securitatea Ucrainei” – Reacții după prezentarea planului de pace propus de SUA # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că stabilitatea întregului continent european este direct legată de garantarea independenței, suveranității și securității Ucrainei. Mesajul a fost transmis pe platforma X, în contextul planului de pace elaborat de Statele Unite și propus Kievului. „Stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei. Unitatea și […] Articolul Maia Sandu: „Stabilitatea Europei depinde de independența și securitatea Ucrainei” – Reacții după prezentarea planului de pace propus de SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Spital din Herson avariat în urma unui atac rusesc; mai multe localități lovite în ultimele 24 de ore # Vocea Basarabiei
Șeful administrației militare a orașului Herson, Iaroslav Șanko, a anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, forțele ruse au bombardat un spital din cartierul Korabelni, avariind clădirea instituției medicale. Aproximativ 20 de ferestre au fost sparte, iar tavanul a fost deteriorat. Din fericire, nu au fost raportate victime. „Ocupanții ruși nu renunță la încercările […] Articolul Spital din Herson avariat în urma unui atac rusesc; mai multe localități lovite în ultimele 24 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
12:00
Bursele studenților vor fi majorate în 2026; specialitățile STEM vor primi creșteri mai mari # Vocea Basarabiei
Bursele studenților din Republica Moldova vor crește în anul 2026, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, ca răspuns la o petiție semnată de mai mulți studenți care au solicitat majorarea burselor. Ministrul a precizat că sunt planificate majorări, însă acestea ar putea fi sub nivelul așteptărilor exprimate de studenți. „În 2026 vom avea […] Articolul Bursele studenților vor fi majorate în 2026; specialitățile STEM vor primi creșteri mai mari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal # Vocea Basarabiei
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcţie pentru doi ani, după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de divulgarea de informaţii confidenţiale într-un dosar fiscal care îl viza pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul unei importante politiciene de dreapta, Isabel Díaz Ayuso. Pe lângă suspendare, García Ortiz a […] Articolul Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
CNAS a achitat peste 61 milioane lei pentru indemnizațiile destinate părinților și copiilor # Vocea Basarabiei
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata mai multor tipuri de indemnizații sociale destinate familiilor cu copii: indemnizații unice la naștere, indemnizații pentru creșterea sau îngrijirea copilului, indemnizații pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizații paternale, indemnizații de maternitate și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă. În total, valoarea fondurilor achitate se ridică la 61,01 […] Articolul CNAS a achitat peste 61 milioane lei pentru indemnizațiile destinate părinților și copiilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Japonia face pasul decisiv spre repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa în 2026 # Vocea Basarabiei
Guvernatorul prefecturii Niigata a acordat aprobarea necesară pentru repornirea reactorului nr. 6 al centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, eliminând astfel ultimul obstacol major pentru operatorul Tokyo Electric Power Co. (Tepco). Decizia deschide calea către prima repornire a unei centrale administrate de Tepco după dezastrul nuclear de la Fukushima din 2011. Pentru redeschiderea oficială este necesar acordul final […] Articolul Japonia face pasul decisiv spre repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa în 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Platformă educațională pentru dezvoltarea timpurie a copilului, lansată în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
În Republica Moldova a fost lansată o nouă platformă de formare profesională dedicată dezvoltării timpurii a copilului, destinată atât specialiștilor din domeniu, cât și persoanelor fără pregătire de specialitate care doresc să-și extindă cunoștințele în acest sector. Platforma, denumită LearnECD, oferă cursuri despre îngrijirea și sprijinirea copiilor mici, inclusiv a celor cu dificultăți în dezvoltare, […] Articolul Platformă educațională pentru dezvoltarea timpurie a copilului, lansată în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21 noiembrie 2025
21:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 21.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Consiliul municipal Chișinău a respins candidaturile propuse de primarul Ion Ceban pentru funcțiile de viceprimari ai capitalei. Este vorba despre Olesea Pșenițchi, actuală șefă a Direcției generale finanțe, și Victor Pruteanu, consilier în Cabinetul primarului. Fiind supuse aprobării, proiectele cu privire la numirea viceprimarilor nu au obținut numărul necesar de voturi în Consiliu, transmite IPN. […] Articolul CMC a respins candidaturile propuse de Ion Ceban pentru funcțiile de viceprimar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Șefa diplomației UE: Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane cu acest plan privind Ucraina # Vocea Basarabiei
Rusia încearcă să împiedice intrarea în vigoare a sancțiunilor americane împotriva exporturilor sale de petrol prin anunțul făcut dinspre Washington a unui plan de pace cu privire la Ucraina, a declarat vineri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas. „Astăzi este ziua în care sancțiunile americane împotriva Rusiei urmau să intre în vigoare. Sper că nu […] Articolul Șefa diplomației UE: Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane cu acest plan privind Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Președintele R. Moldova: Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună # Vocea Basarabiei
„Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună”. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova în cadrul unui eveniment dedicat marcării a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale. Șefa statului a subliniat în discursul său rolul esențial al Comisiei Electorale Centrale în protejarea integrității alegerilor în contextul […] Articolul Președintele R. Moldova: Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
Vicepremier de la Chișinău: R. Moldova nu vine către UE ca beneficiar, ci ca partener responsabil # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova nu vine către Uniunea Europeană ca beneficiar, ci ca partener responsabil”. Declarația a fost făcută de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău, la conferința de nivel înalt „Coeziunea 2027+” de la București. El a subliniat, în intervenția din cadrul evenimentului, direcția strategică a Republicii Moldova și angajamentul deplin […] Articolul Vicepremier de la Chișinău: R. Moldova nu vine către UE ca beneficiar, ci ca partener responsabil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Ziua Națională a României: Militari din R. Moldova vor participa la parada de la București # Vocea Basarabiei
Un contingent al Armatei din Republica Moldova va defila la parada militară de la București, care se va desfășura pe 1 decembrie cu ocazia Zilei Naționale a României. Potrivit autorităților din România, anul acesta, peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale […] Articolul Ziua Națională a României: Militari din R. Moldova vor participa la parada de la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză au încheiat recent un acord care prevede cooperarea în vederea predării limbii chineze în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. Potrivit MEC, partea chineză va sprijini dezvoltarea curriculumului și a resurselor educaționale pentru predarea limbii chineze, precum și formarea cadrelor didactice […] Articolul Limba chineză, predată în școlile din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Președintele Ucrainei: „Acum este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis vineri, 21 noiembrie, un mesaj către cetățenii ucraineni în contextul în care recent a fost făcut public planul de pace al SUA pentru Ucraina. El a recunoscut că Ucraina se află acum „în fața unei alegeri foarte complicate” și a dat asigurări că nu va încălca jurământul depus la […] Articolul Președintele Ucrainei: „Acum este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Postul public din autonomia găgăuză GRT, aflat în ultimii ani sub controlul grupării criminale Șor, ar putea să fie închis. Avertizarea a fost lansată de Comisia juridică din Adunarea Populară de la Comrat după ce a examinat raportul privind modul în care televiziunea publică găgăuză a reflectat procesul electoral. Documentul a generat un amplu ecou […] Articolul Televiziunea lui Șor din UTA Găgăuzia ar putea fi închisă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Șase localități din raionul Ialoveni, sub supraveghere din cauza pestei porcine africane # Vocea Basarabiei
În șase localități din raionul Ialoveni a fost instituită o zonă de supraveghere, după confirmarea unui caz de pestă porcină africană la mistreți în apropierea satului Zloți din raionul Cimișlia. Măsura, care se aplică pe o rază de zece kilometri, include localitățile Puhoi, Văratic, Mileștii Noi, Cigârleni, Cărbuna și comuna Răzeni. Decizia a fost adoptată […] Articolul Șase localități din raionul Ialoveni, sub supraveghere din cauza pestei porcine africane apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
„Un rege al demnității.” Așa l-a numit cineva dintre cei care l-au însoțit pe ultimul drum, până la Cimitirul Bellu, locul unde trupul său își va afla odihna de veci. Uneori, spiritul unei epoci se concentrează în asemenea cuvinte simple, spontane, născute dintr-o tristețe comună. În avalanșa de mesaje care au circulat în aceste zile […] Articolul Opinii // Iuliana Gorea-Costin: „Un rege al demnității” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Despre ce au discutat președintele R. Moldova și secretarul general al Consiliului Europei # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șefa statului a subliniat că după trei scrutine în doi ani marcate de interferențe străine, Republica Moldova este pregătită să contribuie activ la eforturile […] Articolul Despre ce au discutat președintele R. Moldova și secretarul general al Consiliului Europei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Poliția din R. Moldova, detalii despre persoanele reținute în dosarul de contrabandă cu muniții la vama Albița # Vocea Basarabiei
Cel puțin patru persoane ar fi fost implicate în dosarul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița. Trei dintre acestea au fost arestate în Republica Moldova, iar șoferul camionului a fost reținut de autoritățile din România. Poliția Republicii Moldova anunță că a reținut până în prezent trei persoane, printre care conducătorul […] Articolul Poliția din R. Moldova, detalii despre persoanele reținute în dosarul de contrabandă cu muniții la vama Albița apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Actuala șefă a Direcției generale finanțe, Olesea Pșenițchi, și consilierul în Cabinetul primarului general, Victor Pruteanu, sunt înaintați pentru funcțiile de viceprimari ai capitalei. Candidaturile au fost prezentate de către primarul Ion Ceban la ședința Consiliului municipal Chișinău. Edilul a propus includerea pe ordinea de zi a ședinței CMC a proiectelor privind numirea viceprimarilor, alături […] Articolul Cine ar putea fi noii viceprimari ai municipiului Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
VIDEO/Dan Perciun:Vrem manuale cu conținut relevant și aplicabil în viața de zi cu zi # Vocea Basarabiei
Declarațiile ministrului Educației, Dan Perciun au stârnit reacții puternice în rândul autorilor de manuale din Republica Moldova. Oficialul a afirmat că „există discipline pentru care nu putem elabora manuale”, vizând în special matematica, disciplină pentru care ministerul intenționează să procure manuale estoniene ce vor fi traduse în limba română. La emisiunea FORUM, de la Vocea […] Articolul VIDEO/Dan Perciun:Vrem manuale cu conținut relevant și aplicabil în viața de zi cu zi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
(VIDEO) Președintele României: Extinderea UE în R. Moldova, în Ucraina și în Balcanii de Vest, o investiție în securitate # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene în Republica Moldova, în Ucraina și în Balcanii de Vest nu este „un act de caritate”, este o investiție în securitate. Șeful statului român a vorbit despre economie și securitate, într-un discurs susținut la evenimentul „High-Level Conference Cohesion2027+”. Astfel, Nicușor Dan reconfirmat și cu […] Articolul (VIDEO) Președintele României: Extinderea UE în R. Moldova, în Ucraina și în Balcanii de Vest, o investiție în securitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
(FOTO) Poliția Română, detalii privind armamentul descoperit la vama Albița: 18 rachete antitanc, 8 lansatoare de grenade și un sistem antiaerian # Vocea Basarabiei
Poliția din România a oferit noi detalii privind camionul cu armament oprit recent la punctul de trecere Albița-Leușeni. Astfel, potrivit oamenilor legii, au fost depistate și ridicate 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone. Astfel, Poliția Română precizează că, în urma investigațiilor […] Articolul (FOTO) Poliția Română, detalii privind armamentul descoperit la vama Albița: 18 rachete antitanc, 8 lansatoare de grenade și un sistem antiaerian apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Igor Grosu, la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE: R. Moldova, cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este un aliat al țărilor libere și democrate, fiind cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene și a Uniunii Europene. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Legislativului, Igor Grosu, în deschiderea Reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care s-a desfășurat astăzi la Chișinău. El a […] Articolul Igor Grosu, la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE: R. Moldova, cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Un lot de 5 tone de bomboane, care conțineau dioxid de titan, a fost reținut la frontiera Republicii Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). În urma controlului de la frontieră, inspectorii ANSA au depistat că bomboanele conțin dioxid de titan (E 171) – un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova din anul 2024. „Importatorul […] Articolul Cinci tone de bomboane cu un aditiv toxic, depistate de ANSA la frontieră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
SUA fac presiuni pentru ca Ucraina să accepte un plan de pace care cere Kievului să cedeze teritorii aflate în prezent sub controlul său și oferă concesii importante Rusiei, inclusiv interzicerea fermă a aderării la NATO. Planul ar crea, de asemenea, un vehicul de investiții americano-rus folosind active rusești înghețate și ar permite Moscovei să […] Articolul Ce conține planul de pace al SUA pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Șase mașini avariate pe strada Vasile Lupu: un Audi s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului # Vocea Basarabiei
Șase automobile au fost avariate în noaptea de 21 noiembrie, în urma unui accident rutier produs pe strada Vasile Lupu din capitală. Potrivit informațiilor oferite pentru AGORA de către ofițera de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă, incidentul a avut loc în jurul orei 01:00. Conform datelor preliminare, un tânăr de 25 de ani, aflat […] Articolul Șase mașini avariate pe strada Vasile Lupu: un Audi s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Polonia aderă la inițiativa europeană PURL și anunță o contribuție de 100 de milioane de euro pentru armamentul destinat Ucrainei # Vocea Basarabiei
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la inițiativa europeană PURL („Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina”), mecanism prin care statele europene achiziționează din SUA arme și muniții pentru armata ucraineană. Anunțul a fost făcut joi de ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, citat de agenția EFE și preluat de Digi24.ro. Inițiativa PURL […] Articolul Polonia aderă la inițiativa europeană PURL și anunță o contribuție de 100 de milioane de euro pentru armamentul destinat Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Zelenski se întâlnește la Kiev cu oficiali ai Pentagonului pe fondul unui plan american controversat de încetare a războiului # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi seara la Kiev cu o delegație de înalți oficiali ai Pentagonului, la o zi după apariția informațiilor privind un posibil plan american de a pune capăt războiului din Ucraina în condiții favorabile Kremlinului, relatează AFP, citată de Agerpres. Întâlnirea survine imediat după vizita fără rezultate a liderului […] Articolul Zelenski se întâlnește la Kiev cu oficiali ai Pentagonului pe fondul unui plan american controversat de încetare a războiului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Platforma „Vocea pacientului”, lansată în versiune demo la Chișinău: pacienții pot evalua serviciile medicale anonim # Vocea Basarabiei
Pacienții din Republica Moldova pot împărtăși de acum experiențele lor privind serviciile medicale prin intermediul platformei „Vocea pacientului”, unde pot completa un chestionar despre calitatea îngrijirii, interacțiunea cu personalul medical și alte aspecte relevante. Versiunea demo a platformei a fost lansată în cadrul celei de-a treia ediții a Forumului Pacienților desfășurat la Chișinău, transmite IPN. […] Articolul Platforma „Vocea pacientului”, lansată în versiune demo la Chișinău: pacienții pot evalua serviciile medicale anonim apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20 noiembrie 2025
23:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 20.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23:00
Invitat: Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova Teme de discuție: – Reforma sistemului educațional și prioritățile pentru perioada următoare; – Salariile profesorilor și măsurile pentru stoparea exodului cadrelor didactice; – Digitalizarea școlilor și modernizarea infrastructurii educaționale;– Situația școlilor mici, comasări, eficiență și acces la educație în mediul rural;– Viitorul universităților și competitivitatea […] Articolul FORUM cu Viorel Furculiță, 20.11.2025, ORA 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 20.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Cazul de contrabandă cu muniții la vama Albița: Două persoane, reținute pentru 72 de ore # Vocea Basarabiei
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în dosarul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița. Cazul este documentat de un grup mixt de urmărire penală, constituit de procurorii PCCOCS, din care fac parte ofițeri de urmărire penală și de investigație ai Serviciului Vamal, precum și ofițeri din cadrul […] Articolul Cazul de contrabandă cu muniții la vama Albița: Două persoane, reținute pentru 72 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Despre ce au discutat ministrul Justiției al R. Moldova și procurorul-șef al Parchetului European # Vocea Basarabiei
Ministrul Justiției din Republica Moldova, Vladislav Cojuhari, a avut astăzi, 20 noiembrie, la București, o întrevedere cu procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kövesi. Părțile au discutat despre cooperarea în domeniul justiției, cu accent pe combaterea corupției, protejarea fondurilor europene și consolidarea mecanismelor instituționale. Laura Codruța Kövesi a reafirmat disponibilitatea Parchetului European de a […] Articolul Despre ce au discutat ministrul Justiției al R. Moldova și procurorul-șef al Parchetului European apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Tinerii din Franța și cei din Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova. În acest sens, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, și ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag, au semnat astăzi Acordul privind programul Voluntariatul Internațional în Întreprindere (V.I.E.). Odată cu semnarea acestui […] Articolul Tineri din Franța, stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Astăzi, 20 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, în cauzele aflate la faza de urmărire penală, anunță Procuratura Anticorupție. Decizia a fost luată la o zi după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a prelungit […] Articolul Plahotniuc, încă 30 de zile în arest preventiv în trei dosare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Cooperarea între R. Moldova și Consiliul Europei, subiect de discuții la Chișinău # Vocea Basarabiei
Consolidarea cooperării bilaterale și implementarea priorităților Republicii Moldova pe durata exercitării președinției Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei se numără printre subiectele discutate astăzi de premierul Alexandru Munteanu și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset. Secretarul general al Consiliului Europei a descris întâlnirea drept una „foarte constructivă” „Cooperarea noastră se concentrează acum pe viitorul […] Articolul Cooperarea între R. Moldova și Consiliul Europei, subiect de discuții la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Renato Usatîi afirmă că munițiile din camionul oprit la Albița ar proveni din Ucraina # Vocea Basarabiei
Munițiile descoperite într-un camion, oprit noaptea trecută în Vama Leușeni-Albița ar proveni din Ucraina, iar destinația nu era Israel, așa cum s-a vehiculat. O spune deputatul Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitatea națională, apărare și ordine publică. Potrivit lui, tipul de armament găsit nu se regăsește în dotarea Republicii Moldova, iar circumstanțele în care […] Articolul Renato Usatîi afirmă că munițiile din camionul oprit la Albița ar proveni din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Ministrul Justiției de la Chișinău: România, un partener strategic pentru R. Moldova # Vocea Basarabiei
„România este și va rămâne un partener strategic pentru Republica Moldova”. Declarația a fost făcut de ministrul Justiție de la Chișinău, Vladislav Cojuhari, aflat într-o vizită la București. Oficialul din Republica Moldova a avut o întrevedere cu cu omologul său din România, Radu Marinescu. Astfel, cei doi miniștri, au analizat oportunitățile de extindere a colaborării, […] Articolul Ministrul Justiției de la Chișinău: România, un partener strategic pentru R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Șeful Serviciului Vamal al R. Moldova, despre camionul cu armament reținut la Albița: „Vom efectua o investigație internă” # Vocea Basarabiei
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a venit cu o reacție după ce un camion care transporta armament, condus de un cetățean al Republicii Moldova, a fost oprit la punctul de trecere a frontierei Albița–Leușeni. Potrivit oficialului, camionul cu armament a fost descoperit în această noapte de autoritatea vamală din România, după ce funcționarul Serviciului Vamal […] Articolul Șeful Serviciului Vamal al R. Moldova, despre camionul cu armament reținut la Albița: „Vom efectua o investigație internă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Aeroportul din Chișinău, pregătit să preia aprovizionarea aeronavelor cu combustibil # Vocea Basarabiei
Aeroportul Internațional Chișinău anunță că, începând de astăzi, este pregătit să înceapă alimentarea aeronavelor cu combustibil de tip Jet A1. Totuși, în următoarele două zile, Lukoil Moldova va continua să furnizeze kerosen, perioadă în care se estimează că mai sunt stocuri disponibile. Administrația AIC precizează că dispune de capacitatea tehnică necesară – infrastructură, angajați și […] Articolul Aeroportul din Chișinău, pregătit să preia aprovizionarea aeronavelor cu combustibil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.