Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal
Vocea Basarabiei, 22 noiembrie 2025 11:00
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcţie pentru doi ani, după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de divulgarea de informaţii confidenţiale într-un dosar fiscal care îl viza pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul unei importante politiciene de dreapta, Isabel Díaz Ayuso. Pe lângă suspendare, García Ortiz a […] Articolul Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
11:00
Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal # Vocea Basarabiei
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcţie pentru doi ani, după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de divulgarea de informaţii confidenţiale într-un dosar fiscal care îl viza pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul unei importante politiciene de dreapta, Isabel Díaz Ayuso. Pe lângă suspendare, García Ortiz a […] Articolul Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
10:00
CNAS a achitat peste 61 milioane lei pentru indemnizațiile destinate părinților și copiilor # Vocea Basarabiei
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata mai multor tipuri de indemnizații sociale destinate familiilor cu copii: indemnizații unice la naștere, indemnizații pentru creșterea sau îngrijirea copilului, indemnizații pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizații paternale, indemnizații de maternitate și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă. În total, valoarea fondurilor achitate se ridică la 61,01 […] Articolul CNAS a achitat peste 61 milioane lei pentru indemnizațiile destinate părinților și copiilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
09:00
Japonia face pasul decisiv spre repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa în 2026 # Vocea Basarabiei
Guvernatorul prefecturii Niigata a acordat aprobarea necesară pentru repornirea reactorului nr. 6 al centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, eliminând astfel ultimul obstacol major pentru operatorul Tokyo Electric Power Co. (Tepco). Decizia deschide calea către prima repornire a unei centrale administrate de Tepco după dezastrul nuclear de la Fukushima din 2011. Pentru redeschiderea oficială este necesar acordul final […] Articolul Japonia face pasul decisiv spre repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa în 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Platformă educațională pentru dezvoltarea timpurie a copilului, lansată în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
În Republica Moldova a fost lansată o nouă platformă de formare profesională dedicată dezvoltării timpurii a copilului, destinată atât specialiștilor din domeniu, cât și persoanelor fără pregătire de specialitate care doresc să-și extindă cunoștințele în acest sector. Platforma, denumită LearnECD, oferă cursuri despre îngrijirea și sprijinirea copiilor mici, inclusiv a celor cu dificultăți în dezvoltare, […] Articolul Platformă educațională pentru dezvoltarea timpurie a copilului, lansată în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
21:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 21.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Consiliul municipal Chișinău a respins candidaturile propuse de primarul Ion Ceban pentru funcțiile de viceprimari ai capitalei. Este vorba despre Olesea Pșenițchi, actuală șefă a Direcției generale finanțe, și Victor Pruteanu, consilier în Cabinetul primarului. Fiind supuse aprobării, proiectele cu privire la numirea viceprimarilor nu au obținut numărul necesar de voturi în Consiliu, transmite IPN. […] Articolul CMC a respins candidaturile propuse de Ion Ceban pentru funcțiile de viceprimar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
Șefa diplomației UE: Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane cu acest plan privind Ucraina # Vocea Basarabiei
Rusia încearcă să împiedice intrarea în vigoare a sancțiunilor americane împotriva exporturilor sale de petrol prin anunțul făcut dinspre Washington a unui plan de pace cu privire la Ucraina, a declarat vineri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas. „Astăzi este ziua în care sancțiunile americane împotriva Rusiei urmau să intre în vigoare. Sper că nu […] Articolul Șefa diplomației UE: Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane cu acest plan privind Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Președintele R. Moldova: Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună # Vocea Basarabiei
„Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună”. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova în cadrul unui eveniment dedicat marcării a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale. Șefa statului a subliniat în discursul său rolul esențial al Comisiei Electorale Centrale în protejarea integrității alegerilor în contextul […] Articolul Președintele R. Moldova: Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
Vicepremier de la Chișinău: R. Moldova nu vine către UE ca beneficiar, ci ca partener responsabil # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova nu vine către Uniunea Europeană ca beneficiar, ci ca partener responsabil”. Declarația a fost făcută de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău, la conferința de nivel înalt „Coeziunea 2027+” de la București. El a subliniat, în intervenția din cadrul evenimentului, direcția strategică a Republicii Moldova și angajamentul deplin […] Articolul Vicepremier de la Chișinău: R. Moldova nu vine către UE ca beneficiar, ci ca partener responsabil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Ziua Națională a României: Militari din R. Moldova vor participa la parada de la București # Vocea Basarabiei
Un contingent al Armatei din Republica Moldova va defila la parada militară de la București, care se va desfășura pe 1 decembrie cu ocazia Zilei Naționale a României. Potrivit autorităților din România, anul acesta, peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale […] Articolul Ziua Națională a României: Militari din R. Moldova vor participa la parada de la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză au încheiat recent un acord care prevede cooperarea în vederea predării limbii chineze în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. Potrivit MEC, partea chineză va sprijini dezvoltarea curriculumului și a resurselor educaționale pentru predarea limbii chineze, precum și formarea cadrelor didactice […] Articolul Limba chineză, predată în școlile din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Președintele Ucrainei: „Acum este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis vineri, 21 noiembrie, un mesaj către cetățenii ucraineni în contextul în care recent a fost făcut public planul de pace al SUA pentru Ucraina. El a recunoscut că Ucraina se află acum „în fața unei alegeri foarte complicate” și a dat asigurări că nu va încălca jurământul depus la […] Articolul Președintele Ucrainei: „Acum este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Postul public din autonomia găgăuză GRT, aflat în ultimii ani sub controlul grupării criminale Șor, ar putea să fie închis. Avertizarea a fost lansată de Comisia juridică din Adunarea Populară de la Comrat după ce a examinat raportul privind modul în care televiziunea publică găgăuză a reflectat procesul electoral. Documentul a generat un amplu ecou […] Articolul Televiziunea lui Șor din UTA Găgăuzia ar putea fi închisă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Șase localități din raionul Ialoveni, sub supraveghere din cauza pestei porcine africane # Vocea Basarabiei
În șase localități din raionul Ialoveni a fost instituită o zonă de supraveghere, după confirmarea unui caz de pestă porcină africană la mistreți în apropierea satului Zloți din raionul Cimișlia. Măsura, care se aplică pe o rază de zece kilometri, include localitățile Puhoi, Văratic, Mileștii Noi, Cigârleni, Cărbuna și comuna Răzeni. Decizia a fost adoptată […] Articolul Șase localități din raionul Ialoveni, sub supraveghere din cauza pestei porcine africane apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
„Un rege al demnității.” Așa l-a numit cineva dintre cei care l-au însoțit pe ultimul drum, până la Cimitirul Bellu, locul unde trupul său își va afla odihna de veci. Uneori, spiritul unei epoci se concentrează în asemenea cuvinte simple, spontane, născute dintr-o tristețe comună. În avalanșa de mesaje care au circulat în aceste zile […] Articolul Opinii // Iuliana Gorea-Costin: „Un rege al demnității” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Despre ce au discutat președintele R. Moldova și secretarul general al Consiliului Europei # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șefa statului a subliniat că după trei scrutine în doi ani marcate de interferențe străine, Republica Moldova este pregătită să contribuie activ la eforturile […] Articolul Despre ce au discutat președintele R. Moldova și secretarul general al Consiliului Europei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Poliția din R. Moldova, detalii despre persoanele reținute în dosarul de contrabandă cu muniții la vama Albița # Vocea Basarabiei
Cel puțin patru persoane ar fi fost implicate în dosarul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița. Trei dintre acestea au fost arestate în Republica Moldova, iar șoferul camionului a fost reținut de autoritățile din România. Poliția Republicii Moldova anunță că a reținut până în prezent trei persoane, printre care conducătorul […] Articolul Poliția din R. Moldova, detalii despre persoanele reținute în dosarul de contrabandă cu muniții la vama Albița apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Actuala șefă a Direcției generale finanțe, Olesea Pșenițchi, și consilierul în Cabinetul primarului general, Victor Pruteanu, sunt înaintați pentru funcțiile de viceprimari ai capitalei. Candidaturile au fost prezentate de către primarul Ion Ceban la ședința Consiliului municipal Chișinău. Edilul a propus includerea pe ordinea de zi a ședinței CMC a proiectelor privind numirea viceprimarilor, alături […] Articolul Cine ar putea fi noii viceprimari ai municipiului Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
VIDEO/Dan Perciun:Vrem manuale cu conținut relevant și aplicabil în viața de zi cu zi # Vocea Basarabiei
Declarațiile ministrului Educației, Dan Perciun au stârnit reacții puternice în rândul autorilor de manuale din Republica Moldova. Oficialul a afirmat că „există discipline pentru care nu putem elabora manuale”, vizând în special matematica, disciplină pentru care ministerul intenționează să procure manuale estoniene ce vor fi traduse în limba română. La emisiunea FORUM, de la Vocea […] Articolul VIDEO/Dan Perciun:Vrem manuale cu conținut relevant și aplicabil în viața de zi cu zi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
(VIDEO) Președintele României: Extinderea UE în R. Moldova, în Ucraina și în Balcanii de Vest, o investiție în securitate # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene în Republica Moldova, în Ucraina și în Balcanii de Vest nu este „un act de caritate”, este o investiție în securitate. Șeful statului român a vorbit despre economie și securitate, într-un discurs susținut la evenimentul „High-Level Conference Cohesion2027+”. Astfel, Nicușor Dan reconfirmat și cu […] Articolul (VIDEO) Președintele României: Extinderea UE în R. Moldova, în Ucraina și în Balcanii de Vest, o investiție în securitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
(FOTO) Poliția Română, detalii privind armamentul descoperit la vama Albița: 18 rachete antitanc, 8 lansatoare de grenade și un sistem antiaerian # Vocea Basarabiei
Poliția din România a oferit noi detalii privind camionul cu armament oprit recent la punctul de trecere Albița-Leușeni. Astfel, potrivit oamenilor legii, au fost depistate și ridicate 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone. Astfel, Poliția Română precizează că, în urma investigațiilor […] Articolul (FOTO) Poliția Română, detalii privind armamentul descoperit la vama Albița: 18 rachete antitanc, 8 lansatoare de grenade și un sistem antiaerian apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Igor Grosu, la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE: R. Moldova, cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este un aliat al țărilor libere și democrate, fiind cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene și a Uniunii Europene. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Legislativului, Igor Grosu, în deschiderea Reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care s-a desfășurat astăzi la Chișinău. El a […] Articolul Igor Grosu, la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE: R. Moldova, cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Un lot de 5 tone de bomboane, care conțineau dioxid de titan, a fost reținut la frontiera Republicii Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). În urma controlului de la frontieră, inspectorii ANSA au depistat că bomboanele conțin dioxid de titan (E 171) – un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova din anul 2024. „Importatorul […] Articolul Cinci tone de bomboane cu un aditiv toxic, depistate de ANSA la frontieră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
11:10
SUA fac presiuni pentru ca Ucraina să accepte un plan de pace care cere Kievului să cedeze teritorii aflate în prezent sub controlul său și oferă concesii importante Rusiei, inclusiv interzicerea fermă a aderării la NATO. Planul ar crea, de asemenea, un vehicul de investiții americano-rus folosind active rusești înghețate și ar permite Moscovei să […] Articolul Ce conține planul de pace al SUA pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Șase mașini avariate pe strada Vasile Lupu: un Audi s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului # Vocea Basarabiei
Șase automobile au fost avariate în noaptea de 21 noiembrie, în urma unui accident rutier produs pe strada Vasile Lupu din capitală. Potrivit informațiilor oferite pentru AGORA de către ofițera de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă, incidentul a avut loc în jurul orei 01:00. Conform datelor preliminare, un tânăr de 25 de ani, aflat […] Articolul Șase mașini avariate pe strada Vasile Lupu: un Audi s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Polonia aderă la inițiativa europeană PURL și anunță o contribuție de 100 de milioane de euro pentru armamentul destinat Ucrainei # Vocea Basarabiei
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la inițiativa europeană PURL („Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina”), mecanism prin care statele europene achiziționează din SUA arme și muniții pentru armata ucraineană. Anunțul a fost făcut joi de ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, citat de agenția EFE și preluat de Digi24.ro. Inițiativa PURL […] Articolul Polonia aderă la inițiativa europeană PURL și anunță o contribuție de 100 de milioane de euro pentru armamentul destinat Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Zelenski se întâlnește la Kiev cu oficiali ai Pentagonului pe fondul unui plan american controversat de încetare a războiului # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi seara la Kiev cu o delegație de înalți oficiali ai Pentagonului, la o zi după apariția informațiilor privind un posibil plan american de a pune capăt războiului din Ucraina în condiții favorabile Kremlinului, relatează AFP, citată de Agerpres. Întâlnirea survine imediat după vizita fără rezultate a liderului […] Articolul Zelenski se întâlnește la Kiev cu oficiali ai Pentagonului pe fondul unui plan american controversat de încetare a războiului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Platforma „Vocea pacientului”, lansată în versiune demo la Chișinău: pacienții pot evalua serviciile medicale anonim # Vocea Basarabiei
Pacienții din Republica Moldova pot împărtăși de acum experiențele lor privind serviciile medicale prin intermediul platformei „Vocea pacientului”, unde pot completa un chestionar despre calitatea îngrijirii, interacțiunea cu personalul medical și alte aspecte relevante. Versiunea demo a platformei a fost lansată în cadrul celei de-a treia ediții a Forumului Pacienților desfășurat la Chișinău, transmite IPN. […] Articolul Platforma „Vocea pacientului”, lansată în versiune demo la Chișinău: pacienții pot evalua serviciile medicale anonim apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20 noiembrie 2025
23:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 20.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23:00
Invitat: Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova Teme de discuție: – Reforma sistemului educațional și prioritățile pentru perioada următoare; – Salariile profesorilor și măsurile pentru stoparea exodului cadrelor didactice; – Digitalizarea școlilor și modernizarea infrastructurii educaționale;– Situația școlilor mici, comasări, eficiență și acces la educație în mediul rural;– Viitorul universităților și competitivitatea […] Articolul FORUM cu Viorel Furculiță, 20.11.2025, ORA 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 20.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Cazul de contrabandă cu muniții la vama Albița: Două persoane, reținute pentru 72 de ore # Vocea Basarabiei
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în dosarul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița. Cazul este documentat de un grup mixt de urmărire penală, constituit de procurorii PCCOCS, din care fac parte ofițeri de urmărire penală și de investigație ai Serviciului Vamal, precum și ofițeri din cadrul […] Articolul Cazul de contrabandă cu muniții la vama Albița: Două persoane, reținute pentru 72 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Despre ce au discutat ministrul Justiției al R. Moldova și procurorul-șef al Parchetului European # Vocea Basarabiei
Ministrul Justiției din Republica Moldova, Vladislav Cojuhari, a avut astăzi, 20 noiembrie, la București, o întrevedere cu procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kövesi. Părțile au discutat despre cooperarea în domeniul justiției, cu accent pe combaterea corupției, protejarea fondurilor europene și consolidarea mecanismelor instituționale. Laura Codruța Kövesi a reafirmat disponibilitatea Parchetului European de a […] Articolul Despre ce au discutat ministrul Justiției al R. Moldova și procurorul-șef al Parchetului European apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Tinerii din Franța și cei din Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova. În acest sens, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, și ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag, au semnat astăzi Acordul privind programul Voluntariatul Internațional în Întreprindere (V.I.E.). Odată cu semnarea acestui […] Articolul Tineri din Franța, stagii profesionale în întreprinderi din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Astăzi, 20 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, în cauzele aflate la faza de urmărire penală, anunță Procuratura Anticorupție. Decizia a fost luată la o zi după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a prelungit […] Articolul Plahotniuc, încă 30 de zile în arest preventiv în trei dosare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Cooperarea între R. Moldova și Consiliul Europei, subiect de discuții la Chișinău # Vocea Basarabiei
Consolidarea cooperării bilaterale și implementarea priorităților Republicii Moldova pe durata exercitării președinției Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei se numără printre subiectele discutate astăzi de premierul Alexandru Munteanu și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset. Secretarul general al Consiliului Europei a descris întâlnirea drept una „foarte constructivă” „Cooperarea noastră se concentrează acum pe viitorul […] Articolul Cooperarea între R. Moldova și Consiliul Europei, subiect de discuții la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Renato Usatîi afirmă că munițiile din camionul oprit la Albița ar proveni din Ucraina # Vocea Basarabiei
Munițiile descoperite într-un camion, oprit noaptea trecută în Vama Leușeni-Albița ar proveni din Ucraina, iar destinația nu era Israel, așa cum s-a vehiculat. O spune deputatul Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei pentru securitatea națională, apărare și ordine publică. Potrivit lui, tipul de armament găsit nu se regăsește în dotarea Republicii Moldova, iar circumstanțele în care […] Articolul Renato Usatîi afirmă că munițiile din camionul oprit la Albița ar proveni din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Ministrul Justiției de la Chișinău: România, un partener strategic pentru R. Moldova # Vocea Basarabiei
„România este și va rămâne un partener strategic pentru Republica Moldova”. Declarația a fost făcut de ministrul Justiție de la Chișinău, Vladislav Cojuhari, aflat într-o vizită la București. Oficialul din Republica Moldova a avut o întrevedere cu cu omologul său din România, Radu Marinescu. Astfel, cei doi miniștri, au analizat oportunitățile de extindere a colaborării, […] Articolul Ministrul Justiției de la Chișinău: România, un partener strategic pentru R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Șeful Serviciului Vamal al R. Moldova, despre camionul cu armament reținut la Albița: „Vom efectua o investigație internă” # Vocea Basarabiei
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a venit cu o reacție după ce un camion care transporta armament, condus de un cetățean al Republicii Moldova, a fost oprit la punctul de trecere a frontierei Albița–Leușeni. Potrivit oficialului, camionul cu armament a fost descoperit în această noapte de autoritatea vamală din România, după ce funcționarul Serviciului Vamal […] Articolul Șeful Serviciului Vamal al R. Moldova, despre camionul cu armament reținut la Albița: „Vom efectua o investigație internă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Aeroportul din Chișinău, pregătit să preia aprovizionarea aeronavelor cu combustibil # Vocea Basarabiei
Aeroportul Internațional Chișinău anunță că, începând de astăzi, este pregătit să înceapă alimentarea aeronavelor cu combustibil de tip Jet A1. Totuși, în următoarele două zile, Lukoil Moldova va continua să furnizeze kerosen, perioadă în care se estimează că mai sunt stocuri disponibile. Administrația AIC precizează că dispune de capacitatea tehnică necesară – infrastructură, angajați și […] Articolul Aeroportul din Chișinău, pregătit să preia aprovizionarea aeronavelor cu combustibil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
(VIDEO) Guvernul de la București, moment de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu # Vocea Basarabiei
Membrii Guvernului României au ținut astăzi, 20 noiembrie, un moment de reculegere în memoria marelui patriot român basarabean Ilie Ilașcu. Premierul României, Ilie Bolojan, a venit cu o propunere în acest sens la începutul ședinței de Guvern. „Stimați colegi, înainte de a începe ședința de Guvern, vă rog să ținem un moment de reculegere în […] Articolul (VIDEO) Guvernul de la București, moment de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, au participat astăzi, la ceremonia de rămas-bun organizată, la Chișinău, în memoria lui Ilie Ilașcu, erou al Mișcării de Eliberare Națională și fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol. Premierul Republicii Moldova a subliniat că Ilie Ilașcu a fost un […] Articolul (FOTO) Oficiali de la Chișinău și-au luat rămas bun de la Ilie Ilașcu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Republica Moldova nu are, în prezent, capacități proprii de apărare antiaeriană, iar cooperarea cu România devine esențială în contextul incidentului cu drona care a survolat ilegal spațiul aerian în noaptea de 19 noiembrie. Expertul în geopolitică și securitate, Laurențiu Pleșca, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, a spus că, Federația Rusă continuă tacticile […] Articolul Drone rusești la joasă altitudine pun presiune pe statele europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
O femeie de 42 de ani și fiica ei, în vârstă de 19 ani, au fost găsite fără suflare în locuința lor din Nisporeni. Polițiștii au reținut un bărbat de 48 de ani, rudă a victimelor, suspectat de comiterea dublului omor. Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, […] Articolul Dublu omor la Nisporeni: Un suspect, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Un camion care ar fi transportat muniție de război, oprit la intrarea în România: Serviciul Vamal al R. Moldova vine cu precizări # Vocea Basarabiei
Un camion care ar fi transportat muniție de război a fost oprit la intrarea în România, în punctul de trecere Albița, declanșând o alertă la graniță. Presa din România a scris în această dimineață pe surse că, în jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță, conducând un camion cu o […] Articolul Un camion care ar fi transportat muniție de război, oprit la intrarea în România: Serviciul Vamal al R. Moldova vine cu precizări apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
MAE al R. Moldova i-a înmânat o notă de protest ambasadorului Rusiei la Chișinău: Ce spune Ozerov despre incidentul cu drona # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. Diplomatului rus i-a fost transmis protestul ferm al Republicii Moldova față de această încălcare […] Articolul MAE al R. Moldova i-a înmânat o notă de protest ambasadorului Rusiei la Chișinău: Ce spune Ozerov despre incidentul cu drona apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
(FOTO) Accident grav la Rîșcani: O tânără a murit, iar alta a ajuns la spital. Șoferul automobilului a fugit de la fața locului # Vocea Basarabiei
O tânără a murit, iar alta ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a lovit de parapet apoi s-a răsturnat. Șoferul automobilului a fugit de la fața locului. Accidentul rutier s-a produs noaptea trecută pe pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Potrivit Poliției, un automobil cu numere străine, condus de un tânăr de 25 de […] Articolul (FOTO) Accident grav la Rîșcani: O tânără a murit, iar alta a ajuns la spital. Șoferul automobilului a fugit de la fața locului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Sistemul de ambulanțe din Republica Moldova: Peste 140 de autosanitare, uzate complet # Vocea Basarabiei
Parcul de ambulanțe din sistemul de sănătate de stat numără în prezent 471 de autosanitare, dintre care aproximativ 170 sunt uzate în proporție de peste 80%, iar 142 sunt complet uzate. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății consideră că asigurarea Asistenței Medicale Urgente cu autosanitare rămâne satisfăcătoare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Sănătății detaliază starea parcului […] Articolul Sistemul de ambulanțe din Republica Moldova: Peste 140 de autosanitare, uzate complet apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Șeful Legislativului de la Chișinău, discuții cu președintele APCE: R. Moldova este un aliat al țărilor libere și democrate # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, președintele Parlamentului, s-a întâlnit astăzi, 20 noiembrie, cu Theodoros Rousopoulos, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, aflat la Chișinău în contextul reuniunilor APCE, găzduite de Legislativul Republicii Moldova. Astfel, șeful Legislativului de la Chișinău a subliniat că este o onoare pentru Republica Moldova să dețină președinția Comitetului de Miniștri al CoE. „L-am întâmpinat […] Articolul Șeful Legislativului de la Chișinău, discuții cu președintele APCE: R. Moldova este un aliat al țărilor libere și democrate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Astăzi, 20 noiembrie, în Republica Moldova este declarată zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, erou al Mișcării de Eliberare Națională și fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol. Drapelul de Stat este arborat în bernă pe întreg teritoriul țării, precum și la misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova din […] Articolul Zi de doliu național în Republica Moldova: Ilie Ilașcu, condus pe ultimul drum apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.