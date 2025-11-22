Procurorul general al Spaniei, suspendat doi ani pentru divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal

12:00

O tânără a murit, iar alta ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a lovit de parapet apoi s-a răsturnat. Șoferul automobilului a fugit de la fața locului. Accidentul rutier s-a produs noaptea trecută pe pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Potrivit Poliției, un automobil cu numere străine, condus de un tânăr de 25 de […] Articolul (FOTO) Accident grav la Rîșcani: O tânără a murit, iar alta a ajuns la spital. Șoferul automobilului a fugit de la fața locului apare prima dată în Vocea Basarabiei.