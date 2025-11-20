ȘTIRI cu Natalia Catan din 20.11.2025, ora 17:00

09:30

Peste 500.000 de bilete de avion pe ruta China–Japonia au fost anulate în doar două zile, după ce autoritățile de la Beijing le-au recomandat cetățenilor să evite călătoriile în Japonia, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două state. Informația a fost confirmată marți, 18 noiembrie, de analistul independent Li Hanming, citat de adevărul.ro. Numărul zborurilor […] Articolul Peste 500.000 de bilete China–Japonia, anulate în 48 de ore după avertismentul Beijingului apare prima dată în Vocea Basarabiei.