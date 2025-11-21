Șase mașini avariate pe strada Vasile Lupu: un Audi s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul volanului

11:50

Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind suspectat de luare de mită și trafic de influență, în urma unor percheziții efectuate la biroul, domiciliul și automobilul acestuia, dar și la Biroul de Probațiune Dondușeni. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar de trafic de influență și […] Articolul Un avocat, reținut de CNA pentru trafic de influență și luare de mită apare prima dată în Vocea Basarabiei.