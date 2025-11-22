Spital din Herson avariat în urma unui atac rusesc; mai multe localități lovite în ultimele 24 de ore

13:10

Un camion care ar fi transportat muniție de război a fost oprit la intrarea în România, în punctul de trecere Albița, declanșând o alertă la graniță. Presa din România a scris în această dimineață pe surse că, în jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță, conducând un camion cu o […]