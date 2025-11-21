Televiziunea lui Șor din UTA Găgăuzia ar putea fi închisă

19:30

Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României, reunite astăzi într-o ședință la București, au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat astăzi de către președinții celor două comisii, Doina Gherman și Titus […] Articolul Parlamentari de la Chișinău și București cer deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE până la finele anului 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.